La Cina ha avvertito, all’inizio di questa settimana, che adotterà ‘misure risolute ed energiche‘ se il Presidente della Camera Nancy Pelosi seguisse i suoi piani di visitare Taiwan il mese prossimo.

La Pelosi aveva già programmato di recarsi a Taiwan ad aprile, ma la visita è stata posticipata dopo essere risultata positiva al Covid-19. La notizia del piano per il viaggio di agosto è apparsa per la prima volta sul ‘Financial Times‘ martedì, provocando proteste da parte del governo cinese. Se andasse, sarebbe il primo Presidente della Camera a visitare il Paese da quando Newt Gingrich si è recato lì nel 1997.

Anche il Presidente Joe Biden sembra mettere in dubbio la saggezza del viaggio, ma ha presentato l’obiezione alla visita di Pelosi come proveniente da funzionari militari, piuttosto che direttamente da lui. «I militari pensano che non sia una buona idea in questo momento», ha detto Biden mercoledì in risposta alla domanda di un giornalista.

In questo caso, i militari hanno ragione. Sebbene vi sia un comprensibile desiderio di mostrare sostegno a Taiwan in risposta alle crescenti tensioni con la Cina, la visita di Pelosi sarebbe un grave errore che probabilmente peggiorerebbe le cose. L’invio di uno dei più alti funzionari statunitensi a Taiwan è destinato a essere molto provocatorio ed esporrebbe Taiwan a ulteriori rischi per il bene di niente di più importante di un servizio fotografico glorificato.

Michael Swaine del Quincy Institute ha riassunto i problemi con la visita proposta: «La visita di Pelosi a Taiwan è una pessima idea che è difficile sapere da dove cominciare per criticarla. Non c’è alcun vantaggio in una visita del genere e solo aspetti negativi».

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi in precedenza aveva denunciato la proposta di visita di aprile di Pelosi come una ‘provocazione maligna’, e da allora non è cambiato nulla che possa indurre il governo cinese ad attenuare le sue critiche. Semmai, le relazioni USA-Cina sono peggiori ora di qualche mese fa, poiché il governo cinese ha affermato di non considerare nessuna parte dello Stretto di Taiwan come acque internazionali.

Gli Stati Uniti rifiutano la posizione cinese e le navi militari statunitensi hanno transitato ripetutamente attraverso lo Stretto, con grande fastidio di Pechino. La tensione è già abbastanza alta che sarebbe sconsiderato colpire il governo cinese negli occhi con una visita importante. Questo è probabilmente ciò che ha determinato il consiglio dei militari menzionato da Biden.

I massimi leader del Congresso di solito non vanno a Taiwan, perché qualunque beneficio possa derivare da una visita del genere non vale il contraccolpo di Pechino che seguirà. Una visita di Pelosi, o di qualsiasi funzionario di alto rango, equivale a pungolare pubblicamente il governo cinese, e questo garantisce una reazione avversa a scapito sia degli Stati Uniti che di Taiwan.

La visita di New Gingrich a Taiwan è avvenuta in un’epoca molto diversa. Gli Stati Uniti avevano appena affrontato la Cina durante la crisi dello Stretto di Taiwan l’anno precedente e gli Stati Uniti erano vicini al culmine del cosiddetto ‘momento unipolare’. La risposta del governo cinese alla visita di Gingrich è stata molto più tenue di quanto non lo sia stata la sua retorica su Pelosi. La Cina è molto più potente e assertiva oggi di quanto non fosse nel 1997, e gli Stati Uniti sono in relativo declino. Non dobbiamo presumere che la reazione cinese a una visita di Pelosi sarebbe la stessa di allora.

Qualunque siano le intenzioni di Pelosi, le conseguenze potrebbero essere pericolose. Queste potrebbero assumere la forma di una punizione economica o di un aumento dell’attività militare che metterebbe a dura prova Taiwan. Qualsiasi misura punitiva adottata dalla Cina inasprirebbe ulteriormente le relazioni USA-Cina. Ciò comprometterebbe la capacità dei nostri governi di impegnarsi in modo costruttivo su altre questioni di interesse globale, compresi i cambiamenti climatici e la pandemia in corso. È del tutto possibile che gli Stati Uniti finiscano per cadere in un’altra crisi nello Stretto di Taiwan se non saranno molto più attenti di quanto non siano stati di recente.

Inoltre, le polemiche sulla visita di Pelosi minacciano di mettere in ombra l’imminente incontro virtuale di Biden con il Presidente cinese Xi Jinping. Si è ipotizzato che Biden potrebbe revocare almeno alcuni dei dazi cinesi dell’era Trump nel tentativo di combattere l’inflazione, ma se lo fa ora corre il rischio di essere attaccato per ‘fare marcia indietro’ di fronte alle minacce cinesi.

Le tariffe danneggiano principalmente gli americani, quindi quegli attacchi sarebbero assurdi, ma la politica del dibattito politico cinese è tutt’altro che razionale. Xi sarà anche meno incline al compromesso se pensa che Washington si stia preparando a metterlo in imbarazzo con una visita ufficiale di alto profilo a Taiwan una o due settimane dopo.

Il resoconto della visita programmata di Pelosi arriva anche sulla scia di altre visite a Taiwan di ex alti funzionari, tra cui l’ex Segretario di Stato Mike Pompeo e l’ex Segretario alla Difesa Mike Esper. Durante la sua visita, Esper ha chiesto la fine dell”ambiguità strategica’ statunitense. Arrivando così presto dopo le osservazioni di Esper, una visita di Pelosi sarebbe probabilmente interpretata come un altro passo nella direzione di un esplicito impegno degli Stati Uniti nella difesa di Taiwan.

Dato che il Presidente aveva già erroneamente dichiarato a maggio che gli Stati Uniti si impegnano a combattere per Taiwan, c’è una notevole confusione sulla politica dell’Amministrazione Biden su questo tema. L’apparente mancanza di coordinamento tra Biden e Pelosi sulla la visita di agosto ha solo aggiunto confusione.

Poiché la notizia della visita programmata di Pelosi è trapelata in anticipo, gli Stati Uniti stanno già pagando parte dei costi del viaggio prima ancora che sia stato annunciato. Se Pelosi ora deciderà di non andare a Taiwan, lei e Biden saranno accusati dai falchi cinesi di ‘speleologia‘ a Pechino. L’Amministrazione Biden è stata diffidente nel contrastare i falchi sulla maggior parte delle questioni, quindi potrebbe finire per approvare una visita di Pelosi nonostante i suoi timori.

In risposta alle critiche cinesi, ci sarà la tentazione di inviare Pelosi a Taiwan per sfidare il loro governo senza riguardo per la reazione che provoca. Sarebbe stato meglio se il viaggio non fosse mai stato suggerito, e sarebbe stato sciocco portarlo a termine per un maldestro senso di orgoglio.

La gestione delle relazioni USA-Cina è uno dei più importanti compiti di politica estera del nostro governo, ed è dannoso per entrambi i Paesi e per la regione quando le relazioni sono gestite in modo così confuso e sfacciato.L’Amministrazione Biden ha bisogno di chiarire qual è la sua politica cinese e deve assicurarsi che il Presidente non diventi freelance e inventi nuovi impegni al volo.

Biden dovrebbe fare appello in privato a Pelosi affinché abbandoni l’idea di andare a Taiwan, e deve anche coordinarsi più strettamente con il Congresso per evitare altre sorprese indesiderate in futuro.