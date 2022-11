Il ritorno di ‘Bibi’ Netanyahu in Israele: ci saranno problemi?

Torna Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu. Il capo del partito Likud è primo ministro di Israele quasi ininterrottamente da marzo 2009. Questa serie di vittorie è stata interrotta nel giugno 2021 da un’improbabile coalizione di otto partiti, uniti unicamente dal desiderio di vederlo sparito. Tuttavia, le correnti di fondo della società e della politica israeliane si sono riaffermate e nelle prossime settimane formerà il loro nuovo (sesto) governo.

Il governo uscente, sotto Naftali Bennet e poi Yair Lapid, ha assunto l’incarico in mezzo a una diffusa disaffezione per Netanyahu. Quest’ultimo è stato incriminato nel novembre 2019 per corruzione, frode e violazione della fiducia; il suo processo, che i suoi sostenitori sostengono sia politicamente motivato, è iniziato il 24 maggio 2020 ed è ancora in corso. Non si è dimesso.

L’attuale crisi politica è iniziata nel novembre 2018, quando il ministro della Difesa Avigdor Lieberman ha ritirato dalla coalizione il suo partito di destra Yisrael Beteinu. Le successive elezioni, di aprile 2019, settembre 2019, marzo 2020, marzo 2021 e novembre 2022, non sono state divise secondo linee ideologiche convenzionali, ma tra i campi “pro-Netanyahu” e “anti-Netanyahu”. Nelle prime due elezioni, nessuno dei due campi è riuscito a ottenere la maggioranza alla Knesset da 120 seggi e ne sono seguite nuove elezioni. Nel marzo 2020, l’apparente capo del campo anti-Netanyahu, l’ex capo di stato maggiore dell’IDF e leader del partito “Blu-bianco” Benny Gantz, ha rotto con il suo compagno di partito Lapid e si è unito alla coalizione di governo di Netanyahu come ministro della Difesa. Nel giro di un anno, quel governo è crollato, quando Netanyahu ha rotto il suo accordo di coalizione con Gantz.

Nel 2021, tre eventi hanno sbloccato la situazione e hanno consentito la costruzione di un governo anti-Netanyahu. Bennett, il capo del partito Yamina (“di destra”) con sette seggi, si è unito alla coalizione anti-Netanyahu. In cambio, divenne primo ministro; il posto doveva ruotare a Lapid, il cui partito Yesh Atid era il più grande della coalizione, dopo diciotto mesi o quando venivano indette nuove elezioni. Inoltre, diversi membri del Likud, guidati dall’ex ministro dell’Interno Gidon Saar, hanno formato il proprio partito, New Hope, che ha ricevuto sei seggi alla Knesset; anche questo partito si è unito alla coalizione. Infine, si è unito alla coalizione la United Arab List di Mansour Abbas, un partito islamista conservatore con sei seggi. Questa è stata la prima volta che un partito arabo si è unito a una coalizione governativa israeliana.

Questi sviluppi hanno permesso a Lapid e Bennett di mettere insieme una coalizione di sessantadue seggi, che era traballante fin dall’inizio. La più significativa delle molte tensioni che hanno fatto cadere il “governo del cambiamento” è stata il fatto che molti elettori di Yamina e membri della Knesset (MK) si sono opposti all’adesione di Bennett a quello che era considerato un governo di sinistra, in particolare uno che includeva un partito arabo. Molti dei parlamentari di Yamina, corteggiati pesantemente da Netanyahu (due entrano nella nuova Knesset nella lista del Likud), hanno lasciato la coalizione, cancellando la sua sottile maggioranza e innescando nuove elezioni.

Cosa è successo la scorsa settimana e perché?

Per capire i risultati della scorsa settimana è necessaria una breve digressione sulla soglia elettorale. Israele ha un sistema di rappresentanza proporzionale nazionale: non ci sono distretti parlamentari, l’elettore vota per una lista di partito nazionale e ogni partito riceve un numero di seggi in base alla sua percentuale di voti totali validi. In passato c’era una proliferazione di piccoli partiti, percepiti come indebiti influssi in politica, poiché uno o due seggi erano spesso l’equilibrio tra i blocchi di destra e di sinistra, e i capi dei piccoli partiti potevano così “fare il proprio prezzo” . La “soglia elettorale” – la percentuale minima del totale dei voti validi che una lista nazionale deve ricevere per entrare alla Knesset – è stata quindi innalzata gradualmente dall’1 per cento prima del 1992 al 3,25 per cento nel 2014: Ciò significa che un partito oggi ha bisogno di almeno quattro seggi per entrare alla Knesset. L’idea era di costringere i partiti piccoli, ideologicamente simili a unirsi, e quindi creare un sistema con meno partiti ma più grandi. Ciò ha portato alla creazione dal 2014 di un partito composto “big-tenda” a destra del Likud, e un altro nel settore arabo.

Tuttavia, i leader delle fazioni costretti a formare partiti più grandi dai limiti della soglia elettorale si sono irritati per essere stati aggiogati in quelle che vedevano come alleanze tecniche innaturali con rivali politici e personali. La destra è stata più brava a mantenere la coesione delle sue componenti. Nelle ultime elezioni, comprendeva quattro partiti: (1) Likud; (2) Il sionismo religioso, che è un amalgama legato a Netanyahu dal partito del sionismo religioso di Bezalel Smotrich, dal partito di estrema destra Otzma Yehudit (“Potere ebraico”) sotto Itamar ben Gvir, e dai “valori di famiglia”, anti- partito femminista e anti-LGBT Noam; (3) il partito Shas, sostenuto da ebrei mizrahi ultra-ortodossi (Haredi) e tradizionalisti, che si pone come rappresentante della classe operaia; e (4) il partito Haredi Torah Flag.

I due partiti di sinistra israeliani, il partito laburista e (“Vigor”, anagramma dei nomi dei suoi partiti precursori), avevano discusso da tempo di unirsi a fini elettorali. Quest’anno, Meretz ha suggerito a Merav Michaeli del Labour una fusione tecnica per garantire che entrambi i partiti entrassero alla Knesset. Michaeli, nonostante le forti pressioni all’interno del suo stesso partito, ha rifiutato. Meretz non ha raggiunto la soglia, con 4000 voti. Nel settore arabo, tre partiti ideologicamente disparati si sono amalgamati nel 2015 nella Joint List, per assicurarsi il superamento della soglia, e hanno raggiunto la loro più alta rappresentanza di sempre: quindici seggi. Tuttavia, questo partito è stato lacerato da rivalità ideologiche e personali e per le elezioni del 2021, diviso in due, con il partito di Abbas che si è unito alla coalizione e gli altri all’opposizione. Quest’anno, la lista comune di groppa si è divisa di nuovo, con una parte che supera la soglia e l’altra, Balad, non è all’altezza. Oltre il 6 per cento dei voti, compresi 289.000 voti per il campo anti-Netanyahu, è stato quindi scontato.

I due “campi” hanno ricevuto un numero di voti sostanzialmente simile. Ma a destra quattro partiti si sono divisi la metà dei voti, mentre a sinistra otto partiti lo hanno fatto, con due che non hanno superato la soglia. Quindi, mentre di seguito verranno discusse questioni ideologiche e sociali più ampie, i risultati riguardano in gran parte l’aritmetica. Sebbene le critiche pubbliche a Michaeli siano aspre, il superamento della soglia da parte di Meretz e Balad probabilmente non avrebbe invertito i risultati, ma avrebbe piuttosto riflesso il continuo stallo e portato a un’altra elezione.

Tuttavia, in ogni caso, la partita da perdere era di Netanyahu, a causa della ventennale maggioranza di destra/Haredi nella politica israeliana. Il sostegno al Likud, che Netanyahu ha plasmato a sua immagine scacciando potenziali rivali di leadership, è rimasto abbastanza stabile negli ultimi 10 anni. Ma è stato anche in grado di forgiare una potente identità composita e conservatrice dai nazionalisti e dai religiosi. Ciò si basa non solo sull’accordo sulle questioni di sicurezza, ma anche sulle politiche identitarie, in particolare l’antielitismo (piuttosto incongruo per Netanyahu, laureato al MIT in governo dal 1982), l’orgoglio nazionale, la fede nei valori tradizionali e particolaristici e l’ostilità verso l’universale , quelli “progressisti” (spesso derisi come “lo Stato di Tel Aviv”). L’alleanza destra/Haredi si oppone anche a ciò che viene percepito come un eccesso di legalismo e attivismo giudiziario, ed è sospettosa dello “stato profondo”, soprattutto per quanto riguarda l’ufficio del pubblico ministero e la polizia. I partiti Haredi precedentemente ideologicamente neutrali e, cosa più importante, i loro elettori, si sono spostati saldamente nel campo di destra. La nuova generazione di haredim è orgogliosamente israeliana e nazionalista, a differenza dei loro antenati, che consideravano lo Stato con disprezzo. All’interno di questo campo più ampio, Netanyahu negli ultimi anni ha nutrito un gruppo consistente e vocale di attivisti che hanno una lealtà incessante nei suoi confronti personalmente, noti come “Bibistim” (“Bibi-isti”). i loro elettori si sono spostati saldamente nel campo di destra. La nuova generazione di haredim è orgogliosamente israeliana e nazionalista, a differenza dei loro antenati, che consideravano lo Stato con disprezzo. All’interno di questo campo più ampio, Netanyahu negli ultimi anni ha nutrito un gruppo consistente e vocale di attivisti che hanno una lealtà incessante nei suoi confronti personalmente, noti come “Bibistim” (“Bibi-isti”). i loro elettori si sono spostati saldamente nel campo di destra. La nuova generazione di haredim è orgogliosamente israeliana e nazionalista, a differenza dei loro antenati, che consideravano lo Stato con disprezzo. All’interno di questo campo più ampio, Netanyahu negli ultimi anni ha nutrito un gruppo consistente e vocale di attivisti che hanno una lealtà incessante nei suoi confronti personalmente, noti come “Bibistim” (“Bibi-isti”).

Il fenomeno dei partiti ideologicamente di destra (prima Yisrael Beteinu, poi Yamina e New Hope) che si sono uniti alla coalizione anti-Netanyahu nel 2019-2021 è stato personale, non ideologico. I loro elettori non sono alleati naturali dei partiti di centro e sinistra, tanto meno di quelli arabi. Senza Netanyahu al timone del blocco di destra/Haredi in questi anni, molto probabilmente sarebbe continuato con un vantaggio imponente. L’adesione di Bennet alla coalizione di opposizione nel 2021 gli ha dato la maggioranza. Ma Yamina è implosa ei suoi elettori, la maggior parte dei quali non ha sostenuto l’adesione alla coalizione anti-Netanyahu in primo luogo, sembrano essersi spostati verso il sionismo religioso ideologicamente adiacente o Likud. C’erano tredici seggi per i partiti a destra del Likud (Yamina e sionismo religioso) nel 2021 e quattordici nel 2022.

L’ultranazionalista Ben-Gvir sembra aver attratto nel suo partito non religiosi e molti giovani elettori. Questo mostra una tendenza più ampia: l’indignazione della destra nazionalista e religiosa per l’ingresso di un partito arabo nella coalizione di governo da parte di Lapid (nonostante Netanyahu sia stato il primo a sollevare l’idea). Il concetto – sempre latente nella politica israeliana – di una “maggioranza ebraica”, che un governo che dipende dai voti arabi alla Knesset non è legittimo, ha preso un posto centrale nel discorso politico attuale (alimentato dalla retorica di Netanyahu mentre era all’opposizione). Ciò è stato rafforzato dalle preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza personale, la perdita percepita del controllo del governo e l’illegalità (per lo più attribuite agli arabi) nella periferia geografica e la lealtà dei cittadini arabi; questi erano molto infiammati da il conflitto interreligioso nelle città miste del maggio 2021.

E adesso?

Il presidente Isaac Herzog ha invitato i capi dei partiti della neoeletta Knesset a raccomandare il loro candidato alla carica di primo ministro. Il candidato con il maggior numero di raccomandazioni ha ventotto giorni per tentare di formare un governo; Herzog può concedergli altri quattordici giorni, se necessario. Se quel tempo non è sufficiente, Herzog può chiedere a qualsiasi altro parlamentare di provare a formare un governo. In caso contrario, verranno programmate nuove elezioni.

Netanyahu non dovrebbe avere problemi a formare un governo. La domanda è quale governo preferirebbe formare e quali saranno le richieste di ogni potenziale partner della coalizione. L’altra questione chiave è come usa la situazione politica per promuovere quello che potrebbe essere il suo obiettivo principale: porre fine ai suoi problemi legali.

Ciò che desta maggiore preoccupazione sia in Israele che all’estero è il fatto che la prospettiva, “naturale” coalizione a quattro partiti sarà la più di destra nella storia israeliana. Il secondo partito più grande della coalizione è il sionismo religioso, che comprende due fazioni di estrema destra. Oltre la metà dei parlamentari della coalizione saranno ortodossi o haredi (settori che costituiscono il 25-30% della popolazione ebraica e il 20-22% della popolazione nel suo insieme). Netanyahu sarebbe una delle figure più moderate nella sua stessa coalizione e governo. Alcuni progressisti israeliani stanno discutendo di emigrazione e si lamentano di come abbiano “perso il paese”; autopsie, introspezione e maldicenze sono ben avviate al centro e a sinistra.

Alcune parti dell’agenda condivisa della futura coalizione sono chiare: un atteggiamento più permissivo nei confronti dell’uso della forza da parte dell’esercito e della polizia; indebolimento del potere giudiziario, revisione e “attivismo” attraverso l’approvazione della “clausola di esclusione”, consentendo a una maggioranza della Knesset di annullare le sentenze della Corte Suprema; modifiche al processo di nomina dei giudici per garantire una magistratura più conservatrice; espansione e protezione dell’impresa di insediamento in Cisgiordania; e indebolimento dei consulenti legali, delle autorità di regolamentazione e della funzione pubblica. Gli sforzi avviati sotto il governo uscente in relazione allo status quo religioso, come il permesso di trasporto pubblico di sabato, la riforma della supervisione del governo kashruth e l’adozione di movimenti ebraici non ortodossi, saranno abbandonati.

Il sostegno tra tutti i membri della coalizione per altre iniziative suggerite è meno chiaro. Questi includono la legislazione diretta a porre fine ai guai legali di Netanyahu (la cosiddetta legge francese, che vieterebbe di processare un primo ministro in carica), la chiusura di attività commerciali aperte di sabato o l’annullamento di tutte le riforme economiche di Lieberman, sebbene passi particolarmente disprezzati dagli haredim – tali poiché la cancellazione di alcuni sussidi agli studenti della yeshiva e la tassazione delle stoviglie usa e getta e delle bevande zuccherate, saranno in blocco.

Il Likud potrebbe avere problemi con le richieste dei suoi partner della coalizione per politiche più controverse tra il pubblico, in particolare per quanto riguarda i diritti delle donne e LGBT. Elementi all’interno del sionismo religioso e dei partiti Haredi hanno chiesto di limitare la portata dei compiti aperti alle donne nell’esercito; ri-legalizzazione della terapia di conversione; sospensione dei finanziamenti governativi per i farmaci di transizione di genere; e prevenire l’adozione e la donazione di sangue da parte di persone gay (uno dei luogotenenti chiave di Netanyahu nel Likud, Amir Ohana, è un genitore gay). Un’altra area delicata è l’immigrazione: alcuni dei partner della coalizione desiderano restringere il diritto di coloro che hanno un nonno ebreo di emigrare in Israele, sostenendo che questo diluisce la popolazione ebraica dello stato.

Un’area chiave di preoccupazione riguarda gli arabi israeliani. La nuova coalizione spingerà per politiche ancora più dure per reprimere la criminalità violenta dilagante nel settore arabo e pene più severe per rivolte e disordini . Può anche adottare misure per limitare o addirittura bandire elementi dell’espressione politica araba; la festa di Balad è nel mirino. Questo non solo farebbe piacere alla loro base, ma servirebbe anche a deprimere l’affluenza alle urne degli arabi alle future elezioni, e quindi a consolidare la preminenza politica della coalizione. In ogni caso, i piccoli passi compiuti lo scorso anno per incoraggiare una maggiore inclusione degli arabi israeliani nella società e nella politica, simboleggiati dall’adesione di Abbas alla coalizione, sembrano destinati a svanire.

D’altra parte, Netanyahu è, nonostante la sua immagine in Occidente, un conservatore, non un radicale. È sempre stato attento a portare i partner centristi nelle sue coalizioni di governo, per impedirgli di cadere in ostaggio nell’ala estrema dei suoi sostenitori. Alcuni osservatori e sostenitori di componenti del precedente governo (forse come un esercizio di pio desiderio) vedono questa come una possibilità ora e si stanno agitando per un governo di unità nazionale invece di una stretta coalizione di destra-Haredi, forse legata alla fine del processo a Netanyahu. Ciò sembra, tuttavia, improbabile, dal momento che gli altri partner naturali della coalizione di Netanyahu e molti dei suoi stessi elettori, storditi dal successo, obietteranno con veemenza. Sembra improbabile che anche i partiti della precedente coalizione acconsentano a sedersi con Netanyahu,

Comunque sia, ci si possono aspettare tensioni nei negoziati di coalizione, dal momento che Netanyahu probabilmente non darà a tutti i partner i portafogli che desiderano, dove potrebbero arrecargli danni politici. Smotrich ha chiesto al Ministero della Difesa o della Giustizia, Ben Gvir ha pubblicamente chiesto al Ministero della Sicurezza Interna, responsabile della polizia, e il leader di Shas, Arye Deri, che è stato riconosciuto due volte colpevole di frode e corruzione, ha espresso il suo desiderio per la Finanza Ministero.

Per quanto riguarda la politica estera, questi sono ancora i primi tempi. L’amministrazione Biden è stata finora cauta nelle sue risposte, anche se è stato riferito che avrebbe espresso preoccupazione per elementi estremisti nella coalizione, e la possibilità che eviti di impegnarsi con alcuni ministri (un riferimento a Ben Gvir). Molto dipenderà anche dalla percezione dell’atteggiamento di Netanyahu nei confronti di Russia e Ucraina; è sospetto a causa dei suoi buoni rapporti in passato con Vladmir Putin e della sua debole risposta all’invasione di febbraio. I risultati elettorali daranno sicuramente energia agli elementi antisionisti del Partito Democratico e alla delegittimazione di Israele negli ambienti progressisti. La sua rielezione è stata invece accolta con gioia dai leader di stati e movimenti “non liberaldemocratici” (come Ungheria, Italia e India) e dal Partito Repubblicano.

A livello regionale, Netanyahu è stato coinvolto negli Accordi di Abraham, ed è improbabile che il suo ritorno alla premier interrompa le relazioni con Emirati Arabi Uniti, Bahrain, o Marocco; il profilo delle relazioni e il ritmo dei rapporti interpersonali e non politici possono tuttavia calare. Inoltre, non dovrebbe influire negativamente sul miglioramento delle relazioni con l’Arabia Saudita che, in ogni caso, per ragioni proprie, non dovrebbe formalizzare presto le relazioni con Israele. Le relazioni con l’Egitto, basate su sicurezza condivisa ed interessi energetici, continueranno ad essere buone, come lo erano in passato sotto Netanyahu. Tuttavia, il teso rapporto con la Turchia di Erdogan, molto migliorato nell’ultimo anno, potrebbe rallentare a causa del cattivo sangue tra i due leader. Le relazioni con la Giordania, che hanno raggiunto il punto più basso sotto Netanyahu nonostante il significato strategico del gas e dell’acqua israeliani per l’economia nazionale giordana, saranno sicuramente influenzate negativamente. Ciò è dovuto al fatto che questioni centrali sia per la destra israeliana che per gli hashemiti, è stato riferito che Netanyahu ha assicurato discretamente alla leadership giordana che non consentirà alcun cambiamento nello status quo sul Monte).

Il futuro dell’accordo sul confine marittimo con il Libano, firmato pochi giorni prima delle elezioni da entrambe le parti con gli Stati Uniti, non è chiaro. Netanyahu ei suoi alleati hanno denunciato l’accordo come una resa del territorio sovrano e della potenziale ricchezza nazionale e come una gratificazione di Hezbollah per atteggiamenti aggressivi. Netanyahu si è impegnato prima delle elezioni a trattarlo “come ho fatto con gli accordi di Oslo “, sottolineando che durante il suo periodo di governo, gli accordi “non sono stati cancellati, sono stati neutralizzati”. Per evitare un conflitto diretto con gli Stati Uniti, probabilmente “rallenta” l’attuazione dell’accordo, in particolare l’accordo con la società francese Total per la ripartizione dei possibili ricavi dallo sfruttamento del gas lungo il confine marittimo.