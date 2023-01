Imbrattare i muri in un Pianeta morente

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Molti di noi vorrebbero nei loro sogni un mondo che li ascoltasse che desse risposte ai propri dubbi o richieste inascoltate. Detto ciò, ogni azione che dissente da un ordine corrente che non fornisce risposte induce nei più sensibili quanto arrabbiati atti di ribellione e dissenso che porta con sé elementi insopportabili per i ben(mal)pensanti che dicono parole tipo ‘sono cose che non vorremmo vedere’ come usano i soloni commentatori sportivi magari riferendosi al violento mondo delle tifoserie di calcio criminali. Ma in altre vicende umane il confine tra le azioni di dissenso e l’omertosità di un agire individuale e collettivo pericoloso ma approvato dalla morale comune determina la pretesa di ‘normalità’ o ‘devianza’ di atti ritenuti esecrabili o meno. Tra i tantissimi esempi che si potrebbero evidenziare non c’è che il tanto imbarazzo per ciò che viene ritenuto legittimo e quanto viene osteggiato con ampie grida di ipocrisia. Si pensi a questo governo infame che legittima ancor più un’evasione fiscale cui sono impegnati da decenni milioni di ‘patrioti’ che poi sono quelli che in larga parte li hanno votati. Non si imbrattano muri, non vi sono dichiarazioni, tutti sommersi e salvati dall’omertà, da leggi e norme fiscali fin troppo benevole con chi si pone fuori della legge.

Ma sporcare un muro è roba facile, dagli al barbaro, offende monumenti e tutti noi, ha comportamenti ‘ecoterroristici’ non quelli che compiono sul serio atti terroristici ma sono parte di un sistema che li copre. Ovunque e sempre. Diverso il modo di costruzione di uno stigma, l’attribuzione di qualità negative ad una persona o ad un gruppo. Fermandosi come in questi casi all’atto in sé, pur riprovevole secondo canoni conformistici di coloro i quali fanno molto peggio senza imbrattare nulla, che risulta controproducente perché oscura il fine, il contenuto. Ma se stessero in una manifestazione pacifica qualcuno se li filerebbe? Così il Benito senatoriale si è subito offeso avendogli imbrattato il ‘suo’ palazzo, roba oscena non il suo ‘me ne frego’ di fascistica progenie nel rivendicare il suo Msi partito politico antisistema promiscuo a stragi e morti ammazzati, il quale su offende per un poco di vernice. E così le incursioni e scorribande non violente di ‘Ultima Generazione’ che hanno spruzzato qualche finestra di Palazzo Madama, dove un manipolo di fasci occupa il Senato, è da perseguire addirittura con 5 (!) anni di galera e regime speciale come per i mafiosi! Sono gli stessi dei 6 (!) ai ragazzi dei rave party ma non ad evasori manutengoli criminali di varia fattura che li vota. Questo l’ottuso potere minoritario nel paese che garantisce immunità per ladri di varie specie ma poi scimmiotta l’ordine e la legge per gli altri, ovvero chi non si conforma.

L’attuale società è satura di comunicazione che non comunica, di un’informazione che satura le menti perché è troppa vivendo in un regime di iperrealtà permanente dove per attirare l’attenzione e far notizia aumenta il tasso di azioni eclatanti che rompano la routine comunicativa, qualcosa di eclatante nella società eclatante dello spettacolo che veicola quantità enormi di volgarità televisive costruite ad arte quale elemento di distrazione manipolativa inoffensivo per il potere. Dunque, l’atto di questi giovani coglie nel segno poiché quei gesti, per quanto idealisti ed infantili, colgono il loro obiettivo quello di amplificare il gesto catturato dall’apparato mediatico sotto forma di notizia che infatti è stata rilanciata ‘rapprendendone’ i contenuti nei media tradizionali ed in Rete. D’altronde lo scopo non è piacere, è provocare anche un senso di disgusto, quanto di infiltrare il tema nelle maglie del sistema. Lo scopo è di sensibilizzare ma anche di accusare su temi urgenti come lo scarto di energie fossili e più rinnovabili. Hanno molte ragioni questi giovani del mondo mal sopportati e sbeffeggiati dinanzi ai temi della sopravvivenza del pianeta, anche con qualche eccesso. Su tutte quella di mettere sul banco degli imputati governi del mondo affaristi lobbies intrecci criminali ricchezze intere economie, il mondo intero. In formale ascolto ma nei fatti complici guerre costi dell’energia strategie di politica industriale ed energetica che vanno in direzioni contrarie mentre tutti i consessi ambientalisti e la maggioranza degli scienziati concordano circa il progressivo rapido esaurimento vitale del pianeta Terra. Un atto come quello di Roma, peraltro in un palazzo privo di particolari sistemi difensivi, a riprova della sua scarsa utilità con chi vi è dentro, naturalmente ha subito dato la stura al proliferare di commenti. Tutti o quasi di condanna dell’atto quasi “terroristico”. Negli anni ’70 per molti versi straordinari ma anche oscuri molti di noi hanno frequentato piazze di manifestazioni di masse di popolo con operai e studenti uniti nella lotta, in tempi duri di scontri ideologici e di molti morti ammazzati soprattutto per vendette squadristiche di destra a cui si contrapponevano a difesa frange di servizi d’ordine dell’estrema sinistra. Volavano bombe e stragi, fatte da camerati interni o collaterali al Movimento Sociale Italiano quella formazione antisistema cui l’ignorante bugiarda menzognera Giorgia a fine anno ha attribuito istanze democratiche a quell’accrocchio che vanterà tra le sue fila diversi colpevoli della strategia della tensione. E nessun finto giornalista almeno a provare a bacchettarla. Per dire, allora il Senato era circondato da mezzi blindati e filo spinato, da non crederci oggi, quando passavo lì davanti con un brivido per andare a casa di un sociologo importante oggi difensore dei 5stelle con cui ho condiviso anni di università. Per dire che dinanzi al candore di un imbrattamento odierno sorrido dopo esser stato in situazioni ed aver visto cose toste che raccontarle oggi non ci si crederebbe. Detto ciò comprendo anche un moto di ripulsa “eh ma non ci si comporta così” “si possono usare altri mezzi”. Sì ma poi chi li ascolta, chi se ne frega? Dopo di che assoltici ed esserci collocati nella vasta maggioranza della società che bolla tutto ciò come incivile resta il quesito più serio: si devasta il mondo e le nostre singole azioni e strategie per migliorare il pianeta sono pannicelli che adescano le nostre coscienze ma nulla possono contro dinamiche strutturali globali. Per dire io e la mia tosta amata compagna ambientalista differenziamo tutto ma da tanto, di un prodotto di plastica e carta stiamo lì a staccare il tutto al millimetro, andiamo nei mercati e non prendendo buste di plastica gli esercenti si complimentano dicendo sempre lo stesso: facessero tutti come voi. Ecco, facessero… Sono quei comportamenti la cui sensibilità si estende nella popolazione da quelli attenti elitari culturalmente avvertiti alle masse più esposte e meno preparate. Detto ciò il tutto diviene un gran gioco di società globale che non intacca i temi strutturali che sono appannaggio dei governi e delle politiche degli stati. Per arrivare ai modelli di sviluppo e produzione. Che è pur sempre capitalistico votato al profitto di pochi. È ciò che dichiarano questi giovani, non spocchiosi o stupidi, chiedono rapide e coerenti politiche pubbliche coerenti capaci di invertire una marcia di progressiva arsura e desertificazione del pianeta. Ed intanto l’ipocrita società adulta che ha prodotto tutto ciò stigmatizza atti così volgari nel mentre esprime una paludata sensibilità su talitemi come argomento da salotto. Mentre la questione coinvolge un altro modello di sviluppo e mutamenti nel modo di produrre e le strategie di arricchimento di pochi, si pensi solo a ciò che nessuno conosce sul disastro connesso alla diffusione dell’intelligenza artificiale con i suoi giganteschi costi estrattivi di materiali come litio cobalto e tanti altri che stanno nei nostri cellulari e che necessitano di centrali di raccolta dei Big Data ad alto tasso di dispersione di energia nel famoso cloud la nuvola la bell’immagine con cui ci hanno fregato o come per i cookies i dolcetti che carini sui cellulari con cui profilano le nostre identità gusti e preferenze. Elementi di una società del capitalismo della sorveglianza senza paragoni nella storia della specie umana. Mentre gli imbecilli o evanescenti no vax sputavano su vaccini e tracciamenti strillando sulle proprie lese libertà o le paure sul 5G. Così dinanzi alle devastazioni del pianeta e le difficoltà di accordo su politiche alternative di sviluppo si fa emergere un’ipocrita ed isterica riprovazione dinanzi a ragazzacci scapestrati o persino ecoterroristi. Addirittura. Benché sia molto severo verso coloro i quali imbrattano opere d’arte o che vi si attaccano perché l’opera d’arte dovrebbe essere intangibile. Ma bisogna anche dire che tali atti dimostrativi procurano un distorcente cortocircuito fatto di rifiuto dell’atto in sé e di mancata considerazione circa la giustezza dell’obiettivo. Insomma si può ritorcere contro la finalità del proprio agire. Il punto è come cambiano usi e costumi ambientali. Per qualcuno le sollecitazioni vengono dal basso, ma ho diversi dubbi perché la coscienza dei temi nuovi da affrontare si scontra con le reali condizioni materiali di masse impegnate a vivere e mantenersi. Allora dovrebbero essere sollecitazioni dall’alto ma tenendo conto che non si parla in una società di classi e di ricchezze a persone sullo stesso livello ci vorrebbero avanguardie. Con dei rischi. Difatti è da ricordare ciò che pochi hanno fatto che l’esplosione dei “Gilet gialli” in Francia fu scatenata anche dalla supponente politica del ricco elitario Macron che imponeva tagli alle vecchie auto rimpiazzate da nuovi modelli i cui costi erano insostenibili per molti, non per i ricchi ambientalisti. Così dobbiamo sapere che le tematiche ambientali incrociano il cambiamento dei rapporti di forza di classe, pare un pensiero antico ma è così, significa che va modificato il modello di sviluppo capitalistico fondato sull’accumulazione per decrescere nell’uso di energia beni consumi che ridurrebbero emissioni gas serra ed altri accidenti mortali costruiti dal nostro modello di produzione capitalistico quantitativo ed oggi perfino estrattivo, “bucando” sempre più il terreno alla ricerca di giacimenti di qualcosa. Come vorrebbe naturalmente anche Giorgia perché la “nazzione” (ella solo questa cnonosce) deve essere autarchica. Questo lo stato dell’arte. Certo serve un pensiero razionale che convinca con strumenti democratici le opinioni pubbliche a mutare rotta di vita nella produzione e nei consumi. Ma ci vorranno decenni ancora e con Churchill sul tempo lungo saremo tutti morti. Mai così vero oggi sui temi ambientali dove è bastata la chiusura di rubinetti di gas dalla Russia del mostro Putin per far ritornare all’uso di carbon fossile e nuove centrali nucleari. La disobbedienza non è un pranzo di gala, come la rivoluzione di Lenin, richiede gesti eclatanti per farsi sentire essendo stampa e media poteri e denaro gli inquinatori a cui noi demandiamo benessere ed energia acqua calda e trasporti. Così in Gb esplode il caso di Extinction Rebellion (Xr) gruppo di disobbedienti ecologisti d’assalto autori in questi quattro anni di spettacolari azioni di disturbo per denunciare la politica inerte dinanzi alla crisi climatica che degrada che hanno deciso di smettere passando a proteste più “canoniche” come le manifestazioni. Mentre Just Stop Oil ed InsulateBritain continuano tra interruzioni del traffico stazioni aeroporti ed assalti ad opere d’arte creando molte polemiche. Sono quelli che attaccano i gangli vitali del profitto capitalistico, non facciamo gli ingenui. Quei poteri finanziari e politici che nella city di Londra finanzianoestrazione e consumo di idrocarburi attraverso banche, Barclays e Lloyds. Che si riesca ad intaccare un tale sistema di potere economico globale è da vedere che ci si debba provare è lodevole perché ribellarsi è giusto. Insomma sono i profitti ed i legami tra politica ed economia a distruggere il pianeta non centinaia di giovani che per quanto arrabbiati ed “estremisti” sono coloro i quali gridano che si muore anche di clima di desertificazione di terre arse oltre che di sfruttamento e povertà. Chi altro lo fa? Dunque concordo con il direttore di “Domani” Stefano Feltri che con voce non omertosa o conformistica afferma che “riconoscere che l’allarme degli attivisti è fondato significa concludere che chi offende la Repubblica è chi osserva passivamente la crisi climatica dall’interno dei palazzi e non chi li spruzza di vernice”.Non farsi fuorviare dal gesto, non violento, e comprendere l’obiettivo. Quest’accozzaglia nel loro governo fa il giochetto del dito e della Luna, gli stolti (finte vittime) si concentrano sul dito, gli intelligenti sulla Luna.