Il ricatto nucleare di Putin colpisce la risolutezza degli Stati Uniti e la ‘muraglia cinese’

Il missile che il 15 novembre è atterrato nei terreni agricoli della Polonia orientale, uccidendo due persone e ferendone tre, ha provocato una grave crisi internazionale, che è stata trattata da Varsavia con la dovuta attenzione e la massima responsabilità. Se il proiettile vagante fosse stato un Kalibr lanciato dal mare russo o un Kh-555 lanciato dall’aria, avrebbe costituito il primo attacco ostile sul territorio dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). Pertanto, ogni possibile fonte di dati è stata incorporata nella rapida indagine, che ha stabilito che si trattava in realtà di un missile terra-aria S-300 mal indirizzato lanciato dalle forze ucraine per intercettare il massiccio attacco missilistico russo contro infrastrutture civili.

Il ministero della Difesa russo ha aggiunto al picco delle tensioni caratterizzando l’incidente come una “provocazione deliberata”. Ma la crisi è stata comunque disinnescata, con gli alleati della NATO che hanno accettato di ritenere Mosca responsabile in ultima analisi del tragico incidente causato dal brutale attacco aereo della Russia. Il Cremlino avrebbe potuto tirare un sospiro di sollievo, ma la risposta della NATO immediatamente coordinata e impeccabilmente precisa ha inviato un forte avvertimento contro qualsiasi tentativo di intensificare la guerra.

Questo avvertimento è apparentemente registrato in qualche forma con Mosca, e Dmitry Peskov, il portavoce di lunga data del presidente russo Vladimir Putin, ha assicurato che nessuno in Russia stava parlando di armi nucleari. Sebbene palesemente falsa, questa affermazione si inserisce nel modello di una riduzione della retorica nucleare roboante della Russia, che è diventata sempre più pronunciata nelle ultime settimane. William J. Burns, direttore della Central Intelligence Agency e uno dei negoziatori statunitensi più esperti, ha impressionato Sergei Naryshkin, direttore del Russian Foreign Intelligence Service, durante il loro recente incontro faccia a faccia ad Ankara, in Turchia, i rischi inerenti a vantarsi irresponsabilmente di attacchi nucleari. Naryshkin, che è stato pubblicamente umiliato da Putin alla riunione televisiva del Consiglio di sicurezza russo alla vigilia dell’invasione russa, potrebbe non essere l’interlocutore più affidabile, ma il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan è rimasto in linea nelle sue comunicazioni con Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza, e Yuri Ushakov, l’aiuto alla politica estera di Putin.

La ritirata da Kherson, amaramente denunciata dalla chiassosa comunità di blogger “patriottici” russi, avrebbe potuto indurre Mosca a inscenare qualche dimostrazione nucleare, ma non si è verificata. La situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta relativamente calma. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha chiesto alla Russia di ritirare le truppe da questo impianto e, cosa più importante, ha pubblicato un rapporto che confermava l’assenza di preparativi in ​​Ucraina per una detonazione di una “bomba sporca”, una falsa minaccia che il Cremlino aveva cercato di amplificare. Molte piattaforme mediatiche tradizionali russe hanno diffuso con entusiasmo notizie occidentali su un possibile test del drone sottomarino a propulsione nucleare Poseidon nel Mare di Barents, ma il sottomarino nucleare K-329 Belgorod (classe Oscar II), modernizzato per trasportare questo drone, sembra sia tornato a la base due settimane fa senza portare a termine il compito di alto profilo.

Questo insolito autocontrollo è causato non solo dai molteplici avvertimenti degli Stati Uniti sulle pesanti conseguenze del rischio nucleare, ma anche dall’atteggiamento negativo sempre più pronunciato della Cina nei confronti delle opzioni del Cremlino per intensificare la guerra contro l’Ucraina oltre la soglia nucleare. Mosca si aspettava che Pechino avrebbe accentuato le riserve nel Sud del mondo contro la posizione occidentale a sostegno dell’Ucraina al vertice del G20 a Bali, in Indonesia, ma il principale partner strategico della Russia ha optato per una posizione più flessibile. La dichiarazione finale rilevava che alcuni Stati si discostavano dall’opinione della maggioranza che condannava l’aggressione russa, ma affermava inequivocabilmente che la minaccia di ricorrere alle armi nucleari era inaccettabile.

L’evento centrale del vertice di Bali è stato l’incontro di tre ore tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping, e mentre le due letture ufficiali sul contenuto della discussione differivano in alcuni importanti dettagli, il comune rifiuto dell’escalation nucleare è stato chiaro. Xi aspira ad affermare lo status della Cina come potenza pari agli Stati Uniti e cerca di proteggere la sua reputazione di attore responsabile nell’ordine mondiale dal rischio di essere associato troppo strettamente alla problematica Russia ( Nezavisimaya gazeta , 15 novembre).

Tipicamente, il ministero degli Esteri russo ha rifiutato di criticare la recente serie di test missilistici della Corea del Nord, suggerendo invece che Washington ei suoi alleati “stanno mettendo alla prova la pazienza di Pyongyang”. Questa solidarietà antiamericana è sostenuta dall’esportazione di munizioni della Corea del Nord, di cui l’artiglieria russa ha urgente bisogno, ma equivale a un implicito sostegno di Mosca a un probabile test nucleare del regime canaglia di Kim Jong-un, che sicuramente aggravare la prolungata crisi della sicurezza nell’Asia orientale.

Un altro elemento di intrigo nella diplomazia nucleare russa è incentrato sull’Iran, che è diventato un importante fornitore, tra gli altri, di droni Shahed-136, che sono stati utilizzati dalle forze russe come moltiplicatore di forza per attacchi missilistici sulle infrastrutture civili ucraine. Non è chiaro cosa stia fornendo la Russia in cambio di questa esportazione clandestina, ma l’Arabia Saudita e altri stati del Golfo sono preoccupati per le vanterie iraniane sui missili ipersonici, che sono aumentate dopo l’ultima visita di Patrushev a Teheran. Mosca rimane formalmente contraria all’armamento del programma nucleare iraniano, ma l’interruzione dei colloqui multipartitici sul rimodellamento dell’accordo approvato dalle Nazioni Unite, annullato dagli Stati Uniti nel 2018, si adatta perfettamente agli interessi russi.

La Russia si sta posizionando come la paladina dell’abbattimento dell’ordine mondiale dominato dall’Occidente, e il regime di non proliferazione nucleare costituisce un importante pilastro di questo ordine in continua evoluzione. Un singolo attacco con una testata nucleare non strategica potrebbe non fare molta differenza sui campi di battaglia scarsamente popolati del Donbas (sebbene l’impatto non debba essere sottovalutato), ma è certo che scuoterà gravemente la governance globale. L’Occidente rinvigorito e determinato sta dispiegando ogni possibile mezzo di deterrenza per impedire una violazione del tabù nucleare. Ma è essenziale mobilitare questo sostegno anche nel Sud del mondo, che può rimanere ambivalente sui parametri della guerra ma è certamente contrario a un’escalation nucleare. La Cina potrebbe non voler vedere la Russia sconfitta.