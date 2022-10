Il tigroso Letta a Congresso

«Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente».

Dopo le verbosità inutili e autoconsolatorie, quando ho letto questa frase ho fatto un balzo sulla sedia: finalmente lo hanno capito, ora si comincia a ragionare, mi sono detto, si comincia a parlare di politica.

Parlo della lettera di Enrico Letta, lo sconfitto autodefinito tale (sempre da Renzi, no?) ai «carissime e carissimi» … e qui avevo avuto netta la sensazione che si stesse partendo col piede sbagliato. ‘Carissime e carissimi’, nel rispetto della moda per la quale, data la parità dei sessi, si forza prima il sostantivo al femminile di quello al maschile, in una lingua che ha già superato le melenserie del femminismo ‘d’antan’, con il maschile omnicomprensivo; ma appunto siamo tutti femministi. Ma perché, allora, prima la femmina, perché apriamo l’uscio dell’auto alla femmina, perché passa prima la femmina alla porta salvo (spero che questo lo sappiate) al ristorante, dove mai passa prima la femmina. Perché? Dico. Si comincia male, si bada alle forme di moda, come se la politica fosse cosa di forme.

Mi colpisce, solo tra parentesi lo dico, che l’altra sera il divo Mario Monti -quello che sa tutto e discetta di tutto sempre con l’aria di spremere a forza un pensiero che in realtà sarebbe destinato a menti ben più alte, vicine alla sua, insomma- dire, che il principale pregio di questo futuro Governo è quello di essere presieduto da «una donna». Cioè, il solo fatto che ci sia una donna al volante è un bene, un bene in sé e per sé. Ma vogliamo scherzare?

Torniamo al povero Letta, che, sarà un destino, ogni volta che parlo di lui, poi mi metto a parlare di altro, Letta, dico, che dopo dieci righe di chiacchiere dice che il Partito va rifatto.

Bene era ora, lo ha capito perfino lui: che fosse la volta buona? Forse no, mi stavo domandando da qualche giorno, da quando ci comunicò di essere sì la forza più forte dell’opposizione, anzi, la prima forza (ma uno psicologo glielo volete dare a quel poveraccio?), ma che lui avrebbe organizzato il Congresso, ma non si sarebbe presentato alla segreteria.

Fatemi capire, signori mi sto dicendo da qualche giorno, che significa: lo sconfitto ‘organizza’ il Congresso, coordina, gestisce, nomina, snomina insieme ai suoi collaboratori più stretti (e siluratori nascosti, vero?) e poi si passa al Congresso. Ma perché le elezioni le ha perse solo lui?

Certo la sua capacità di trascinatore di folle è minima, le sue idee … non saprei elencarle (ma mi riservo di chiedere alla SciPo, dove nessuno lo conosce), gli occhi di tigre e roba simile sono cose da asilo infantile, i campi larghi affidati a Renzi sono ovviamente una boutade, ma possibile che non si renda conto, lui, e i suoi collaboratori/stroncatori, che è tutto, ma proprio tutto tutto, il ‘gruppo dirigente’, che deve dimettersi e aspettare fuori delle porte dei ‘circoli’ (pure questo, una volta erano sezioni, ben più seria cosa … ma circolo è più chic, fa molto zona B di Milano) aspettare, dico, in ginocchio, che gli si tiri un tozzo di pane raffermo.

Questo Partito, caro Letta, non esiste. E non è nemmeno colpa solo di Letta. È dai tempi di Walter Veltroni che è partito il progetto di cancellarlo, dividendolo e lasciandolo dividere in una miriade di correntucole di personaggi curiosi, che su una sola cosa sono d’accordo: non avere idee, né progetti conseguenti alle idee, fino a quello che della distruzione del PD (e dell’Italia) ha fatto un ‘must’, per fortuna non interamente riuscito.

E infatti, nella sue parole dopo la frase appena citata, frana nel solito infantile immaginifico linguaggio, privo di senso, per indicare i passi verso il Congresso.

Si comincia con la ‘chiamata’: di chi e di che? perché dice Letta ciascuno possa iscriversi a non so cosa. Ma se è una chiamata, uno non ha bisogno di iscriversi, ecco il trucco: io vi chiamo e voi vi iscrivete. Il chiamato iscritto sarà così protagonista per tutto e in tutto e fedele a… Una volta, è vero, nel vecchio PCI (cosa seria, non ‘sta sbrodolata di superstiti della ZTL) si veniva ‘scelti’ a dirigere, dopo una gavetta durissima, che cominciava nelle sezioni, dove si discuteva a sangue e da dove si emergeva, ma la scelta era frutto di ampi dibattiti: si sapeva chi e perché. Qui è la melma, alla quale puoi iscriverti, perché se non ti iscrivi non sei nessuno, ma anche se ti iscrivi, solo che ricevi qualche mail in più, puoi iscriverti ed essere partecipe … balle!

Ma poi comincia il bello. Sentite le parole rotonde del segretario futuro dimissionario: «La seconda fase sarà quella dei ‘nodi’. Consentirà ai partecipanti di confrontarsi su tutti». I nodi? Boh. Ma notate la generosità magnanima, di quel ‘consentirà’. Che cosa siano i nodi lo lasciamo spiegare a Letta quando avrà tempo.

E poi arriva la terza fase, eccola qui la risposta. Arriva la terza fase in cui ai partecipanti chiamati/iscritti, superstiti dai ‘nodi’ sarà consentito confrontarsi (cioè litigare a sangue) sulle candidature. Ahhh questo è tutto? Tutta sta manfrina per dire che a quel punto i vari Bonaccini, Franceschini, Serracchiani, Bertini (il mai domo) si confronteranno, cioè cercheranno di farsi eleggere nel gruppo … quale gruppo? Ma è ovvio quello, di non più di due, che parteciperanno alle ‘primarie’.

Ho letto e riletto, forse non avevo capito. Ho cercato meglio, ho chiesto pareri. Niente, è proprio così: tutta questa chiacchiera, tutta questa manfrina è per fare le primarie, la solita broda. E il Congresso rifondativo, e la rivoluzione ideale, e le novità? Insomma nulla di più della solita marcia sceneggiata, di quattro, ormai attempati qualcuno anche claudicante, ‘dirigenti’. Come gli ufficiali della via Pal, che si sbranano per farsi votare Segretario. E infatti Bonaccini, con la finezza di carrarmato che gli è propria, è già partito: solo i rappresentanti locali (cioè lui) vanno bene; e la sua vice, la mitica Schlein, guarda agli stellini di Conte e ha il successo in mano; e il meraviglioso Franceschini con la barba ben curata, fa incetta di voti nei ‘circoli’ tra i democristiani doc che sono la massa del ‘partito’; e il brillante pappagorgico Orlando farà incetta di voti, a sua volta, tra i pochi e sparuti ex PCI, che non si sa che ci stiano ancora a fare là dentro. Anche se a ‘sinistra’ bene che ti vada ti incontri con Fratoianni o Rizzo, hai visto tu!

Possibile che a questi geni della sconfitta non sia venuto in mente che l’unico modo per salvare il PD (e quindi gli italiani, ma lì la cosa è altrettanto contorta) è fare idee, avere idee, discutere di idee, confrontare e confrontarsi sulle idee. E quindi, ma solo quindi, sui progetti, sulle cose da fare, sul potere da spartirsi.

E invece il tigroso Letta ha risolto il problema: ci scanniamo un po’, poi il vincitore comincerà ad essere sbranato subito dopo essere stato eletto. Alla grande, ragazzi!