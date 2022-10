Il settarismo guida il Libano verso il collasso economico

Il Libano successivo alla guerra civile può essere descritto come una serie di eventi calamitosi che hanno avuto un impatto su un popolo che già non è estraneo a essere sfruttato dal proprio sistema politico, poiché la guerra civile e la successiva occupazione militare siriana di tre decenni hanno avuto la conseguenza combinata di eliminare tutta la resistenza progressiva, creando un esodo di massa dei migliori e dei più brillanti, e lasciando i più corrotti a governare lo Stato.

Molti di questi funzionari hanno approfittato del sistema politico settario del Libano per rimanere al potere indefinitamente, raccogliendo ricompense individuali dalla retorica divisiva e allo stesso tempo rendendo il sistema politico sempre più instabile. Il Paese è ormai arrivato a un punto critico a causa dell’eccessiva cattiva gestione dei fondi pubblici, un problema che sta accelerando un potenziale collasso dello Stato, una possibilità già segnalata da varie organizzazioni internazionali.

Il Libano era considerato una potenza economica globale sulla scia dell’indipendenza dalla Francia, poiché i finanziatori globali hanno investito molto nel sistema bancario libanese dagli anni ’50 all’inizio degli anni ’70. Durante questo periodo, il Libano ha avuto uno dei più alti HDI del Medio Oriente ed è stato visto come un’economia di primo piano in Medio Oriente, ma le crepe nel sistema erano sempre visibili per coloro che guardavano da vicino.

L’economia libanese era fortemente dominata dai maroniti, che all’epoca rappresentavano metà della popolazione, ed erano un gruppo fortemente favorito dagli ex amministratori coloniali francesi, che avevano mantenuto stretti legami con loro per duecento anni, alimentando il risentimento tra gli altri etnici e gruppi religiosi del Paese. Sotto le pressioni combinate di queste tensioni settarie, un’esplosione di nazionalismo arabo e di sinistrain tutto il Medio Oriente, e un afflusso di rifugiati palestinesi, il Libano sarebbe infine esploso in una guerra civile nel 1975.

La guerra civile si è conclusa con l’accordo di Taif, attuato dal governo siriano occupante di Hafez al-Assad nel 1990, che ha aperto la strada al regime di Assad che occupa il Libano per i successivi tre decenni.

Sebbene le elezioni si siano svolte durante questo periodo, i parlamentari eletti hanno collaborato apertamente con l’espansione dell’influenza siriana, saudita e iraniana nella Nazione; molti erano gli stessi signori della guerra responsabili dell’uccisione dei loro vicini negli anni ’70 e ’80. Sebbene ideologicamente diversi, tutti loro si intrecciarono in una rete di interessi costituiti e un interesse nel perpetuare lo status quo.

Sebbene il sistema finanziario libanese continuasse a declinare, il ritmo è rallentato negli anni ’90 e 2000, quando i prestiti esteri eccessivi hanno dato l’illusione di un’economia stabilizzata,sebbene la realtà fosse esattamente l’opposto, il che era ovvio per chiunque cercasse di accedere al crollo del Paese nei servizi sociali. Anche l’accesso alle infrastrutture critiche come i trasporti pubblici era impossibile; il sistema sanitario si è deteriorato; e i beni di prima necessità come l’acqua corrente e l’elettricità hanno continuato il loro deterioramento dalla guerra civile.

A seguito del lento declino del Libano negli anni ’90 e 2000, la situazione è diventata catastrofica dal 2019 in poi a causa di una serie di eventi disastrosi e di uno stallo politico sotto i successivi governi deboli e fallimentari riuniti dal Presidente Michel Aoun. La valuta si è rapidamente svalutatarispetto al dollaro e ora ha perso il 90% del suo valore, con un tasso di inflazione vertiginoso del 160% negli ultimi anni. Un’economia un tempo fiorente ora vede almeno il 70% della sua popolazione vivere in povertà.

Il rapido deterioramento della situazione non era stato aiutato dalla negligenza del capo delle banche centrali libanesi, Riad Salameh, che era stato indagato a livello internazionale per appropriazione indebita di fondi libanesi in diverse giurisdizioni. Paesi come Francia, Germania e Lussemburgo stanno attualmente indagando su Salameh. Sebbene il suo status sia diminuito sulla scena internazionale, Salameh è protetto dallo stesso sistema corrotto che ha alimentato la sua impunità nei confronti del sistema finanziario. Gran parte del gabinetto al potere nel Paese sono multimilionari, con il Primo Ministro che è lui stesso un miliardario. La loro ricchezza si è accumulata attraverso uno schema Ponzi di irresponsabilità e regolamenti che sono rimasti incontrollati dalla formazione dei diversi governi dopo Taif.

Quest’anno, la crisi sta raggiungendo un punto di rottura, illustrato da diversi casi di cittadini libanesi che tengono sotto tiro le banche per prelevare denaro di cui hanno disperatamente bisogno per sostenere le famiglie. Con l’aggravarsi della crisi nel 2019, il governo libanese ha iniziato a vietare ai civili di ritirare USD dalle banche e dai bancomat. Ancora peggio, coloro che hanno risparmi in USD non sanno nemmeno se i loro risparmi sono ancora nei loro conti bancari a causa della dilagante appropriazione indebita e corruzione. A livello macro, il Paese ha sperimentato una carenza di riserve estere,comprimendo ulteriormente le importazioni.

A partire dal 31 ottobre, il tasso di cambio ufficiale della lira libanese sarà regolato da 15.000 LBP a 1 USD, in netto contrasto con il vecchio tasso di 1.500 LBP a 1 USD. Il cambiamento illustra vividamente l’effetto di un’inflazione fuori controllo, che oscilla ogni ora in un’economia instabile.

L’economia deve anche affrontare una carenza di grano a causa dell’invasione russa dell’Ucraina e del crollo dei silos del porto di Beirut durante l’estate. Non sorprende che la crescente disperazione economica abbia riacceso il settarismo in Libano, con scontri avvenuti lo scorso anno quando milizie armate sciite si sono mosse contro i quartieri cristiani della capitale.

Gli investimenti di società internazionali e filantropi sono scomparsi nel Paese a causa della mancanza di fiducia nei funzionari pubblici per allocare i fondi in modo appropriato. Ci sono anche sanzioni contro il gruppo della milizia libanese, Hezbollah, gruppo terroristico secondo la designazione degli Stati Uniti, che risponde direttamente ai mullah iraniani. Poiché Hezbollah è diventato il più grande partito politico libanese e si è intrecciato con l’imposizione della corruzione e la protezione della classe dirigente, il Paese non può progredire economicamente sotto lo status quo.

Allo stesso modo, i parlamentari libanesi presumibilmente usano le Nazioni occidentali e i ricchi Paesi arabi per rubare fondi pubblici e risparmi ai cittadini. Una scappatoia nel diritto internazionale ha consentito l’uso di Paesi come la Svizzera, gli Emirati Arabi Uniti, Cipro e altri per riciclare tali fondi, portando occasionalmente a controversie di alto profilo ma mai ad alcuna riforma strutturale.

Una delle difficoltà principali nel rendere i funzionari pubblici più responsabili è che tendono a nascondersi dietro la stessa ideologia che ha quasi distrutto il Libano diversi decenni fa: il settarismo. Gli stessi signori della guerra, ladri e trafficanti di droga che hanno combattuto nella guerra civile, ora governano il Libano e si nascondono dietro i loro partiti politici e la loro setta religiosa per evitare colpe e responsabilità. Pertanto, nel Libano moderno, rimane un problema critico cercare di ritenere i ministri responsabili senza alimentare il conflitto tra e tra le comunità religiose a cui appartengono, poiché le cicatrici della guerra civile sono ancora profonde.

Tuttavia, se mai ci sarà una vera soluzione di riforma per ciò che affligge il sistema finanziario libanese, dipenderà dall’instaurazione di questo tipo di responsabilità, indipendentemente da quale partito politico o setta religiosa alla quale appartengono. Un Libano laico potrebbe essere l’unica speranza del Paese per un settore finanziario sano, ma se questi problemi continuano a rimanere irrisolti, la Nazione mediorientale, un tempo fiorente, potrebbe subire una catastrofe umanitaria ancora maggiore e, alla fine, un collasso statale che produrrebbe conseguenze disastrose in tutta la più ampia geopolitica del Medio Oriente.