Dall’inizio della campagna di ‘mobilitazione parziale’ in Russia, in Bielorussia sono iniziati processi che hanno creato un maggiore potenziale di escalation armata in questa direzione, in particolare nell’Ucraina settentrionale. In quanto tale, il 14 ottobre, secondo il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei, la Bielorussia ha iniziato a introdurre un regime di operazioni antiterrorismo (CTO) per far fronte alle “provocazioni” dei paesi vicini.

L’annuncio del regime della CTO in Bielorussia non è stata una sorpresa per Kiev, poiché le tensioni al confine tra i due paesi hanno continuato a ribollire dall’inizio della guerra. Le esercitazioni militari sono state tenute da entrambe le parti al confine; nella sola Bielorussia, gli esercizi sono stati prorogati di 27 settimane. Su questo, non sorprende che rotazioni nascoste di unità militari bielorusse abbiano avuto luogo regolarmente lungo il confine con l’Ucraina. Di conseguenza, ora è altamente improbabile che il raggruppamento di truppe russe in Bielorussia colga di sorpresa le unità ucraine.

Minsk ha una sua logica per le sue azioni di fronte alla guerra di Mosca contro l’Ucraina. L’annuncio del regime CTO è stato preceduto dal ruolo crescente del reggimento Kalinowski non solo direttamente in Ucraina ma anche con la più ampia opposizione bielorussa. Per otto mesi di guerra, il reggimento è cresciuto quasi delle dimensioni di una brigata e sono disponibili abbastanza pezzi di artiglieria per formare completamente una brigata. In generale, l’attuale numero di unità rappresenta già più di un reggimento. Di conseguenza, ciò pone alcune sfide al regime di Alyaksandr Lukashenko, poiché, per la prima volta, i suoi oppositori vengono organizzati in formazioni armate con obiettivi politici specifici per cambiare il potere in Bielorussia.

Le recenti azioni politiche hanno portato a un accresciuto conflitto tra l’opposizione ufficiale bielorussa in esilio, rappresentata dal gabinetto di transizione di Svetlana Tikhanovskaya, e le autorità ucraine. Kiev vede nell’ufficio di Tikhanovskaya la “mano del KGB” e il fatto che siano stati fatti pochi progressi nei due anni di opposizione in lotta con il regime di Lukashenko non fa che alimentare la possibilità che il battaglione Kalinowski venga utilizzato per scopi politici. Inoltre, i rappresentanti del reggimento stanno già ottenendo consensi non solo tra le autorità ucraine ma anche tra i governi polacco e lituano. La sfiducia nei confronti dell’opposizione bielorussa in stile 2020 aumenterà solo con l’intensificarsi del conflitto tra Minsk e Kiev, potenzialmente dirigendosi verso uno scontro armato aperto.

A seguito dell’operazione Kupyansk-Lyman, l’esercito russo ha subito pesanti perdite di equipaggiamento e munizioni. Pertanto, le truppe russe devono ora rifornire le loro scorte a spese delle riserve bielorusse. A tal fine, il 21 ottobre, il 7 ° Gruppo di vagoni ferroviari carichi di equipaggiamento militare riattivato delle forze armate bielorusse è partito dalla stazione ferroviaria di Urechye, che si trova a nord-ovest di Minsk. Questa volta, 20 unità BMP-2, che sono state rimosse dalla 969a base della riserva dei carri armati, sono state inviate alla stazione ferroviaria di Volokonovka (regione di Belgorod in Russia) e poi in direzione di Luhansk. Tutta l’attrezzatura è arrivata nella regione di Belgorod il 24 ottobre.

In generale, nell’ultimo mese, il regime di Lukashenko ha consegnato alla Russia:

Almeno 122 carri armati T-72A;

da 36 a 44 camion degli Urali;

20 BMP-2.

Da ciò, vediamo che le principali riserve provengono da apparecchiature attualmente obsolete, in particolare i carri armati T-72A, che molto probabilmente saranno utilizzati per rifornire le unità meccanizzate dell’esercito russo nel Donbasa.

Ma resta ancora la domanda sul vero scopo di questo gruppo comune di forze in Bielorussia. Nell’ultimo mese, almeno 16 scaglioni delle forze armate russe sono arrivati ​​in Bielorussia. Le forze principali furono spostate nelle regioni di Baranovichi, Lepel e Vitebsk. Al momento in cui scrivo, il numero esatto di militari russi in Bielorussia e la quantità specifica di equipaggiamento e munizioni inviate lì non è chiaro. Ma è già chiaro che il trasferimento di un numero significativo di truppe ed equipaggiamenti è attivamente in corso e potrebbe intensificarsi a seguito dell’annuncio ufficiale del ritiro dell’esercito russo dalla riva destra della regione di Kherson, che era stato preceduto dall’evacuazione frettolosa di oggetti di valore e dal popolazione locale della zona.

Cresce il rischio reale che, sulla base delle unità di riserva e della BKhVT (base di deposito per veicoli militari), le forze russe della direzione Kherson possano essere schierate in formazioni di combattimento, costruendo dalle tre brigate meccanizzate separate a spese della bielorussa attrezzatura. La mobilitazione segreta del personale di servizio in Bielorussia conferma il fatto che questo scenario dovrebbe essere considerato come una prima risposta alla ritirata di Kherson, se dovesse davvero accadere ( Kiev Post , 14 ottobre).

È anche probabile che i russi appena mobilitati possano essere subordinati agli ufficiali bielorussi regolari. Ciò è stato indirettamente confermato dal fatto che la Bielorussia e la Russia stanno progettando di creare centri di addestramento al combattimento per l’addestramento congiunto del personale militare delle rispettive forze armate. A tal fine, la principale unità medica delle forze armate bielorusse ha iniziato a svolgere esercitazioni sul campo per un suo possibile dispiegamento. Durante le esercitazioni, i militari al centro hanno completato una serie di manovre e hanno elaborato il dispiegamento di “unità strutturali nell’area”.

Questo è anche un indicatore del fatto che molto probabilmente verrà formato un gruppo di sciopero dalle unità russe in Bielorussia nel prossimo futuro, di cui lo stato maggiore ucraino ha regolarmente avvertito. Complessivamente, i compiti di questo raggruppamento saranno mettere a repentaglio la fornitura di aiuti all’Ucraina e sequestrare la centrale nucleare di Rivne, la cui cattura, unita ai dilaganti attacchi alle infrastrutture elettriche nell’Ucraina occidentale, consentirà alle forze russe di limitare i uso del trasporto ferroviario a causa della carenza di locomotive diesel in Ucraina.

È probabile che il colpo di una tale mossa sia potente, indipendentemente dal fatto che le forze armate bielorusse partecipino direttamente o meno. Dato il livello di addestramento delle forze ucraine, le probabilità di successo del raggruppamento congiunto russo-bielorusso saranno insufficienti per completare i suddetti compiti. Va notato che, al momento di un’effettiva offensiva russa nell’Ucraina settentrionale, le forze armate ucraine avrebbero effettuato attacchi missilistici diretti alle infrastrutture all’interno della Bielorussia. E nel caso in cui le truppe ucraine raggiungano il confine condiviso dopo una potenziale offensiva in questa direzione, non si dovrebbe escludere la possibilità che unità bielorusse si uniscano attivamente alla lotta.