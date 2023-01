Il trasferimento di Ronaldo in Arabia Saudita: un gioco di abilità unica

Un salto di qualità negli sport mediorientali ha appena raggiunto un livello negativo quando la superstar Cristiano Ronaldo si unisce alla squadra di calcio saudita di proprietà statale Al Nassr FC per, secondo quanto riferito, l’enorme cifra di 241 milioni di dollari in 2,5 anni.

Il trasferimento di Ronaldo, che comporta il più alto stipendio calcistico della storia, batte l’acquisizione da parte del Paris St. Germain di proprietà del Qatar nel 2017 del giocatore brasiliano Neymar per 200 milioni di dollari, all’epoca il trasferimento più costoso del mondo.

La tempistica del trasferimento di Neymar è stata significativa. Ha dimostrato la resilienza del Qatar in un momento in cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno guidato un fallito boicottaggio diplomatico ed economico dello stato del Golfo nel tentativo di costringerlo ad allineare le sue politiche estere e mediatiche con quelle dei suoi principali distrattori.

Contrariamente alle percezioni, la mossa di Ronaldo è qualcosa di più che una distrazione dall’abominevole situazione dei diritti umani dell’Arabia Saudita. I diritti umani sono solo uno dei problemi reputazionali del regno, anche se sono quelli che attirano maggiormente l’attenzione.

L’Arabia Saudita cerca di alterare un’immagine radicata in sette decenni di un regno chiuso che ha utilizzato la sua ricchezza petrolifera per promuovere a livello globale un’interpretazione ultraconservatrice, suprematista e intollerante dell’Islam.

Nel tentativo di portare l’Arabia Saudita nel 21° secolo, diversificare la sua economia, soddisfare le aspirazioni di una popolazione giovane e creare elementi costitutivi per la sopravvivenza del suo regime, il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha introdotto significative riforme sociali ed economiche stringendo al contempo il guinzaglio politico.

Ronaldo contribuisce a questo, anche se lui, a 37 anni, è vicino alla fine della sua carriera da giocatore. Lo sport, in particolare il calcio, la forma di intrattenimento più popolare, è un pilastro del piano di riforma Vision 2030 di Bin Salman .

Promuove lo sport come parte dello sviluppo di una moderna industria dell’intrattenimento in un Paese in cui questo era inesistente prima dell’ascesa del principe ereditario nel 2015, e contribuisce a una politica di salute pubblica in cui l’esercizio fisico e lo sport giocano un ruolo chiave.

Ronaldo migliora anche lo sforzo di Bin Salman per sostituire i piccoli stati del Golfo, come il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, come hub per qualsiasi cosa nel Golfo, sia che si tratti di sport o sede regionale di multinazionali e società straniere.

Per raggiungere il suo obiettivo, Bin Salman ha bisogno di proiettare l’Arabia Saudita come una nazione moderna, competitiva a livello internazionale, con un’identità nazionale piuttosto che religiosa. Spinto dalla celebrità di Ronaldo, il calcio, uno sport che evoca lealtà tribali e passioni nazionaliste, è uno strumento perfetto per raggiungere questo obiettivo.

Inoltre, l’utilità di Ronaldo per Bin Salman probabilmente sopravviverà alla carriera calcistica del giocatore anziano.

Per il resto di questo decennio, sarà probabilmente ciò che David Beckham è stato ai Mondiali del Qatar, un ambasciatore dell’offerta congiunta dell’Arabia Saudita con Egitto e Grecia per i diritti di hosting del torneo del 2030 , in particolare se l’offerta avrà successo.

Il passaggio di Ronaldo ad Al Nassr potrebbe essere un primo passo in uno sforzo più audace per posizionare l’Arabia Saudita al centro degli sport mediorientali.

Come suggerisce il giornalista sportivo John Duerden, un passo successivo potrebbe consistere nel ricavare dalle confederazioni calcistiche asiatiche e africane un’associazione araba regionale separata come nuovo elemento costitutivo dell’ente calcistico mondiale FIFA.

Dodici delle 47 associazioni membri della Federcalcio asiatica (AFC) sono arabe, così come sette affiliate nordafricane dei 54 membri della Confederazione calcistica africana (CAF).

Il conteggio dell’AFC non include l’Iran non arabo e Israele, che fu espulso nel 1974 e fa parte della UEFA, la tappa europea della FIFA.

La creazione di un’associazione araba avrebbe maggiori possibilità di successo rispetto al tentativo fallito dell’Arabia Saudita nel 2018 di formare un’organizzazione delle associazioni calcistiche dell’Asia sudoccidentale che avrebbe incluso arabi e asiatici del sud.

Tuttavia, con gli Stati del Golfo che dominano questo decennio nell’ospitare le principali competizioni e l’Arabia Saudita che cerca di escludere il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti come centri sportivi regionali, l’idea di una federazione calcistica araba che si separi dall’AFC e dalla CAF non è inverosimile.

Il prossimo mese, il Marocco ospiterà la Coppa del mondo per club FIFA. Il Qatar ospiterà la Coppa d’Asia un po’ più tardi nel 2023. L’Arabia Saudita ospiterà sicuramente la Coppa del 2027.

Doha è tornata in scena come sede dei Giochi Asiatici del 2030; nel 2034 tocca a Riyadh.

L’Arabia Saudita e l’Egitto sono considerati i favoriti della FIFA per la Coppa del Mondo 2030, ed è possibile un campo marocchino. Inoltre, l’Arabia Saudita si candida per la Women’s Asian Cup 2026.

Sulla scala della Coppa del Mondo, il Qatar e l’Arabia Saudita stanno valutando separatamente le candidature per le Olimpiadi del 2036, ma potrebbero unire le forze. Allo stesso modo, l’Egitto e la Turchia stanno rimuginando le loro candidature separate.

Aggiungete a ciò i colloqui del Manchester United con gli investitori sauditi e del Qatar in una città il cui altro grande club, il Manchester City, è di proprietà degli Emirati Arabi Uniti.

Il ministro dello sport saudita Abdulaziz bin Turki Al Faisal ha dichiarato che sosterrà un’acquisizione del Manchester United da parte del settore privato saudita. Allo Stato saudita è precluso l’acquisto di un secondo club della Premier League dopo che il suo fondo sovrano ha acquistato il Newcastle United .

In un’intervista alla BBC Sports, Al Faisal ha sostenuto che la strategia sportiva del suo Paese sta producendo risultati.

Ronaldo “farebbe bene al campionato, all’ecosistema sportivo saudita e ispirerà i giovani per il futuro. I numeri non mentono: se si guarda alla partecipazione al pugilato, da sei palestre nel 2018 a 57 palestre oggi. Un aumento della partecipazione del 300%, il 60% sono donne, il che è stato uno shock per noi. Quando vedi l’appetito dei giovani, uomini e donne, hanno imparato da esso “, ha detto Al Faisal.