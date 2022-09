Al contrario, le coalizioni di Washington nell''Indo-Pacifico' e altrove non riescono ad ottenere nuovi aderenti. Washington sembra fare tutto il possibile per creare un'Eurasia più avversa e convergente. Quando si tratta di grande strategia, Washington rischia essere il peggior nemico di se stessa

Al contrario, le coalizioni di Washington nell''Indo-Pacifico' e altrove non riescono ad ottenere nuovi aderenti. Washington sembra fare tutto il possibile per creare un'Eurasia più avversa e convergente. Quando si tratta di grande strategia, Washington rischia essere il peggior nemico di se stessa

Anche se la guerra in Ucraina entra in una nuova fase con significative perdite russe nel Donbass, il centro della gravità diplomatica questa settimana è nella storica città di Samarcanda in Uzbekistan, dove si sta svolgendo la riunione annuale della Shanghai Cooperation Organization (SCO).

L’incontro tra i Presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping è tra i momenti salienti dell’evento, poiché Pechino fa il punto sugli sviluppi in Ucraina che potrebbero mettere in discussione il suo rapporto con Mosca. Ma le agitazioni all’interno della SCO hanno quasi la stessa importanza e meritano una maggiore attenzione. L’ascesa della SCO indica il potenziale emergere dell’Eurasia come attore più coordinato nella politica globale, anche se significative tensioni e contraddizioni interne rimangono al suo interno.

Mentre sentiamo parlare della NATO quasi ogni giorno nei media mainstream, la SCO è un’entità molto meno conosciuta. Con il 40 per cento della popolazione mondiale e il 30 per cento del suo PIL, non dovrebbe esserlo. Fondata nel 2001 e con sede a Pechino, la SCO, sebbene non sia espressamente un’alleanza militare, è oggi la principale organizzazione regionale che abbraccia l’Eurasia. È emerso dal riavvicinamento tra Cina e Russia negli anni ’90 sulla loro controversia sul confine (finalmente risolta nel 2005) che ha coinvolto anche tre repubbliche sovietiche Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.

I colloqui sull’insediamento di confine sono continuati anche dopo che le tre repubbliche hanno ottenuto l’indipendenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, portando infine a un accordo globale. Risolvere l’annosa questione del territorio ha consentito ai cinque Stati, a cui si è unito l’Uzbekistan, di gettare le basi per una nuova organizzazione.

Ma la SCO non si è fermata all’Asia centrale. Piùrecentemente, è entrata in modalità di espansione. Nel 2017 India e Pakistan sono stati ammessi come membri a pieno titolo. Il vertice di questa settimana dovrebbe accettare l’Iran come membro a pieno titolo, uno sviluppo altamente significativo anche se Teheran-Washington parlano di far rivivere il JCPOA. Anche la Bielorussia ha presentato domanda di adesione a pieno titolo. Ciò lascia l’Afghanistan e la Mongolia come gli Stati rimanenti con lo status di osservatore.

La SCO ha anche una serie di partner di dialogo (il gradino sotto lo status di osservatore), vale a dire Armenia, Azerbaigian, Cambogia, Nepal, Sri Lanka e Turchia. Secondo il Cremlino, tre nuovi Stati -Arabia Saudita, Egitto e Qatar- si uniranno a questa lista a Samarcanda e inizierà anche il processo per aggiungere Bahrain, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Maldive e Myanmar come partner di dialogo.

Naturalmente, più membri non significano necessariamente più coerenza. In effetti, spesso può significare meno: basta guardare gli alti e bassi dell’UE. Tuttavia, il fatto che un’organizzazione che al suo interno è fondata da un gruppo di Stati illiberali stia attirando così tanto interesse ben oltre la sua geografia originaria è più che degno di nota.

Al centro della SCO (e nonostante l’ironia delle violazioni territoriali della Russia), ci sono i principi di ‘sovranità e integrità territoriale, uguaglianza e reciproco vantaggio, risoluzione di tutte le questioni attraverso consultazioni reciproche, non interferenza negli affari interni’. L’organizzazione ha anche tradizionalmente posto l’accento sulla lotta al terrorismo e all’estremismo, con molteplici esercitazioni militari congiunte in quest’arena.

Ma la motivazione non dichiarata ma chiara della SCO è quella di formare una struttura parallela di affinità geopolitica con le coalizioni guidate dagli Stati Uniti che punteggiano il panorama globale. Nell’attirare i principali Stati del Sud del mondo come India, Pakistan, Turchia, Iran ed Egitto, la SCO in espansione sta inviando il messaggio di una crescente convergenza est-sud.

Cosa significa tutto questo per l’incontro Putin-Xi? Questa è una visita significativa per Xi, essendo la sua prima visita fuori dal suo Paese dalla pandemia. Le recenti perdite russe hanno probabilmente causato preoccupazione in Cina, che non avrebbe potuto essere felicissima dell’invasione dell’Ucraina già prima. L’invasione russa dell’Ucraina è un importante jolly per il futuro dell’Eurasia e della SCO. Le perdite russe molto maggiori probabilmente sottolineeranno ulteriormente le relazioni Mosca-Pechino.

Ironia della sorte, anche se Russia e Cina stanno espandendo la SCO con nuovi e vecchi fan in Asia meridionale e Medio Oriente, gli Stati centrali dell’organizzazione come il Kazakistan sono sempre più alienati dalla Russia mentre la guerra avanza. Con il tempo, la SCO ha anche migliorato la sua agenda ben oltre la sua attenzione iniziale sulla sicurezza e il terrorismo per includere l’economia, la tecnologia e altri tipi di cooperazione. C’è il rischio di perdere la concentrazione. La SCO dovrà affrontare sfide significative man mano che si evolve, e la dinamica Russia-Cina sarà il fattore chiave che regolerà le sue prospettive future.

Tuttavia, i driver per una continua solidarietà tra Mosca e Pechino rimangono forti e probabilmente durevoli. Il più importante driver di questo tipo sono gli stessi Stati Uniti, che praticano una strategia (se così si può chiamare) di doppio contenimento sia nei confronti della Russia che della Cina.

Una cosa è stata quando il doppio contenimento è stato schierato contro le potenze medie Iran e Iraq negli anni ’90. È un’altra cosa quando viene usata contro due enormi grandi potenze continentali.

La coalizione statunitense sulle sanzioni alla Russia non ha trovato quasi nessun ‘acquirente’ al di fuori di Europa, Giappone e Australia. La maggior parte degli Stati in Africa, Medio Oriente e Sud-est asiatico stanno resistendo con forza alle pressioni per entrare a far parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro Mosca. Il prossimo vertice del G20, l’Indonesia, ha recentemente indicato che potrebbe acquistare più petrolio russo.

Anche se la SCO cresce e l’Eurasia gela, i tentativi di Washington di contrastare la Cina -come segnato dalla geografia costruita dell”Indo-Pacifico’- hanno incontrato grandi difficoltà al di là di alcuni alleati fondamentali. Gli Stati dell’ASEAN non hanno mostrato alcun interesse ad aderire alla coalizione di contenimento della Cina. La Corea del Sud ha mantenuto le distanze dalla sconsiderata visita di Nancy Pelosi a Taiwan ad agosto.

L’India si è parzialmente allineata con la strategia cinese di Washington. Ma un legame sempre più profondo tra Russia e Cina non ha impedito all’India di avvicinarsi ancora di più alla Russia, nonostante la rivalità di Nuova Delhi con Pechino. Questo a sua volta potrebbe aiutare l’India e la Cina a fare un passo indietro, anche se gradualmente, dal loro teso stallo al confine. Con la partecipazione personale di Modi al vertice SCO e lo spettacolare salto con l’asta di Nuova Delhi per diventare il secondo maggiore acquirente di petrolio di Mosca dopo la Cina, l’India sta triangolando molto chiaramente tra l’Eurasia e l”Indo-Pacifico’.

In sintesi, Washington sembra fare tutto il possibile per creare un’Eurasia più avversa e convergente. A parte l’estensione del servizio formale alla diplomazia, sembra essere in corso un tentativo attivo di minare la politica One China. Questo a sua volta, insieme al nazionalismo cinese, ha avuto effetti a catena nel congelare altri tipi di impegno con Pechino, come il cambiamento climatico. La strategia militare in Ucraina sembra non avere controparti diplomatiche. Quando si tratta di grande strategia, Washington rischia essere il peggior nemico di se stessa.