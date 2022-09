Le destinazioni turistiche a livello globale stanno subendo un duro colpo per le loro economie poiché i russi rimangono a casa a causa delle sanzioni legate alla guerra in Ucraina, con possibili effetti a lungo termine sul turismo internazionale.

Questo accade quando i Paesi europei con confini russi affermano che potrebbero vietare tutti i turisti russi.

I russi erano il settimo più grande consumatore di turismo al mondo prima della pandemia, sborsando 36 miliardi di dollari all’anno.

La vietnamita Nha Trang, soprannominata la ‘Piccola Russia’, ha attirato un gran numero di turisti russi prima della guerra. La località balneare ha visto una rapida ripresa post-pandemia grazie al ritorno dei turisti russi nel 2019. I turisti russi hanno speso una media di 1.600 dollari USA per soggiorno in Vietnam, mentre la media per i visitatori stranieri è di 900 dollari USA.

Gli hotel vietnamiti esclusivi, precedentemente apprezzati dai turisti russi, sono quasi vuoti o sono stati venduti. Anche l’attività delle guide turistiche è stata colpita.

Nella località thailandese di Phuket, i negozi e i bazar sarebbero normalmente affollati di turisti russi. Le compagnie alberghiere rimangono incerte sul loro futuro dopo che molti russi hanno cancellato le loro vacanze quando le compagnie aeree russe hanno sospeso i voli per Phuket, nel marzo 2022. Mentre gli arrivi stranieri rappresentavano il 59% degli arrivi all’aeroporto di Phuket prima della pandemia, questa cifra era del 35% nella prima metà del 2022.

Ora i resort sparsi in tutto il mondo, da Sharm el-Sheikh in Egitto a Varadero a Cuba, stanno tutti subendo colpi economici con bassi livelli di occupazione alberghiera, con conseguente perdita di posti di lavoro, bancarotte e calo delle entrate.

La Turchia ha attirato sette milioni di visitatori russi nel 2019 verso destinazioni turistiche come la località mediterranea di Antalya. Era popolare tra i russi per le sue spiagge, i pacchetti di tour all-inclusive e i visti turistici facili da ottenere all’arrivo. La città ha visto oltre 3,5 milioni di visitatori russi nel 2021.

Con previsioni di meno di 2 milioni di turisti russi nel 2022 e un calo dei ricavi del turismo da 3 a 4 miliardi di dollari, il cambiamento ha portato alla perdita di posti di lavoro, proprio mentre aumentano i prezzi del carburante e altro.

È un colpo economico, poiché ogni turista in Turchia genera circa tre posti di lavoro temporanei e ogni dollaro del turismo genera entrate per un valore di 2,50 dollari per le industrie che forniscono resort turistici, secondo ‘Al Jazeera‘.

Il calo delle entrate turistiche e della valuta forte sta mettendo sotto pressione l’economia turca e la sua valuta, poiché il turismo rappresentava il 13% del PIL prima della guerra e della pandemia.

L’UE ha già sospeso l’accordo di facilitazione del visto tra l’Unione europea e la Russia, che aveva reso relativamente facile per i russi ottenere i documenti di viaggio. Le sanzioni precedenti avevano incluso il divieto alle compagnie aeree dell’UE e russe di volare da e verso la Russia. Hanno anche limitato l’ accesso dei turisti russi al credito internazionale all’estero.

Molti ricchi turisti russi sono passati ai viaggi a Dubai. Tuttavia, ai negozi di fascia alta di New York, Londra e Milano, e di destinazioni sfarzose come St. Moritz e Sölden e famose città termali come Karlovy Vary nella Repubblica Ceca, mancano gli affari dei più ricchi visitatori russi.

Sulla Costa Azzurra francese, boutique hotel di lusso e costosi ristoranti di pesce hanno subito un calo degli affari. Non sono stati in grado di sostituire i ricchi turisti russi con un numero sufficiente di viaggiatori provenienti da Paesi come il Bahrain.

I Paesi più piccoli, che hanno ospitato un gran numero di turisti russi durante l’allentamento dei blocchi, tra cui Cipro, le Maldive, le Seychelles e la Repubblica Dominicana, hanno trovato la ripresa del turismo post-pandemia di breve durata. Cipro, il cui settore dei servizi, compreso il turismo, rappresenta oltre l’ 80% dell’economia, rischia di perdere fino al 2% del PIL annuale se i turisti russi e ucraini non tornano nel Paese.

Cuba ha registrato un aumento del 97,5% dei turisti russi nel 2021, secondo l’ Ufficio nazionale di statistica e informazione del Paese. Quando quel mercato è crollato, i piani di ripresa economica di Cuba sono stati colpiti. Si prevede che i russi rappresenteranno il 20% dei visitatori di Cuba nel 2022, con un numero molto inferiore di turisti che visitano la località di Varadero.

I resort thailandesi sperano in una crescita dei visitatori del Medio Oriente e degli indiani per aiutare a riempire i loro hotel. L’Egitto sta cercando di aumentare il numero di visitatori provenienti da America Latina, Israele e Asia. I tedeschi e altri, compresi gli iraniani, stanno già sostituendo i russi ad Antalya. In Vietnam, ci sono sforzi per aumentare i visitatori provenienti da Corea, Giappone, Europa occidentale e Australia.

Tuttavia, molte destinazioni erano impreparate alla carenza di turisti russi e non sono in grado di sostituire il 30-40% del loro mercato con nuovi viaggiatori.

Ora che i turisti russi stanno annullando i viaggi nelle località della Crimea poiché è stata colpita dalla guerra in Ucraina, alcune destinazioni sperano che i russi cerchino una via di fuga transitando attraverso la Serbia, Dubai e il Qatar. Destinazioni come Armenia, Vietnam e Turchia stanno anche adottando il sistema di pagamento russo Mir per rendere più facile il pagamento per i turisti russi.

Gli sforzi che le destinazioni stanno compiendo per sostituire i visitatori russi richiederanno una notevole diversificazione, marketing e tempo, poiché i turisti provenienti da nuovi mercati cercano attività diverse. Il Vietnam spera in 5 milioni di turisti nel 2022, dato lontano dai 18 milioni di visitatori che hanno ricevuto nel 2019.

Anche quando la guerra finirà, ci sono poche probabilità che il turismo torni alla normalità. Molti Paesi europei potrebbero non voler accogliere i turisti russi per un po’ di tempo.

Sarà interessante vedere se i segni scritti in russo nella località balneare egiziana di Sharm el-Sheikh o Varadero a Cuba rimarranno o saranno sostituiti con il cinese o altre lingue nelle prossime stagioni turistiche.