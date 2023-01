Il sistema IRIDE per il riposizionamento dell’Italia dello spazio

Quanto ha influito l’annus horribilis del Covid nella stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Decisamente molto, visto che le criticità dovute a un improvviso allontanamento dai posti di lavoro di molti addetti per abbattere la curva dei contagi di massa -con le inevitabili conseguenze del calo produttivo- ha indotto la Commissione Europea a intervenire rapidamente a sostegno dei suoi Stati membri svantaggiati. Ma non solo la pandemia.

L’UE ha diviso 723,8 miliardi tra i Paesi dell’Unione. E tra questi, l’Italia uscita ferita a morte da una delle epidemie più devastanti che si ricordino sul pianeta Terra.

E che misure si progettano per il nostro Paese?

Il Piano presentato dall’Italia è strutturato secondo investimenti per 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare; il totale dei fondi quindi ammonta a 222,1 miliardi. Sono stati stanziati, inoltre entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. E poi ci sono ulteriori 13 miliardi liberati dal programma REACT-EU, (Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa), considerato un ponte tra la Politica di Coesione 2014-2020 e la nuova programmazione dei fondi europei.

In campo spaziale, tra i settori più strategici di ogni nazione industrializzata, le linee di intervento del PNRR varate nel 2021 hanno auspicato un effetto moltiplicatore negli investimenti, un soddisfacimento trasversale dei requisiti di missione e un sostanziale valore di cross-fertilization, termine usato per indicare lo sconfinamento tra filoni di ricerca con la diversificazione delle opportunità di applicazione.

Per comprendere di quali benefici possa godere l’Italia da questo piano che l’Europa ha dovuto costruire anche per porre rimedio a una discutibile politica di rigore concepita nello scorso decennio da chi godeva di una moneta forte prima dell’euro, per quanto riguarda le attività spaziali abbiamo chiesto dettagli all’ing. Guido Levrini, responsabile dell’implementazione di IRIDE, un programma che abbiamo descritto in diversi dettagli nei mesi precedenti.

Ing. Levrini. Ci parli del PNRR e dello spazio italiano.

Nel quadro del PNRR è stata stipulata una Convenzione dal valore di circa 1,3 miliardi di euro contenente due elementi: IRIDE per 1.070 milioni e circa 235 milioni per i lanciatori.

Abbiamo visto che l’Italia in questo quadro di ripresa potrà disporre di poco meno di 250 miliardi di euro. Per lo spazio, grossolanamente l’aliquota è 0,5%. Per quanto riguarda IRIDE, come sarà impiegata?

IRIDE è il programma di punta. La convenzione siglata con ilDipartimento per la Trasformazione Digitale prevede una costellazione di satelliti per l’osservazione della Terra che aiuterà a monitorare i cambiamenti climatici, a contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, a tutelare le coste del Paese, a tenere sotto controllo le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Nel suo complesso IRIDE fornirà anche dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali ad alta tecnologia da parte di startup e piccole e medie imprese del settore. Nell’ambito della stessa Convenzione –ma non parte di IRIDE- verrà avviato anche un progetto di costruzione di un motore eco-sostenibile per i futuri lanciatori spaziali europei. È un impegno per rilanciare l’ambizione dell’Italia nel settore con l’obiettivo di rafforzare l’industria italiana attiva nel campo spaziale, stimolare l’innovazione e la ricerca scientifica, con investimenti mirati ai campi più promettenti.

Una costellazione di satelliti del tutto nuova, ing. Levrini.

Sì e con delle peculiarità che vanno spiegate. Si tratta di un progetto innovativo e tra le sue novità il tempo gioca un fattore determinante.

Il tempo?

Proprio così. Il finanziamento di IRIDE è fissato per il 70% dai fondi del PNRR a cui bisogna far riferimento per delle regole precise. Il resto dei fondi di accompagnamento vengono dal budget governativo. Si tratta di un prestito che dovrà essere restituito entro il 2050. Quando mi riferivo al tempo parlavo del rispetto delle milestone, che sono gli stati di avanzamento del programma e sono molto rigidi. Mancare la scadenza di un obiettivo mette a rischio l’intero percorso con conseguenze onerose. Per essere chiari, entro il 2026 IRIDE dovrà raggiungere due obiettivi. Il primo impone che l’intera costellazione dovrà essere in orbita. Il secondo impegno è che i servizi sviluppati dovranno essere attivi.

Una scadenza molto stretta.

È per questo che mi riferivo al fattore temporale. Questo vincolo impone che mentre sono state definite le funzioni a cui dovranno assolvere i satelliti, ovvero controllo del territorio ma con uno spettro che include anche sicurezza e salvaguardia ambientale, non è ancora configurato il numero della flotta che sarà in orbita, perché dovranno essere i costruttori ad inseguire il traguardo con le loro proposte e le loro realizzazioni.

Un approccio sfidante.

E sicuramente molto impegnativo. È vero, la quantità dei satelliti che funzioneranno dovrà essere ancora aperta ma quello che viene chiesto dal piano è una sorveglianza accurata del territorio, quindi con un tempo di rivisitazione molto elevato che si confronterà e sarà reciproco alle informazioni che giungono dalle grandi costellazioni esistenti, quali COSMO SkyMed, il vanto della tecnologia radar italiana e Copernicus con le sue sentinelle europee.

Ing. Levrini, chi conosce qualcosa di spazio, sa bene che COSMO SkyMed è dotato di una tecnologia che rappresenta lo stato dell’arte della radaristica mondiale. Non sarebbe bastato COSMO per effettuare il lavoro che si chiede a IRIDE?

COSMO SkyMed è una eccellenza. Ma è stato progettato per un altro impiego, molto più spinto e il contributo che riporterà alle stazioni di Terra sarà fondamentale per IRIDE. IRIDE sarà composto da macchine molto più piccole e quindi più economiche. Avranno prestazioni più contenute ma saranno più numerose in orbita e con prestazioni complementari. La tipicità del programma è proprio questa: la loro funzione, così importante per le attività che le ho descritto, combacia con una tecnologia abilitante che permetterà all’intero patrimonio industriale delle piccole e medie imprese nazionali di cimentarsi in una serie di prodotti che solleveranno la loro competenza e la relativa competitività sui mercati internazionali. Insomma, con questa costellazione le industrie che fanno spazio in Italia cresceranno e saranno più forti.

E che ruolo svolgerà la grande impresa italiana in questo contesto?

Come dicevamo, la sensoristica radar è un patrimonio tutto italiano. Il radar è un componente difficile e pieno di insidie di cui una grande azienda sistemistica può garantirne il successo. Quanto al sistema ottico e multispettrale, IRIDE completerà i tasselli mancanti.

Al PNRR è stata data la colpa di essere un piano top-down. Cioè, che è stato concepito dall’alto. Qualcuno avrebbe preferito il contrario, il bottom-up, per restare nell’inglesismo.

Che dirle? Noi periodicamente -ma molto frequentemente- ci consultiamo con quelli che saranno i principali fruitori dei servizi offerti da IRIDE: la Protezione Civile, la Difesa, i sorveglianti istituzionali del territorio. È comprensibile che il dialogo può essere complesso perché gli approcci ai compiti assegnati a ciascun ente sono oggettivamente e necessariamente diversi. Ma tra i meriti che già dobbiamo ad IRIDE c’è proprio la fluidità del dialogo che abbiamo potuto costruire e la condivisione di far presto e bene. Perché in ballo non c’è solo la salvaguardia ambientale ma l’intero prestigio del Paese e la consapevolezza che in questo modo stiamo costruendo il futuro professionale a tanti giovani che si stanno avviando a delle professioni di avanguardia e qualificanti in tutto il mondo.

Dunque, ing. Levrini, lo spazio cambierà il passo all’Italia?

Sono convinto che IRIDE darà una mano importante a tanti percorsi evolutivi del Paese. Come dicevo, sarà una strada sfidante ma piena di aspettative.

Grazie, ing. Levrini. Lo spazio ha aperto tante strade all’Italia: ricordiamo che il 15 dicembre 1964 dalla base spaziale di Wallops Island fu lanciato un satellite tutto costruito in Italia e tutto da tecnici italiani. Da una piccola nazione con un grosso entroterra rurale, uscita a pezzi da una guerra disastrosa e piena di tantissimi problemi organizzativi e strutturali. E fu anche grazie a queste ricerche che si risalì velocemente la china di arretratezza fino a diventare in pochi anni una delle principali potenze mondiali. La sfida è sostanziale e tocca che tutti gli attori sappiano capitalizzare le risorse per il presente ma anche per un destino più adeguato alla cooperazione e alla competizione imposte da istituzioni e mercati.

Che dire? Semplicemente, prendendo a prestito la mitologia dei grandi eroi greci, guardiamo questo nuovo anno entrato appena ieri con il motto che amavano ripetere i Romani: ‘per aspera ad astra’. Attraverso le asperità sino alle stelle.