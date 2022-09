Con la fine dell’ordine bipolare, le teorie geopolitiche classiche come base principale della politica estera delle potenze durante la Guerra Fredda sembrano non aver perso importanza. La crisi ucraina ha mostrato che queste teorie sono ancora uno strumento adatto per analizzare la competizione delle grandi potenze in diverse regioni del mondo, in particolare il motivo per cui l’Occidente sostiene la guerra in Ucraina, così come le motivazioni e la tabella di marcia di Mosca in Eurasia per spingere la NATO indietro e creare un equilibrio strategico.

Una di queste classiche teorie geopolitiche ancora in uso è la teoria del ‘cuore della terra’ di Sir Halford Mackinder. Nel 1904 spiegò la teoria del cuore nel ‘perno geografico della storia’. La base dell’idea di Mackinder è l’esistenza di un continente globale, che lui chiama un’isola globale. Considerava i continenti di Europa, Asia e Africa come un’isola globale che include la maggior parte della popolazione mondiale. Secondo Mackinder, la chiave dell’isola globale è la ‘zona cardine’ o cuore. Questa regione centrale, che comprende il territorio dell’impero zarista russo, ha una posizione strategica ricca di risorse naturali. Mackinder considerava l’Heartland una vasta area che si estendeva dall’Oceano Artico fino alle coste di questa regione. Questa zona è delimitata dal fiume Volga a ovest, dalla Siberia occidentale a est, dall’Oceano Artico a nord e dagli altopiani himalayani, gli altopiani iraniani e gli altopiani mongoli a sud, e non sono minacciati da alcun mare potenza. L’area pivot comprendeva aree non accessibili alle potenze navali ed era circondata da due zone a mezzaluna in due semicerchi geografici. La mezzaluna interna o periferica comprende le terre che si affacciano sulla massa continentale eurasiatica e hanno una posizione costiera sull’acqua e sono accessibili alle potenze navali. La mezzaluna esterna è costituita da isole che includono Gran Bretagna, Giappone e Australia.

Rivedendo la sua teoria nel 1919, Mackinder definì l’Asia centrale un esempio di ‘heartland’ in una nuova definizione dell’area pivot. Nella nuova teoria, l’estensione del cuore era maggiore dell’estensione della regione centrale. Questa revisione era dovuta alla paura della dominazione tedesca del cuore. Il cuore di Mackinder era una regione che fu poi governata dall’Impero russo e poi dall’Unione Sovietica. Naturalmente, la penisola di Kamchatka, che si trova nella parte più orientale della Russia vicino alle Isole Aleutine e alle Isole Curili, non era inclusa in questa regione.

Secondo Mackinder, chi controlla l’Europa dell’Est governa il “cuore della terra”. Colui che governa il “Cuore della Terra” regnerà sull'”Isola del Mondo dell’Eurasia” e colui che governerà l'”Isola del Mondo dell’Eurasia” sarà il sovrano del mondo. Pur sottolineando il ruolo crescente della forza terrestre, Mackinder non ha negato il ruolo della forza marittima. Perché si è reso conto che anche l’Unione Sovietica e la Germania, due potenti Paesi di terraferma, hanno la capacità di raggiungere la potenza navale. Predisse che la prima metà del 20° secolo avrebbe visto la Germania e la Russia combattere per il dominio sul “cuore della terra” e sull’Eurasia.

Dopo la seconda guerra mondiale, Mackinder ha rivisto di nuovo la sua famosa teoria o principio e ha considerato un contrappeso nella forma della Comunità del Nord Atlantico necessario contro l’accumulo di potere in Eurasia. A suo avviso, sebbene l’Unione Sovietica sia uscita da questa guerra come la “più grande potenza terrestre del mondo” e detentrice della migliore posizione difensiva, i paesi della regione del Nord Atlantico possono essere una forza di equilibrio. Il risultato di questa teoria fu la realizzazione del ‘Trattato del Nord Atlantico’ nel 1949. Credeva che Francia, America e Gran Bretagna potessero svolgere un duplice ruolo. Da un lato, impedire la rinascita della Germania militante e, dall’altro, essere un contrappeso contro l’Unione Sovietica. Pertanto, uno degli obiettivi dei politici occidentali è sempre stato quello di impedire ad altri di dominare la regione eurasiatica. Questo problema è diventato il motivo della partecipazione dell’America ai trattati di sicurezza con l’Europa occidentale e il Giappone, e ha anche accettato obblighi di sicurezza in altre regioni dei confini dell’Eurasia, incluso il Medio Oriente.

La politica degli Stati Uniti, soprattutto ai tempi di Kissinger, era quella di rafforzare le relazioni con la Cina per impedire un compromesso tra Cina e Russia che avevano un grande potere terrestre. Gli interventi militari degli Stati Uniti e dei loro alleati in Afghanistan e in Asia centrale si basavano anche sul principio “governare l’Eurasia equivale a governare il mondo”, che è stato trascurato dai recenti governi degli Stati Uniti e culminato nel frettoloso ritiro di Biden dall’Afghanistan.

Di conseguenza, la Russia ha concentrato la sua strategia sull’Occidente. Per il Cremlino, l’Eurasia, l’Ucraina e il suo collegamento con il Mediterraneo e il Baltico sono sempre stati della massima importanza. Nel 2014, annettendo la Crimea, Mosca ha fatto con fermezza il primo passo per ripristinare il controllo su questa regione. Il 2 marzo 2022, meno di 10 giorni dopo l’inizio della guerra in Ucraina, le forze russe hanno catturato la strategica città meridionale di Kherson. Nonostante il fatto che tutti gli occhi fossero puntati su Kiev, la capitale dell’Ucraina, le forze russe sono state in grado di stabilizzare le loro linee di comunicazione terrestri sul fiume Dnepr, che collega la città di Kherson alle terre a est della provincia di Kherson. Attualmente, le vaste linee difensive della Russia hanno reso quasi impossibile “riconquistare” Kherson.

Putin ha persino preparato le modalità per tenere un referendum a Kherson e Zaporizhzhia. La cattura di Mariupol è stato un altro evento importante nel grande puzzle russo. Dopo aver conquistato la città portuale di Mariupol (21 maggio), la Russia ha stabilito la sua completa superiorità sul Mar d’Azov e sullo Stretto di Kerch nella Crimea orientale. Lo stretto di Kerch svolge un ruolo strategico nella politica russa, poiché questo stretto strategico assicura il transito marittimo dal Mar Nero a Mosca e San Pietroburgo. Questo corso d’acqua collega il Mar Nero attraverso il Mar d’Azov ai principali corsi d’acqua della Russia, compresi il Volga e il Don. Il fiume Volga collega anche il Mar Caspio al Mar Baltico e al Mare del Nord attraverso il corso d’acqua Volga-Baltico.

Pertanto, la Russia ha acquisito il controllo di un sistema integrato di corsi d’acqua che collega il Mar Nero e il Mar Caspio al Baltico e alla rotta del Mare del Nord e dispone di una rotta marittima di 4.800 chilometri che collega l’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico e attraversa le coste russe , Siberia ed Estremo Oriente. La cattura di Odessa e l’annessione della Transnistria è il prossimo obiettivo del dominio russo del cuore eurasiatico, che interrompe completamente l’accesso dell’Ucraina al Mar Nero e circonda praticamente Kiev.

La Repubblica Indipendente della Transnistria, che condivide un confine di 405 km con l’Ucraina e fa parte della Valle del Dnestr, si è separata dal governo moldavo nel 1990 e ha un governo, un parlamento, un esercito, una polizia, un sistema postale e monetario indipendenti. Dopo il conflitto del 1991, le forze di pace russe sono entrate in Transnistria e dal 1992, quando è stato concordato un cessate il fuoco, l’esercito russo ha mantenuto la pace nella regione in collaborazione con le autorità moldave e transnistriane. Naturalmente, anche prima, ci sono state sanguinose battaglie tra soldati rumeni e transnistriani nel corso dei secoli per controllare la sponda orientale del fiume Dniester e il desiderio dei transnistriani di mantenere la lealtà a Mosca, il che mostra la profonda tendenza storica della sua gente verso la Russia.

I progressi della Russia in Ucraina hanno reso il governo della Transnistria più determinato a ricongiungersi alla Russia, soprattutto da quando la Moldova ha espresso il desiderio di aderire all’Unione Europea. Vitaly Ignatieff, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Transnistria, ha ufficialmente dichiarato che la regione manterrà il suo percorso di indipendenza unendosi finalmente alla Russia. Ignatieff ha affermato che “la direzione della politica estera della Transnistria rimane invariata. L’indipendenza della regione e l’adesione alla Federazione Russa sono state approvate dal 98% dei partecipanti al referendum del 2006″.

Per la Transnistria, uscire dal collo di bottiglia geopolitico e ottenere vantaggi economici marittimi è più importante di tutte queste cose. La Transnistria non ha accesso diretto al Mar Nero, la parte meridionale della provincia di Odesa in Ucraina è una barriera tra loro e solo unendosi alla Russia può eliminare questo collo di bottiglia strategico. La Russia ha 1.500 soldati in questa regione, che sono troppo pochi per attaccare l’Ucraina, e non è possibile sostenerli a terra. Ma con l’annessione attraverso Odessa, il centro dell’Ucraina è praticamente circondato e, allo stesso tempo, non apre un nuovo fronte e rende possibile la conquista senza spargimento di sangue.

In effetti, Putin sta cercando di rafforzare la sua posizione attraverso il punto debole dell’Occidente e il controllo dell’Eurasia. L’annessione della Transnistria dopo la cattura della città portuale di Odessa è un passo necessario e complementare per stabilizzare la posizione della Russia nel ‘cuore’. Solo prima doveva conquistare Odessa per aprire la via terrestre verso la Transnistria. Considerando la posizione geografica e la popolazione di lingua russa della Transnistria e il loro odio storico nei confronti della Moldova e della Romania, il palcoscenico per una facile annessione di questa regione è accessibile a Mosca.