L’invasione russa dell’Ucraina, e le atrocità che l’hanno accompagnata, hanno naturalmente causato profonda ansia in tutta Europa. Il nuovo Concetto strategico della NATO per il prossimo decennio definisce la Russia «la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati e alla pace e stabilità nell’area euro-atlantica».

Ma prima di dedicare enormi risorse aggiuntive per affrontare la Russia, sarebbe una buona idea dare un’occhiata equilibrata alle risorse militari russe e alla natura e alla portata della minaccia militare russa alla NATO. Non dobbiamo dimenticare come, dopo il crollo dell’URSS, le agenzie di intelligence occidentali hanno concluso che le loro stime della Guerra Fredda sulla potenza militare sovietica erano molto esagerate (proprio come, vale la pena notare, lo erano state le previsioni occidentali di una facile vittoria russa sull’Ucraina quest’anno). Dopotutto, le risorse statunitensi e occidentali non sono illimitate e dedicarle alla difesa dalla Russia significa limitarle altrove.

In termini di spesa militare, gli Stati Uniti e la NATO sono di gran lunga superiori alla Russia.

Nel 2021, la Russia ha speso circa 66 miliardi di dollari per le sue forze armate. I soli membri europei della NATO hanno speso più di quattro volte tanto. Gli Stati Uniti hanno speso più di undici volte tanto (801 miliardi di dollari), anche se ovviamente hanno enormi impegni militari al di fuori dell’Europa. Inoltre, i governi europei, compresa la Germania, hanno promesso forti aumenti delle spese militari, anche se i dettagli sono ancora tutt’altro che chiari.

Le flotte europee della NATO da sole hanno quasi quattro volte il numero delle navi da guerra di superficie della Russia, lasciando da parte le enormi forze schierate dagli Stati Uniti con la Sesta Flotta nel Mediterraneo e la Seconda Flotta nell’Atlantico.

L’affermazione nel Concetto strategico della NATO secondo cui la Russia può rappresentare una seria minaccia per la NATO nel Mediterraneo non sembra convincente. Lo squadrone mediterraneo russo di solito è composto da sole tre fregate e sei sottomarini convenzionali di classe Varshavyanka. La sesta flotta degli Stati Uniti da sola di solito ha circa 40 navi da guerra, tra cui una portaerei e incrociatori, supportate non solo dalle altre marine della NATO, ma anche dalle loro forze aeree.

La grande flotta sottomarina russa è un’altra questione. Ciò pone le stesse due minacce alla NATO come facevano una volta i sottomarini sovietici. In primo luogo, c’è la minaccia nucleare dei 12 sottomarini con missili balistici della Russia e 10 sottomarini con missili da crociera. In secondo luogo, ci sono i 15 sottomarini d’attacco nucleari della Russia (cinque dei quali sono stati, almeno fino a quest’anno, schierati nel Pacifico) e 20 sottomarini d’attacco convenzionali (sei nel Pacifico).

I loro scopi principali sono stati di aiutare a proteggere il dispiegamento di sottomarini con missili balistici e di attaccare le navi NATO attraverso l’Atlantico per impedire ai rinforzi statunitensi di raggiungere l’Europa in caso di guerra. Non è chiaro quanto sarebbero effettivamente efficaci -gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia insieme hanno almeno 35 sottomarini nucleari dispiegabili nell’Atlantico per proteggere i convogli- ma si presume che potrebbero causare danni considerevoli.

Sarebbero anche necessari rinforzi statunitensi in Europa per sconfiggere un’invasione russa della NATO? Un esercito russo che ha dovuto combattere per mesi per conquistare città relativamente piccole nel Donbass sembra a malapena in grado di catturare Varsavia, per non parlare di Berlino. La Russia, inoltre, non può impedire all’aviazione americana di attraversare l’Atlantico per aiutare a respingere un’invasione.

In termini di numero di truppe e armi, i membri europei della NATO più le truppe statunitensi attualmente di stanza in Europa hanno un vantaggio considerevole. Nel 2021, le forze di terra attive (senza contare le riserve) dei cinque principali membri europei della NATO contavano più di 500.000 soldati, rispetto ai 280.000 della Russia; e la maggior parte di questi ultimi sono attualmente bloccati in Ucraina (o in decine di migliaia di casi, morti o feriti). Gli Stati Uniti hanno sei brigate di combattimento di stanza in Europa; molto più piccolo delle forze russe complessive, ma abbastanza per irrigidire seriamente la resistenza europea.

Sulla carta, la Russia ha 22.000 veicoli blindati rispetto ai 16.000 della NATO. Tuttavia, le prove della guerra in Ucraina suggeriscono che molti di questi veicoli russi tenuti in deposito si sono in effetti deteriorati al punto da non poter essere schierati efficacemente; e la rimanente superiorità corazzata della Russia sull’Ucraina è stata in gran parte annullata da una combinazione di coraggio ucraino e armi anticarro della NATO . Lo stesso è stato per la superiorità ancora più schiacciante della Russia nell’aria di fronte ai missili antiaerei statunitensi.

Per il prossimo futuro, gran parte dell’esercito russo sarà impegnato a combattere in Ucraina o a difendersi dai contrattacchi ucraini. Stime dell’intelligence americana e britannica suggeriscono che la Russia ha già perso circa un quarto della sua effettiva forza di combattimento in Ucraina. Non c’è quindi confronto tra la minaccia rappresentata oggi dalle forze di terra russe alla NATO con i giorni in cui enormi eserciti di carri armati sovietici si trovavano sull’Elba e sul Danubio.

Quanto alle forze europee della NATO, le questioni che incombono su di esse sono sia quelle del coordinamento che della volontà. Il desiderio dei Paesi europei di preservare le proprie industrie militari ha portato a un’enorme moltiplicazione di sistemi d’arma talvolta incompatibili e forze armate separate hanno strutture di comando sovrapposte e contraddittorie. La creazione promessa dalla NATO di una forza di reazione rapida congiunta di 300.000 uomini, se si concretizzerà, dovrebbe contribuire a ridurre il problema del coordinamento e certamente essere sufficiente per sconfiggere qualsiasi attacco russo alla NATO nel suo insieme.

Quanto alla volontà di combattere dei membri europei della NATO, è estremamente difficile prevederla in anticipo, poiché è influenzata da tanti fattori diversi. Molti credono che solo le forze armate britanniche e francesi siano effettivamente disposte a combattere -e va detto che le prestazioni singolarmente insignificanti della maggior parte delle forze armate della NATO in Afghanistan e nei Balcani hanno fatto molto per sostenere questa convinzione. Tuttavia, le immagini dell’invasione russa dell’Ucraina hanno avuto un effetto galvanizzante sull’opinione pubblica europea, che presumibilmente si sarebbe replicato molto più fortemente se la Russia avesse effettivamente attaccato uno Stato membro della NATO.

Soprattutto, in quasi tutti gli scenari immaginabili per una guerra di terra con la Russia, la Polonia sarebbe in prima linea e la volontà dei polacchi di combattere contro la Russia non è certo in dubbio. La Polonia ha 111.000 soldati attivi e 32.000 riservisti immediatamente mobilizzabili. Sei mesi fa sarebbe sembrato piccolo rispetto all’esercito russo, ma gli ucraini hanno mostrato come un numero minore di soldati ben addestrati, ben equipaggiati e ben motivati possa combattere eserciti molto più grandi fino a un punto morto. E se la Russia attaccasse la Polonia, sarebbe inconcepibile che il resto della NATO si tirasse indietro.

La Polonia sarebbe senza dubbio anche in aiuto degli Stati baltici se questi venissero attaccati. Il Baltico, anche dopo l’adesione di Svezia e Finlandia, è il punto più vulnerabile della NATO. Anche visti gli impegni della Russia in Ucraina, la Russia potrebbe concentrare forze molto superiori contro i baltici, mentre, per ragioni geografiche, il rafforzamento della NATO sarebbe impegnativo. In una battaglia alle frontiere, i baltici sarebbero stati sopraffatti.

Ma poi, i baltici non avrebbero combattuto alle frontiere. Quasi certamente si ritirerebbero nellecittà di Tallinn, Riga, Vilnius e Kaunas e combatterebbero strada per strada come hanno fatto gli ucraini, negando così alla Russia una rapida vittoria prima che le forze NATO più grandi possano intervenire.

Un’invasione russa del Baltico sarebbe, in ogni caso, un atto profondamente irrazionale in termini puramente militari; e mentre l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin è stata assolutamente criminale, non è stata una follia -dopotutto, come notato, le ipotesi di Mosca di una facile vittoria a breve termine erano condivise dall’intelligence occidentale. L’unica circostanza in cui la Russia potrebbe sentirsi in dovere di invadere la Lituania sarebbe se la Lituania bloccasse l’accesso all’exclave russa di Kaliningrad; ecco perché l’UE sarebbe saggia se seguisse l’esempio della Germania esentando Kaliningrad dalle sanzioni dell’UE.

Rimane quella che sembra essere la minaccia davvero plausibile di un attacco russo alla NATO. Di fronte alla prospettiva di un’effettiva sconfitta militare in Ucraina, Mosca potrebbe lanciare missili convenzionali (di cui ha ancora un ampio arsenale, nonostante ne abbia spesi molti in Ucraina) sulle linee di comunicazione in Polonia utilizzate per rifornire l’Ucraina di armi occidentali. L’intenzione non sarebbe probabilmente quella di interrompere seriamente queste forniture, ma piuttosto di terrorizzare gli europei nel sostenere una pace di compromesso in Ucraina a condizioni accettabili per la Russia. La paura sarebbe generata non dagli attacchi in quanto tali, ma dalla convinzione che porterebbero a un ciclo di escalation reciproca che aumenterebbe drasticamente il rischio di una guerra nucleare accidentale; e, nelle armi nucleari, la Russia rimane una superpotenza pari agli Stati Uniti.

Questo sarebbe un passo molto rischioso dal punto di vista della Russia, perché ci sarebbe una possibilità significativa che, lungi dall’intimidare la NATO, porti di fatto all’ingaggio della US Air Force da parte ucraina, portando a sua volta o alla sconfitta di Mosca o a una vera e propria escalation verso l’apocalisse nucleare in cui sarebbe distrutta anche la Russia. Tuttavia questo-non un’invasione russa o un blocco navale della NATO- sembra essere il vero pericolo di conflitto diretto tra Russia e NATO che dovremo affrontare nei mesi o negli anni a venire.