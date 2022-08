Nel giugno 2022, diversi resoconti dei media hanno annunciato che la Cina stava aprendo una base militare presso la base navale cambogiana di Ream, situata all’estremità meridionale della Cambogia, vicino alle acque contese del Mar Cinese Meridionale. La Cambogia ha già utilizzato i finanziamenti cinesi per modernizzare ed espandere la base navale di Ream. I rapporti affermavano che era stato firmato un accordo segreto tra Cambogia e Cina, che concedeva alla Marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese (PLAN) l’accesso esclusivo a parte di Ream.

Sia la Cambogia che la Cina hanno negato tali rapporti. Il Ministro della Difesa cambogiano Tea Banh ha affermato che la costituzione del Paese vieta severamente di ospitare truppe straniere nel suo territorio. Il tempo dirà se la Cina stabilirà una tale base in Cambogia.

La domanda più interessante sono le potenziali implicazioni strategiche di una base cinese nel sud della Cambogia. Il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman ha ribadito le preoccupazioni degli Stati Uniti sulla “costruzione di tali strutture”. Sebbene gli Stati Uniti non abbiano approfondito la minaccia che potrebbe rappresentare una base navale cinese a Ream, la maggior parte degli analisti sostiene che aumenterebbe la capacità del PLAN di operare nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale.

Ma una base a Ream non migliorerebbe in modo significativo la capacità della marina e dell’aviazione cinese di operare nel Mar Cinese Meridionale. Le navi e gli aerei della marina cinese di stanza ad Hainan e nella Cina meridionale sono ben all’interno della portata di tutte le isole rivendicate dalla Cina nelle isole Paracel e Spratly. Gli aerei cinesi hanno volato in gran numero fino alla Malesia. Nel giugno 2021, la Malesia ha riferito che 16 aerei cinesi che volavano in formazione avevano violato il suo spazio aereo.

Per le navi della marina cinese che operano da Hainan e dalla Cina meridionale, una base a Ream è ancora meno importante. La Cina ha costruito almeno 20 isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale, molte delle quali con infrastrutture molto più sofisticate della base Ream.

Nel marzo 2022, il comandante indo-pacifico degli Stati Uniti, l’ammiraglio John C. Aquilino, ha affermato che la Cina aveva completamente militarizzato almeno tre isole nel Mar Cinese Meridionale. Ha affermato che la Cina aveva schierato missili anti-nave, missili di difesa aerea, jet da combattimento, laser e apparecchiature anti-jamming su queste isole. Queste isole militarizzate si trovano nel raggio di protezione degli aerei e dei missili di difesa aerea con sede nella Cina meridionale.

Ma mentre Ream non è vitale per la potenza cinese nel Mar Cinese Meridionale, ha un’importanza strategica per il Vietnam. La costa orientale del Vietnam si affaccia sull’isola cinese di Hainan, dove ha sede la flotta meridionale del PLAN. La Cina potrebbe bloccare rapidamente la costa orientale del Vietnam, inclusa la sua base navale principale a Cam Ranh Bay.

Poiché la Cambogia condivide sia i confini terrestri che quelli marittimi con il Vietnam, una presenza navale cinese a Ream, a meno di 100 miglia dalla costa meridionale del Vietnam, sarebbe utile alla Cina. Una base cinese consentirebbe alla Cina di bloccare la costa meridionale del Vietnam nel giro di poche ore. La combinazione delle forze navali cinesi ad Hainan e Ream avrebbe effettivamente separato il Vietnam dal mare. L’esercito vietnamita ha combattuto bene durante l’invasione cinese del 1979, infliggendo pesanti perdite all’Esercito popolare di liberazione, ma in un conflitto sul Mar Cinese Meridionale, la marina e l’aviazione vietnamite non avrebbero potuto competere con i cinesi.

Il Vietnam ha cercato per decenni di contenere l’influenza cinese in Cambogia e Laos. Ma lo schiacciante potere economico della Cina ha reso difficili questi sforzi. A nord, il Vietnam condivide un confine terrestre con la Cina e ad ovest, con Laos e Cambogia. Il Laos e la Cambogia dipendono fortemente dalla Cina per il commercio e gli investimenti e sono diventati stretti alleati diplomatici di Pechino.

Piuttosto che concentrarsi solo sulla Cambogia, gli Stati Uniti dovrebbero cercare modi per sostenere il Vietnam in modo più attivo. Ci sono state voci per anni secondo cui alcuni membri dell’élite vietnamita stavano considerando di consentire alla marina statunitense di tornare alla sua vecchia base dell’era della guerra del Vietnam a Cam Ranh Bay. Le navi della marina statunitense hanno visitato la base negli ultimi anni.

L’eredità della guerra del Vietnam rende difficile per una nazione orgogliosa come il Vietnam consentire la creazione di una base statunitense nel suo territorio. Ma se la Cina dovesse aprire una base navale a Ream, le cose potrebbero cambiare.