Il cuore dell’attesa, il cuore delle scelte e del conforto vuole uscire sempre più dalla solitudine che specialmente nella malattia, seppur ben gestita dal punto di vista medico,ha bisogno di ‘rapportarsi al cervello sociale che ha necessità di mangiare come il corpo’ (C.Mencacci).

Questa considerazione è stata assunta come orientamento operativo dall’associazione ‘Sottovoce: volontari Ieo e Monzino’ sviluppando un ‘servizio di volontariato di sollievo’ on line o di persona per ‘scompenso cardiaco in classe NYHA III o IV’ (tradotto in lingua d’uso si tratta di dare sollievo ai degenti dimessi dopo un episodio di scompenso significativo indipendentemente dalla loro collocazione geografica). Tutto questo avviene presso il Monzino (ospedale cardiologico non profit -primo italiano nel ‘World’s Best Specialized Hospitals 2021’ Newsweek). Si vuole nutrire il ‘cervello sociale’ del paziente come parte della terapia post dimissioni.

Lo scompenso cardiaco colpisce l’1,7% della popolazione italiana, circa 1 milione di persone e causa circa 190 mila ricoveri l’anno.

I contenuti del servizio sono: stabilire una ‘relazione di stewardship’ (gestire al meglio le risorse del paziente) e di accompagnamento: si direbbe ‘volontariato laico’ che esclude, ovviamente, informazioni medico sanitarie che competono ai medici ed al personale sanitario di riferimento, ma che offre un insieme di servizi di accompagnamento che vanno oltre la telefonata di verifica del ‘come sta’ e concretizzano questo servizio in una relazione on-line per rendere migliore la qualità della vita del paziente ‘scompensato’. È una sorta di volontariato whatsapp .

‘Sottovoce’ sottolinea che i bisogni e la domanda dei pazienti è anche quella di poter gestire il contesto sociale e istituzionale di terapia e di riabilitazione post degenza.

Orientare e risolvere problemi pratici che spesso aumentano l’ansia dei pazienti e che assumono un ruolo critico specialmente in persone con qualche ‘problema al cuore’.

Il catalogo dei servizi non è composto solo di attività per superare il diffuso senso di solitudine, ma anche di acquisire informazioni ed orientamenti sul disbrigo per esempio di pratiche.

Il ‘dove e come’: per l’ISEE e per lo SPID (che facilita la richiesta di certificati on line considerando che solo il 34% in età fra 65 e 34 anni ed il 14% per gli over 75 come identità digitale è attrezzato); per assegno INPS per ‘alcuni e specifici problemi cardiologici’; per gli ‘alert’ di aderenza della terapia farmacologica(in era COVID-19 è caduta sotto il 50%);per l’ orientamento sulla tecnologia ausiliaria;-per orientare il rapporto con le strutture sanitarie territoriali; per evitare la ‘financial toxicity’ che spesso angustia i pazienti.

Si pensi che nel 2018 circa 7 milioni di italiani hanno chiesto un prestito per cure mediche con un importo medio di 6.798 euro e sempre nello stesso anno 522.600 italiani hanno chiesto un prestito per la non autosufficienza con un importo medio del prestito di 9.860 euro .

Tutto questoha voluto un investimento ad hoc in un nuovo assetto organizzativo del gruppo di ‘volontariato on line’, nella formazione dei volontari in termini di comunicazione, di know-how amministrativo e dei fondamentali della patologia.

In sintesi un volontariato whatsapp che fa da ‘google map’ per le esigenze dello scompensato a casa. Tutto ovviamente in progress. Il tema della solitudine deriva anche da un isolamento sociale e quindi avviare programmi di ‘tutoraggio tra pari’ ,mantenere legami sociali, attivare un caregiving laico che offre un orientamento che riguarda i supporti sociali e così via. Il volontario offre relazione(come va? le ultime notizie; dialogare su argomenti d’interesse del paziente, ma anche accompagnamento e sviluppo di una ‘e-social health’ che migliora la qualità della vita). Si offre un servizio ‘aumentato’ e di sostegno nella fruizione (per esempio, accompagnamento del ‘MECKI score’ per valutare il rischio di mortalità), ‘vestendo’ le ottime prestazioni con un funzionale servizio percepito dal paziente.

Si adotta l’ossimoro concettuale che la solitudine e il distanziamento sociale si attua e si sviluppa anche tramite ‘l’avvicinamento sociale virtuale’ via telefono, computer ed in evoluzione ci sarà lo smart glass.

Molti psicologi già lo fanno, ma forse si potrebbe aumentare la capacità di offerta. Cambia il concetto di prossimità: da relazione fisica a relazione di prossimità ‘hight tech’.