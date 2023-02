In che modo le relazioni con l’Occidente sostengono la difesa di Singapore

Mentre la deterrenza militare e la diplomazia sono spesso citate come i due pilastri della strategia di difesa di Singapore, un terzo pilastro critico ma trascurato è l’importanza delle relazioni della città-stato con le maggiori potenze occidentali.

Queste relazioni sono state fondamentali per rafforzare le capacità di deterrenza militare di Singapore e aggiungere peso alle sue manovre diplomatiche. Ad esempio, il rapporto bilaterale con gli Stati Uniti gioca un ruolo significativo nella sicurezza di Singapore. Come spiegato da Tim Huxley nel suo libro Defending the Lion City , il rapporto di sicurezza tra Singapore e Stati Uniti assomiglia a una quasi alleanza nonostante la mancanza di un trattato di mutua difesa che richieda esplicitamente agli Stati Uniti di difendere Singapore.

Singapore è geograficamente piccola e ha vissuto un antagonismo storico con i suoi due vicini più vicini, la Malesia e l’Indonesia. I leader politici di Singapore hanno a lungo considerato le strette relazioni con le potenze occidentali come un contrappeso contro le minacce dall’interno della sua immediata geografia e dall’esterno del sud-est asiatico. Il materiale d’archivio dimostra che le relazioni con le principali potenze occidentali sono state un fattore significativo alla base della sicurezza di Singapore da quando i suoi leader politici hanno proposto la separazione dalla Malesia nel luglio 1965.

Un risultato positivo delle strette relazioni con le potenze occidentali è la diplomazia. Le potenze occidentali hanno sostenuto la sicurezza di Singapore in occasione di eventi critici nella storia del paese e hanno contribuito a modellare il suo ambiente strategico.

Il primo contributo diplomatico occidentale registrato alla sicurezza di Singapore fu durante la crisi del commercio di baratto dall’ottobre al dicembre 1965, quando la Malesia minacciò un’azione militare contro Singapore. Gli interventi diplomatici di Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda – comprese le loro minacce di ritirare il personale militare che assisteva la Malesia durante la konfrontasi contro l’Indonesia – hanno evitato un esito potenzialmente catastrofico per Singapore. Ciò è stato particolarmente importante data la mancanza di capacità militari di Singapore all’inizio dell’indipendenza.

Relazioni più strette con gli Stati Uniti durante gli anni ’70 hanno consentito ai leader politici di Singapore di sfruttare Washington per influenzare altri stati membri dell’ASEAN, in particolare l’Indonesia, per guidare l’ASEAN verso una più stretta integrazione economica. Quindi il primo ministro di Singapore Lee Kuan Yew si è rivolto regolarmente agli Stati Uniti per chiedere assistenza per convincere l’ex presidente indonesiano Suharto dei vantaggi dell’integrazione economica dell’ASEAN per promuovere la stabilità regionale.

L’accesso all’intelligence militare occidentale è un’altra area in cui Singapore ha beneficiato delle sue strette relazioni con le potenze occidentali. Documenti declassificati rivelano che durante la prima metà degli anni ’70, le forze australiane, neozelandesi e del Regno Unito (ANZUK) con sede a Singapore condividevano informazioni di interesse con i singaporiani. L’ANZUK Joint Intelligence Committee (JIC) aggiornava regolarmente il servizio di intelligence di Singapore, la Security and Intelligence Division (SID), sulle attività sottomarine dell’Unione Sovietica nelle acque regionali. Durante questo periodo, la marina di Singapore era piccola e non aveva l’attrezzatura per monitorare o tracciare le attività sottomarine nelle acque regionali.

Nella seconda metà degli anni ’70, documenti americani declassificati suggeriscono che gli Stati Uniti condividessero l’intelligence sulle attività marittime dell’Unione Sovietica nel Mar Cinese Meridionale e nell’Oceano Indiano con l’intelligence di Singapore attraverso voli di sorveglianza statunitensi operanti dalla base aerea di Tengah a Singapore.

Rapporti di difesa più stretti con gli Stati Uniti durante gli anni ’80 hanno consentito a Singapore di acquisire piattaforme e capacità di armi americane avanzate. Washington ha fornito a Singapore aerei come l’F-16 e l’E-2C Airborne Early Warning (AEW) per rafforzare la sua difesa aerea contro una minaccia percepita dal Vietnam e dall’Unione Sovietica. La vendita dell’E-2C Hawkeye a Singapore fu significativa dato che, in quel periodo, gli Stati Uniti offrivano gli Hawkeye solo ai suoi alleati, Israele e Giappone.

Gli Stati Uniti hanno addestrato i piloti di Singapore su “manovre antisovietiche” per contrastare le tattiche tipicamente utilizzate dal blocco sovietico e hanno influenzato le forze aeree durante l’ultimo decennio della Guerra Fredda. Questo privilegio non è stato concesso ad altri stati non comunisti del sud-est asiatico. I sistemi d’arma avanzati, le attrezzature e l’addestramento forniti da Washington hanno permesso a Singapore di sviluppare un vantaggio militare sui suoi vicini e far fronte alle minacce del Vietnam e dell’Unione Sovietica.

Le strette relazioni con le maggiori potenze occidentali continuano ad essere fondamentali per la strategia di difesa di Singapore, specialmente nello sviluppo della deterrenza militare.

Un esempio sono le esportazioni a Singapore di HIMARS di fabbricazione americana, una piattaforma lanciarazzi multiplo leggera che si è dimostrata valida nei campi di battaglia ucraini. I motori statunitensi fanno funzionare veicoli corazzati fabbricati a Singapore come Bionix , Bronco e Terrex. Un altro esempio potrebbe essere la crescente dipendenza da armi e attrezzature di fabbricazione tedesca. La Germania ha permesso a Singapore di addestrare le sue unità corazzate con carri armati Leopard-2A4 di costruzione tedesca sul suo suolo. Nel dominio marittimo, i sottomarini tedeschi di tipo 218 hanno consentito alla marina di Singapore la capacità di operare più a lungo sott’acqua con un carico utile maggiore. I tedeschi fornirono anche motori diesel per le navi da guerra di classe Independence costruite a Singapore.

La vendita di aerei da combattimento stealth F-35B di fabbricazione americana a Singapore riflette l’importanza di stretti rapporti con una grande potenza occidentale, dato che i tentativi di Indonesia e Thailandia di acquistare aerei simili non hanno avuto successo. Gli F-35 consentiranno a Singapore di mantenere la superiorità aerea anche mentre altri stati del sud-est asiatico stanno modernizzando le loro forze aeree.

Nel prossimo futuro, Singapore continuerà a fare affidamento su strette relazioni con le potenze occidentali come contrappesi agli attori che minacciano la sua sicurezza e sopravvivenza. Il loro supporto diplomatico, la tecnologia militare avanzata, gli armamenti e l’intelligence saranno cruciali per Singapore per affrontare qualsiasi futura minaccia alla sicurezza in modo rapido e deciso.