Il ricatto nucleare di Putin non deve impedire la liberazione della Crimea

I notevoli successi militari dell’Ucraina nella seconda metà del 2022 hanno sollevato la prospettiva che l’invasione russa del Paese possa concludersi con una decisiva vittoria di Kiev. Mentre questo risultato sarebbe ampiamente accolto con favore, ci sono molti che rimangono allarmati per le potenziali conseguenze di una sconfitta così storica da parte della Russia.

Queste preoccupazioni si concentrano principalmente sulle vaste scorte di armi nucleari di Mosca e sulla possibilità che un Vladimir Putin sempre più disperato possa dispiegare il suo arsenale atomico di fronte alla prospettiva di perdere la guerra. Lo stesso dittatore russo ha alimentato queste paure con una serie di minacce nucleari sottilmente velate, dichiarando nel settembre 2022: ’Non sto bluffando’. Tuttavia, ci sono buone ragioni per credere che Putin non utilizzerà armi nucleari in Ucraina, e argomenti ancora migliori contro il piegarsi al suo ricatto nucleare.

Gran parte della speculazione sul ricatto di sciabola nucleare della Russia si è concentrata sulla Crimea. Da quando la penisola ucraina è stata occupata per la prima volta all’inizio del 2014, è caduta sotto la dottrina nucleare della Russia, che consente l’uso di armi nucleari in risposta a minacce esistenziali allo stato russo. Alcuni osservatori affermano che l’importanza personale della Crimea per Putin ora la rende una linea rossa chiave per la Russia nell’attuale guerra.

Il sequestro della penisola nel 2014 è stato estremamente popolare tra il pubblico russo ed è ampiamente riconosciuto come il momento decisivo dei 23 anni di regno di Putin. Ciò ha portato molti a concludere che la perdita della Crimea manderebbe in frantumi la sua eredità storica e scatenerebbe il crollo del suo intero regime autoritario.

Tali valutazioni potrebbero non essere del tutto accurate. Sebbene il significato della Crimea non debba essere sottovalutato, il corso e il carattere dell’attuale invasione russa dell’Ucraina, insieme al recente tentativo di annessione di altre quattro regioni ucraine, hanno drasticamente ridotto il significato simbolico della penisola occupata.

Quando la Crimea è stata invasa per la prima volta quasi nove anni fa, la comunità internazionale è stata colta completamente di sorpresa. Per anni i leader occidentali sono apparsi perplessi davanti all’occupazione russa in corso e non hanno saputo come reagire. Questo periodo di indecisione è terminato bruscamente il 24 febbraio 2022, quando Putin ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Negli ultimi undici mesi, la Crimea ha perso la sua unicità ed è invece diventata parte di un confronto geopolitico molto più ampio.

Nel settembre 2022, la Russia ha ufficialmente annesso quattro regioni parzialmente occupate dell’Ucraina (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson). Queste annessioni illegali sono state effettuate utilizzando lo stesso modello del precedente sequestro della Crimea, con un’occupazione militare seguita da falsi referendum condotti sotto la minaccia delle armi. Putin sperava chiaramente che la reazione internazionale a queste ultime annessioni sarebbe stata altrettanto deludente.

Sfortunatamente per il Cremlino, non si sarebbe ripetuta la paralisi che aveva segnato la risposta internazionale alla conquista della Crimea. Invece, le annessioni della Russia del settembre 2022 sono state quasi universalmente respinte e condannate. Fondamentalmente, queste annessioni non riconosciute non hanno impedito all’Ucraina di continuare a contrattaccare militarmente nelle regioni ora dichiarate russe dal Cremlino. Né hanno scoraggiato i partner occidentali del paese dal sostenere lo sforzo militare ucraino.

Poche ore dopo che Putin ha presieduto una pomposa cerimonia di annessione al Cremlino, l’Ucraina ha liberato la città strategicamente importante di Lyman nella regione “annessa” di Luhansk. Settimane dopo, le truppe ucraine completarono la liberazione di Kherson, la più grande capitale regionale conquistata durante l’invasione russa e centro amministrativo di un’altra delle regioni rivendicate dalla Russia.

Nonostante l’umiliazione di aver perso questi territori così presto dopo aver dichiarato di essere entrati a far parte della Russia ‘per sempre’, Putin ha scelto di non applicare la dottrina nucleare. I leader ucraini avevano scoperto con successo il suo bluff di fronte al mondo che osservava, dimostrando anche il proprio impegno a continuare le operazioni di controffensiva e liberare l’intero paese dall’occupazione russa.

Non dovrebbe sorprendere che Putin non sia riuscito a portare a termine la sua stessa intimidazione nucleare. Dopotutto, gli argomenti militari a favore delle armi nucleari sono tutt’altro che convincenti. In una guerra di aggressione come l’attuale invasione russa dell’Ucraina, il superamento della soglia nucleare comporterebbe costi potenzialmente devastanti, offrendo allo stesso tempo dubbi vantaggi strategici.

Queste realtà non hanno impedito a Putin di ricorrere all’intimidazione nucleare a settembre e ottobre 2022, ma le sue dichiarazioni minacciose si sono presto ritorte contro. I funzionari statunitensi hanno risposto al discorso minaccioso di Putin con dichiarazioni che promettevano ‘conseguenze catastrofiche’ se la Russia avesse deciso di infrangere il tabù di 77 anni sull’uso delle armi nucleari. Nel frattempo, in un raro esempio di discordia pubblica tra Mosca e Pechino, anche la Cina ha espresso la sua disapprovazione per le minacce nucleari di Putin.

Gli eventi della fine del 2022 non hanno ancora convinto tutti che le minacce nucleari di Putin siano vuote. Alcuni pensano ancora che la Crimea sia in qualche modo diversa e potrebbe ancora provocare una risposta nucleare se le forze ucraine sembrano pronte a liberare la penisola occupata. Ciò sconta il fatto che qualsiasi operazione militare per riconquistare la Crimea sarebbe quasi certamente iniziata solo dopo il completo collasso della posizione della Russia nell’Ucraina continentale. A quel punto, l’esercito russo sarebbe già esausto e in gran parte distrutto come forza combattente. In altre parole, sarebbe troppo tardi per Putin salvare il suo regime impiegando la più estrema di tutte le misure militari.

La posta in gioco non è solo il futuro status della Crimea. Se il ricatto nucleare di Putin si rivelasse efficace, le ripercussioni sulla sicurezza internazionale sarebbero disastrose.

Se i partner dell’Ucraina reagissero al ricatto nucleare del Cremlino rifiutando il sostegno alla liberazione della Crimea, si creerebbe un precedente catastrofico. I regimi autoritari di tutto il mondo trarrebbero l’ovvia conclusione che le potenze nucleari possono ora invadere in sicurezza i loro vicini non nucleari e annettere territori impunemente.

Ciò porterebbe a un’ondata senza precedenti di proliferazione nucleare mentre dozzine di Paesi si affretterebbero a proteggersi dagli attacchi. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha già scatenato serie discussioni sulla saggezza del disarmo nucleare unilaterale dell’Ucraina del 1994. Se a Putin viene permesso di occupare il territorio ucraino sulla base delle sue minacce nucleari, l’intero concetto di non proliferazione verrà screditato.

Nel caso specifico della Crimea, lasciare che l’occupazione russa continui indefinitamente condannerebbe l’Ucraina a un’altra guerra, lasciando l’Europa permanentemente destabilizzata. L’invasione su vasta scala degli ultimi undici mesi ha rivelato la portata della determinazione della Russia a estinguere lo stato ucraino e cancellare l’identità nazionale dell’Ucraina. A meno che l’Ucraina non sia completamente liberata, la Russia utilizzerà tutti i punti d’appoggio rimasti nel Paese per lanciare la prossima invasione una volta che Mosca si sarà riarmata.

Le armi nucleari non saranno in grado di riparare i fallimenti militari di Putin o impedire alla Russia di perdere la guerra. Invece, il superamento della soglia nucleare comporterebbe probabilmente schiaccianti conseguenze internazionali e forse anche la fine del regime di Putin. Questo potrebbe non essere sufficiente per impedire al dittatore russo di tentare di spaventare i leader occidentali minacciando una risposta nucleare alla liberazione della Crimea. L’Ucraina ei suoi partner devono chiarire che non saranno intimiditi da tali tattiche. Il ricatto nucleare di Putin rappresenta una grave minaccia per il futuro della sicurezza globale. È fondamentale che non ci riesca.

La versione originale di questo intervento è qui.