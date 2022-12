Il tetto al petrolio russo deciso dal G7 è un favore alla Cina

Ci sono molti errori nell’accordo del G7 per mettere un limite al petrolio russo. Il primo è che non danneggia affatto la Russia. Il cap concordato, a 60 dollari al barile, è superiore all’attuale prezzo degli Urali, superiore alla media quinquennale del prezzo quotato e superiore al prezzo medio del netback di Rosneft.

Secondo Reuters, “il tetto massimo del prezzo del G7 consentirà ai Paesi non UE di continuare a importare greggio russo via mare, ma proibirà alle compagnie di spedizione, assicurazione e riassicurazione di movimentare carichi di greggio russo in tutto il mondo, a meno che non venga venduto inferiore al price cap”. Ciò significa che la Cina sarà in grado di acquistare più petrolio russo con un forte sconto mentre il gigante petrolifero statale russo continuerà a realizzare un ottimo rendimento del 16% sul capitale medio impiegato (ROACE) e oltre 8,8 miliardi di rubli di entrate, il che significa un EBITDA (utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) che raddoppia i suoi requisiti in conto capitale.

Questo tetto sbagliato non è solo un favore alla Cina e un prezzo che rende ancora Rosneft enormemente redditizio e in grado di pagare miliardi allo stato russo in tasse. È un grosso errore se vogliamo vedere prezzi del petrolio più bassi.

Con questo limite i Paesi del G7 hanno creato un fondo inutile e artificiale ai vecchi prezzi. Il G7 non ha voluto capire perché i prezzi del petrolio siano aumentati nel 2022: concorrenza e reazione della domanda. Mettendo un cap di 60 dollari al barile, che è un prezzo minimo, il G7 ha quasi reso impossibile per i prezzi raggiungere un vero minimo se arriva una crisi della domanda. Da un lato, il G7 ha sottratto 4,5 milioni di barili al giorno, le esportazioni petrolifere russe stimate per il 2023, al di fuori del quadro dell’offerta con un prezzo minimo e massimo, ma ha anche spinto l’OPEC a tagliare l’offerta e ad aumentare le proprie esportazioni al prezzo medio del petrolio realizzato più alto.

La Cina deve essere estremamente felice. Il gigante asiatico si assicurerà una fornitura a lungo termine a un prezzo interessante dalla Russia e venderà prodotti raffinati a livello globale a margini più elevati. Sinopec e Petrochina troveranno sufficienti opportunità nel mercato globale per assicurarsi margini migliori per i loro prodotti raffinati, garantendo al tempo stesso un approvvigionamento a prezzi accessibili in una situazione economica difficile.

Quando leggo queste notizie sui ‘limiti di prezzo’ mi chiedo se i burocrati abbiano mai lavorato in un settore competitivo globale. Potrebbero non averlo fatto, ma certamente impiegano migliaia di ‘esperti’ che potrebbero aver detto loro che questa è un’idea intelligente. È il contrario.

Se il G7 volesse davvero danneggiare le finanze e le esportazioni della Russia, il modo per farlo sarebbe incoraggiare maggiori investimenti in fonti alternative e più competitive. Tuttavia, ciò che sta accadendo è il contrario. I governi del G7 continuano a imporre barriere agli investimenti in energia e a imporre oneri normativi e erroneamente definiti ambientali che rendono ancora più difficile garantire la diversificazione e la sicurezza dell’approvvigionamento.

Ciò che ha messo fine alla crisi petrolifera degli anni Settanta è stato il fenomenale aumento degli investimenti in altre aree produttive. Ciò che ha consentito ai prezzi del petrolio di fare un movimento di quasi 180 gradi dall’inizio dell’anno è stata l’aumento dell’offerta, la concorrenza non OPEC e la risposta alla domanda.

Il settore dell’energia soffre già di preoccupanti livelli di sottoinvestimento. Secondo Morgan Stanley, il sottoinvestimento di petrolio e gas ha raggiunto i 600 miliardi di dollari all’anno. Con questo cosiddetto price cap, l’incentivo per i produttori a vendere ciò che possono e investire il meno possibile è ancora più alto, e questo potrebbe comportare prezzi del petrolio molto più alti in futuro. La Cina e la Russia sanno anche che le energie rinnovabili e altre alternative non sono affatto vicine ad essere un’alternativa ampiamente disponibile e che, comunque, ciò richiederebbe trilioni di dollari di investimenti nell’estrazione di rame, cobalto e terre rare.

Aggiungendo un cosiddetto tetto ai prezzi del petrolio russo alle crescenti barriere allo sviluppo delle risorse interne, il G7 potrebbe piantare i semi di un superciclo delle materie prime in cui la dipendenza dall’OPEC e dalla Russia aumenta, invece di diminuire.

Ripeto quello che dico da mesi. I governi delle economie sviluppate stanno portando i loro Paesi da una modesta dipendenza dalla Russia a una massiccia dipendenza da Cina e Russia.