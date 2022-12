Il senso dello Stato per gli italiani

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Nelle ultime settimane ho descritto tendenze aspettative e giudizi espressi dagli italiani nei confronti della vita sociale economica e culturale del paese emerse dai Rapporti Svimez sul Mezzogiorno e Censis sullo stato sociale del Paese. Da cui emerge un quadro di melanconia e paura sociale, di insicurezza ed angoscia del futuro dinanzi ad un Paese che non cresce economicamente tranne alcuni frazionati indicatori ne mostrano congiunturalmente timidi segnali di positività con un larvale ritorno ad una ‘normalità’ precedente il manifestarsi della pandemia virale da Covid-19. Una crisi sanitaria esplosa nel mondo che ha prodotto milioni di morti, milioni di covizzati, ospedali al collasso ed oggicon un preoccupante ritardo nella prevenzione ed individuazione di patologie restate al palo. Si pensi solo alle centinaia di migliaia di persone che hanno interrotto cure oncologiche a visite di controllo che richiedono mesi per essere espletate. A cui aggiungere il disagio sociale accresciuto dall’invasione dell’Ucraina.

In questo panorama di paura ed angoscia, la radiografia compiuta da LaPolis-Università di Urbino e Demos si è concentrata sul senso dello Stato percepito dagli italiani. Scorrendo i dati si conferma, oltre e prima del Covid e della guerra attuale, come il senso dell’appartenenza allo Stato sconta antiche lontananze. Scoprendo quanto l’essere cittadini confermi un sentimento di estraneità. Oggi ingigantita da due dinamiche in grado di frammentare il Paese tenuto insieme più per l’azione di figure autorevoli come quella del Presidente della Repubblica che per il concreto operare comune della politica delle istituzioni della società nel suo complesso. Uno è il tema della cosiddetta autonomia differenziata tra regioni e l’altro è l’orientamento verso il presidenzialismo.

Con la ratifica del primo si rischia un’ulteriore frattura tra le regioni su diverse questioni con due delicati temi centrali per la res pubblica, la sanità e l’istruzione il cui differenziarsi apre la strada a frammentati fenomeni particolaristici preoccupanti. Oltre a sancire una ripartizione diseguale di ricchezze ed autonomia tra regioni settentrionali ricche, con l’Emilia-Romagna, ed aree meridionali che a macchia di leopardo regrediscono socialmente ormai da molto tempo, oltre singole eccellenze industriali economiche e culturali. Sul presidenzialismo passa invece l’idea a lungo coltivata dalla destra oggi senza freni di un rapporto diretto tra Stato e cittadini. Così non si può non leggere con preoccupata conferma l’adesione di appena il 36% degli italiani, appena 1 su 3, che mostra fiducia nei confronti dello Stato. Addirittura un dato da prendere come ‘positivo’ rispetto giusto a 10 anni fa quando tale fiducia veniva condivisa da appena il 22% dopo che l’ultimo governo Berlusconi mandava il Paese a picco e le elezioni furono (non) vinte dal Pd guidato da Bersani che avrebbe voluto rivotare ma fu stoppato dal Presidente Napolitano incline alla formazione di un malaugurato governo delle larghe intese. Come se l’interesse per la formazione di istituzioni adeguate e vicine non appartenesse all’orizzonte che i cittadini dovrebbero contribuire ad istituire.

Un conto salato di uno storico distacco tra Stato e sue articolazioni territoriali e domande e bisogni delle masse, confermato anche da un relativo benché più ampio, consenso verso strutture pubbliche percepite come più vicine. E così al Comune, il luogo di prossimità più prossimo, viene attribuita una fiducia del 48%, comunque meno della metà, ben 10 punti percentuali più di 10 anni fa collocandolo al 5 posto della scala fiduciaria. Mentre la Regione, più lontana con le sue strategie politiche e ricadute conosciute da soggetti che vi gravitano ma molto meno da comuni cittadini, è apprezzata dal 42% ma con ben il 17% in più nel decennio sintomo di scollamenti odierni la cui cifra viene dagli ultimi tre-quattro lustri. Resta al primo posto con il 70% dell’approvazione la fiducia per le forze del controllo sociale, le forze dell’ordine in linea con gli anni precedenti.

Al secondo posto si posiziona il Papa in virtù più dell’autorevole figura individuale che non per le alterne ed alquanto oscure determinazioni della Chiesa come istituzione della cui conoscenza sono consapevoli i meglio informati che con essa interagiscono. Al terzo posto il Capo dello Stato il rieletto Sergio Mattarella raccoglie il 68% dei consensi di contro al 55% del precedente Presidente il discusso Napolitano. Segue come apprezzamento la Scuola nonostante le turbolenze gli attacchi le proposte sciagurate di revisione renziane unitamente alla qualità di un insegnamento tra difficoltà congiunturali come la pandemia, settore più difficile da gestire, o strutturali per inadeguatezze varie, con il 56%, 3 punti meno dell’anno scorso ma in linea con il 54% del 2012. Che il Paese non riesca a fare i conti con un passato che non passa lasciando i grandi temi irrisolti c’è quello della cosiddetta ‘Questione morale’ ritornata sulle pagine dei giornali con gran squillo di trombe per le vicende locali di un difensore di braccianti con ambigue relazioni familiari e la più esplosiva vicenda europea di mazzette a politici ‘lobbisti’ di sinistra. Tema quello della morale che però non viene da applicato da una destra para giornalistica alle maggiori più consistenti e strutturali magagne di cui le destre si sono rese protagoniste negli anni. Questa percezione di immutabilità nonostante il tempo passi viene tristemente confermata dall’ampia percentuale di italiani, ben l’80%, che dichiarano come dalla Tangentopoli del 1994 che spazzò via la Prima repubblica ‘non è cambiato niente’. Anzi cronache e vicende giudiziarie ci confermano come addirittura corruzione collusione appalti affari intrallazzi abbiano in qualche modo assunto un carattere sistemico che nessuno dei tanti troppi governi succedutisi è riuscito ad estirpare. Bruttissimo segno, nel trentennale degli omicidi eccellenti di Falcone e Borsellino vagamente ricordati, anzi non citando proprio nella recente campagna elettorale delle mafie e dei loro intrecci con la politica e le istituzioni. Che il panorama non indulga a molti ottimismi viene confermato anche dallo scarso grado di fiducia procurato pensando alle organizzazioni sociali intermedie, degli imprenditori con il 35% ed ancor meno verso i sindacati apprezzati appena dal 27% degli intervistati. Con banche a picco con solo un quarto, il 25%, che ne ha fiducia anche se palesemente molti di più destinato il loro risparmi titoli ed obbligazioni ad un sistema che giova sempre ricordare è pur sempre costitutivo di un’associazione privata che ha spadroneggiato in questo paese con diversi scandali ad alto tasso simbolico agli occhi della gente.

Ma il problema si fa più serio se si pensa che nell’attacco agli organismi ed alle strutture dello Stato, il tanto vituperato Parlamento, messo da parte con politiche di progressivo accentramento di funzioni e di indirizzo, viene apprezzato solo dal 23% di cittadini. Buon ultimo, anzi brutto ma è come se il dato non venisse percepito in alcun modo dai politici, si stagliano i partiti che solo il 14%, meno di 1/7, ritiene apprezzabile per fiducia addirittura più del doppio, il 6%, di quanto le turbolente vicende di un decennio fa hanno prodotto nei giudizi degli italiani. Che però poi oltre la critica si sono accodati proprio ad un sistema politico colpevole dell’inanità ed immobilismo sociale ed economico. Molto preoccupante per una politica che decide poco o niente ma soprattutto per politicanti incapaci o insolenti nelle loro derive personalistiche nel volersi considerare il centro dinamico con cui articolare scelte strategie di un paese che ha con loro relazioni particolaristiche ma che poi se ne dichiara disgustato. Una sorta di chiagnere e fottere. Resta un tema percepito come se non risolutivo almeno trasformativo di uno stato di perenne immobilismo secondo cui l’approvazione di un’elezione diretta del Presidente della Repubblica direttamente dai cittadini viene condiviso da ben il 69% cui si aggiunge il giudizio per la richiesta della guida del Paese da parte di un “leader forte” per il 62%. Antico e già tragico schema storico di cui l’Italia ha potuto verificare la sua forma più estrema nel ventennio fascista. Una sorta di triste seduzione per cui dinanzi al lento movimento della politica tra mediazioni compromessi negoziazioni, limite fisiologico di una democrazia, ci si risolvesse a voler decisioni senza tante storie, veloci e ficcanti. Salvo poi magari eccepire se tale decisione possa cogliere proprio quelli che ne richiedono di più l’introduzione. Perché questo Paese si regge sempre sul desiderio di darsi una mossa a ripulire in modo sbrigativo ciò che altri fanno lentamente, salvo chiamarsi fuori se dovessero essere tra coloro i quali dover pagare costi personali. Una conferma di un Paese scisso tra una democrazia inoperativa che si vorrebbe ‘impolitica’ con i tanti troppi tecnici, ritenuti a torto neutri, che vi sono applicati, l’ultimo il gigante Draghi dinanzi all’idioziume ignorantume dei pigmei attuali. Che tra facce truci orientamenti di rivincita con leggi punitive contro giovani e poveri, i rave party ed il ritiro del discutibile per come applicato reddito di cittadinanza, ed il fantastico abbattimento di cinghiali con relativa carne da cucinarsi a casa (!!) ed i cacciatori a sparare anche in aree protette dove passeggiano persone (si prevedono morti), per chiudere con le mai viste grottesche figuracce di emendamenti presentati ritirati votati contro ma mai presentati in sede di formazione di legge di bilancio forse evitando in questi giorni l’esercizio provvisorio.

Poi vi è un altro Paese che comunica poco con quello della politica con cui le persone sperimentano forme di solidarietà e partecipazione estranee alla politica stretta. Che cerca di riprendersi i suoi spazi dopo il fermo-vita pandemico come le attività in associazioni culturali sportive e ricreative per il 43%, meno del 50% di appena il 2019m ma 7 punti più dell’anno scorso. Oppure le attività di volontariato, quelle che fanno supplenza di uno Stato in stato comatoso che delega a laici e cattolici, si pensi alle azioni quasi solitarie della Caritas che un cosciente stato pubblico dovrebbe prendersi in carico, con il 41% contro il 34 del 2021 ed il 44% del 2019. E così per i temi dell’ambiente e del territorio, 41%, 44% 2019, ma anche temi e problemi prossemici di quartiere e della città con il 32%, 27 del 2021 ed il 38% pre pandemia. Mentre ricomincia a formarsi uno scenario di maggiore partecipazione fisica diretta per manifestazioni politiche, 17%, stessa percentuale per manifestazioni di piazza, 17% e pubbliche di protesta. Per via soprattutto di giovani e lavoratori. A cui fa da contrappeso un minore apprezzamento per una partecipazione virtuale di protesta e di critica dell’azione pubblica dei politici, oggi comunque al 64% ma l’anno scroso al 67% ed a fine 2014 al 70%. Va aggiunto un aumentato gradimento e soddisfazione per la sanità, privata al 56% e pubblica al 44%, con la seconda che si prende tutte le rogne di analisi e terapie scartate per maggiori profitti dai privati in alcuni segmenti assistenziali, al contrario di altri paesi dove i privati operano con le scelte terapeutiche assegnate dallo Stato. Poi vi è un giudizio inferiore alla metà, 43%, per il lavoro della scuola pubblica ma anche privata per il 40%.Ma entrambi in calo nella percezione della sua soddisfazione, -4 punti per i privati della sanità e -2 per la scuola, che pubblici, entrambi -4%. Un ulteriore elemento di confusione nella percezione dei cittadini concerne lo scivoloso tema delle tasse prese in una tenaglia tra il volerle diminuire per il 12% anche riducendone l’offerta di servizi, plausibilmente per quelli che si possono permettere altri tipi di servizi, mentre un 18% vorrebbe un suo potenziamento anche alzando le tasse, quelle non pagate da tutti per usufruendo di servizi pagati da altri. conil 45% che pretenderebbe una diminuzione delle tasse ma non riducendo i servizi, quasi un miracolo, ed un altro 25% un suo potenziamento ma senza alzare le tasse, già peraltro troppo alte perché pagate da pochi. Come si può constatare, lo scenario che emerge appare caratterizzato da lenti movimenti di un Paese sospeso tra troppo passato farraginoso arretrato ed improduttivo ed un sospeso futuro le cui tracce presenti consistono di azioni scadenti decisioni e strategie confuse. Un bell’intreccio di immobilismo e poco innovativo volgersi a ciò che verrà se lo vorremo. Accollandoci responsabilità chiarezza e trasparenza tra vincoli comunitari stretti ed imbarazzanti decisioni di una ‘nuova’ vecchia politica priva di strumenti di apertura innovativi.