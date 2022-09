La Regina Elisabetta II ha segnato una distinzione definita per la sua nazione e il mondo. Simbolo di unità, saggezza, umiltà e grazia, ha tracciato una nuova era di dinamismo con valori e principi radicati come pilastri inflessibili centrali nel suo regno. Rimane come l’ultima manifestazione di una figura unita in Gran Bretagna, superando le divisioni e gli assalti dello spettro politico disfunzionale a volte con il suo servizio disinteressato e il suo impegno come monarca unificatore. A livello globale, rimane una figura rispettata e imponente, sforzandosi di svolgere il suo ruolo migliore nel portare messaggi di pace, progresso e speranza e per plasmare stabilità e norme con una vita di servizio e sacrificio. Durante la sua monarchia, la Gran Bretagna si è trovata in una nuova fase di cambiamenti e transizioni di potere globali, fungendo da fondamento della forza guidata e del tifo impenitente per il ringiovanimento nazionale e globale con impatto sulla civiltà.

La Gran Bretagna, un tempo l’impero di gran lunga più potente del mondo, è vissuta in una nuova sfera di dicotomia di potere all’indomani della seconda guerra mondiale. Con perdite e cambiamenti strutturali che l’hanno costretta ad abbandonare il suo vasto impero, ha ricevuto uno spettro misto di apprezzamento e ammonimento per il suo ruolo e l’esito del periodo coloniale in vaste aree del mondo. Alcuni sono stati molto critici nei confronti dei suoi abusi e ingiustizie nelle ex colonie e hanno identificato le atrocità come un simbolo della continua oppressione dell’Occidente. Alcuni di questi sono stati tradotti nelle reazioni esultanti per la morte della defunta regina, il che è sfortunato. La Gran Bretagna è stata prevalentemente una forza del bene, dove le eredità e i contributi alle ex colonie sono stati parte integrante e fondamentale per l’attuale stato degli affari progressisti oggi nella maggior parte degli stati. Con un’influenza estesa in tutto il mondo in cui il sole non tramonta mai nel suo impero, per decenni si sono formate narrazioni prevalenti che hanno dipinto il suo ruolo nella luce negativa, inquadrate dalla prospettiva e dall’agenda del narratore.

Il nuovo, preponderante e prevalente assorbimento dei sentimenti risvegliati e la cultura dell’annullamento, hanno spinto la marea verso l’influenza dei nuovi gruppi demografici, i quali quasi tutti non hanno vissuto il reale contesto dell’epoca coloniale. Incoraggiati dall’impatto e dallo slancio dell’efficacia e della portata delle voci e dalle implicazioni di vasta portata, le narrazioni e i sentimenti sono modellati per difendere le cause ritenute più tempestive con il cambiamento della monarchia nell’accumulare pressioni sia per la Gran Bretagna e la famiglia reale ad abbracciare un percorso segnato dai sensi di colpa e ad essere ritenuta moralmente responsabile delle passate politiche coloniali, indipendentemente dalle vere affiliazioni o ruoli.

Apporti positivi e lasciti del suo segno distintivo rimangono sepolti e castigati. La verità rimane che i valori e i principi di democrazia, santità costituzionale, uguaglianza, stato di diritto e giustizia costituiscono le principali attribuzioni e l’impatto del governo e dell’influenza della Gran Bretagna. A differenza di alcune egemonie passate, l’impero britannico è stato prevalentemente una forza che cerca di espandere il proprio intento economico e politico globale con l’autocoscienza degli obblighi basati sui principi nel costruire le basi del rispetto dei diritti e una derivazione economica etica. Nella maggior parte delle colonie sotto il suo governo, il progresso economico e le fondamenta sono stati destinati allo sviluppo, che vanno dalle infrastrutture al supporto educativo nello sviluppo dei talenti locali e nell’assicurare una cultura sistemica delle competenze e delle capacità locali per il progresso personale in futuro.

Lo sviluppo fisico sotto forma di ausili e strutture è stato imponenti, ma i contributi principali sono sempre stati i sistemi istituzionali di governance, legge e ordine e approccio basato sul valore nel sistema politico. Il sistema democratico di governo con l’adesione ai principi universali di base della protezione dei diritti umani, della libertà, della giustizia e dello stato di diritto rimane il riflesso ultimo dell’eredità britannica, nella creazione di un quadro culturale e socioeconomico duraturo che costituisce il fondamento stesso dell’eredità di un paese progresso futuro post-colonialismo. Sono stati perseguiti i pilastri della mobilità sociale e della coesione sociale, con i giusti indicatori e strumenti di supporto per garantire il progresso economico collettivo nello sviluppo del capitale umano locale e della crescita fisica, sulla base di un modello di avanzamento economico aperto e capitalista con il perseguimento del commercio aperto e dell’allineamento con il commercio mondiale e le reti economiche. Tutto ciò ha consentito agli stati di prosperare e di uscire dalla stagnazione economica e dalla povertà, a differenza dei sistemi autocratici e chiusi degli stati sotto i modelli autoritari e non democratici. Dal Commonwealth all’impegno bilaterale, la sfera dell’obbligo postcoloniale e dei doveri morali permane mutuamente comprensibile, con un radicato senso di spinta di principio per l’orientamento al dovere.

Il sistema giuridico basato sulla giustizia e lo stato di diritto, con i modelli di governance costituzionale, rimangono la pietra angolare del governo dei lasciti. La Gran Bretagna ha anche continuato a svolgere un ruolo fondamentale nell’assistere le sue ex colonie nella pianificazione del proprio percorso di sviluppo e avanzamento, con varie misure e aiuti nel fornire supporto sia morale che strutturale. Viene introdotto e sviluppato il sistema democratico, che dà origine a democrazie in varie parti del mondo. Malesia, Singapore, India e molti altri hanno tutti goduto dei frutti del lavoro nello stabilire il giusto fondamento istituzionale nel plasmare i diritti delle persone di scegliere ed eleggere i propri governi e assicurare i propri diritti e libertà fondamentali. Hong Kong ne ha beneficiato prima della consegna alla Cina, con la Gran Bretagna che continua a mantenere l’obbligo e il sostegno morale nel sostenere i diritti universali di Hong Kong. Nel caso della Malesia, la Gran Bretagna ha continuato a fornire supporto e garanzie difensive e di sicurezza durante il primo periodo di indipendenza, continuando fino ad oggi con il patto di sicurezza FPDA, insieme a Singapore.

È questa convinzione di fede e un approccio basato sul valore nel suo governo dell’impero che lo distingue dalla sua lunga lista di predecessori. Le capacità di autorealizzazione e di autocorrezione che gli hanno permesso di riparare i modi e di impostare il miglior percorso da seguire per la sua nazione e le sue civiltà, vincolate dal codice degli obblighi morali e globali, convalidano la sua posizione globale. Un altro aspetto spesso trascurato è come riesca ad accettare il passaggio pacifico del potere e del primato globale negli Stati Uniti, dove le storie passate sono sempre state il contrario. Una potenza ascendente desiderosa di sostituire la potenza egemonica esistente finisce sempre con un conflitto inevitabile, come sposato dalla trappola di Tucidide. Il declino dell’impero britannico e l’eventuale passaggio del dominio globale e della leadership allo zio Sam è stato uno dei rari momenti di accettazione, realizzazione e transizione pacifica, meno il potenziale spargimento di sangue e decenni di un’altra guerra globale con conseguenze inimmaginabili per un mondo che ancora vacilla dalle conseguenze delle due grandi guerre. Passare il testimone a un’altra potenza per succedere alla leadership globale senza destabilizzare la pace e la stabilità globali crea un’eredità morale e una precedenza, nonostante le debolezze e l’incapacità di mantenere il suo primato globale che ha legato le mani della Gran Bretagna. La Gran Bretagna avrebbe ancora una potenza di fuoco sufficiente per rimanere imperturbabile, con la capacità di un’opzione di terra bruciata, ma la teoria della pace democratica garantisce ancora una volta che un’eguale accettazione di valori e modelli simili eviti l’apertura di conflitti.

Entrambe le democrazie con solide strutture democratiche sottostanti, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno dimostrato come i conflitti e le guerre non siano inevitabili, con un impegno energico per i principi di libertà e rispetto per gli ideali di democrazia, buon governo e diritti delle persone. La Gran Bretagna rimane una forza con la massima importanza per la pace e la stabilità globali, nonostante le incertezze che ci attendono con l’impatto in piena regola della Brexit e il difficile clima politico interno, insieme al gioco di indovinelli sul futuro orientamento del paese sotto re Carlo III. La presenza britannica in Indo-Pacifico e le misure di controbilanciamento contro la Cina sono ancora necessarie a Washington e al resto della squadra di contenimento contro Pechino. Sebbene disallineati con l’obiettivo e le politiche centrali di Bruxelles, il potenziale e la forza economica e militare attuale e futura della Gran Bretagna rimangono una parte indiscutibile della strategia dell’Europa nell’affrontare sia le minacce convenzionali di Mosca e Pechino che le sfide non tradizionali dei rischi climatici e sanitari, tra i tanti altri. È iniziata una nuova frontiera del ruolo della Gran Bretagna per la pace e la stabilità globale, con Re Carlo ora pronto a imprimere il suo marchio nella sua essenza unica ma radicata del vero ruolo e dell’impatto della monarchia.