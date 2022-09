Se non sei del settore, difficilmente avrai sentito parlare di un componente come un fusibile termico, sempre più importante nelle tecnologie moderne e richiesto da migliaia di aziende in tutto il mondo. Nelle prossime righe, abbiamo deciso di approfondire le sue caratteristiche e il suo ruolo nella nostra società. Vediamo come può essere utile un componente così di piccole dimensioni.

Cosa è un fusibile termico?

Il ruolo di un fusibile termico è quello di offrire protezione al surriscaldamento elettrico. Si tratta di un tipo di elemento che viene spesso installato negli apparecchi elettrici vicino a sorgenti di calore. Quindi, una volta che l’apparecchio si guasta e genera calore, il fusibile termico si andrà a fondere in maniera automatica per poter interrompere l’alimentazione ed evitare che si sprigioni un incendio.

Quindi, nel caso in cui non si raggiungesse una determinata temperatura target, il fusibile termico rimarrà esattamente com’è senza svolgere alcun ruolo.

La struttura di un fusibile termico: di cosa si tratta?

Un fusibile termico è un componente formato da tre parti. La prima è la parte fusa che è il nucleo e si occupa di interrompere la corrente. Generalmente la massa fusa deve avere lo stesso materiale, dimensione geometrica e valore di resistenza del fusibile.

Poi c’è l’elettrodo come seconda parte. Generalmente ce ne sono due. Si tratta di una parte fondamentale che si occupa di unire il fuso e il circuito. E’ una parte che deve avere un’ottima conduttività elettrica, non deve produrre una grande resistenza.

Infine, come terza parte abbiamo la staffa, la cui funzione principale è quella di fissare la fusione e rendere le tre parti di cui stiamo parlando un insieme rigido per consentire una più semplice installazione e utilizzo. Inoltre, deve essere dotato di una buona resistenza meccanica, isolamente, resistenza al calore e al fuoco.

