Il rischio globale del settore della tecnologia come arma

Dall’era del dopoguerra, l’innovazione commerciale e della difesa americana ha sofferto di un’erosione strutturale a lungo termine. In parte, ciò riflette i vincoli interni; in parte, l’ascesa di altre nazioni innovative. Attraverso la cooperazione internazionale, potrebbe continuare a avvantaggiare tutti i principali innovatori. Ma questo non è più l’obiettivo.

All’inizio del 2021, un rapporto ufficiale commissionato alla Casa Bianca e al Congresso esortava gli Stati Uniti e i loro alleati a respingere le richieste di un divieto globale dei sistemi d’arma autonomi alimentati dall’intelligenza artificiale (AI). Secondo il rapporto, l’America “non era pronta a difendere o competere nell’era dell’IA”.

Come hanno visto gli autori, l’ex CEO di Google Eric Schmidt e il veterano del Pentagono Robert Work, “entro il 2025, il Dipartimento della Difesa e la comunità di intelligence devono essere pronti per l’intelligenza artificiale”. Era un obiettivo ambizioso, ma ambizioso.

Ciò che i due stavano davvero spingendo era un ampio investimento pubblico nell’IA che sarebbe stato redditizio nell’interesse privato, mentre presumibilmente serviva “l’interesse nazionale”.

Armare l’IA, combattere la Cina

Proprio come il Piano Marshall una volta è stato venduto al Congresso sotto il rischio percepito dell’espansionismo sovietico, l’iniziativa dell’IA è propagandata in nome della percepita aggressione cinese: “Dobbiamo vincere la competizione dell’IA che sta intensificando la concorrenza strategica con la Cina”. Come hanno affermato Schmidt e il suo co-responsabile Robert Work nel loro rapporto di 756 pagine sull’IA, l’innovazione cinese deve essere deragliata dall’armamento dell’IA, la prossima grande novità nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Un veterano insider del Pentagono, Work è stato CEO del Center for a New American Security (CNAS) nel 2013-14 e come preside di WestExec, che comprende molti membri del CNAS ed è vitale per la Casa Bianca di Biden. Dopo il suo periodo come vicesegretario alla Difesa degli Stati Uniti (2014-2017), Work è entrato a far parte del consiglio di Raytheon, l’appaltatore militare globale.

I critici hanno evitato il rapporto AI. Hanno avvertito che le proposte rischiavano di scatenare una corsa agli armamenti letale e irresponsabile. “Questo è un rapporto scioccante e spaventoso”, ha affermato il professor Noel Sharkey di The Campaign to Stop Killer Robots. “Gli scienziati di intelligenza artificiale più esperti del pianeta li hanno avvertiti delle conseguenze, eppure continuano. Ciò comporterà gravi violazioni del diritto internazionale”.

Il denominatore comune dell’IA e dei semiconduttori è l’armamento. Ciò che è meno ben compreso è il profitto privato che alimenta il processo decisionale che apparteneva alla Casa Bianca, al Congresso e al Pentagono.

Il Pentagono multimiliardario gioca

Mentre l’attenzione del pubblico era sulla guerra commerciale nel 2017, è allora che l’amministrazione Trump ha avviato un’ampia battaglia tecnologica contro la Cina. Quando Schmidt si è dimesso alla fine del 2017 dalla carica di presidente esecutivo di Alphabet, il genitore di Google, aveva già supervisionato per due anni il Defense Innovation Advisory Board del Pentagono, per allineare la Silicon Valley con il Pentagono. Da qui, anche, la crescente cooperazione di Google con il Dipartimento della Difesa (DoD) e il suo interesse cumulativo in posizioni di consulenza mirate. Questi sono iniziati con l’adesione al President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), seguito dal suo ruolo di presidente del rapporto PCAST ​​sui semiconduttori (2017), dalla Commissione per la sicurezza nazionale del Pentagono sull’IA e dal suo rapporto finale (NSCAI, 2018 —21).

A metà settembre, il suo Special Competitive Studies Project (SCSP), uno spin-out privato della NSCAI, ha pubblicato ancora un altro rapporto su come sfruttare la tecnologia per indebolire la Cina, il “principale oppositore ideologico dell’America, il più grande concorrente economico, il più capace peer tecnologico e rivale militare più minaccioso.

Conosciuto in passato come finanziatore delle campagne di Obama, Clinton e Biden, Schmidt ha contribuito sempre di più alle campagne repubblicane. Con un patrimonio netto di $ 23 miliardi, può permetterselo. Il finanziamento della campagna politica è una sorta di finanziamento iniziale.

Negli ultimi anni, Schmidt ha investito milioni di dollari in start-up militari. Nel frattempo, i legami tra Google, Alphabet, Schmidt, le sue azioni e le sue società sono diventati così sfocati che un tribunale federale ha dovuto ordinargli di consegnare i documenti per vedere se ha promosso i suoi interessi commerciali personali.

American Frontier Fund, tramite IQT della CIA

A giugno, Schmidt ha lanciato un fondo segreto con un potente gruppo di addetti ai lavori di Washington. Il modello è il pionieristico fondo di venture capital della CIA In-Q-Tel (IQT), fondato dall’esperto di giochi di simulazione Gilman Louie e dal CEO di Lockheed Martin Norm Augustine nel 1999. Per supervisionare il suo nuovo American Frontier Fund (AFF), Schmidt ha reclutato Louie di IQT e Jordan Blashek dal suo filantropico Schmidt Futures.

I partner di AFF includono esperti in semiconduttori, sicurezza della catena di approvvigionamento, investimenti, capitale di rischio, tecnologie a duplice uso, assistenza sanitaria, nonché ex funzionari dell’amministrazione Trump. Il consiglio comprende addetti ai lavori di Schmidt, l’ex CEO di IBM, l’ex capo della scienza e della tecnologia della CIA, il capo tecnologo dell’amministrazione Obama, il suo segretario alla difesa Ash Carter, il controverso ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump H.R. McMaster – e l’ex falco del Pentagono Michèle Flournoy, co-presidente del CNAS con Kurt Campbell, lo zar asiatico di Biden ed ex capo dell’Asia Group, un altro advisory.

Come il segretario agli affari esteri Antony Blinken, Flournoy è dietro la vacca da mungere di consulenza WestExec, che collega AFF all’amministrazione Biden. Come AFF che sta sviluppando schemi di investimento con i paesi dell’alleanza per la sicurezza QUAD, WestExec, si è espansa attraverso partnership strategiche nel private equity (Pine Island Capital Partners) che impiegava Blinken e il segretario alla difesa Lloyd Austin, venture capital (Ridgeline), consulente di gestione (Boston Consulting Group) e PR advisory (Teneo). Questi partner sono redditizi ma controversi. Eppure, il consiglio da falco di WestExec è una manna dal cielo per i donatori della Big Defense del CNAS, tra cui Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon e il Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECO) con sede negli Stati Uniti.

Come Flournoy, l’AFF spera di incassare l’internazionalizzazione. Sta sviluppando schemi di investimento con i paesi dell’alleanza per la sicurezza Quad. Il lancio dell’AFF è stato seguito dal rilascio del rapporto SCSP, che promuove la competitività globale dell’America nel futuro dell’IA. Gli Stati Uniti devono conquistare l’esclusiva leadership tecnologica globale entro il 2025-30. Quindi l’innovazione cinese deve essere minata nella microelettronica, nell’intelligenza artificiale e nel 5G. In ogni caso, Schmidt, in collaborazione con Flournoy, spera di incassare investimenti pubblici, finanza monopolistica, startup e partner di capitale di rischio.

I semiconduttori come arma

L’intelligenza artificiale si basa sul dominio dell’intero spettro del settore globale delle TIC, che si basa sui semiconduttori. Ecco perché il rapporto di Schmidt sui semiconduttori ha esortato gli Stati Uniti e i loro alleati a “utilizzare controlli mirati delle esportazioni sulle apparecchiature di produzione di semiconduttori di fascia alta… per proteggere i vantaggi tecnici esistenti e rallentare il progresso dell’industria cinese dei semiconduttori”. Vincere significa rendere inabile il tuo “avversario”.

La debacle dei semiconduttori si è intensificata per la prima volta con le guerre commerciali USA-Giappone degli anni ’80. Fortemente dipendente dalle forze armate statunitensi, Tokyo ha accettato di “restrizioni volontarie all’esportazione” (VER) su prodotti di esportazione contestati, concessioni bilaterali, tariffe statunitensi alle stelle, rivalutazione de facto della valuta e riforme strutturali che aprono il mercato giapponese agli Stati Uniti. Le concessioni sono costate al Giappone il ruolo di leader mondiale nei microchip.

Il CHIPS and Science Act del 2022 è descritto come un pacchetto da 52 miliardi di dollari con l’obiettivo di aumentare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Ma l’obiettivo strategico di fondo è geopolitico.

Oggi l’Asia domina la produzione globale di semiconduttori. Sebbene sia uno dei principali esportatori, l’industria dei semiconduttori statunitense non controlla più le catene di approvvigionamento nel settore globale delle TIC. Tuttavia, rappresenta ancora oltre l’80% delle apparecchiature di progettazione di chip del mondo, il 50% della proprietà intellettuale per la progettazione di chip e metà delle apparecchiature di produzione di chip del mondo. Oggi, Stati Uniti, Taiwan, Corea del Sud e Giappone forniscono la maggior parte dei semiconduttori del mondo, mentre la Cina rappresenta la domanda più alta nel settore. L’amministrazione Biden vorrebbe mantenerla così.

MAD nel cyberspazio

Secondo quanto riferito, il CHIPS Act impedirà ai destinatari dei fondi del governo degli Stati Uniti di espandere o aggiornare la loro capacità di chip avanzati in Cina, il che ha portato le aziende sudcoreane a rivedere le loro operazioni cinesi. Che lascia Taiwan.

Ad agosto, la visita a Taiwan del presidente della Camera Pelosi è stata preparata dalla lobby taiwanese (TECRO), il suo generoso sostenitore finanziario, che ha anche contribuito a portare a termine un accordo di vendita di armi da 5 miliardi di dollari a Taiwan. Lo spettacolo mediatico di Pelosi includeva un incontro segreto con il CEO Mark Liu della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore di chip a contratto.

Secondo quanto riferito, Pelosi ha detto che sperava che TSMC si schierò con gli Stati Uniti. Non era solo un suggerimento.

Per dominare il settore dei semiconduttori, che consente la tecnologia militare avanzata, il team di Biden sta spingendo i riluttanti giganti dei semiconduttori statunitensi a combattere la Cina, mentre cerca di utilizzare un’alleanza internazionale di chip per “contrastare” la Cina.

Dal momento che nessuna singola nazione può più controllare intere catene di approvvigionamento nel settore globale delle TIC, l’armamento dei mercati dei semiconduttori da parte di qualsiasi paese sarebbe disastroso per l’ecosistema. Sostituirebbe la concorrenza industriale con la geopolitica, minerebbe il benessere dei consumatori e farebbe deragliare l’innovazione.

Nel cyberspazio, ciò equivale alla distruzione reciproca assicurata (MAD).