Oksana Pokalchuk, che ha trascorso sette anni a documentare e indagare sulle violazioni dei diritti umani in qualità di direttrice di Amnesty International Ucraina, ha rassegnato le dimissioni venerdì a seguito di un controverso rapporto di Amnesty International intitolato ‘Le tattiche di combattimento ucraine mettono in pericolo i civili’.

Il rapporto di Amnesty, che accusa l’esercito ucraino di basare le sue truppe troppo vicino alle infrastrutture civili, è stato ampiamente condannato dai funzionari ucraini e da molti altri membri della comunità internazionale, compresi gli esperti di crimini di guerra. Nel frattempo, il Cremlino ha accolto calorosamente le affermazioni di Amnesty, con funzionari russi che promuovono attivamente il rapporto per giustificare la campagna di bombardamenti in corso di Mosca in Ucraina.

Pokalchuk si è rivolta a Facebook il 4 agosto per sconfessare il rapporto, spiegando che la filiale globale di Amnesty ha effettivamente messo da parte il team di Amnesty Ucraina e ha proceduto alla pubblicazione senza il loro contributo o consenso. Si è dimessa il giorno successivo, scrivendo: “Sebbene controvoglia, l’organizzazione ha creato materiale che suona come supporto per le narrazioni russe. Cercando di proteggere i civili, lo studio è invece diventato uno strumento di propaganda russa”.

Secondo il diritto umanitario internazionale, gli eserciti hanno la responsabilità di non utilizzare infrastrutture civili come scuole operative e ospedali o aree densamente popolate per operazioni militari che potrebbero attirare il fuoco nemico. L’Ucraina non fa eccezione. Tuttavia, il rapporto di Amnesty fa alcune evidenti omissioni. Sebbene rilevi che le tattiche dell’Ucraina non giustificano in alcun modo gli attacchi russi, non affronta la strategia dimostrata dalla Russia di prendere di mira oggetti civili senza valore militare. Inoltre, ignora le prove che l’Ucraina ha compiuto uno sforzo concertato per evacuare i civili dalle aree di intensi combattimenti.

Sebbene tali pratiche siano esplicitamente vietate dal diritto internazionale, la Russia ha ripetutamente attaccato le infrastrutture civili nell’impunità, bombardando spesso le aree residenziali di notte e gli spazi pedonali durante il giorno. Anche edifici chiaramente segnalati come un magazzino della Croce Rossa Internazionale e il Teatro Mariupol Drama, che ospitava circa 1.000 civili ed era identificato con la parola ‘bambini’, sono stati ridotti in macerie dagli scioperi russi.

Gli attacchi all’assistenza sanitaria ucraina sono stati così frequenti e mirati da sembrare parte di una campagna deliberata piuttosto che di un caso fortuito. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha documentato 433 attacchi alle strutture sanitarie ucraine. Nonostante tutto, Amnesty International ha scelto di concentrare la sua attenzione su 19 città in cui i soldati ucraini avrebbero basato le loro operazioni troppo vicino alle infrastrutture civili.

Alcune delle aspettative espresse nel rapporto di Amnesty, come l’idea che le truppe ucraine dovrebbero difendere i civili dall’attacco russo senza sostare nelle vicinanze, sono a dir poco assurde. Ma nonostante le clamorose critiche, Amnesty International ha difeso le sue affermazioni. Il suo segretario generale, Agnès Callamard, ha respinto tutte le obiezioni al rapporto, twittando: “Mob e troll dei social media ucraini e russi: oggi sono tutti impegnati ad attaccare le indagini di Amnesty. Questa si chiama propaganda di guerra, disinformazione. Questo non intaccherà la nostra imparzialità e non cambierà i fatti”.

Il commento di Callamard non caratterizza la natura delle critiche che la sua organizzazione ha ricevuto. Tra la ‘mafia’ di critici figurano figure di spicco come il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che ha respinto l’idea che la colpa delle morti di civili ricada sulla vittima piuttosto che sull’aggressore. “Non ci può essere nemmeno ipoteticamente alcuna condizione in base alla quale un attacco russo contro l’Ucraina diventi giustificato”, ha detto in un discorso condiviso su Telegram.

Numerosi funzionari internazionali si sono uniti a Zelenskyy nella sua critica al rapporto di Amnesty. “Dopo 163 giorni di guerra non provocata iniziata dal Cremlino, dovrebbe essere assolutamente chiaro che gli ucraini sono in pericolo a causa dell’aggressione russa, della brutalità delle sue forze e del loro incessante sbarramento contro le città di tutto il Paese”, ha twittato l’ambasciatore statunitense in Ucraina, Bridget Brink. Anche il Ministero degli Affari Esteri estone e il Ministro degli Affari Esteri lettone sono stati tra coloro che hanno espresso le loro critiche. Nel frattempo, il quotidiano britannico ‘The Times’ ha definito Amnesty International “i propagandisti di Putin“.

Per quanto riguarda i troll russi, Callamard dovrebbe probabilmente ricontrollare. Lungi dall’opporsi alla relazione, sono felicissimi. La propaganda russa ha ripetutamente cercato di incolpare le forze armate ucraine per gli attacchi ai civili perpetrati dai russi e ha spesso tentato di giustificare gli attacchi alle infrastrutture civili affermando falsamente che gli obiettivi civili erano obiettivi militari. Ad esempio, dopo che la Russia ha bombardato di proposito un ospedale per la maternità funzionante a Mariupol a marzo, i propagandisti russi hanno tentato di giustificare l’attacco dicendo che l’ospedale era controllato dall’esercito ucraino.

Il rapporto di Amnesty non ha solo giocato su queste pericolose narrazioni. Fondamentalmente, ha dato carta bianca al Cremlino per continuare la sua strategia di prendere di mira l’assistenza sanitaria e le infrastrutture civili dell’Ucraina.

I diplomatici russi hanno già twittato un post che utilizza il rapporto di Amnesty per legittimare il bombardamento di ospedali, scuole e altri obiettivi civili ucraini. “Quando un edificio civile viene utilizzato per scopi militari, si trasforma in un obiettivo legittimo per un attacco di precisione”, si legge nel post. “L’Ucraina continua a farlo, ma ora nemmeno Amnesty può gestirlo. Ogni volta che MSM ti mostra le foto di una scuola o di un ospedale ucraino distrutto, chiedi sempre: chi c’era dentro?”

Questo tweet dell’ambasciata russa non è l’unica prova che Mosca stia sfruttando il rapporto di Amnesty per scopi propagandistici. L’ufficio di Amnesty International a Mosca è stato chiuso con la forza dalle autorità russe nell’aprile 2022. Il suo sito web è bloccato in Russia e in genere i russi non sono in grado di accedere ai contenuti di Amnesty. Tuttavia, Meduza ha riferito che il recente rapporto di Amnesty è diventato una notizia di tendenza sull’aggregatore Yandex News, che non indicizza i media indipendenti, suggerendo che le autorità russe stanno diffondendo deliberatamente la storia per screditare l’Ucraina e giustificare la violenza nei confronti della popolazione civile.

Sembra che le peggiori paure di Pokalchuk si siano avverate. Il rapporto di Amnesty, per quanto ben intenzionato, ha probabilmente autorizzato la Russia a continuare i suoi attacchi contro i civili ucraini. Questo tragico esito avrebbe potuto essere evitato se Amnesty International avesse mostrato fiducia nei suoi colleghi ucraini e affidato tali rapporti a chi conosceva la regione.

La versione originale di questo intervento è qui.