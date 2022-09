Stanotte LICIACube, il piccolo satellite dell’Agenzia Spaziale Italiana concepito con Inaf, Politecnico di Milano, università di Bologna e Napoli Partenope e realizzato sulla base della piattaforma 6U di Argotec, si è staccato dalla sonda madre DART della NASA secondo accordi nominali, per proseguire il suo viaggio verso un sistema binario di asteroidi distante circa 11 milioni di chilometri dalla Terra. Un aggiornamento dei dati ha portato ad anticipare di quasi una settimana la manovra, costringendo i tecnici e gli scienziati dell’Agenzia a rimodulare i calcoli. A molti, questa variazione ha comportato l’annullamento delle ferie estive!

La missione è definita di difesa planetaria ed è stata progettata per compiere una manovra di deflessione seguita dall’impatto del veicolo sul corpo minore, per misurare le possibilità di modifica della traiettoria per una futura difesa da collisione di corpi estranei alla Terra. Ne abbiamo parlato a lungo e continuamo a sostenere che dietro questo aspetto così finemente protettivo si possono leggere molti segnali di una ricerca più ampia di ostilità spaziali da parte del committente americano.

Ma per adesso guardiamo la sembianza scientifica e cerchiamo di comprendere qual è l’interesse specifico dell’Italia.

Probabilmente sarà il 27 settembre prossimo, la data in cui Dimorphos sarà investito dal veicolo dell’agenzia statunitense che vola a 23.760 km/h. Al momento della collisione Dart trasferirà la sua energia cinetica al corpo celeste. Lo scontro, secondo la previsione degli esperti dovrà modificare -leggermente- la sua traiettoria rispetto a quella originale. È un esperimento, naturalmente e servirà a studiare quale reazione e che dinamica sarà necessaria per modificare un moto naturale di un asteroide che possa rappresentare pericolo per la Terra.

A una distanza così elevata è facile comprendere che nessun altro sistema, se non quello di un modello indipendente potesse misurarne gli effetti. E per questo c’è LICIACube, a cui tra circa due anni seguirà la missione europea Hera dell’Agenzia Spaziale Europea, che rilascerà a sua volta il cubesat Juventas per registrare gli effetti che DART avrà prodotto sull’orbita rispetto a Didymos.

LICIAcube dovrà quindi navigare in totale autonomia, senza ricevere comandi in tempo reale perché la trasmissione dei segnali dalla Terra ha un ritardo di circa 36 secondi, troppi per stabilire un colloquio diretto tra trasmittente e ricevente. Ma poiché il piccolo satellite non è equipaggiato di una propria propulsione, l’allineamento al bersaglio sarà assicurato dal computer di bordo e delle sole ruote di inerzia.

L’apparecchio italiano con le due fotocamere Luke e Leia, separandosi, acquisirà immagini fino a una cinquantina di chilometri per testimoniare la nube di polvere e detriti che si creerà a seguito del contatto, in modo da permettere di determinare analogicamente la struttura del sasso volante, la sua morfologia e l’intero emisfero non impattato, per migliorare la misurazione dell’intero corpo asteroideo. Conoscere in dettaglio le conseguenze immediate del cozzo ha una grande importanza, sia per gli analisti che per altri tecnici di poligoni. Immaginiamo.

Sono previsti poco più di 200 scatti di cui qualcuno a una distanza molto ravvicinata, con risoluzione fortemente spinta. La gestione dei dati sarà effettuata dallo Space Science Data Center dell’ASI.

Quello che accadrà da domani sarà molto importante non solo per gli staff dei vari enti che hanno seguito con passione il programma, ma per l’intero mondo scientifico. Altre considerazioni sono superflue. Per un satellite italiano è la prima volta che si raggiungono distanze così lunghe. È un successo industriale senza precedenti per il costruttore e con una grande valenza scientifica e tecnologica per chi ha contribuito; il volo precede un’altra importante missione, di cui LICIACube è figlio: Argomoon, il cubesat della stessa Argotec che quando partirà il lanciatore SLS del programma Artemis, avrà un posto significativo nei futuri sbarchi lunari programmati dalla NASA.