Comprendere e parlare il tedesco giuridico e finanziario non è semplice, soprattutto se consideri il fatto che non è così immediato trovare formule giuridiche esattamente corrispondenti in tedesco e in italiano.

I testi normativi, i contratti, gli atti aventi forza legale e la prassi commerciali si connotano per la presenza di tecnicismi e di terminologie che presuppongono la padronanza della lingua tedesca e la conoscenza degli istituti giuridici, a partire dal linguaggio dei contratti. Se lavori in ambito legale, societario, commerciale e finanziario, apprendere il lessico giuridico-economico significa acquisire dimestichezza con i principali termini legali e commerciali in tedesco, comprendere i testi giuridici e conoscere il contenuto tipico dei contratti. Una volta in possesso di questi strumenti lessicali, riuscirai a gestire al meglio le pratiche negoziali. Senza pretesa di completezza, ecco una breve guida con cinque termini di carattere giuridico-economico fondamentali in tedesco.

Alla scoperta dell’abc del tedesco giuridico-economico

Tra i termini da sapere assolutamente in tedesco, ‘der Vertrag’ è il contratto. Per quanto riguarda le fasi del rapporto contrattuale (‘Vertragsverhältnis’), la trattativa prende il nome di ‘Verhandlung’, mentre si parla di ‘Vertragsschluss’ a proposito della stipula del contratto. Per quanto riguarda i tipi di contratto, ‘Kaufvertrag’ è il contratto di compravendita e ‘Unternehmerwerkvertrag’ è il contratto di appalto.

Passando al diritto commerciale, ‘die Gesellschaft’ è la società e il socio prende il nome di ‘Gesellschafter’: ‘der Gesellschaftsvertrag’ è l’atto costitutivo. Nel diritto civile italiano, il principio di buona fede in senso oggettivo si sostanzia in un dovere generale di correttezza e di lealtà a cui le parti devono conformarsi nelle trattative e nei rapporti giuridici. Principio cardine del sistema giuridico tedesco, ‘Treu und Glauben’ è la clausola generale con cui si indica proprio la buona fede oggettiva. Tra gli elementi accessori del contratto, la condizione subordina l’efficacia o la risoluzione del negozio: nell’ordinamento tedesco la condizione (‘die Bedingung’) può essere sospensiva (‘die aufschiebende Bedingung’) oppure risolutiva (‘die auflösende Bedingung’). In ambito finanziario, ‘die Zinsen’ sono gli interessi: ‘das Zinssatz’ è il tasso d’interesse, mentre il divieto di anatocismo si riassume nel termine ‘das Zinseszinsverbot’.

Lezioni di tedesco online: il tedesco giuridico-economico è a portata di click

Le lezioni di tedesco commerciale online su piattaforme come Preply concretizzano lo strumento più pratico e performante per apprendere il tedesco legale e commerciale. Se il tuo obiettivo è condurre con maestria trattative commerciali in lingua tedesca, confrontarti con la corrispondenza a contenuto legale e redigere contratti o atti societari, diventa imprescindibile apprendere i fondamenti del diritto tedesco ed usare la corretta terminologia.

I negozi giuridici e gli atti societari fanno proprio un linguaggio complesso e settoriale: non si tratta semplicemente di memorizzare i vocaboli di carattere legale che contraddistinguono il diritto privato. Occorre, soprattutto, avvicinarsi al linguaggio dei contratti e del diritto societario nell’applicazione sostanziale e processuale e nella soluzione di casi pratici. Se hai relazioni commerciali con partner tedeschi, se ti occupi di contrattualistica o se hai un ruolo direttivo a livello di amministrazione e finanza, è imprescindibile migliorare le abilità linguistiche in tedesco. Ciò in considerazione della crescente rilevanza del tedesco negli scambi commerciali e della complessità nell’ordinamento tedesco dei principali istituti del diritto civile, commerciale e societario.