Nei 14 mesi trascorsi dal suo primo vertice a livello di leader, il Quad è passato dall’essere un oggetto brillante di potenziale allettante a una ruota di scorta usata di valore discutibile.

La funzione di deterrenza marittima anti-cinese del Quad è stata usurpata dal partenariato trilaterale AUKUS nel settembre 2021. L’inclinazione pro-Mosca di Nuova Delhi nel conflitto ucraino ha contaminato la democrazia del gruppo contro la struttura dell’autocrazia. E la geoeconomia del Quad e le funzioni della catena di approvvigionamento “China-minus” stanno per essere cannibalizzate dal quadro economico indo-pacifico, che sarà svelato il giorno prima del prossimo vertice di Tokyo Quad.

Dal 2017, il Quad aspira a un’identità più strutturata che conserva il suo scopo originario di meccanismo di coordinamento ad hoc, composto da democrazie, costruito attorno a un’agenda funzionale di reciproco interesse a quattro vie che conferisce beni pubblici significativi alla regione più ampia. Cerca anche di essere definito tanto da ciò che è: una “partenariato di democrazie che la pensano allo stesso modo” che promuove un “Indo-Pacifico libero da coercizioni, intimidazioni e ritorsioni economiche” – tanto quanto da ciò che non è – “un alleanza per la sicurezza, una NATO asiatica o un’istituzione formale».

Raddoppiare un modello basato sull’attività in cui le “quattro democrazie costituiscono il nucleo di un insieme rotante di coalizioni per la risoluzione dei problemi nell’Indo-Pacifico” sembra essere il percorso scelto. Presumibilmente, la Cina deve essere esclusa da queste coalizioni nonostante sia disposta e in grado di risolvere efficacemente i problemi, come è avvenuto nel dicembre 2004 quando ha chiesto ma gli è stato negato l’ingresso nel gruppo principale.

Il Quad deve affrontare una serie di venti contrari in avanti. Manca di una “componente economica seria, si basa concettualmente su un’India ambivalente e a molti leader asiatici sembra un contenimento della Cina”.

In un momento in cui Pechino sta raddoppiando il suo impegno e la sua centralità all’interno delle reti economiche dell’Indo-Pacifico, Washington e Nuova Delhi stanno uscendo piuttosto che abbracciare accordi commerciali regionali convenzionali. Una sottoscrizione quadrilatera a un accordo “gold standard” che prevede flussi di risorse australiani, input di progettazione giapponese, produzione indiana e consumo statunitense creerebbe co-dipendenze quadrilatere che nessun numero di “organismi ad hoc” per implementare il “disaccoppiamento gestito” può replicare. Anche l’indebolimento della partnership sui vaccini del Quad è un presagio di cautela.

L’India è l’anello indispensabile ma più debole del Quad. New Delhi si adatta in modo imbarazzante alla filosofia e allo scopo del gruppo. È marginalmente attaccato alle reti economiche regionali asiatiche, non ha mai considerato il wilsonismo un principio organizzativo della stabilità strategica in Asia ed è influenzato dalle correnti delle sue relazioni con la Cina. Inoltre, ottiene scarso conforto dai suoi partner Quad nella sua sfida di sicurezza più urgente: la frontiera himalayana.

Ancora più importante, il Quad si basa su una struttura di progettazione che pone erroneamente l’Indo-Pacifico come un unico “sistema” strategico. La regione è un compendio di due sistemi – un sistema dell’Asia Pacifico e un sistema dell’Oceano Indiano – che storicamente hanno operato in isolamento, mescolandosi nel loro punto di intersezione nel sud-est asiatico. Questi due sistemi presentano equilibri localizzati con interessi di sicurezza altamente differenziati tra i loro stati fermalibri, Giappone e India. La disputa sulle isole Senkaku o gli interessi strategici dell’Australia nelle isole del Pacifico sono tanto remoti a Nuova Delhi quanto lo è la linea di controllo himalayana del Ladakh in movimento a Tokyo o Canberra.

Gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia e l’India farebbero meglio ad approfondire operativamente la fondazione “tre più due” – Stati Uniti, Australia e Giappone nel Pacifico occidentale più Stati Uniti e India nella regione dell’Oceano Indiano – su cui i loro quattro angoli le aspirazioni sono imperniate.

Washington ha già istituzionalizzato la struttura a rete trilaterale delle sue alleanze del Pacifico con Tokyo e Canberra nell’ultimo decennio, ancorate all’alleanza USA-Giappone. Anche la partnership di difesa bilaterale di Washington con l’India ha assistito a un inconfondibile approfondimento. Sono stati firmati tre accordi quadro fondamentali per la difesa, istituite hotline dedicate, regolarizzata l’idoneità ai trasferimenti di tecnologie di fascia alta e istituzionalizzati esercitazioni da marina a marina sempre più sofisticate e scambi da comando a comando.

Questa configurazione “tre più due” è in sintonia con la geografia strategica dell’Indo-Pacifico, dato che il profilo della catena di isole nel Pacifico occidentale è favorevole alla pianificazione di emergenza congiunta quanto l’oceano aperto e la mancanza di acquisizione di obiettivi fissi nell’India L’oceano no. Washington, Tokyo e Canberra hanno ragioni crescenti per mantenere capacità federate di combattimento bellico per contrastare Pechino nel Pacifico. Nel frattempo, Washington e Nuova Delhi devono affrontare l’esigenza più limitata di sviluppare abitudini radicate di cooperazione interoperabile C4ISR (comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione) per dissuadere Pechino dal lanciare una sfida navale nell’Oceano Indiano.

Questa configurazione evita anche le sfumature dell’accerchiamento ed è meno probabile che inviti la pressione retributiva di Pechino sui suoi membri costituenti.

Il Quad non sta per dissiparsi come affermano i suoi critici. Fornisce un forum utile per i loro leader per arrivare ad approcci collettivi nei confronti della Cina, certamente il minimo comune denominatore, e promuove abitudini di interoperabilità strategica tra i suoi “tre più due” mattoni. Ma l’aspirazione del Quad a mettere insieme una più ampia coalizione asiatica che potrebbe far oscillare l’equilibrio di potere collettivo contro la Cina rimarrà un esercizio di futilità. E la sua base economica si sta più o meno sgretolando.