Il Sud del Mondo a lavoro per la pace in Ucraina

Traiettoria di conflitto precaria – Russia e Ucraina si stanno preparando per un’offensiva primaverile con livelli più elevati di coinvolgimento militare. Le ricadute nella regione sono state finora evitate, nonostante diversi attacchi di droni contro basi russe nella Crimea occupata e nella Russia occidentale, nonché il bombardamento del ponte di Kerch che collega la Crimea con la penisola russa di Taman nell’ottobre 2022, un giorno dopo l’attacco del presidente Putin 70 ° compleanno. Non è escluso che l’intensificarsi del conflitto o un costoso stallo prolungato possa portare a un’escalation e coinvolgere attivamente la NATO o uno degli stati in prima linea con l’Ucraina.

Le prospettive per i colloqui di pace tra le parti in conflitto sono remote dopo due iniziative da Türkiye nella primavera del 2022. Manca un intermediario credibile e neutrale con potere di convocazione, sebbene ci siano stati due scambi di prigionieri più grandi tra Ucraina e Russia a febbraio e un altro scambio di oltre 200 prigionieri di guerra si sono verificati il ​​7 marzo 2023. La Black Sea Grain Initiative (BSGI) mediata dalle Nazioni Unite e da Türkiye è ancora operativa (UNCTAD, 2023), anche se a un ritmo relativamente lento. La sua proroga dal 18 marzo in poi è incerta oltre i 60 giorni dopo un recente incontro dell’Onu e delle parti in conflitto a Ginevra.

Attori del Sud del mondo ai margini – Paesi influenti come il Brasile, l’India e l’Indonesia nel Sud del mondo hanno generalmente evitato di prendere posizione nel conflitto e sono rimasti lontani dalla polarizzazione. 32 paesi hanno scelto di astenersi dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 febbraio sull’Ucraina che chiedeva il ritiro delle truppe russe e condannava l’aggressione contro l’Ucraina. I potenti membri del G20, India e Sudafrica, erano tra questi. L’India ha bloccato una dichiarazione finale che menzionava l’aggressione della Russia contro l’Ucraina alla riunione del 25 febbraio dei ministri degli Esteri del G20 che aveva ospitato.

Considerando i fallimenti nella diplomazia tradizionale e nella risoluzione dei conflitti per l’Ucraina, il contributo degli attori del Sud del mondo diventa più pressante e rilevante, soprattutto perché continuano a risentire degli effetti globali della guerra. Il Global Crisis Response Group (GCRG) delle Nazioni Unite ha monitorato gli shock cumulativi nella sicurezza alimentare, nei prezzi dell’energia e nell’inflazione dal marzo 2022 (UNSDG, 2022). In particolare, l’effetto ritardato dell’impennata dei costi dei fertilizzanti, che sono aumentati del 199% da maggio 2020 alla fine del 2022, è stato un vincolo sulla produzione alimentare globale, compresa la coltivazione del riso in molti paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti del Sud del mondo (Broom, 2023 ). La Russia è un importante produttore ed esportatore di fertilizzanti. Eminenti accademici e consulenti come il Prof. Jeffrey Sachs e l’ex diplomatico tedesco ed ex direttore della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC) Wolfgang Ischinger hanno sostenuto che il Sud del mondo e la Cina possono svolgere un ruolo costruttivo nel contribuire a portare la pace in Ucraina. Paesi con tendenze populiste come Brasile, Messico e Sud Africa hanno anche rapporti con la Cina che risalgono all’era dell’Unione Sovietica (Brown, 2013). Il recente accordo facilitato a Pechino tra Arabia Saudita e Iran con importanti ripercussioni per il Medio Oriente (Turak, 2023) rende necessario esaminare più da vicino le potenzialità della posizione cinese in 12 punti sull’Ucraina. Il Messico e il Sud Africa hanno anche rapporti con la Cina che risalgono all’era dell’Unione Sovietica (Brown, 2013). Il recente accordo facilitato a Pechino tra Arabia Saudita e Iran con importanti ripercussioni per il Medio Oriente (Turak, 2023) rende necessario esaminare più da vicino le potenzialità della posizione cinese in 12 punti sull’Ucraina. Il Messico e il Sud Africa hanno anche rapporti con la Cina che risalgono all’era dell’Unione Sovietica (Brown, 2013). Il recente accordo facilitato a Pechino tra Arabia Saudita e Iran con importanti ripercussioni per il Medio Oriente (Turak, 2023) rende necessario esaminare più da vicino le potenzialità della posizione cinese in 12 punti sull’Ucraina.

L’importanza della Cina e le reazioni delle principali parti interessate

La Cina ha presentato ufficialmente la sua posizione in 12 punti sulla pace in Ucraina il 24 febbraio 2023, anniversario dell’invasione russa. La Posizione è il primo passo pubblico della Cina a favore della pace in Ucraina dopo un periodo di semineutralità in cui è stata prestata molta attenzione ai legami strategici con la Russia. La Cina aveva dichiarato la sua “ partnership senza limiti” con la Russia poco prima dello scoppio della guerra e si astenne dal condannare l’invasione. I legami economici bilaterali si sono approfonditi attraverso maggiori importazioni di petrolio dalla Russia che hanno sostituito l’Arabia Saudita come principale fornitore di petrolio alla Cina. Il commercio bilaterale ha raggiunto un record di 190 miliardi di dollari nel 2022 e le transazioni denominate in yuan sono aumentate in modo significativo sul mercato russo nel tentativo di eludere le sanzioni occidentali. Pechino ha tenuto Mosca al corrente dei 12 punti prima del loro rilascio e il suo alto funzionario di politica estera Wang Yi è stato ricevuto non solo dal suo omologo Lavrov ma anche dal presidente Vladimir Putin. Il 22 febbraio, la Russia ha dichiarato di accogliere con favore la Cina che assume un ruolo più attivo negli sforzi per risolvere il conflitto in Ucraina e ha affermato di apprezzare “l’ approccio equilibrato ” della Cina.

La Posizione serve a posizionare la Cina come un paese amante della pace e ricorda alla Russia e agli Stati Uniti come membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i loro obblighi di perseguire azioni pacifiche. Devia anche le critiche secondo cui la Cina ha ignorato il conflitto ucraino. La Cina aveva rilasciato principi per la pace globale nella sua Global Security Initiative (GSI) prima della sua posizione sull’Ucraina. L’intenzione era quella di comunicare la visione della Cina di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, secondo il MFA cinese. In particolare, i 12 punti equilibrano il rispetto dell’integrità territoriale con i legittimi interessi di sicurezza dei paesi, il rifiuto della mentalità della guerra fredda e delle alleanze militari, nonché la critica all’uso di sanzioni non ONU. Mentre questo è diretto alla NATO e agli Stati Uniti,

Le reazioni dell’Occidente ai 12 punti sono state in gran parte scettiche, con gli Stati Uniti che hanno mostrato le reazioni più coerenti e avverse dal momento in cui il piano di pace cinese è stato menzionato per la prima volta alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. La sfiducia degli Stati Uniti e la competizione con la Cina per il dominio globale hanno influenzato la visione degli Stati Uniti, aggravata dai timori che la Cina possa sfruttare la distrazione degli Stati Uniti in Ucraina per avanzare contro Taiwan. Il Segretario di Stato americano ha ripetutamente parlato del presunto sostegno militare cinese alla Russia e alti funzionari statunitensi, incluso il presidente Joseph Biden, hanno perseguito questa linea, mettendo in dubbio la credibilità di base della posizione della Cina sull’Ucraina. Gli esperti del principale Istituto bipartisan statunitense per la pace (USIP) hanno convenuto che è improbabile che la posizione cinese promuova la causa della pace (Freeman e Glantz, 2023).

In Europa, le reazioni della Germania e dell’UE sono state leggermente più sfumate tra delusione e cautela, ma sembravano almeno prendere in considerazione la posizione della Cina sull’Ucraina. Il massimo funzionario della politica estera cinese ha intrapreso un viaggio diplomatico regionale in Germania, Italia, Francia, Ungheria e Bielorussia prima del lancio di 12 punti. Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato a New York che la Cina, in quanto membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha l’obbligo di schierarsi a favore della pace e che un ombrello delle Nazioni Unite sarebbe stato preferibile per la posizione cinese. Esperti commentatori tedeschi hanno visto un tentativo da parte della Cina di dividere l’UE e gli Stati Uniti (Legarda, 2023). L’UE è stata guardinga nella sua reazione mentre guardava ai 12 punti dal punto di vista che la Cina si era schierata, secondo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ha anche commentato che la Cina non ha condiviso un piano di pace ma alcuni principi. Ulteriori reazioni dell’UE si sono allineate più strettamente con la posizione degli Stati Uniti.

Lo stato membro dell’UE, l’Ungheria, ha accolto apertamente la posizione cinese sull’Ucraina. Nonostante i dubbi sulla Belt and Road Initiative cinese nel vicinato europeo (Bastian, 2022), l’UE è in linea di principio interessata a ridurre le perturbazioni economiche e commerciali dovute al conflitto in Ucraina. I punti 11 e 12 della posizione cinese sull’Ucraina parlano di questo interesse condiviso anche per la ricostruzione dell’Ucraina. Il costo della ricostruzione stimato in 349 miliardi di dollari[2] richiede un ampio sforzo globale in cui potrebbe impegnarsi anche la Cina. I collegamenti di trasporto ferroviario eurasiatico sono ancora funzionanti per le spedizioni di metalli rari critici che ora sono ancora più richiesti nelle industrie della difesa dell’UE (Tirone e Nardelli, 2023). Interconnesso con la più ampia rete cinese Belt and Road Initiative (BRI) di infrastrutture di trasporto transcontinentali, solo una parte del traffico è passata dal Corridoio settentrionale attraverso la Russia al Corridoio centrale attraverso l’Asia centrale e il Caucaso verso la Turchia e le successive destinazioni in Europa (Standish, 2022). Questi collegamenti merci sono importanti per accelerare i notevoli sforzi di ricostruzione e il funzionamento affidabile delle catene di approvvigionamento. Prima dell’invasione russa del 2022, l’Ucraina si è interessata alla BRI ed è diventata un elemento fondamentale dell’Iniziativa (Brown, 2023).

Accelerare gli impatti diplomatici – Dopo la pubblicazione dei 12 punti della Cina, c’è stato un sensibile cambiamento nell’attività diplomatica intorno al conflitto, più chiaramente nel teatro europeo più vicino all’Ucraina. Il presidente dell’Ucraina ha espresso interesse a incontrare il suo omologo cinese. Ha anche affermato che in generale è positivo che la Cina abbia iniziato a parlare dell’Ucraina. L’Ucraina ha presentato il proprio piano di pace in 10 punti al vertice del G20 in Indonesia lo scorso novembre. Il presidente della Bielorussia ha accettato l’invito per una visita di Stato a Pechino, dove ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping il 1° marzo. Il 10 marzo il ministro degli Esteri canadese ha dichiarato ai media che il Canada si era avvicinato alla Cina per parlare anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e non solo con la Russia durante il recente incontro del G20. Il presidente francese Macron ha annunciato che aveva in programma di visitare la Cina all’inizio di aprile. Le visite di questi leader sono tutt’altro che deliberatamente sequenziali e non offrono alcuna garanzia contro una possibile escalation militare. Tuttavia favoriscono un ambiente più favorevole al dialogo e scoraggiano passi eccessivi nel conflitto.

Nei commenti dei media del 7 marzo, il portavoce del Cremlino ha spiegato che un Paese grande, potente e autorevole come la Cina non può non avere la propria voce sui problemi in cima all’agenda mondiale. Ha aggiunto che Mosca ha prestato grande attenzione a tutte le idee dei loro colleghi di Pechino. La prima visita di Stato del presidente Xi Jinping dopo la sua rielezione per un terzo mandato senza precedenti è stata confermata a Mosca dal 20 al 22 marzo, su invito del presidente Putin. Nel contesto di questa visita, il ministro degli Esteri cinese ha parlato con il suo omologo in Ucraina e ha esortato Kyiv e Mosca a riavviare i colloqui di pace il prima possibile, mentre l’importanza dell’integrità territoriale dell’Ucraina sarebbe stata protagonista di questo scambio, in riferimento al primo punto della posizione cinese.

Prospettive di rafforzamento della fiducia nel sud globale

A parte il ritmo diplomatico generale accelerato, la posizione della Cina fornisce anche un impulso ai paesi non allineati nel Sud del mondo affinché si impegnino maggiormente per la pace in Ucraina. Mentre l’accelerazione politica rimane fortemente costretta ad agire come mediatori, questi paesi possono unirsi in nuovi modi per costruire la fiducia tra Russia e Ucraina. Il presidente brasiliano Lula da Silva ha già espresso il desiderio del Brasile di parlare con altri paesi e partecipare a qualsiasi iniziativa relativa alla costruzione della pace e del dialogo parlando con il suo omologo ucraino all’inizio di marzo. È programmato per visitare la Cina e la Russia ed è noto che propone il coinvolgimento di attori globali più neutrali per porre fine alla guerra in Ucraina.

Resta da vedere se il Sud del mondo configurerà la diplomazia come un impegno positivo per la pace, ad esempio sotto forma di un gruppo di contatto consultivo, o accetterà la Cina come coordinatore per i primi passi di costruzione della fiducia. Ad esempio, la posizione ucraina della Cina è esplicitamente specifica sull’attuazione della Black Sea Grain Initiative (punto 9), che ha portato all’esportazione di 25 milioni di tonnellate di prodotti alimentari e agricoli al 15 marzo 2023, secondo i dati delle Nazioni Unite. L’Ucraina ha recentemente dichiarato di essere pronta a potenziare il BSGI aggiungendo nuovi porti, dopo aver criticato la mancanza di cooperazione russa nelle ispezioni navali.

C’è spazio per ulteriori misure non tradizionali di rafforzamento della fiducia e per il loro ridimensionamento. L’agevolazione delle esportazioni di fertilizzanti russi, anche con garanzie delle Nazioni Unite sulle pratiche commerciali eque, o la riduzione dei danni ambientali della guerra e il risanamento nella regione fortemente industrializzata del Donbass sono aree possibili. Gli approcci di Environmental Peacebuilding (EP) sono già testati e disponibili (Barnhoorn e Krampe, 2022). Utilizzando metodi ad alta intensità di manodopera e sviluppo delle competenze con la moderna tecnologia cinese come fattore abilitante, il capitale umano in Ucraina e Russia può essere rafforzato congiuntamente e aprire la strada a una graduale normalizzazione e ripresa. Queste misure di rafforzamento della fiducia non tradizionali sono utili per creare un ambiente favorevole ai colloqui militari bilaterali e ridurre i combattimenti in alcuni settori in prima linea prima di un cessate il fuoco generale.