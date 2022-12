Il Qatar è stato solo l’inizio mentre il Medio Oriente osserva gli sport asiatici

Questo decennio e oltre potrebbe essere l’era degli sport mediorientali.

Potrebbe non essere ancora arrivato, ma la Coppa del Mondo in Qatar è stata il calcio d’inizio piuttosto che il finale.

Il Qatar e l’Arabia Saudita saranno i punti focali di questo decennio degli sport asiatici. Entro il 2030, l’Egitto e la Turchia potrebbero entrare a far parte del mix globale di hosting sportivo.

Ciò non significa che il Nord Africa arabo e berbero sarà messo da parte. Al contrario, appena due mesi dopo essere emerso come una superstar della Coppa del Mondo, il Marocco ospiterà la Coppa del mondo per club FIFA a febbraio .

Il Qatar ospiterà la Coppa d’Asia un po’ più tardi nel 2023. L’Arabia Saudita ospiterà sicuramente la Coppa del 2027.

Doha è tornata in scena come sede dei Giochi Asiatici del 2030; nel 2034 tocca a Riyadh.

L’Arabia Saudita e l’Egitto sono considerati i favoriti della FIFA per la Coppa del Mondo 2030 se decidessero di fare un’offerta per il torneo insieme alla Grecia.

Anche un campo marocchino per la Coppa del Mondo 2030 è nel regno delle possibilità.

Nel mezzo, un po’ incongruamente, l’Arabia Saudita, meglio conosciuta come un regno del deserto, ospiterà i Giochi Asiatici Invernali del 2029 nella sua futuristica città da 500 miliardi di dollari di Neom sul Mar Rosso, ancora da completare.

Inoltre, l’Arabia Saudita sta anche facendo un’offerta per i diritti della Coppa d’Asia femminile AFC 2026 .

Più lontano, il Qatar e l’Arabia Saudita stanno valutando separatamente di candidarsi per le Olimpiadi del 2036, ma potrebbero unire le forze. Egitto e Turchia stanno rimuginando le loro candidature separate.

Tutti i giocatori avranno imparato la lezione dalle critiche sui diritti umani e dei lavoratori affrontate dal Qatar nei 12 anni precedenti il ​​torneo che si è appena concluso. Le indicazioni sono che lo abbiano fatto anche gli attivisti per i diritti umani.

L’Arabia Saudita e l’Egitto, a differenza del Qatar, due dei peggiori violatori di diritti umani al mondo, rischiano di essere golosi di punizioni.

Tuttavia, per gli attivisti, la cartina di tornasole sarà se sottoporranno i paesi che ospitano i Mondiali del 2026 – Stati Uniti, Messico e Canada – allo stesso livello di critiche che ha subito il Qatar.

Tralasciando la natura faziosa e bigotta di alcune discussioni sui Mondiali del Qatar che non hanno risparmiato il trionfale sollevamento del trofeo a Lionel Messi da parte della vittoriosa squadra argentina perché l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani gli ha omaggiato con un tradizionale arabo cloak , il torneo ha alimentato un dibattito di lunga data sull’opportunità di concedere alle autocrazie che violano i diritti umani opportunità di hosting che consentano loro di proiettarsi sulla scena internazionale sotto una luce diversa.

La raffica di offerte e tornei che si terranno in Medio Oriente e le grandi conseguenze celebrative della Coppa del Mondo del Qatar dimostrano che le critiche allo stato del Golfo hanno fatto ben poco per indurre il Qatar o altre autocrazie regionali a riconsiderare il rischio di esporsi. Alla fine della giornata, la Coppa del Mondo ha ottenuto ciò che volevano i qatarioti.

Questo è probabilmente uno spunto di riflessione per gli attivisti per i quali i tornei costituiscono un’occasione d’oro per proseguire giustamente la campagna per i diritti umani e dei lavoratori in Medio Oriente e Nord Africa, a condizione che imparino dagli errori commessi con il Qatar.

Ciò non significa distrarre dai guadagni ottenuti dalla pressione degli attivisti per i lavoratori migranti e dal lodevole sforzo dei gruppi per i diritti umani e di altri che non si sono lasciati risucchiare nelle guerre culturali. Questo è vero, anche se per gran parte degli ultimi 12 anni non sono riusciti a prendere le distanze da critici che sembravano più guidati dal pregiudizio e dal fanatismo che da una genuina preoccupazione per la difficile situazione dei perdenti.

Gli stati arabi potrebbero stabilire un nuovo punto di riferimento per gli attivisti e ristrutturare la FIFA se l’Arabia Saudita tenterà per la seconda volta di ritagliare una nuova federazione regionale dai due maggiori elementi costitutivi dell’organismo calcistico mondiale, la Confederazione calcistica asiatica (AFC) e la Confederazione calcistica africana (CAF).

Desiderosa di essere l’hub regionale per lo sport e tutto il resto, dagli affari all’intrattenimento e all’innovazione, l’Arabia Saudita ha tentato nel 2018 di creare una federazione calcistica del sud-ovest asiatico.

Il regno, così come i membri dell’AFC Bahrain, Yemen, Oman, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldive, Sri Lanka e Pakistan, si sono inizialmente iscritti alla federazione. Tuttavia, l’iniziativa è fallita in pochi mesi.

Cavalcando l’onda del successo della Coppa del Mondo del Qatar, una potenziale nuova mossa per creare una federazione calcistica araba vedrebbe potenzialmente 12 federazioni mediorientali lasciare l’AFC di 47 membri e lasciare le sette federazioni nordafricane che ricadono sotto i 54 membri della Confederazione dell’African Football (CAF) non hanno avuto altra scelta che unirsi ai loro fratelli arabi.

Un rinnovato tentativo di creare un organismo del sud-ovest asiatico lascerebbe ai nordafricani la possibilità di rimanere nel CAF, ma priverebbe potenzialmente l’AFC di altre sette associazioni.

Il giornalista sportivo John Duerden cita un alto funzionario dell’AFC che aveva predetto nel 2015 durante la Coppa d’Asia a Canberra che “entro la fine del prossimo decennio, ci sarà una divisione nel calcio asiatico da est a ovest “.

Affrontando l’idea di una scissione araba, Duerden ha osservato che la serie di tornei ospitati dagli stati del Golfo ha esacerbato le già tese relazioni tra le federazioni arabe e dell’Asia orientale, comprese quelle del Giappone e della Corea del Sud, che hanno a lungo rappresentato una parte significativa di Entrate AFC.

Non ha aiutato il Qatar ad assicurarsi i diritti per la Coppa d’Asia 2023 dopo che la Cina ha dovuto ritirarsi dall’ospitare il torneo a causa della sua politica di tolleranza zero contro il Covid-19. La Federcalcio coreana (KFA) ha risposto positivamente a un’inchiesta dell’AFC sull’opportunità di sostituire la Cina, ma ha suggerito che il Qatar abbia fatto un’offerta finanziaria migliore.

“ Il Qatar ha promesso un enorme sostegno finanziario , come la partecipazione di ulteriori sponsor da parte delle proprie società all’AFC, che attualmente soffre di una perdita a causa del COVID-19, un contratto per i diritti di trasmissione su larga scala con la propria società di trasmissione e sostegno per le spese operative della Coppa d’Asia”, ha dichiarato l’associazione sudcoreana in una nota a ottobre.

La KFA ha affermato che la manovra del Qatar faceva parte di “un’offensiva non convenzionale e il sostegno dei paesi del Medio Oriente che cercano di assumere un ruolo guida nel calcio asiatico”.

I coreani hanno inoltre affermato che la prospettiva del sostegno finanziario saudita all’AFC aveva assicurato al regno di ospitare la Coppa d’Asia 2027. L’Arabia Saudita è l’unico candidato dopo che l’India, anch’essa selezionata dall’AFC, ha ritirato la sua candidatura.

L’influenza araba nella governance del calcio asiatico e africano è stata a lungo innegabile.

L’AFC ha sede in Egitto, tradizionalmente uno dei migliori giocatori del calcio africano a livello nazionale e di club.

Potenzialmente espandendo l’influenza dell’Egitto, il miliardario di origine egiziana Mohamed Mansour, tesoriere entrante del Partito conservatore britannico, a cui il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha recentemente dato un membro del consiglio, la scorsa settimana ha rivelato l’intenzione di acquistare una squadra di calcio inglese.

Mansour detiene già una quota di maggioranza nel club danese di alto livello FC Nordsjaelland e intende investire nel mercato calcistico statunitense.

Allo stesso modo, tranne che per due anni, gli arabi hanno presieduto l’AFC negli ultimi due decenni. In primo luogo, è stato il cittadino del Qatar Mohammed bin Hamam dal 2002 al 2011, quando è stato estromesso come parte delle lotte di potere e degli scandali di corruzione che hanno scosso la governance del calcio globale.

L’attuale presidente dell’AFC, Salman Ebrahim Al-Khalifa, membro della famiglia regnante del Bahrain, è in carica dal 2013 e dovrebbe essere eletto senza opposizione a febbraio per un quarto mandato. Il signor Al-Khalifa gestisce il gruppo principalmente dal Bahrain, anche se l’AFC ha sede a Kuala Lumpur.

Infine, il Qatar ha mostrato la sua influenza nel calcio globale quando i due calciatori più famosi, Messi e Kylian Mbappé, che giocano entrambi per il Paris Saint Germaine di proprietà del Qatar, si sono affrontati domenica nella finale Francia-Argentina della Coppa del Mondo dello stato del Golfo.

Duerden ha detto: La Coppa del Mondo in Qatar “è stata una celebrazione della cultura calcistica araba condivisa… Con la Coppa Araba rinata con successo l’anno scorso… e la Champions League araba che è stata spinta, c’è sempre più la sensazione che un MENA ( La confederazione del Medio Oriente e del Nord Africa) esiste già in modo informale”.