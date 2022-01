Aggiungi il Kazakistan all’elenco delle ex repubbliche sovietiche la cui indipendenza è ora minacciata dalla Russia. Il leader russo Vladimir Putin sta usando in Kazakistan un manuale simile a quello che ha usato per quasi un decennio per minacciare la sovranità dell’Ucraina.

Quelle che erano iniziate come proteste per l’aumento dei prezzi del carburante il 2 gennaio 2021, sono rapidamente sfociate in violenti scontri nelle strade del Kazakistan. Il 5 gennaio, il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev, fermo alleato di Putin, ha chiesto il sostegno dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, di cui la Federazione Russa di Putin è il membro di spicco. La Russia ha risposto in modo decisivo inviando paracadutisti, truppe per operazioni speciali ed equipaggiamenti come parte di una forza di quasi 3.000 uomini in Kazakistan.

Tokayev ha spiegato la sua richiesta affermando che i manifestanti sono in realtà “una banda di terroristi” addestrata all’estero. Il 7 gennaio, Tokayev ha intensificato il conflitto: “Ho dato l’ordine alle forze dell’ordine e all’esercito di sparare per uccidere senza preavviso”, ha detto Tokayev.

Come studioso dell’Ucraina post-sovietica, il coinvolgimento della Russia in Kazakistan mi sembra molto familiare. È simile a quello che è successo in Ucraina a partire dal 2014, quando i manifestanti pacifici sono stati accolti con violenza dal governo e una protesta è diventata una rivoluzione che alla fine ha rovesciato la leadership del paese sostenuta dalla Russia.

Quartiere pericoloso

Cogliendo quel momento di agitazione interna nel 2014, Putin ha dato ordini diretti di annettere la Crimea, un territorio ucraino che ospita una base navale russa fondamentale. Poco dopo, ha sostenuto una guerra organizzata dai cosiddetti separatisti di lingua russa nelle regioni orientali dell’Ucraina.

Da oltre otto anni, la Federazione Russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina e ha recentemente minacciato l’Ucraina di una completa invasione. Questa versione più recente dell’aggressione di Putin nei confronti dell’Ucraina è arrivata nel novembre 2021, quando ha messo in scena 175.000 soldati lungo il confine con l’Ucraina. Il suo obiettivo: utilizzare una potenziale invasione come leva per impedire all’Ucraina di unirsi all’alleanza dei paesi occidentali nota come NATO.

In Kazakistan, come in Ucraina nel 2014, il governo russo spiega la propria presenza militare come opportuna e richiesta da un governo legittimo. Come in Ucraina, il governo russo sottolinea che le forze esterne sono responsabili dei disordini nell’ex repubblica sovietica. Come in Ucraina, la Federazione Russa ha sottolineato la necessità di proteggere una popolazione di lingua russa.

Queste tendenze del governo russo ad affermare il dominio sui precedenti territori che aveva perso durante la disgregazione dell’impero sovietico dimostrano che la Russia è disposta ad agire rapidamente e fare qualsiasi cosa per mantenere il controllo del suo vicinato. Vedo questo come un messaggio importante su ciò che i leader occidentali possono aspettarsi da un incontro con i funzionari russi a Ginevra oggi, il 10 gennaio, per discutere di nuovo della costruzione del conflitto lungo il confine con l’Ucraina e delle richieste della Russia che la NATO non si espanda in Ucraina.

Eredità sovietiche e russe

La Russia vede da tempo il Kazakistan all’interno della sua sfera di influenza. In una conferenza stampa del 23 dicembre 2021, Putin ha definito il Kazakistan un “paese di lingua russa in tutti i sensi”.

In precedenza Putin ha affermato che prima del crollo dell’Unione Sovietica, “i kazaki non hanno mai avuto uno stato proprio”. Nel dicembre 2020, due membri del parlamento russo hanno affermato che i territori del Kazakistan settentrionale erano “un grande regalo” dalla Russia al Kazakistan.

Tali affermazioni ricordano il linguaggio che Putin ha applicato all’Ucraina. Ha spesso affermato che l’Ucraina non era un vero Paese, anche in un articolo pubblicato dal Cremlino nel luglio 2021, in cui affermava che “l’Ucraina moderna è interamente il prodotto dell’era sovietica”.

L’uso della stessa terminologia non è di buon auspicio per il Kazakistan.

I riferimenti di Putin a una popolazione di lingua russa in Kazakistan ricordano l’esperienza della regione ucraina della Crimea. Nell’aprile 2014, soldati russi sono apparsi per le strade della Crimea, hanno costretto i soldati ucraini a lasciare i loro incarichi e hanno supervisionato un cosiddetto referendum che ha consentito l’integrazione della Crimea nella Federazione Russa. La Federazione Russa ha poi affermato, e continua a sostenere, che il suo interesse per l’Ucraina è una preoccupazione continua per il benessere dei russofoni in Ucraina, che secondo la Russia è oppressa.

Il controverso politico russo Vladimir Zhirinovski ha affermato il 6 gennaio 2021 che i russofoni in Kazakistan sono ugualmente oppressi dai requisiti della lingua kazaka. Zhirinovski è una figura radicale nella politica russa, ma di solito si presume che esprima le rivendicazioni più estreme del governo russo.

Protezione dagli invasori stranieri

Il presidente del Kazakistan Tokayev ha affermato che le proteste nel suo paese sono state alimentate dalla “stampa libera” e dalle forze straniere che stavano sponsorizzando attività terroristiche nel suo paese. Il governo russo ha accettato volentieri questa terminologia. Tokayev non ha specificato quali forze esterne intendesse.

Putin ha a lungo affermato che la Rivoluzione della dignità in Ucraina nel 2014, che ha cacciato il suo alleato, il presidente Viktor Yanukovich, è stato davvero un colpo di stato sponsorizzato e coordinato dagli Stati Uniti.

Argomenti simili sulle influenze esterne sono state avanzate dal dittatore bielorusso assediato, Alexander Lukashenko, sui manifestanti antigovernativi nella Bielorussia allineata alla Russia nel 2020.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato il 6 gennaio che è necessario fermare l’estremismo in Kazakistan. Le sue parole sono arrivate in risposta alle preoccupazioni del capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell per lo spiegamento delle truppe russe.

Questo messaggio coerente supporta la narrativa di Putin sulla necessità di proteggere la Russia e i paesi vicini da quelle che considera influenze destabilizzanti come gli Stati Uniti e la NATO, che, secondo Putin, sostengono e promuovono gli estremisti antigovernativi e le rivoluzioni nella regione.

Mostra di forza

Putin continua a coltivare un’immagine di leader decisivo che ha risposto all’appello di un paese vicino per “aiutare il Kazakistan a superare questa minaccia terroristica”.

Le sue azioni in Kazakistan, credo, siano rivolte sia al pubblico interno che a quello straniero.

A livello nazionale, i media russi vedono le truppe russe come parte di una risposta multilaterale di mantenimento della pace, che include truppe dalla Bielorussia e dall’Armenia. Il dispiegamento delle cosiddette forze di mantenimento della pace in Kazakistan nel mezzo dell’instabilità e della violenza sarà descritto in Russia come un enorme risultato per Putin.

Questo è anche un messaggio all’Ucraina e all’Occidente. Putin non esiterà a mostrare la forza per raggiungere gli obiettivi della Russia. La Russia ora ha quasi 100.000 soldati lungo il confine ucraino. E mentre è stato riferito un ritiro di 10.000 soldati alla fine di dicembre in uno sforzo di riduzione dell’escalation, la maggior parte delle truppe e dell’equipaggiamento militare sono rimaste.

Prospettive di Ginevra

I negoziati in diplomazia richiedono un compromesso. Tuttavia, la Russia sta entrando nei colloqui a Ginevra con un ultimatum nei confronti della NATO e degli Stati Uniti.

Le richieste della Russia, secondo Reuters, includono “lo stop all’allargamento della NATO, nessun dispiegamento dei suoi sistemi d’arma in Ucraina e la fine delle esercitazioni militari “provocatorie”” nella regione.

L’azione russa in Kazakistan dovrebbe servire a ricordare ai paesi occidentali che la Russia è disposta ad agire con decisione per proteggere i suoi interessi e mantenere la sua influenza nei Paesi vicini.