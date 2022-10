Il senso della bomba atomica per gli esseri umani

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

La specie umana sarebbe presente sulla terza pietra dal Sole da almeno 250 mila anni ma altre teorie retrodatano la sua presenza addirittura a 8 milioni di anni fa, rangetemporale troppo ampio per dire quale opzione sia veritiera. Non essendo un biologo o un paleogenomico, un paleontologo che studia la genomica umana, più che sull’inizio del Big Bang del mondo, preferisco concentrarmi sulla sua probabile fine utilizzando la cassetta degli attrezzi del sociologo per comprendere e spiegare le determinanti dell’agire sociale ed i suoi effetti imprevisti. E per motivare quanto l’agire sia intriso di comportamenti scelte e decisioni di difficoltosa classificazione razionale. Lo scienziato sociale ha così il difficile compito di analizzare le molteplici contrastanti parole e concetti che gli umani sociali utilizzano nelle loro relazioni e scambi sociali. Un linguaggio che trovi una coerenza tra ciò che si afferma e le effettive realizzazioni, ovvero quel campo della fiducia che induce chi ascolta a fidarsi delle parole che vengono pronunciate dal relatore, un metatesto insito in ogni discorso linguistico.

E qui siamo nel caos perché la ‘Bomba’ è la presa d’atto di uno strumento di sterminio di masse che abbiamo in una quantità grottesca, si parla di oltre 12 mila ordigni nucleari tra Usa Russia Cina e pochi altri, che in diversi posseggono, che alcuni minacciano di utilizzare e che altri possessori vorrebbero per sé soli. Con gli americani che sono coloro i quali proprio non possono ergersi a campioni di coerenza avendola utilizzata e sollecitando altri a non farne uso. Riservandosi un arbitrario privilegio nel non utilizzarla mentre gli altri andrebbero bloccati. Il caso dell’Iran che cerca di dotarsi dell’atomica da anni, teocrazia sanguinaria che in questi giorni ammazza donne che si ribellano ad oscurantisti religiosi nel non voler portare un velo sinonimo di subordinazione, in un paese dove esiste persino un ministero della moralità.

Detto ciò, dinanzi all’accattivante prospettiva secondo cui i comandi militari e tutte le divise del mondo si riprendano i propri momenti di gloria, siamo entrati in un buio a mezzogiorno o in una notte della Storia con il parlare a pranzo o a cena e nei programmi tv dell’uso di bombe atomiche tattiche come se fossero strumenti di morte sì ma dagli effetti circoscritti. E così diventiamo tutti fisici o esperti di bombe e discettiamo di dimensioni, di quanti umani uccisi, sì ma a quale raggio, ma sono bombe più piccole, no medie, ne uccidono a centinaia di migliaia, sì ma dove, ah dipende dal vento, forse l’Italia, la Spagna meno perché più lontana, la Francia solo un poco più tranquilla, tutti a fare i meteorologi per salvarci il c… dall’esplosione del Grande Fungo atomico. In un impazzimento dinanzi ad un’involuzione radicale della specie umana. Con la Russia che minaccia da mesi sull’uso dell’atomica per ‘difendersi’ da ucraini americani e da tutto l’’Occidente.

Così da 77 anni e 2 mesi fa la storia dell’unica specie vivente articola il linguaggio per parlare e capire, unica tra le specie viventi che prova piacere nel torturare violentare ed uccidere. Il cambio di senso con l’ordigno ‘fine di mondo’ nel tragicamente grandioso film di Stanley Kubrick ‘Il Dottor Stranamore’ appunta la sua radicale critica sullo sganciamento ‘della’ Bomba, anzi due. La prima del 6 sganciata su Hiroshima e la seconda del 9 agosto 1945 su Nagasaki dagli americani, il faro opaco della civiltà democratica e giuridica. Per comprendere le dimensioni di quell’attacco va ricordato che dei 245 mila abitanti di Hiroshima quasi 100 mila erano morti o mortalmente feriti nell’istante dell’esplosione. Con altri 100 mila feriti. A cui aggiungere quanti nei decenni seguenti hanno dovuto convivere con malformazioni che ne hanno minato per sempre la vita. Quelle due bombe atomiche hanno ‘ucciso’ l’idea dell’esistenza umana fino ad allora conosciuta, dall’australopiteco all’homo habils, erectus e neardental del Paleolitico fino ad homo sapiens (figuriamoci se non era sapiens!) e di Cromagnon del Neolitico. E questi ultimi due avevano un cervello molto sviluppato, erano in grado di coltivare, allevare, lavorare i metalli. In più, inventarono l’arco e sapevano pure dipingere, come attestano le pitture rupestri trovate nel mondo. Dall’arco e frecce alla fissione nucleare ed all’atomica è stato un balzo senza ritorno. Mentre lo spirito le leggi ed i costumi hanno portato l’uomo ad un pensiero complesso innalzandolo alle vette della conoscenza e del sapere odierni. Ma l’uso e la ripresa di un pensiero sull’evenienza concreta della bomba ha portato l’umanità ad interrogarsi per la prima volta dalla sua comparsa sulla Terra sulle concrete condizioni della sua sparizione. D’altronde secondo i biologi il 95% delle specie viventi sulla Terra sono poi scomparse e vi sono elementi per suffragare la resi che l’umano può fare le stessa fine. Dunque gli americani fino ad oggi sono i soli ed unici responsabili nella storia umana ad avere compiutoun genocidio atomico. Di modo che persino un dittatore come Putin ha tecnicamente ragione quando afferma che gli americani sono gli unici ad aver provato sul terreno la bomba contro altri, ammazzando decine di migliaia di giapponesi, donne uomini e bambini. Sarà stato per un calcolo razionale, paradossale ma probabile per fermare una guerra ancor più sanguinosa, o per azzardo, gli americani sono i portatori di un marchio storico di infamia che tantissimi fanno finta di non ricordare se non addirittura giustificare.

Se poi allarghiamo l’osservazione all’analisi della serie storica non è che le cose migliorino. Così nell’arco temporale dal 1945, le bombe sul Giappone, al 2017 in questa classifica dell’abiezione nucleare sono stati registrati ben 1883 test nucleari. E gli Stati Uniti si sono resi responsabili del 60% ca. di quelle sperimentazioni, con addirittura 1127 prove, di cui le prime due bombe sganciate sulle due città del Giappone. In questa drammatica classifica dei peggiori, l’Unione Sovietica prima e la Russia dopo hanno provato 381 testpari al 20%. Sale poi su questo non gradevole podio atomico senza medaglie la Francia, nazione democratica uscita dai Lumi con 210 test e l’11,5% che per ben 30 anniha fatto brillare ordigni nucleari, dal 1996 al 1996, nell’atollo di Mururoa in Polinesia fino ad allora un paradiso in terra. Vi è poi la Cina “solo” con 48 prove nucleari, l’Inghilterra, paese del liberalismo, con 45 e poi molto staccate il Pakistan, 7, l’India con 6 esperimenti e in fondo la “cattivissima” Corea del Nord. Quella che appena lancia un missile intercontinentale come l’ultimo di pochi giorni fa che ha solcato i cieli del Giappone fa ha scatenato tutta la stampa del mondo sulla pericolosità del dittatore orientale. Da una stampa e delle opinioni pubbliche molto distratte se le bombe sono quelle della ‘nostra’ parte. Di cui non si discute, come se avesse senso dividere i ‘buoni’ dai ‘cattivi’. Solito antico problema della pagliuzza nell’occhio altrui ma non nei propri.

E dunque di che cosa parliamo quando parliamo di nucleare? Parliamo della suprema emozione da ansia che la scala umana potrebbe argomentare. Un’ansia che prenderebbe qualsiasi minuto abitante di questo pianeta e da cui è difficile sottrarsi. Può darsi che domani sia un altro giorno, con l’ottimistica Rossella O’Hara in ‘Via col vento’, ma non siamo più nella condizione esistenziale di esserne certi. Ci sopraffanno ansie, angosce, impotenza echi di un disastro apocalittico le cui dimensioni odierne vengono giustificate come mosse di pressione di un gioco a scacchi, motivate con folli razionali spiegazioni che dovrebbero tirarci un po’ sugli in fondo ristretti e circoscritti effetti sul terreno con lo sganciamento di una Bomba tattica.

Questo scenario storico bruciato sulla carne viva di inermi e su un mondo che dagli ’70 a bombe nucleari moltiplicatesi ha dato vita ad una politica della deterrenza finalizzata ad un controllo sulla proliferazione nucleare, poi in realtà estesasi se paesi come India e Pakistan, pure poveri e disastrati, hanno speso montagne di denaro per la propria autosufficienza nucleare. Per non parlare dell’Iran da anni sotto il controllo dell’Aiea, ente di monitoraggio del nucleare che di recente ha potuto finalmente ispezionare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ci hanno ripetuto in ogni salsa la più grande d’Europa, sotto attacco vicinissimo ai reattori da parte dei russi, no degli ucraini, non lo sapremo. Quell’Iran dittatura teocratica che vorrebbe tra l’altro eliminare Israele. Insomma siamo messi bene. ed oggi da mesi siamo dentro un conflitto che durerà ancora tanto di cui non vediamo soluzioni negoziali e di pace, con la reiterata minaccia dei russi di uso dell’atomica, piccola però non temete, se venisse violato il territorio russo. Ovvero anche le quattro regioni appena annesse con referendum farsa. Ed abbiamo dall’altra parte Biden che ha voluto questa escalation militare, ha inviato armi in Ucraina per miliardi di dollari, quello che vuol passare a vie di fatto se la Cina decidesse che Taiwan è roba sua, come nel diritto internazionale sarebbe sua, allo stesso modo con cui la Crimea viene rivendicata dagli ucraini. Biden il cui pensiero è che l’America sia ancora “l’Impero” del mondo mentre nella stampa compiacente si legge che addirittura gli Usa “hanno tenuto la porta del negoziato e continuano a tenerla aperta” e per la nostra gioia che “per la prima volta dalla crisi dei missili cubani abbiamo la minaccia di un’arma nucleare” con Biden che cita l’Armageddon nucleare ovvero la fine della specie umana. Così dopo aver armato fino all’inverosimile l’Ucraina che altrimenti sarebbe già stata sconfitta, dopo aver aperto ai paesi Baltici nella Nato, dopo aiuti e pressioni come se l’Ucraina fosse un paese Nato, se i missili di questi ultimi dovessero arrivare in territorio russo, gli americani premono per una soluzione diplomatica. Così si afferma (la Repubblica 8 ottobre) “che non c’è dubbio che Washington stia mandando segnali, tra le parole di Biden sull’off ramp (la via d’uscita a Putin, che gli hanno chiuso ovunque chiudendolo in un angolo con l’esempio del topo che a quel punto attacca per non morire, leggi essere destituito o sconfitto sul campo), quelle di Blinken sulla soluzione diplomatica, la non chiusura all’ipotesi di un incontro al G20”, che in queste condizioni pare alquanto fantasioso. E così con lo scenario di una nuova “Cuba dei missili” con il mondo anche allora sull’orlo di un conflitto atomico, possiamo dilettarci con un bel bricolage atomico destreggiandoci tra un “DavyCrockett” di potenza minima, 0,2 kilotoni con esposizioni dai 20 ai 500 metri in cui gli umani vengono vaporizzati. Oppure una buona alternativa è il “Little boy” più sicuro e consistente con i suoi 15 kilotoni dove se stai a 2 km ti becchi ustioni di terzo grado mentre ai 4,5 km radiazioni ma con pochi danni. Che botta di c…! Oppure c’è l’offerta dei “W-53” di potenza di 9 megatoni (la più potente testata termonucleare americana) che ad oltre 2 km vaporizza tutto con mortalità garantita del 100%, mentre a ca. 15 km fa crollare tutti gli edifici, a 31,4 km diffonde ustioni di terzo grado ed a 41 km produce solo danni estesi, vetri rotti, feriti. Insomma offerte per tutte le patologie di follia vengono esaudite, ché il mercato delle merci non ti lascia mai insoddisfatto… Dinanzi al diritto umano alla sopravvivenza ormai incerto il filosofo Günther Anders,marito di Hannah Arendt, legava Auschwitz ad Hiroshima, studiando i mali connessi alla civilizzazione tecnologica dinanzi alle visioni apocalittiche sull’imminente fine dell’uomo prometeico.

Ci sarebbe ancora tanto da dire e magari dopo essermi tirato un poco su ne riparlerò. Intanto riporto alcuni autorevoli commenti sulla bomba atomica a prestare attenzione. “Ciò che non sono riuscite a compiere religioni e filosofie, imperi e rivoluzioni, è riuscita a compierlo la bomba: renderci realmente un’unica umanità” (Günther Anders); “Abbiamo fatto il lavoro del diavolo” (Robert Oppenheimer, dopo il successo dell’esperimento che ha visto esplodere la prima bomba atomica a Los Alamos); “I fisici hanno conosciuto il peccato e questa è una conoscenza che non potranno perdere” (Robert Oppenheimer, commentando il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki). Grottesca la giustificazione di Truman secondo il quale “Il mondo deve sapere che la prima bomba atomica è stata sganciata su Hiroshima, una base militare”, ah vabbè allora quei morti non valgono! (Il presidente degli Stati Uniti Harry Truman, 9 agosto 1945). Tra le più caustiche ci sono le affermazioni di Albert Einstein “L’umanità ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo avrebbe mai costruito una trappola per topi” (Albert Einstein) perché siamo stupidi più dei topi. Quest’altra è notevole “Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma posso dirvi cosa useranno nella quarta: pietre!”(Albert Einstein) perché all’età della pietra torneremo.

Per tirarci un poco su cito quel vecchio sporcaccione di Charles Bukowki secondo il quale “Le due più grandi invenzioni dell’uomo sono il letto e la bomba atomica: il primo ti tiene lontano dalle noie, la seconda le elimina”. Forse vivere alla giornata non è nelle corde di tutti ma le opzioni per programmare la vita paiono del tutto inutili. Buona vita a tutti bagaglio leggero e non fate programmi a lunga scadenza.