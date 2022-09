Con Putin impantanato nella guerra in Ucraina e alle prese con disordini interni, è tempo che l'Occidente provi a negoziare una via di ritorno dall'orlo del baratro. In caso contrario, il rischio è che la guerra si intensifichi e si estenda oltre i confini dell'Ucraina

La dichiarazione di mobilitazione parziale del Presidente Vladimir Putin è un segno del totale fallimento della strategia russa in Ucraina dell’invasione di febbraio. Che Putin abbia aspettato così tanto prima di dichiarare la mobilitazione è in parte perché implica un implicito riconoscimento di questo fallimento, e del fatto che l’‘operazione militare speciale‘ è in realtà una guerra su vasta scala, che la Russia sembra perdere. Anche perché temeva -giustamente- un contraccolpo da parte del pubblico russo. Il suo regime è ora in serio pericolo. Un’altra grande sconfitta molto probabilmente lo farebbe crollare.

Ciò che potrebbe essere molto più pericoloso della mobilitazione stessa è la combinazione di questo annuncio con la decisione di tenere referendum nel Donbass orientale (riconosciuto come indipendente dalla Russia a febbraio) e negli altri territori occupati dalle forze russe durante l’invasione.

La questione chiave non sono i risultati del referendum, che sono una conclusione scontata, ma se il governo e il Parlamento russi si muovano immediatamente per annettere questi territori.

Se lo faranno, sarà un segno che Mosca ha rinunciato a ogni speranza di pace ed è pronta a combattere all’infinito; poiché questa annessione non potrebbe mai essere accettata dall’Ucraina o dall’Occidente e far parte di qualsiasi accordo concordato.

Il meglio che si può sperare in Ucraina sarà quindi una serie di cessate il fuoco instabili, punteggiati dalla guerra, come è avvenuto in Kashmir negli ultimi 75 anni.

Entro la prossima settimana sarà chiaro se questa sia effettivamente l’intenzione di Mosca, o se i referendum siano invece una mossa per creare merce di scambio per negoziati futuri. Va ricordato che le repubbliche separatiste del Donbass hanno dichiarato l’indipendenza dall’Ucraina nel 2014, ma solo otto anni dopo, alla vigilia della guerra di febbraio, Mosca ha riconosciuto ufficialmente la loro indipendenza. Nel frattempo, Mosca ha negoziato con l’Ucraina e l’Occidente il ritorno di questi territori all’Ucraina con garanzie di piena autonomia, ai sensi dell’accordo di Minsk II del 2015.

Anche questa volta i referendum possono essere una minaccia all’annessione se l’Occidente non cerca un compromesso, piuttosto che un preludio all’annessione immediata. Qualche speranza che questo possa essere il caso, è stata data dal riferimento di approvazione di Putin, nel suo discorsodella scorsa settimana, all’offerta di pace dell’Ucraina di marzo, che includeva un trattato di neutralità e un’archiviazione delle controversie territoriali per futuri negoziati. Le ragioni del fallimento di quei negoziati di pace sono molto controverse, ma nella versione russa dei fatti è stato l’Occidente a bloccarli e l’Ucraina ad abbandonarli.

Le ragioni per cui Mosca potrebbe volere un cessate il fuoco sono ovvie. Il piano originale di Putin, di catturare Kiev e trasformare l’Ucraina in uno Stato cliente, è fallito completamente. Il piano di ripiego, per catturare le aree di lingua russa dell’est e del sud, è stato combattuto fino a un punto morto molto al di sotto di molti dei suoi obiettivi chiave, e ora corre il serio rischio di essere respinto dalla controffensiva ucraina. Il regime di Putin è stato duramente scosso dalla sconfitta nella provincia di Kharkiv. Se l’Ucraina dovesse cacciare la Russia da Kherson o da gran parte del Donbass, la sopravvivenza di Putin al potere sarebbe in discussione.

Se non ci sono cessate il fuoco o negoziati di pace, la Russia ha mezzi per una seria escalation. Potrebbe difendere i restanti territori occupati,intensificando notevolmente gli attacchi alle infrastrutture ucraine, che sono già iniziati. Se la Russia dovesse annettere i territori occupati, allora è possibile che Putin minacci attacchi nucleari per difendere quello che Mosca definirebbe poi territorio sovrano russo. Poiché l’Amministrazione Biden rende sempre più evidente che sta cambiando la politica degli Stati Uniti ‘One China’, la Russia può anche sperare che in risposta la Cina aumenterà notevolmente gli aiuti militari e finanziari.

Nel frattempo, come già vediamo, i disordini nella società russa sono destinati a crescere. Questo malcontento è aggravato da un misto -spesso presente allo stesso tempo nella mente dei russi- di opposizione alla guerra stessa e di furia per l’incompetenza della sua condotta da parte di Putin e del suo entourage.

Se continua così, allora un colpo di Stato contro Putin diventerà una possibilità concreta. Questo non sarebbe necessariamente violento e potrebbe in effetti non apparire affatto pubblicamente. Invece,una delegazione di esponenti dell’establishment andrebbe da Putin e gli direbbe che, per preservare il regime stesso, è necessario che lui(e alcune altre figure di spicco implicate nel fallimento militare, come il ministro della Difesa, Sergei Shoigu) faccia un passo indietro, in cambio di garanzie di immunità dall’azione penale e di sicurezza delle proprietà. Qualcosa di simile è accaduto quando Boris Eltsin ha ceduto il potere a Putin, nel 1999.

I membri dell’establishment russo che compissero un simile passo, correrebbero gravi rischi: per se stessi personalmente se la mossa fallisse, ma anche per l’establishment russo e la stessa Russia, se un cambio di leadership portasse a una spaccatura nell’élite, caos politicoe un indebolimento radicale dello Stato centrale.

Avrebbero quindi probabilmente bisogno di una assicurazione che se Putin viene rimosso, l’Occidente sarebbe pronto offrire al suo successore un accordo che consenta al nuovo governo di rivendicare, in una certa misura, il successo russo. Altrimenti, governando uno Stato e un esercito indeboliti, e di fronte a quelle che i russi considererebbero richieste occidentali di resa incondizionata, il nuovo governo si assumerebbe il fardello catastrofico della democrazia tedesca di Weimar, dopo la prima guerra mondiale, costantemente etichettata come il regime della resa e umiliazione nazionale.

Considerando questa prospettiva, il successore di Putin molto probabilmente incolperebbe personalmente l’ex Presidente per tutto ciò che è andato storto in Ucraina, rispondendo al contempo alle crescenti richieste dei sostenitori della linea dura russi di dichiarare la completa mobilitazione nazionale e intensificare notevolmente la guerra. Ciò potrebbe estendere la guerra oltre i confini dell’Ucraina. Se vogliamo evitare questa prospettiva, c’è ancora tempo perché l’Occidente raccolga l’offerta implicita di colloqui di Putin; ma non molto tempo.