Ieri, 23 agosto, il Presidente della Palestina,Mahmoud Abbas, nell’ambito di una visita ufficiale in Turchia, ad Ankara, ha incontrato il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ha garantito che i recenti passi del suo governo per normalizzare i legami di Ankara con Israele non indeboliranno il sostegno del Paese alla Palestina. Anzi, tale sostegno è stato riconfermato in pieno.

Il Presidente ha detto che la Turchia, che ha riconosciuto lo Stato palestinese dal momento in cui è stato proclamato, difende la visione di una soluzione a due Stati su ogni piattaforma. «Abbiamo chiaramente dimostrato la nostra risposta agli attacchi israeliani e alle vittime civili», ha affermato il Presidente turco.

Erdogan ha dichiarato che le autorità palestinesi, comprese diverse fazioni politiche, accolgono con favore la normalizzazione dei legami tra Turchia e Israele e vogliono che il dialogo continui. Secondo i palestinesi, sostiene Erdogan, questa normalizzazione potrebbe contribuire «alla soluzione della questione palestinese e al miglioramento della situazione del popolo palestinese».

La Turchia ha gradualmente normalizzato le relazioni con tutti i Paesi della regione, un passo essenziale per poter lanciare nuovi accordi e attrarre investimenti per porre tentare di uscire dalla profonda crisi economica dalla quale è stata investita. Ankara, secondo ‘Al Jazeera‘, punta anche a rilanciare un progetto di gasdotto nel Mediterraneo orientale che ha ottenuto il sostegno provvisorio degli Stati Uniti già lo scorso anno. Evidente, comunque, che Ankara non può permettersi di mettere a repentaglio le sue relazioni con la Palestina, da qui probabilmente la visita di tre giorni di Abbas in Turchia. Altrettanto palese che la Turchia non farà nulla che possa in qualche modo ‘disturbare‘ i vertici israeliani, piuttosto sosterrà lo status quo.

Esattamente lo stesso atteggiamento e la stessa linea dell’Unione Europea. E qui sta il problema, rilevato e denunciato, sempre ieri, dall’autorevole think tank Crisis Group.

«L’Unione Europea e i suoi Stati membri affermano di rimanere impegnati nel loro dichiarato obiettivo di due Stati in Israele-Palestina», afferma Crisis Group, e però nello stesso tempo sostengono«che il costo del cambiamento del loro approccio sarebbe troppo alto alla luce delle priorità più urgenti di politica estera». Ciò mentre «l’annessione de facto dei territori occupati da parte di Israele continua a ritmo sostenuto».

La politica europea, prosegue Crisis Group, «appare sempre più fuori sintonia con la realtà sul campo. Come suggeriscono le frequenti esplosioni del conflitto, questo approccio può solo ledere gli interessi dell’Europa», non ultimo considerando che le esplosioni di violenza «potrebbero diventare sempre più difficili da contenere».

«Un approccio migliore comporterebbe l’adozione da parte dell’Europa di misure per frenare la deriva autoritaria dell’Autorità Palestinese,rivedere la sua politica di non contatto nei confronti del gruppo islamista Hamas e premere per il rinnovamento politico palestinese. L’Europa potrebbe anche collegare la cooperazione e il commercio con Israele con il progredire verso una soluzione a due Stati e la protezione dei diritti dei palestinesi».

Venerdì 5 agosto, Israele ha lanciato attacchi aerei contro Gaza, segnando l’inizio della peggiore violenza a Gaza dal bombardamento del maggio 2021, che ha ucciso più di 260 persone e ferito più di 2.000 palestinesi in 11 giorni. Gli attacchi attuali hanno preso di mira la Palestine Tower e il quartiere di Shejaiya a Gaza City, nonché Khan Younis e Rafah. L’attacco è seguito a diversi giorni di tensione e scontri tra la Jihad islamica (IJ) e Israele. Infine, l’8 agosto, il cessate il fuoco.

Questo è il più recente scoppio di violenza strutturato.

Crisis Group si concentra sugli scontri del 2021, per sostenere che le «violenze che hanno sconvolto Israele e Palestina nell’aprile-maggio 2021 hanno messo alla prova l’approccio europeo consolidato al conflitto, per quanto riguarda l’Autorità Palestinese (AP), il movimento islamista Hamas, la situazione disastrosa a Gaza e l’annessione di fatto da parte di Israele della Cisgiordania».

«L’Unione Europea e i suoi Stati membri hanno un interesse dichiarato a realizzare una soluzione a due Stati e gli eventi del 2021 hanno evidenziato che le loro politiche ostacolano piuttosto che servire tale obiettivo. Molti funzionari riconoscono la discrepanza, ma affermano che il prezzo dell’adozione di nuove posizioni è troppo alto per i decisori nelle capitali europee. Tuttavia, l’Europa ha leve di influenza che non utilizza».

«Gli eventi del 2021 hanno messo in netto rilievo quanto la politica europea abbia bisogno di un aggiornamento. Il primo è stato l’annullamento, in aprile, da parte del Presidente Mahmoud Abbas, di quelle che sarebbero state le prime elezioni generali palestinesi in quindici anni, ponendo così fine a ogni speranza immediata di ringiovanire la leadership palestinese.

Giorni dopo è arrivata la guerra, la quarta tra Hamas e Israele negli ultimi sedici anni. La violenza ha rivelato, da un lato, il merito, anche se di breve durata, che Hamas ha raccolto tra i palestinesi per aver opposto resistenza a Israele e, dall’altro, la rabbia palestinese nei confronti dell’Autorità Palestinese per non aver fatto lo stesso». Il tutto in un clima decennale, oramai, che vede «i successivi governi israeliani rifiutare esplicitamente una soluzione negoziata a due Stati».

«Per quanto riguarda l’AP, mentre alcuni funzionari europei vogliono fare di più per ritenere la leadership responsabile della sua repressione, l’inerzia dell’Europa riflette la paura di vedere l’AP crollare in toto e la soluzione dei due stati insieme ad essa se lo fanno. In effetti, l’Europa -come gli Stati Uniti- considera Abbas e il suo entourage l’unico gruppo in grado di garantire un minimo di stabilità nei territori occupati e, per estensione, la sicurezza di Israele». L’Europa è «riluttante a condizionare il suo sostegno all’AP a passi verso una politica democratica e una governance migliore, tanto meno elezioni che potrebbero portare Hamas al potere. Di conseguenza, i leader dell’AP credono di poter dare per scontati gli aiuti europei»

«Quanto ad Hamas, l’avversione per il movimento islamista ha ostacolato da tempo un approccio europeo più costruttivo. Dall’ultima votazione, nel 2006, vinta da Hamas, l’UE e i suoi Stati membri hanno mantenuto una politica di non contatto nei confronti del gruppo. Hanno condizionato l’impegno con il gruppo -e quindi di fatto il suo inserimento in un governo di unità guidato da Abbas- al rispetto dei principi del Quartetto, formulati all’epoca da ONU, USA, Russia e UE: impegno per la non violenza, riconoscimento di Israele e accettazione dei precedenti accordi palestinesi. I diplomatici europei di stanza a Gerusalemme e Ramallah vedono da tempo questa politica come un vicolo cieco,erodendo il peso diplomatico dell’Europa, ostacolando la sua dichiarata ricerca di uno Stato palestinese praticabile, democratico e contiguo e ostacolando gli sforzi per porre fine ai sedici anni di assedio di Gaza. La stessa Hamas rifiuta le condizioni del Quartetto. Ma i suoi leader sostengono di aver rivisto la loro carta per affrontare le preoccupazioni europee e che ulteriori passi richiedono il dialogo con gli europei».

Sull’altro versante, quello di Israele, stessa politica europea timorosa e anchilosata. «Molti diplomatici europei sul campo vogliono un cambiamento di approccio, che comporti un maggiore impegno politico e una maggiore pressione su Israele, ma Bruxelles e la maggior parte delle capitali europee rifiutano qualsiasi idea anche solo di pensare a come, ad esempio, la cooperazione e il commercio dell’Europa potrebbero essere utilizzati per incoraggiare un cambiamento della politica israeliana nei confronti dei territori occupati. Invece, i decisori europei cercano di compensare il disimpegno politico attraverso continui aiuti umanitari e allo sviluppo ai palestinesi, anche se il volume di tale assistenza è diminuito costantemente dal 2015. Almeno, dicono, lasciare il rubinetto aperto mantiene l’AP e la speranza di Stato palestinese vivo. Eppure, a porte chiuse, molti funzionari europei ammettono che questa speranza è un’illusione. Gli aiuti da soli non saranno mai sufficienti a preservare la possibilità di una soluzione a due Stati».

«Alla base dell’inerzia europea c’è la sensazione nelle capitali chiave che i costi di un cambio di rotta siano troppo alti, i benefici troppo incerti e le prospettive di successo troppo basse. I leader europei esitano al prezzo di rivedere la politica nelle loro relazioni bilaterali con Israele,specialmente in un momento in cui gli stessi Stati Uniti sono a malapena impegnati e le influenti capitali arabe stanno normalizzando i legami con Israele. Pochi leader europei credono che l’Europa da sola possa fare molto. Anche all’interno dell’Europa, creare un consenso su una nuova politica è difficile: Stati più lungimiranti come Belgio e Irlanda si scontrano con una dura resistenza a qualsiasi cambiamento, in particolare, ma non solo, dal ‘gruppo di Visegrád‘ (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia ). Per i potenti Stati di mezzo -Francia e Germania in particolare- l’importanza del conflitto israelo-palestinese impallidisce in confronto alla guerra in Ucraina e alla più ampia situazione di stallo con la Russia, che loro e altri considerano questioni esistenziali per la sicurezza del continente. Anche rispetto ad altre crisi mediorientali, la considerano contenuta e non una priorità».

«Questo calcolo è comprensibile ma errato. Ci sono forti ragioni normative per cui l’Europa non dovrebbe ignorare le violazioni dei valori che afferma di difendere e ciò che importanti gruppi per i diritti umani ora paragonano a crimini di tipo apartheid. Anche lasciando da parte questa argomentazione, gli eventi del 2021, come lo scambio di inizio agosto tra Israele e il gruppo militante della Jihad islamica palestinese, dovrebbero servire da avvertimento che la violenza scoppierà di nuovo e che il conflitto non è necessariamente contenuto. Mentre Israele rafforza la sua presenza in Cisgiordania e si avvicina una successione alla leadership palestinese, i punti di attrito si moltiplicano; Israele stesso ha assistito a disordini interni; e Gaza non sarà mai calma finché rimarrà una prigione a cielo aperto. In assenza di cambiamenti, gli attacchi futuri saranno più frequenti e più difficili da terminare. Inoltre, l’Europa non è impotente. Solo due anni fa, di fronte all’opposizione dei Paesi di Visegrád, i leader europei hanno contribuito a dissuadere l’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall’annettere formalmente parti della Cisgiordania. Se l’Europa riesce a superare la sua inerzia, dispone di strumenti che potrebbero alterare positivamente la traiettoria del conflitto.

Crisis Group enuncia quanto concretamente l’Europa e i suoi singoli Stati membri potrebbero fare. La UE «potrebbe ritenere l’AP responsabile della sua repressione, condizionando, ad esempio, il sostegno al bilancio per i Ministeri della Giustizia e dell’Interno su parametri di riferimento. Potrebbereindirizzare alcuni fondi stanziati per il Ministero dell’Interno alla società civile palestinese, in particolare ai cani da guardia dei diritti umani. Potrebbe far sentire in modo più decisivo il suo peso dietro le elezioni legislative palestinesi,trovando al contempo il modo di interpretare le condizioni del Quartetto in modo da consentire ad Hamas di partecipare in qualche modo a un futuro governo di unità palestinese. I leader europei dovrebbero anche avviare una revisione della loro politica di non contatto nei confronti di Hamas. L’idea non è di rafforzare il movimento islamista, per non parlare del fatto che sia l’unico rappresentante dei palestinesi. Ma l’esclusione del gruppo dalla politica ha ottenuto l’opposto di ciò che intendeva il Quartetto: la sua popolarità duratura,certamente in Cisgiordania, rispetto all’AP. Il rinnovamento politico palestinese richiede la sua partecipazione.

Allo stesso tempo, l’UE e gli Stati membri che sono disposti a farlo dovrebbero dare un ‘tono‘ alle relazioni con Israele appropriato per un Paese la cui leadership rifiuta un principio centrale della politica estera europea. Un primo passo sarebbe semplicemente chiedere al governo israeliano di chiarire quale visione ha per risolvere il conflitto e spiegare così le ragioni per cui l’Europa finanzia un processo a cui gli stessi leader israeliani sembrano aver rinunciato. Gli europei potrebbero almeno avviare discussioni su come adattare la cooperazione e la politica commerciale con Israele in modo da sostenere il loro principale obiettivo politico, vale a dire la risoluzione pacifica del conflitto, nonché la protezione dei diritti dei palestinesi. Potrebbero anche esplorare più meccanismi per proteggere lo spazio e lo sviluppo palestinese.

Infine, i funzionari europei dovrebbero avviare un dibattito -a livello nazionale e nei propri circoli- su ciò che la maggior parte già suggerisce in privato: che una soluzione a due Stati, almeno nella sua forma di Oslo, sia già fuori portata o meno, è quasi impossibile immaginare come le parti possano arrivarci ed è giunto il momento di considerare altre opzioni. Dovrebbero farlo in silenzio, per evitare che il dibattito si impantani nella divisione europea. L’idea sarebbe quella di riflettere in anticipo su cosa potrebbero significare le alternative per la politica europea. In conclusione, i leader europei dovrebbero chiarire che non sosterranno alcuna soluzione politica al conflitto che non garantisca la piena uguaglianza a tutti coloro che risiedono nel territorio sotto il controllo e la giurisdizione israeliani».