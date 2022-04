La delusione per la mancata qualificazione ai mondiali di Qatar 2022 è molto forte, ma Ciro Immobile è prima di ogni cosa l’attaccante della Lazio e la sua tripletta contro il Genoa ha certificato il suo enorme impegno con la maglia bianco celeste. Il centravanti classe 1990 e ormai capitano della squadra romana ha ripreso in questo modo con prepotenza il comando della classifica marcatori della Serie A, il cui trono gli è contestato dall’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic, andato in goal contro il Cagliari e attualmente a due lunghezze dallo stesso Immobile, il quale però ha dalla sua una notevole esperienza, e ha già vinto varie volte il titolo di bomber del campionato sia con il Torino sia con la Lazio.

Immobile, un terminale offensivo perfetto

Source: Pexels.com

Ormai da anni alla Lazio, il nativo di Torre Annunziata è una garanzia assoluta di goal in Italia, dove sguazza a piacimento da tempo e rappresenta la miglior proposta di terminale offensivo possibile. Nonostante l’anno scorso non sia riuscito a battere la concorrenza di un Cristiano Ronaldo stellare, nell’annata attuale il classe 1990 si profila come il grande favorito alla vittoria del titolo di massimo goleador della Serie A per quanto rilevato dalle quote delle scommesse online più aggiornate del momento. La sua tripletta contro i Grifoni è inoltre la settima di sempre in Serie A, e conferma quanto il suo rapporto con il goal nel campionato nostrano sia perfetto, nonostante non militi in una squadra che punti allo Scudetto. In questo momento, inoltre, in Italia solamente Vlahovic può ostacolarlo nella sua rincorsa al titolo di capocannoniere, visto che gli altri sono tutti piuttosto distanti e hanno dimostrato di non riuscire a tenere il passo dei primi due.

Il grande vantaggio di reti di Lewandowski

L’obiettivo vero di Immobile, senza dubbio più prestigioso, è quello di vincere nuovamente la Scarpa d’oro, trofeo assegnato al miglior goleador dei campionati europei grazie a dei coefficienti di difficoltà. Già vincitore di questo premio nel 2020, il laziale si trova adesso piuttosto indietro rispetto al grande favorito, l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski che ha segnato ben 32 reti, otto in più del bianco celeste, e vive un momento di forma splendido. Miglior centravanti del mondo per gli esperti, il polacco volerà ai mondiali del Qatar come capitano della sua nazionale dopo l’ennesima stagione da protagonista in Europa. Dominatore dell’area di rigore avversaria, Lewa è sia un centravanti potente, sia un costruttore di gioco, e il suo vantaggio di reti nella corsa alla Scarpa d’oro 2021-22 rappresenta una base importante per imporsi a fine stagione. In questa volata finale, nella quale anche un gran calciatore come il francese Kylian Mbappé sembra essere tagliato fuori, visti i soli 20 goal messi a referti, Immobile è l’unico che proverà a impensierire Lewandowski fino alla fine. Sognare è impossibile, anche a questi livelli, ma persino un secondo posto dietro un fenomeno come il polacco del Bayern potrebbe essere visto come un successo importante per il numero 17 della Lazio.