In che modo l’Europa può aiutare l’Ucraina a sconfiggere la Russia e ottenere la pace nel 2023

L’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca ha spinto il Paese in cima all’agenda strategica dell’Europa. Allo stesso tempo, l’adesione dell’Ucraina sia all’Unione Europea che alla NATO rimane un obiettivo lontano. È quindi fondamentale che la comunità europea esplori altre opportunità per rafforzare il sostegno all’Ucraina nel 2023. Questi sforzi dovrebbero comportare una combinazione di intensificazione e innovazione.

Uno dei modi più semplici e rapidi per aumentare il sostegno all’Ucraina è attraverso l’utilizzo di trattati, programmi e formati già operativi che consentono di migliorare la resilienza del Paese. Questi includono l’accordo di associazione UE-Ucraina, che va oltre qualsiasi accordo firmato con i Paesi dell’Europa centrale e orientale negli anni ’90.

L’intensificazione della cooperazione nel quadro dell’accordo di associazione favorirà l’integrazione dell’Ucraina nell’UE in linea con la decisione dell’estate 2022 di concedere al Paese lo status di candidato ufficiale all’UE. Presenta inoltre una serie di opportunità relativamente semplici per aiutare l’Ucraina ad affrontare i problemi immediati creati dall’aggressione russa in corso.

È anche possibile approfondire la cooperazione con la NATO nell’ambito dei quadri di partenariato esistenti, come il Programma di opportunità rafforzate (EOP) e la Commissione NATO-Ucraina. Nel frattempo, il Gruppo consultivo per la difesa dell’Ucraina, noto informalmente come Formato Ramstein, rende relativamente facile aumentare le forniture di armi all’Ucraina e accelerare la sconfitta dell’invasione di Vladimir Putin. L’obiettivo più urgente in questo senso è la consegna dei carri armati Leopard.

Alcuni programmi e politiche esistenti richiedono modifiche significative per tenere conto del drammatico deterioramento delle circostanze in Ucraina mentre l’invasione russa su vasta scala del Paese si avvicina al traguardo di un anno. Un passo ovvio sarebbe l’estensione e l’inasprimento delle attuali sanzioni occidentali contro la Russia. Questa intensificazione del regime delle sanzioni potrebbe mirare ad ampliare la cerchia degli attori statali e dei privati ​​presi di mira all’interno della Russia, mirando anche a imporre misure sanzionatorie a una gamma più ampia di società non russe che forniscono a Mosca servizi e tecnologie fondamentali per lo sforzo bellico.

L’Unione europea potrebbe cercare di adottare e introdurre una procedura di adesione graduale all’UE per l’Ucraina nei prossimi mesi, che si baserebbe sulla conferma della scorsa estate dello status di candidato. Ciò comporterebbe la graduale inclusione dell’Ucraina in vari sub-sindacati, organi di governo, quadri normativi, accordi di settore e programmi speciali dell’UE prima della piena adesione.

Una decisa intensificazione e modifica dei programmi e delle politiche esistenti in Occidente relativi all’Ucraina farebbe molto per soddisfare alcuni dei bisogni più immediati di Kiev. Tuttavia, le straordinarie circostanze attuali dell’Ucraina e le loro conseguenze per l’intero progetto europeo, nonché l’inerzia istituzionale e dottrinale dei programmi esistenti, fanno sì che la mera accelerazione e adattamento non saranno sufficienti. Saranno necessari strumenti completamente nuovi per determinare un cambiamento rapido e qualitativo nella capacità di Kiev di vincere la guerra in corso e la successiva pace.

L’innovazione sarà essenziale nel 2023 per fornire il supporto necessario per sconfiggere Putin e preparare il terreno per il massiccio progetto di ricostruzione nazionale che ci aspetta. Numerosi nuovi approcci sono già diventati temi caldi nell’agenda internazionale. In cima alla lista c’è la necessità di un’iniziativa di ricostruzione multilaterale per l’Ucraina, che la maggior parte degli osservatori sta inquadrando come un successore del Piano Marshall nell’Europa del secondo dopoguerra.

Attualmente non c’è consenso sull’esatta composizione di un possibile futuro piano Marshall per l’Ucraina. Tuttavia, vi è la sensazione generale che l’UE svolgerà un ruolo guida insieme alle Nazioni Unite, alle principali istituzioni finanziarie internazionali del mondo, alle agenzie di sviluppo nazionali, ai singoli governi partner e agli investitori privati.

Alcuni responsabili politici e osservatori sono favorevoli all’istituzione di un centro di ricostruzione o di coordinamento che funzionerebbe sotto gli auspici congiunti delle nazioni del G7 e di Kiev. Questo potrebbe servire come meccanismo di sintonizzazione, controllo e compensazione per attori multilaterali, nazionali e non governativi al fine di armonizzare il loro sostegno all’Ucraina sotto un tetto comune.

La comunità internazionale dovrebbe anche cercare di istituire un sistema di assicurazione contro i rischi politici per aiutare l’Ucraina ad attrarre gli investimenti esteri diretti di cui il paese avrà un disperato bisogno nei prossimi anni. L’UE e le istituzioni finanziarie internazionali potrebbero creare un quadro che protegga gli investitori dal rischio legato alla guerra al fine di creare le giuste condizioni per una ripresa economica.

Parlare di ricostruzione dell’Ucraina è ancora prematuro, naturalmente. In primo luogo, il tentativo della Russia di impadronirsi o distruggere il Paese deve essere decisamente sconfitto. Per raggiungere questo obiettivo, l’Ucraina ha bisogno di forniture di armi significativamente potenziate dai partner internazionali del Paese.

Una volta terminate le ostilità attive, l’Europa dovrebbe assumere un ruolo guida nella creazione di un nuovo tipo di garanzia di sicurezza collettiva per l’Ucraina che coinvolga una coalizione di Stati volenterosi. A meno che la sicurezza ucraina non sia garantita da una potente coalizione, non ci sarà pace sostenibile in Europa.

Fornire all’Ucraina il sostegno necessario per sconfiggere la Russia e ottenere la pace richiederà sia volontà politica che abilità politiche. Questo non sarà né economico né facile. In effetti, i leader europei devono essere pronti a investire un considerevole capitale politico se desiderano fermare Putin e impedire una guerra molto più vasta nei prossimi anni. Alcuni saranno inevitabilmente riluttanti ad accettare tali costi, ma non farlo avrebbe conseguenze disastrose per l’Europa e il resto del mondo.

