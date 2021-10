L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato una mossa storica: ha raccomandato l’uso diffuso del primo vaccino contro la malaria. La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Malawi, Ghana e Kenya. La malaria è un’enorme sfida per la salute globale, circa 409.000 persone sono morte di malaria solo nel 2019. La regione africana dell’OMS porta una percentuale significativa del carico di malaria: il 94% di tutti i casi di malaria e i decessi si sono verificati nella regione. I bambini di età inferiore ai cinque anni sono i più vulnerabili. Ina Skosana ha chiesto a Eunice Anyango Owino di spiegare lo sviluppo e il suo significato.

Ci sono voluti 30 anni. Perchè così lungo?

La ragione più significativa è che il parassita della malaria è molto complesso. Ha diverse fasi; alcuni nella zanzara e alcuni nell’essere umano. Pertanto, gli scienziati hanno dovuto perseguire una diversità di approcci.

Ad esempio, nell’essere umano ci sono due fasi. Queste sono le:

Stadi pre-eritrocitari (stadio sporozoico o simile a spore). Questo è il periodo in cui lo sporozoite del parassita da una puntura di zanzara entra nel flusso sanguigno e si dirige verso il fegato per maturare e moltiplicarsi, dopodiché vengono rilasciati.

Lo stadio del sangue (stadio di Merozoite). Questo è quando i merozoiti del parassita vengono rilasciati dal fegato e si moltiplicano nei globuli rossi.

Quindi un vaccino efficace contro la prima fase (fase pre-eritrotica) dovrebbe suscitare una risposta immunitaria che prevenga l’infezione delle cellule epatiche o porti alla distruzione delle cellule epatiche infette.

Un vaccino efficace per il secondo stadio (stadio ematico) sarebbe quello che fa una delle tre cose: suscita risposte immunitarie che prevengono l’infezione dei globuli rossi; diminuisce il numero di parassiti nel sangue; riduce la gravità della malattia consentendo al corpo di sviluppare un’immunità naturale con pochi rischi di ammalarsi.

Un’altra opzione era quella di sviluppare vaccini che bloccano la trasmissione. Un efficace vaccino che blocca la trasmissione indurrebbe anticorpi che bloccherebbero la maturazione dei parassiti della malaria nelle zanzare che si nutrono di individui vaccinati.

Un altro fattore che ha contribuito al ritardo è che gli scienziati che lavoravano sui vaccini contro la malaria nelle prime fasi non avevano una comprensione delle risposte immunitarie specifiche associate alla protezione contro il parassita.

Inoltre, i parassiti della malaria, come il Plasmodium falciparum, mostrano una varietà di antigeni sulle loro superfici che li aiutano a sfuggire al sistema immunitario e rendono meno efficaci i vaccini basati su antigeni specifici.

Puoi dirci di più sul vaccino?

Il vaccino RTS,S, nome commerciale Mosquirx, viene somministrato in quattro dosi a bambini di età compresa tra 5 mesi e 17 mesi; le prime 3 dosi vengono somministrate mensilmente con la prima a 5 mesi e la terza a 9 mesi. La quarta, che è una dose di richiamo, viene somministrata tra i 15 ei 18 mesi.

L’efficacia è di circa il 40% contro i casi di malaria e del 30% contro la malaria grave.

Non esistono due vaccini o malattie paragonabili. L’OMS ha fissato un livello di efficacia del 50% e oltre per la maggior parte dei vaccini e i vaccini più efficaci offrono un livello di protezione pari o superiore al 75%. Ad esempio, i vaccini COVID-19 basati sulla tecnologia messenger (m)RNA di Pfizer e Moderna offrono un livello di protezione ben al di sopra del 90%.

Il vaccino RTS,S prende di mira i parassiti prima che infettino le cellule del fegato; si rivolge alla proteina circumsprorozoite sulla superficie degli sporozoiti di P.falciparum ed è quindi considerato un vaccino pre-eritrocitario.

Quali sono i prossimi passi?

In primo luogo, l’OMS e i produttori del vaccino GlaxoSmithKline raduneranno i paesi, in particolare quelli con un alto carico di malaria, per adottare il vaccino come parte delle loro strategie nazionali di controllo della malaria.

Chiederanno anche a questi paesi di accantonare fondi.

Saranno anche coinvolti nella raccolta di fondi dalla comunità sanitaria globale o lavoreranno con i partner, per un lancio più ampio del vaccino.

Ci dovrebbe essere un accesso equo ea lungo termine al vaccino. Il vaccino dovrebbe anche essere conveniente.

La speranza è che l’annuncio dell’OMS rinnovi la corsa per trovare vaccini ancora più efficaci contro la malaria. I rapporti attuali del Jenner Institute dell’Università di Oxford suggeriscono che un vaccino contro la malaria che potrebbe raggiungere l’obiettivo dell’OMS del 75% è in fase di sperimentazione in Burkina Faso.

Cosa significa questo per il controllo della malaria in Africa?

Il vaccino è uno strumento aggiuntivo rispetto al kit di strumenti per il controllo della malaria.

Il vaccino non fornisce una protezione completa. E sarà introdotto come parte di un kit di strumenti orientato alla riduzione delle infezioni da malaria e alla riduzione dei decessi. Altre misure includono le zanzariere e l’irrorazione residua interna.

Tuttavia, il vaccino ha un grande potenziale per ridurre la morte e le malattie nelle aree ad alto carico dell’Africa sub-sahariana, specialmente se usato in combinazione con metodi preesistenti di prevenzione della malaria. Ad esempio, uno studio della London School of Tropical Medicine ha riportato una riduzione del 70% dei ricoveri ospedalieri e dei decessi nei bambini a cui è stato somministrato il vaccino Mosquirx più farmaci antimalarici.

Il controllo della malaria era stagnante in alcuni paesi africani, con paesi come il Sudan e l’Eritrea che hanno visto una significativa ripresa nel recente passato.

Il vaccino rinvigorirà la lotta alla malaria. E offre la promessa di riportarlo in carreggiata.