Il 9 agosto, il Presidente Biden ha firmato il CHIPS Act. È un preludio nel tentativo di disarmare le catene di approvvigionamento IT globali.

Nei media internazionali, il CHIPS and Science Act del 2022 è descritto come un pacchetto da 52 miliardi di dollari con l’obiettivo di aumentare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Ma l’obiettivo strategico di fondo è geopolitico.

Oggi l’Asia domina la produzione globale di semiconduttori. Sebbene sia uno dei principali esportatori, l’industria dei semiconduttori statunitense non controlla più le catene di approvvigionamento globali. Tuttavia, rappresenta ancora oltre l’80% delle apparecchiature di progettazione di chip del mondo, il 50% della proprietà intellettuale per la progettazione di chip e metà delle apparecchiature di produzione di chip del mondo.

Per dominare i semiconduttori, che abilitano la tecnologia militare avanzata, il team di Biden cerca di ripristinare la passata superiorità degli Stati Uniti in questo settore.

Il problema è che nessuna singola nazione può più controllare intere filiere. Da qui lo sforzo per armare il sistema, per ‘contrastare’ la Cina.

Costringere i giganti dei semiconduttori a scegliere da che parte stare

Attualmente, Stati Uniti, Taiwan, Corea del Sud e Giappone forniscono la maggior parte dei semiconduttori del mondo, mentre la Cina rappresenta la domanda più alta nel settore. L’amministrazione Biden vorrebbe mantenerla così.

Per ripristinare la supremazia degli Stati Uniti, l’amministrazione Biden deve neutralizzare i futuri rivali. Questo è il probabile motivo per cui Washington sta anche valutando la possibilità di limitare l’esportazione delle apparecchiature per la produzione di chip statunitensi ai produttori di chip di memoria cinesi.

Tali restrizioni sono progettate per danneggiare la Cina e i suoi progressi nella tecnologia avanzata. Ma danneggerebbero anche Samsung e SK Hynix della Corea del Sud, che si appoggiano sull’industria di chip di memoria in Cina. I rivali giapponesi dei semiconduttori furono fatti deragliare già durante le guerre commerciali degli anni ’80.

Non sorprende che i critici cinesi dell ‘”alleanza CHIP-4″ lo chiamino un ’banchetto hongmen’; una nota espressione cinese per una festa che viene allestita come una trappola per gli invitati.

Ambivalenti “alleati” divisi

Attualmente, sei società di semiconduttori con sede negli Stati Uniti o di proprietà straniera hanno 20 strutture di fabbricazione (‘fabs’) in America. La sudcoreana Samsung sta costruendo una fabbrica da 17 miliardi di dollari in Texas, mentre la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sta investendo 12 miliardi di dollari in uno stabilimento in Arizona. È probabile che i costi reali si rivelino molto più elevati, come hanno già affermato.

Secondo quanto riferito, il CHIPS Act impedirebbe ai destinatari dei fondi del governo degli Stati Uniti di espandere o aggiornare la loro capacità di chip avanzati in Cina, il che ha portato le aziende sudcoreane a rivedere le loro operazioni in Cina.

Da qui la recente visita a Taiwan della Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, alla quale ha aperto la strada alla lobby taiwanese (TECRO), che ha anche contribuito a portare a termine il recente accordo di vendita di armi da 5 miliardi di dollari a Taiwan.

A Taiwan, Pelosi ha insistito per un incontro con il CEO di TSMC Mark Liu, il più grande produttore di chip a contratto. Secondo quanto riferito, ha detto che spera che TSMC si schiererà con gli Stati Uniti.

A lungo termine, tuttavia, gli Stati Uniti e alcuni dei loro alleati sperano di minare il dominio di Taiwan nei semiconduttori. In effetti, tali obiettivi sono stati avviati dall’amministrazione Obama, codificati dalla Casa Bianca di Trump e ora vengono eseguiti dal team di Biden.

Armare i semiconduttori sostituisce la competitività con la geopolitica

Negli anni ’80, i giganti della tecnologia statunitense fecero pressioni sull’amministrazione Reagan affinché combattesse i concorrenti giapponesi. Al contrario, le amministrazioni Trump e Biden stanno spingendo i riluttanti giganti dei semiconduttori statunitensi a combattere la Cina.

I legami USA-Cino si sono inaspriti e le controversie bilaterali si sono intensificate nel luglio 2018, quando l’amministrazione Trump ha imposto dazi del 25% sui semiconduttori importati dalla Cina, causando danni significativi all’industria statunitense. E poiché aziende come Huawei hanno aggirato i fornitori statunitensi che acquistavano semiconduttori da Taiwan e dalla Corea del Sud, le tariffe non hanno avuto l’effetto desiderato. Ecco perché la Casa Bianca sta ora cercando di utilizzare un’alleanza per comandare l’intero ecosistema dei semiconduttori.

All’inizio del 2021, l’amministrazione Biden ha segnalato l’intenzione di portare avanti una regola proposta dall’amministrazione Trump per “proteggere” le catene di approvvigionamento della tecnologia dell’informazione (IT). Ciò ha consentito al Dipartimento del Commercio di monitorare le transazioni dei governi, compresi quelli della Cina. Secondo quanto riferito, fa parte dello sforzo di armare l’ecosistema IT globale.

Le attività di Eric Schmidt, ex CEO di Google e finanziatore delle campagne di Obama, Clinton e Biden, rispecchiano la nuova geopolitica dei semiconduttori. Prima del suo ruolo di consulente nell’intelligenza artificiale, Schmidt era a capo del comitato consultivo del Pentagono per collegare la Silicon Valley con il Pentagono. “Gli Stati Uniti e i loro alleati”, ha esortato Schmidt, “dovrebbero utilizzare controlli mirati delle esportazioni sulle apparecchiature di produzione di semiconduttori di fascia alta… per proteggere i vantaggi tecnici esistenti e rallentare il progresso dell’industria cinese dei semiconduttori“.

Questi sono gli obiettivi strategici dietro la facciata.

La geopolitica fa deragliare le catene di approvvigionamento, il benessere dei consumatori e l’innovazione

La debacle dei semiconduttori si è intensificata per la prima volta con le guerre commerciali USA-Giappone degli anni ’80. Alla fine, il Giappone, fortemente dipendente dalle forze armate statunitensi, ha accettato di ‘restrizioni volontarie’ sui prodotti di esportazione contestati, concessioni bilaterali, tariffe statunitensi alle stelle, rivalutazione de facto della valuta e riforme strutturali che hanno aperto il mercato giapponese agli Stati Uniti.

Di conseguenza, il Giappone ha perso il ruolo di leader mondiale nei microchip. Subito dopo seguì la stagnazione secolare. Questo precedente ovviamente mette a disagio i team esecutivi sia in Corea del Sud che a Taiwan.

L’’armamento’ delle catene di approvvigionamento globali di semiconduttori da parte di qualsiasi Paese sarebbe disastroso per l’ecosistema. Sostituirebbe la concorrenza del settore con i dettami geopolitici. Minaccerebbe il benessere dei consumatori. E farebbe deragliare l’innovazione.