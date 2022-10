Il sostegno di Biden alle proteste in Iran si ritorcerà contro gli USA?

L’Amministrazione Biden, a differenza dell’Amministrazione del Presidente Barack Obama,ha deciso di adottare un approccio attivista per sostenere le proteste anti-governative in Iran in risposta alla morte di una giovane donna (questa volta per non aver indossato correttamente il velo richiesto). Non solo il Presidente Joe Biden si è pubblicamente schierato con i manifestanti in un discorso davanti alle Nazioni Unite, ma il governo degli Stati Uniti potrebbe anche aiutare il contrabbando del sistema satellitare Starlink di Elon Musk in Iran in modo che i manifestanti possano comunicare. Musk ha affermato che il suo sistema è ora attivato in Iran per cercare di annullare i tentativi del governo iraniano di chiudere Internet e i servizi di comunicazione. Questa politica, che scalda il cuore degli interventisti della sinistra e della destra americane, è giustificata con la retorica altalenante che gli Stati Uniti sostengono i combattenti per la libertà in tutto il mondo, ma è in realtà un tentativo di aiutare a rovesciare un governo repressivo e teocratico che è il principale nemico del governo israeliano.

Nel 2009, un anno di diffuse proteste anti-governative in Iran in risposta a elezioni truccate,Obama ha adottato un approccio più prudente e moderato non sostenendo pubblicamente i manifestanti. Di conseguenza, il governo iraniano non poteva sostenere che la CIA avesse scatenato le proteste e quindi screditrle agli occhi di molti iraniani. Questa volta, le agenzie di intelligence statunitensi potrebbero persino tentare di aiutare i manifestanti contrabbandando scatole di Starlink nel Paese.

A prima vista, questa nuova politica più attivista potrebbe sembrare un modo benigno ed economico per aiutare a rovesciare il governo iraniano, che è stato virulentemente opposto agli Stati Uniti sin dal suo inizio, alla fine degli anni ’70, in gran parte a causa del sostegno decennale dell’America il regime brutale dello Scià. Eppure, a quel tempo, i funzionari dell’Amministrazione Obama si erano resi conto che l’intrusione degli Stati Uniti, o qualsiasi altra cosa che tale potesse sembrare, poteva essere controproducente per gli sforzi dei manifestanti per ottenere un maggiore sostegno in Iran.

Molti di quei funzionari di Obama, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, ora risiedono nell’Amministrazione Biden e sembrano rimpiangere la loro precedente moderazione. Sullivan ha recentemente espressocontrizione per il presunto timido approccio nel 2009: «Quello che abbiamo imparato in seguito è che puoi pensare troppo a queste cose, che la cosa più importante da fare per gli Stati Uniti è essere fermi, chiari e di principio in risposta ai cittadini di qualsiasi Paese che reclama i propri diritti e la propria dignità». Sarebbe stata una politica accettabile se Biden si fosse fermato al sostegno di principio ai manifestanti nel suo discorso alle Nazioni Unite, ma condurre un’operazione non così segreta per fornire ai manifestanti ricevitori Internet satellitari per contrastare i tentativi del governo iraniano di chiuderlo sarebbe interferire negli affari interni di un Paese, una politica che è una seconda natura per il governo degli Stati Uniti, che ha tentato di intromettersi negli affari di altre Nazioni come poliziotto globale per più di tre quarti di secolo.

Tali intrusioni per correggere apparentemente le violazioni dei diritti umani interni, persino gli orrori, in Nazioni ostili sembrano una grande mossa per il pubblico idealista americano, ma sono meno gradite alla scuola realista di politica estera. E di solito, come in questo caso, il governo degli Stati Uniti ha secondi fini. L’intervento negli affari di altri Paesi può provocare contraccolpo da parte di gruppi, come si è visto negli atroci attacchi dell’11 settembre di un Osama bin Laden stufo dell’interventismo statunitense in Medio Oriente, o di altre Nazioni, come l’ingerenza russa nelle recenti elezioni statunitensi in risposta alla convinzione di Vladimir Putin che Hillary Clinton, in qualità di segretario di Stato, avesse cercato di intromettersi nelle elezioni russe.

Pertanto, la scuola del realismo sconsiglia molti interventi indesiderati all’interno dei confini di altre nazioni per scopi di promozione della democrazia o per scopi umanitari perché guerre pericolose, a volte grandi, possono essere innescate da tale interferenza, non importa quanto nobile sia lo scopo.

I Paesi di solito si comportano sulla scena internazionale secondo i principi del realismo, ma giustificano il loro comportamento in termini più elevati: per esempio, la giustificazione di Putin per la sua brutale invasione era che stava ‘denazificando’ l’Ucraina. I politici raramente giustificano i loro interventi con giustificazioni realistiche perché non si rivolgono altrettanto bene al pubblico idealista.

Sebbene la politica di Biden di assistenza attiva ai manifestanti iraniani non sia così aggressiva come l’assassinio, da parte del Presidente Donald Trump, del leader numero due iraniano -la rappresaglia iraniana per questo incidente probabilmente non si è ancora vista- potrebbe essere altrettanto pericolosa; i Paesi di solito si arrabbiano molto quando altre Nazioni si intromettono nei loro affari interni, specialmente quando si tratta di rovesciare i loro governi. Pertanto, la rappresaglia iraniana per entrambi questi interventi statunitensi potrebbe arrivare in un unico, orribile pacchetto, molto probabilmente contro un obiettivo statunitense o obiettivi all’estero.