In che modo gli Stati Uniti sosterranno la giustizia per l’Ucraina?

Sebbene gli Stati Uniti non siano firmatari dello Statuto di Roma che ha creato la Corte Penale Internazionale (CPI), Washington ha promesso il proprio sostegno agli sforzi senza precedenti per perseguire i responsabili di crimini di guerra in Ucraina. Beth Van Schaack, Ambassador-at-Large per la giustizia criminale globale del dipartimento di stato degli Stati Uniti, ricorda quali lezioni dovrebbero essere apprese dagli sforzi della giustizia nei conflitti precedenti e quali forme potrebbe assumere il sostegno degli Stati Uniti ora.

Un tribunale speciale sul reato di aggressione è una priorità fondamentale per l’Ucraina. Quali percorsi prevede per un tribunale di questo tipo e in che modo gli Stati Uniti possono sostenerlo?

La CPI non ha la capacità di esercitare la giurisdizione sul crimine di aggressione in questa situazione perché né l’Ucraina né la Russia hanno ratificato gli emendamenti entrati in vigore nel 2018. L’Ucraina dispone di disposizioni interne che consentono alcuni procedimenti penali. Allo stesso tempo, l’Ucraina ha lanciato la possibilità di una risoluzione dell’Assemblea Generale che contempli una qualche forma di istituzione speciale per determinare la responsabilità per il crimine di aggressione. Questo potrebbe essere sotto forma di un tribunale speciale o in qualche forma ibrida. Gli Stati Uniti sono molto concentrati sul sostegno ai meccanismi e ai percorsi di responsabilità esistenti, compreso il sostegno al procuratore generale di Kiev e ai suoi team in tutto il paese. Abbiamo anche accolto con favore l’apertura dell’indagine ICC in Ucraina e desideriamo contribuire a ciò che gli europei stanno facendo in termini di coordinamento di una squadra investigativa congiunta. Quando si tratta di un’istituzione dedicata, ci sono una serie di passaggi provvisori che la comunità internazionale potrebbe intraprendere mentre riflettiamo su quale sarebbe la modalità giusta per garantire la responsabilità per il crimine di aggressione. Gli olandesi hanno avanzato molto utilmente l’idea di un ufficio del procuratore ad interim (IPO) che si sono offerti di ospitare. Ciò riunirebbe i pubblici ministeri ucraini e potenzialmente internazionali per esaminare quali prove esistono intorno all’atto di aggressione. L’IPO potrebbe anche identificare chi altro oltre a Putin ha la maggiore responsabilità per il lancio di questa guerra di aggressione? Quel lavoro può essere fatto ora, conservando prove, raccogliendo testimonianze, ecc., mentre la comunità internazionale pensa se andare avanti con una nuova istituzione. Nel considerare queste proposte, la comunità internazionale dovrebbe essere molto consapevole delle risorse limitate e non sminuire le istituzioni esistenti che necessitano di investimenti e cooperazione da parte della comunità internazionale.

Quali aree di cooperazione sono interessati a perseguire gli Stati Uniti con la CPI?

Storicamente ci sono stati diversi modi in cui gli Stati Uniti hanno sostenuto il lavoro della CPI, e questo va davvero bene. Ad esempio, abbiamo costantemente sollecitato il Sudan a consegnare i sospetti incriminati dalla Corte penale internazionale all’Aia in modo che possano essere processati in base a un’indagine su mandato del Consiglio di sicurezza. Possiamo impegnarci nella condivisione delle informazioni, sia individualmente che con i partner. Possiamo aiutare con il monitoraggio dei fuggitivi. Il mio ufficio amministra il programma War Crimes Rewards, che offre ricompense per informazioni che portano all’arresto, al trasferimento o alla condanna di individui designati che sono stati incriminati da tutta una serie di tribunali internazionali o ibridi, inclusa la Corte penale internazionale. Siamo stati determinanti nel garantire che Bosco Ntaganda, che allora era a capo dell’M23, fosse portato all’Aia, e poi Dominic Ongwen, il comandante dell’Esercito di resistenza del Signore la cui sentenza e verdetto sono stati appena riaffermati in appello dalla Corte penale internazionale. Ora abbiamo una nuova legislazione del Congresso che suggerisce che gli Stati Uniti potrebbero fornire anche forme di sostegno finanziario alla Corte, anche come non membri. Si è anche valutato se gli Stati Uniti potrebbero potenzialmente contribuire al Trust Fund for Victims, che sta lavorando in diversi paesi, tra cui la Repubblica Centrafricana, la Repubblica Democratica del Congo e il nord dell’Uganda, dove le comunità delle vittime stanno ancora soffrendo molto .

Quali lezioni si possono trarre dalle esperienze precedenti, ad esempio in Siria, quando si tratta di fare giustizia in Ucraina?

Il conflitto siriano offre una lezione oggettiva su ciò che accade quando non si fa della giustizia e della responsabilità una priorità di fronte a crimini atroci. Con lo svolgersi del conflitto si è parlato di responsabilità, ma non sono emersi sforzi concreti. Invece, il conflitto ha continuato a metastatizzare, non solo tra l’opposizione democratica e il regime di Assad, ma poi l’introduzione dell’ISIL ha triangolato la violenza in modi terribili. Ora si cominciano a vedere barlumi di giustizia in Europa secondo principi di giurisdizione universale ed extraterritoriale. Le autorità preposte all’applicazione della legge in Germania e in altri stati sono state in grado di lavorare con le comunità della diaspora al fine di identificare testimoni, prove e linee di indagine e perseguire accuse contro molte persone, compresi membri anziani del regime di Assad. Il regno domestico è stato davvero l’unico posto in cui abbiamo visto giustizia per la Siria. Abbiamo tentato di deferire la questione alla CPI nel 2014, ma Russia e Cina hanno posto il veto a tale risoluzione. E la volontà politica non si è mai materializzata per stabilire un’istituzione giudiziaria autonoma. Di fronte alla paralisi del Consiglio di Sicurezza, l’Assemblea Generale ha creato l’IIIM (il Meccanismo Internazionale, Imparziale e Indipendente, l’organismo delle Nazioni Unite incaricato di raccogliere prove a sostegno di potenziali procedimenti per crimini di guerra relativi alla Siria), che ha svolto un lavoro straordinario nel coordinare gli sforzi , di fungere da deposito di prove e di impegnarsi nel raggiungere gli sforzi di documentazione locale e i gruppi di sopravvissuti. L’IIIM opera non solo come una sorta di stanza di compensazione, ma anche una fonte di rigore analitico. L’IIIM è in grado di produrre documenti tematici che possono essere utilizzati dai pubblici ministeri nazionali che potrebbero non avere familiarità con la situazione in Siria, che potrebbero non aver mai perseguito un crimine di guerra prima o che potrebbero non comprendere come funziona la responsabilità su una catena di comando. Quindi, in assenza di attività da parte della CPI o di un tribunale internazionale, la comunità internazionale è stata ancora in grado di portare avanti la giustizia e per molti aspetti rilanciare il principio della giurisdizione universale e altre forme di giurisdizione extraterritoriale che possono poi essere invocate in altri conflitti. E penso che vedremo tribunali di tutto il mondo offrire vie di giustizia per i crimini atroci commessi in Ucraina.

Vedremo chiaramente un enorme volume di casi. In che modo le istituzioni ucraine hanno affrontato la sfida e in che modo il governo degli Stati Uniti le sostiene?

La prima linea saranno davvero i tribunali ucraini. L’Ufficio del Procuratore generale (OPG) e l’Unità per i crimini di guerra sono molto attivi nell’individuare casi potenziali, raccogliere informazioni e iniziare a sporgere denuncia contro individui, compresi alcuni casi in contumacia. Gli Stati Uniti avevano un progetto di lunga data con l’OPG che risale all’originale invasione russa. Stavamo sostenendo il dispiegamento di esperti che erano veterani dei tribunali mondiali per i crimini di guerra per assistere l’OPG nel suo lavoro. Dopo il 24 febbraio, abbiamo dovuto ridimensionare questo progetto a causa dell’afflusso di nuovi potenziali casi e della reale necessità di dare priorità alle indagini nell’ambito del quadro giuridico operativo. Gli Stati Uniti hanno effettuato un investimento di 10 milioni di dollari per quel progetto, e siamo stati raggiunti dall’UE e dal Regno Unito, che hanno fatto le proprie donazioni di risorse e personale attraverso l’Atrocity Crimes Advisory Group (ACA). L’ACA è ora composta da esperti provenienti da tutto il mondo, molti con un background di diritto civile, con esperienza in approcci informati sui traumi, con competenze nelle indagini sulla violenza sessuale, con una conoscenza del diritto internazionale umanitario e dei precetti delle Convenzioni di Ginevra, quindi che questi casi possono essere portati in modo efficace, ma anche equo dal punto di vista degli imputati. L’ACA è composta da un’unità di supporto all’accusa a Kiev che sta aiutando con alcune delle questioni strategiche generali. Ma poi ci sono anche squadre di giustizia mobili che possono andare sul campo, anche subito dopo gli attacchi in cui l’infrastruttura civile sembra essere stata deliberatamente presa di mira. Sono in grado di lavorare fianco a fianco con le loro controparti ucraine per bloccare la scena del crimine, pensare a come raccogliere le prove e aiutare a strutturare le interviste. Gli Stati Uniti stanno anche collaborando con la squadra investigativa congiunta che gli europei, l’Ucraina e la CPI hanno messo insieme. Partecipiamo all’Eurojust Genocide Network, che ha recentemente tenuto sessioni incentrate sull’Ucraina, e il Dipartimento di giustizia ha creato un team per la responsabilità dei crimini di guerra. L’ex cacciatore di nazisti Eli Rosenbaum è stato nominato consigliere per i crimini di guerra del procuratore generale Merrick Garland a questo proposito. Le forze dell’ordine statunitensi stanno esaminando modi in cui possiamo utilizzare la nostra stessa legge per perseguire potenzialmente crimini di guerra. Il Congresso ha recentemente emendato la legge sui crimini di guerra del 1996. Quando fu emanato inizialmente, consentiva la giurisdizione sui crimini di guerra solo quando l’autore o la vittima era una persona statunitense. Quindi non avrebbe potuto essere attivato rispetto alla maggior parte dei crimini di guerra commessi in Ucraina, commessi dalle forze russe contro civili e prigionieri di guerra ucraini. Il Congresso ora ha rimosso tale requisito di nazionalità. Se un imputato, indipendentemente dalla nazionalità, è presente negli Stati Uniti ed è stato accusato di aver commesso un crimine di guerra contro una persona protetta, indipendentemente dalla nazionalità, ora abbiamo giurisdizione nei tribunali statunitensi. La nostra legge è ora meglio allineata con i nostri obblighi ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, ma anche con i quadri giuridici di tutti i nostri alleati, che stanno portando sempre più casi di crimini di guerra nei propri tribunali.

Cosa può fare l’Ucraina in termini di adeguamento della propria legislazione nazionale per far fronte a questo enorme numero di casi?

C’è un disegno di legge che rafforzerebbe i divieti sui crimini di guerra all’interno del codice penale; aggiungere un crimine contro l’umanità come crimine perseguibile, che non esiste ancora nella legge ucraina; e migliorare la capacità di utilizzare il comando o la responsabilità superiore. Tale dottrina consente di intentare accuse contro i superiori che non controllano adeguatamente i loro subordinati o non perseguono efficacemente i reati quando è chiaro che si sono verificati abusi. L’Ucraina può ovviamente perseguire gli autori diretti e anche le persone che hanno dato ordini di commettere abusi, che è una forma di responsabilità diretta. Dove la responsabilità superiore è utile come strumento dell’accusa è quando gli investigatori non hanno prove di ordini diretti, ma hanno prove evidenti che un superiore era a conoscenza del fatto che il loro subordinato aveva commesso, o stava per commettere, abusi e non aveva preso le misure necessarie e misure appropriate per prevenire tale abuso o indagare e perseguirlo, quando giustificato. In assenza di modifiche alla legge ucraina, possiamo immaginare una divisione del lavoro con la CPI, che ovviamente ha giurisdizione sui crimini contro l’umanità e può invocare una responsabilità superiore ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto di Roma. A questo proposito, potremmo immaginare che singoli crimini di guerra vengano perseguiti nei tribunali nazionali e che la Corte penale internazionale assuma le persone responsabili di aver scatenato un attacco diffuso o sistematico contro la popolazione civile.

Qual è la tua opinione sulle accuse secondo cui la Russia sta commettendo un genocidio? Pensi che questo sia un approccio che potrebbe portare a procedimenti giudiziari di successo?

Il genocidio è un crimine difficile da dimostrare. Richiede la prova non solo della violenza commessa contro un gruppo protetto – e in questo caso si tratterebbe potenzialmente di persone di discendenza etnica ucraina – ma anche dell’intenzione di distruggere quel gruppo in tutto o in parte. Spesso pensiamo colloquialmente al genocidio come a un omicidio di massa. Ma la Convenzione sul genocidio elenca altri modi in cui il genocidio può essere commesso, inclusa l’imposizione di condizioni di vita calcolate per portare alla distruzione del gruppo, l’imposizione di gravi danni fisici o mentali, la prevenzione delle nascite all’interno del gruppo e il trasferimento Di bambini. Quest’ultimo ricorda le operazioni di filtraggio della Russia e i bambini che sono stati separati con la forza dalla loro famiglia e apparentemente “adottati” all’interno della Russia, sebbene ciò equivalga in realtà a un rapimento. Alla fine spetterà ai singoli pubblici ministeri determinare se dispongono o meno di prove sufficienti per soddisfare ciascuno degli elementi del genocidio, e più in particolare questa questione di intenti. Ci sono alcuni pubblici ministeri che sono davvero desiderosi di spingersi oltre per catturare la funzione espressiva della legge e fare una dichiarazione, mentre altri adotteranno un approccio più conservatore. Potrebbero pensare che se riescono a ottenere una condanna ai sensi di una teoria per crimini di guerra o crimini contro l’umanità, potrebbero non spendere risorse dell’accusa per cercare di portare avanti un caso che potrebbe essere al limite. Lo abbiamo visto con un certo numero di autori siriani che vengono perseguiti solo per reati di terrorismo, e non crimini di guerra o altri crimini atroci, perché è abbastanza facile accusarli di appartenenza a un gruppo terroristico designato. Per alcune vittime, questo può essere insoddisfacente perché tali individui possono anche essere accusati di aver commesso atti di violenza. Ma per molti pubblici ministeri è preferibile ottenere una rapida condanna e poi passare all’autore successivo, piuttosto che intraprendere il duro lavoro di provare la classificazione di un conflitto armato, che le vittime erano “persone protette”, che un particolare crimine di guerra era commesso, e che l’imputato era responsabile. I pubblici ministeri hanno approcci diversi e quando si trovano di fronte a un enorme registro, troveranno un modo più conveniente per ottenere un risultato che applichi la legge, ma non necessariamente spinga la busta in un modo che gli avvocati vorrebbero vedere.