Diventare trader online o semplicemente capire qualcosa in più rispetto a questo settore, significa anche potersi affidare con coscienza e consapevolezza a degli esperti. Quello del trading online è un comparto che è considerato fra i più interessanti in cui iniziare un business da remoto nel secondo millennio, in cui la parola smart-working, come leggiamo sul sito Insidemarketing, la fa da padrona. Il trading quindi è un mondo in cui l’analisi, le conoscenze e le informazioni sono fondamentali tanto quanto l’intuito e la predisposizione agli investimenti. Vediamo dieci vocaboli che possono aiutarci a capirne di più di questa branca dell’economia digitale, in cui non è richiesto possedere una laurea.

Breve glossario del trading online

Entriamo nel vivo con l’illustrazione di alcuni vocaboli chiave relativi al trading online.

Analisi fondamentale: si tratta dello studio delle previsioni di mercato in base a ciò che avviene e ai dati raccolti.

Breakout: si tratta del termine che si traduce in “rottura”. In tal caso si parla di rottura della resistenza che nel trading rappresenta la zona del grafico che il prezzo non ha potuto distaccare verso l’alto. Ne deriva un rialzo tanto maggiore se la resistenza era notevole e se la rottura è avvenuta con dei volumi di aumento.

Breakdown: si tratta della ‘rottura’ di un supporto che sta ad indicare il livello di prezzo sotto cui il mercato tende a non scendere. Nello specifico del breakdown ne deriva un ribasso, e segue in tutto e per tutto le stesse regole del breakout.

CFD e Forex: cosa sono?

Eccoci arrivati ad un’altra sezione di termini importanti per comprendere al meglio il trading.

CFD: si tratta di uno strumento finanziario che segue l’andamento di un asset sottostante, che può essere una coppia valutaria, una materia prima, una cripto. È uno strumento a leva e consente di investire capitali che sono inferiori rispetto all’investimento tradizionale.

Forex: tale parola deriva da Foreign Exchange, ossia scambio di diverse valute che avviene fra investitori e speculatori. Gli scambi avvengono direttamente fra le parti, e ci si può affidare a brokers che ofrono Metatrader 4, ad esempio, che è tra le piattaforme più efficienti per il trading forex al dettaglio e su cui si può cominciare a prendere dimestichezza con questo settore, creando un account demo.

Leva finanziaria: si tratta di un meccanismo detto anche rapporto d’indebitamento o leverage in inglese, come leggiamo su Treccani. Strumento per aumentare la redditività degli investimenti ricorrendo al debito, oppure investendo un capitale inferiore rispetto al totale del valore sul quale si sta negoziando.

Margini, posizione e trend: conoscere il mercato

Cos’è un margine? Cosa significa ‘posizione’ e perché il trend assume un’importanza cruciale nell’ambito degli investimenti?

Margine richiesto: si tratta della somma richiesta al trader per aprire la propria posizione.

Margine di mantenimento: rappresenta una parte di margine congelata dal broker per la leva. Questa parte viene restituita quando l’operazione è conclusa, e utilizzata come riferimento per verificare il capitale disponibile.

Posizione: tale termine indica la singola operazione di investimento. La posizione può essere ‘long’, quando è al rialzo, oppure ancora “short” quando è al ribasso.

Trend: si tratta di un movimento al rialzo o al ribasso che effettua il mercato. Tale termine può, raramente, essere sostituito da “tendenza del mercato”. I trend più comuni vengono detti al ribasso o al rialzo, e possono essere individuati nel grafico di un tasso di interesse, di un asset o di un settore.

Il trader è uno di quei lavori sempre più citati su blog, riviste e articoli in cui si parla di lavori redditizi da remoto, o da casa. In parte è così, ed è anche vero che per iniziare questa professione non sono necessari strumenti costosi, né uffici fisici, bensì soltanto una buona connessione a Internet, e un buon computer o tablet. Vero è però che come per ogni tipo di attività, anche quella del trader online deve essere approcciata con una strategia che metta in conto rischi e benefici, e soprattutto il tempo da investire per far propria la materia, che è vasta e piena di insidie.