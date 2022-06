Ha permesso alla Russia di utilizzare il territorio bielorusso come piattaforma per attaccare l’Ucraina e ha permesso a Mosca di schierare missili nucleari vicino al confine ucraino. Ha dirottato un aereo di linea europeo e ha creato una crisi migratoria. E ha attuato una brutale repressione del dissenso che include la tortura di esponenti dell’opposizione.

Ma nonostante tutto questo, l’autocrate bielorusso Alyaksandr Lukashenka potrebbe aver appena scoperto la piccola via di fuga perfetta per liberare il suo regime dalle sanzioni occidentali e dall’isolamento internazionale. La chiave della potenziale liberazione e riabilitazione di Lukashenko risiede in un problema creato dal suo alleato e mecenate Vladimir Putin: l’incombente crisi alimentare globale che è risultata dal blocco russo del Mar Nero sul grano ucraino.

Parlando a un vertice straordinario dei leader dell’UE a Bruxelles, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che la crisi alimentare è “colpa solo della Russia”, accusando Mosca di impedire a 22 milioni di tonnellate di grano di essere spedite dai porti ucraini del Mar Nero.

Nel tentativo di alleviare la crisi, i leader europei stanno cercando strade alternative per portare il grano ucraino sui mercati globali. Un’opzione presa in considerazione è la spedizione del grano via ferrovia verso i porti del Mar Baltico. E qui sta il tranello. Per raggiungere i porti marittimi del Mar Baltico come il porto lituano di Klaipeda, la maggior parte di quel grano dovrebbe passare attraverso la Bielorussia.

In un commento ai giornalisti del 10 maggio, il Ministro dei trasporti lituano Marius Skuodis ha affermato che l’Occidente deve affrontare la Russia e “osare sbloccare i porti” o “utilizzare le infrastrutture esistenti e trasportare grano attraverso la Bielorussia, il che ci consentirebbe di utilizzare l’intero capacità del porto di Klaipėda, nonché la capacità dei porti lettoni ed estoni. Ciò richiederebbe un certo corridoio umanitario attraverso la Bielorussia”. Skuodis ha aggiunto che “se una spedizione ucraina provenisse dalla Bielorussia, l’accetteremmo”.

E qui sta il sgradevole dilemma. Per risolvere una crisi alimentare mondiale potenzialmente catastrofica che è stata prodotta da Putin, l’Occidente potrebbe aver bisogno di fare un accordo con Lukashenko.

Il Primo ministro lettone Krišjānis Kariņš ha riassunto in modo succinto il problema dell’accordo con il diavolo, osservando che, da un lato, la Bielorussia sarebbe la via più efficiente per portare grano ai porti baltici, che “hanno molta capacità”. Ma d’altra parte, ha aggiunto, “la domanda è cosa chiederà in cambio la Bielorussia. E quel prezzo potrebbe essere troppo alto”.

Il prezzo richiesto da Minsk comporterebbe quasi certamente l’allentamento delle sanzioni internazionali contro il regime di Lukashenko. Il Primo Ministro lussemburghese Xavier Bettel ha definito l’idea di concludere un simile accordo con la Bielorussia “un po’ complicata”.

Sono disponibili opzioni alternative oltre alla rotta bielorussa per il grano ucraino.

I funzionari hanno notato che un po’ di grano può essere spedito dall’Ucraina ai porti marittimi baltici attraverso la Polonia, ma la capacità su questa rotta sarebbe limitata a causa di problemi logistici tra cui un arretrato di traffico, una carenza di carri adeguati e il fatto che l’Ucraina e la Lituania utilizzano ancora scartamenti ferroviari standard sovietici che sono più larghi degli scartamenti standard europei utilizzati dalla Polonia. Di conseguenza, secondo Skuodis, solo due o tre treni al giorno possono viaggiare in Lituania dalla Polonia.

Anche il porto polacco di Danzica e il porto rumeno di Costanza vengono presi in considerazione come alternative, ma tali opzioni includono gli stessi problemi logistici legati alla spedizione del grano in Lituania attraverso la Polonia. L’opzione più praticabile dal punto di vista logistico è l’apertura di un corridoio attraverso la Bielorussia, ma questa è anche la più sgradevole politicamente.

Mentre i leader occidentali valutano le loro opzioni, il regime di Lukashenko continua ad agire come un facilitatore e un co-aggressore nella guerra illegale e non provocata di Putin contro l’Ucraina. Pochi giorni dopo aver consentito alla Russia di dispiegare missili Iskander con capacità nucleare in grado di colpire l’Ucraina dal territorio bielorusso, Lukashenka ha ordinato la creazione di un nuovo comando militare nel sud della Bielorussia, vicino al confine ucraino.

Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha giustamente affermato che la Russia sta cercando di sfruttare la crisi del grano che ha creato per ‘ricattare’ l’Occidente affinché revochi le sanzioni. Data la dipendenza economica e politica quasi assoluta della Bielorussia dalla Russia, allentare le sanzioni alla Bielorussia in cambio dell’aiuto all’esportazione di grano ucraino sarebbe, in effetti, lo stesso che allentare le sanzioni a Mosca.

Un accordo con il diavolo per affrontare l’incombente crisi alimentare mondiale potrebbe essere allettante. Ma è una tentazione da evitare.

La versione originale di questo intervento è qui.