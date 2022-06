I recenti sviluppi evidenziano che il Turkmenistan sta crescendo d’importanza, con il nuovo Presidente, Serdar Berdymukhamedov, che si avventura per i suoi primi viaggi all’estero in Russia e Iran da quando ha sostituito suo padre, Gurbanguly, a marzo. Il Paese sta diventando sempre più un punto di transito per una serie significativa di relazioni tra Mosca e Teheran.

La società turkmena è divisa in modo univoco in diversi clan etnici con sede nella regione. La parte occidentale del Paese è diversa dalla parte orientale. L’area intorno a Mary ha una struttura sociale diversa da quella di Turkmenbashi sulla costa del Mar Caspio. È probabile che importanti rovine islamiche a Mary diventino un’importante attrazione religioso-culturale sotto il nuovo Presidente. Sta emergendo una nuova dinamica importante per la logistica e la cooperazione economica a breve termine tra i due principali Paesi partner di Ashgabat.

Il 40enne leader turkmeno era a Mosca il mese scorso, quando ha ricevuto l’Ordine dell’Amicizia dal Presidente russo, Vladimir Putin, per il suo «grande contributo al rafforzamento della partnership strategica tra Russia e Turkmenistan». Questo è stato un bel premio per Berdymukhamedov, con un notevole significato per le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

È importante sottolineare che Putin ha osservato che: «La Russia rispetta lo status neutrale del Turkmenistan e il desiderio della leadership del Paese di promuovere uno sviluppo sostenibile e stabile nella regione dell’Asia centrale e nel mondo nel suo insieme». Questo illustra gli stretti legami del Turkmenistan con la Russia. Con l’invasione dell’Ucraina, Mosca continua a dimostrare la sua capacità di affermarsi con successo in punti chiave, inclusa l’area circostante la catena montuosa Kopet Dag al confine turkmeno-iraniano.

Berdymukhamedov e Putin hanno firmato 15 documenti di cooperazione, insieme a una dichiarazione di espansione del partenariato strategico dei loro Paesi. Inoltre, il Turkmenistansta ora sostenendo la cooperazione bilaterale elavora ad un vertice degli Stati del Mar Caspio ad Ashgabat. Gli altri argomenti discussi durante l’incontro dei leader includevano gli sviluppi in Afghanistan. Questi colloqui riguardavano la sicurezza e la logistica.



Come si è potuto vedere anche nella visita del Presidente turkmeno a Teheran questa settimana, il vertice e gli accordi che ne sono derivati riguardano una crescita commerciale che si inserisce nel piano logistico della Russia. Società russe come Gazprom, Lukoil, Tatneft, Transmashholding e United Shipbuilding Corporation operano tutte nel Paese.

La visita di Berdymukhamedov in Iran ha portato ad accordi molto simili incentrati sulla crescita delle relazioni bilaterali e della logistica.

Il rapporto Ashgabat-Teheran non è nuovo, va avanti da decenni, anche durante il periodo sovietico. Il Turkmenistan e l’Iran collaborano da tempo per accordi di frontiera, nonché per il gas spedito dal Caspio all’Iran. Anche gli scambi di gas naturale sono comuni tra i due Paesi. Gli interessi di sicurezza del Turkmenistan lungo il confine tra i due Paesi attraversano molte zone geografiche diverse, con punti di passaggio a Sarakhs, per esempio. Queste strade portano alla città santa iraniana di Mashhad.

A Teheran, Berdymukhamedov ha incontrato il Presidente iraniano Ebrahim Raisi. I due leader hanno firmato nove documenti su un’ampia gamma di argomenti. Un risultato positivo dei colloqui è stata l’istituzione del centro commerciale congiunto Teheran-Ashgabat nell’ambito dell’accordo commerciale preferenziale tra i due Paesi. È in corso di definizione una riduzione delle tariffe per rilanciare gli scambi.

Il Presidente turkmeno ha incontrato anche il leader supremo Ali Khamenei, che ha sottolineato l’impegno del governo iraniano a rafforzare le relazioni con il Paese vicino. Tuttavia, Khamenei ha avvertito che le relazioni amichevoli tra Iran e Turkmenistan hanno oppositori a livello regionale e internazionale, in riferimento agli interessi mediorientali e occidentali.

L‘Iran ha avviato un progetto logistico pilota con Russia e India, noto come International North-South Transport Corridor. Il corridoio questa settimana ha accolto i suoi primi camion dalla Russia diretti in India attraverso l’Iran.

La crescita di questa rotta sarà rafforzata dalle relazioni del Turkmenistan con questi Paesi.

Anche gli interessi indiani in Turkmenistan sono vecchi di decenni, soprattutto per quanto riguarda la questione della sicurezza in Afghanistan. Gran parte di questa attività di spedizione è legata al nuovo governo talebano, con le rotte logistiche viste come un modo per mantenere la calma in Afghanistan, se necessario.

Ci sono alcuni altri punti di interesse nel nuovo status di hub del Turkmenistan. Il rapporto di Berdymukhamedov con il Kazakistan è fondamentale per le linee di transito che vengono messe in atto dall’Iran. E Nur-Sultan è interessato alla costruzione di un terminal per lo stoccaggio del grano al confine del Turkmenistan con l’Afghanistan. Ciò garantirebbe agli esportatori di grano kazako un facile accesso agli importanti mercati del sud. Pertanto, l’asse Kazakistan-Turkmenistan sta diventando più evidente in questo momento, poiché il Presidente kazako,Kassym-Jomart Tokayev, esplora modi per migliorare le rotte di trasporto da e verso la Russia.

Si è discusso molto poco dell’oleodotto Turkmenistan-Afghanistan- Pakistan-India, che deve ancora essere costruito. Il Pakistan è ancora ‘fuori’ come giocatore. E con gli interessi indiani che crescono nell’Asia centrale, New Delhi è ben posizionata.

Inoltre, la Turchia ha importanti interessi aziendali e finanziari in Turkmenistan, il che potrebbe essere uno sviluppo positivo nel tempo, soprattutto se il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan otterrà la rielezione nel 2023.

Nel complesso, Berdymukhamedov sta dimostrando che Russia e Iran sono partner chiave. E il nuovo Presidente turkmeno sta pianificando più viaggi internazionali per rafforzare la ritrovata importanza del suo Paese come hub logistico e produttore di gas. L’invasione russa dell’Ucraina sta effettivamente avvantaggiando lo sviluppo di questi nuovi collegamenti di transito, un fatto che pone il leader turkmeno e i suoi partner nell’ambito di possibili sanzioni occidentali.