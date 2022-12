Il Qatar buca la fantasia politica della FIFA

Se la Coppa del Mondo in Qatar ha dimostrato qualcosa, è che lo sport e la politica sono inseparabili gemelli siamesi uniti dall’anca.

La politica è spuntata ad ogni svolta della strada della Coppa del Mondo, sia che riguardasse il diritto alla libertà di espressione di giocatori, commentatori sportivi e tifosi; proteste antigovernative in Iran; sentimento anti-israeliano tra qatarioti e arabi; un contraccolpo contro i critici occidentali, in particolare tedeschi, del Qatar; o il rifiuto religioso ultraconservatore del calcio come sport.

Gli sforzi del Qatar per gestire in scena l’intrusione della politica regionale andavano dal raccogliere e scegliere quali proteste si adattassero alla sua agenda di politica estera al cercare di garantire, ove possibile, che gli eventi in altre parti della regione non oscurassero o infiammassero le passioni durante la Coppa del Mondo.

La Palestina è un esempio calzante.

In mezzo all’escalation della violenza tra israeliani e palestinesi , Mohammad al-Emadi, il funzionario del Qatar che gestisce Hamas, il gruppo islamista che controlla la Striscia di Gaza, si è recato nella regione per assicurarsi che esso e la Jihad islamica, un’altra organizzazione con sede a Gaza, non rispondessero con razzi all’uso letale della forza da parte di Israele contro i militanti palestinesi in Cisgiordania .

Il Qatar temeva che una risposta all’uccisione della scorsa settimana di un comandante della Jihad islamica in Cisgiordania e ai raid israeliani quasi notturni potesse innescare un nuovo intervento israeliano a Gaza, già paralizzato da un blocco israelo-egiziano di 15 anni .

La pressione del Qatar mette in una prospettiva diversa l’approvazione da parte dello Stato del Golfo delle espressioni di sostegno ai palestinesi durante la Coppa del Mondo sotto forma di bandiere e magliette filo-palestinesi e il rifiuto da parte dei tifosi del Qatar e arabi di interagire con i giornalisti israeliani che coprivano il torneo

Nonostante il rifiuto di seguire le orme di Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan nel riconoscere Israele senza una risoluzione del conflitto israelo-palestinese, il Qatar ha un rapporto di lavoro di lunga data con lo Stato ebraico che serve gli interessi di entrambi Paesi.

Lo stato del Golfo, spesso su richiesta di Israele, ha pompato milioni di dollari per pagare gli stipendi del governo a Gaza, fornire aiuti a migliaia di famiglie colpite dalle guerre passate e finanziare il carburante per la centrale elettrica della Striscia e progetti infrastrutturali.

Inoltre, il Qatar è diventato il primo stato del Golfo a investire in Israele finanziando nel 2006 uno stadio da sei milioni di dollari.nella città palestinese di Sakhnin, a maggioranza israeliana, un investimento molto prima del riconoscimento arabo dello stato ebraico da parte degli Emirati Arabi Uniti 14 anni fa. dopo.

Il Sakhnin e lo stadio di Doha ospitano il Bnei Sakhnin, il club israeliano-palestinese di maggior successo in Israele.

Di conseguenza, consentire espressioni di sentimenti filo-palestinesi durante la Coppa del mondo è servito a molteplici scopi del Qatar.

Ha dato una valvola di sfogo ai qatarioti, una minoranza nel loro stesso paese, che erano preoccupati per l’impatto sulla loro società dell’approccio vivi e lascia vivere del governo nei confronti dei tifosi di calcio con valori culturali molto diversi che visitano il loro paese durante la Coppa del Mondo .

Impedire ai fan di portare negli stadi accessori pro-LGBT come One Love e bracciali e magliette color arcobaleno ha avuto uno scopo simile.

Ha anche permesso ai qatarini di sfogare la loro frustrazione per i doppi standard percepiti nelle critiche europee e americane al rifiuto dei diritti LGBT da parte del Qatar, in particolare dopo il gesto delle mani sulla bocca della squadra tedesca in segno di protesta contro la negazione da parte della FIFA del loro diritto di indossare fasce pro-LGBT.

In un caso, i qatarioti hanno indossato le proprie fasce pro-palestinesi durante una partita come protesta contro l’uso di una fascia pro-LGBT One Love da parte del ministro dell’Interno tedesco Nancy Faeser, che ha assistito alla partita.

Espressioni di sentimenti pro-palestinesi e anti-israeliani hanno anche suggerito che il rifiuto del Qatar di riconoscere Israele fosse più in linea con l’opinione pubblica araba rispetto agli sforzi per proiettare il riconoscimento dello stato ebraico guidato dagli Emirati Arabi Uniti come genuinamente popolare e indicativo di un calo del sostegno per la causa palestinese.

Semmai, recenti sondaggi mostrano che il sostegno pubblico all’instaurazione di relazioni diplomatiche con Israele è diminuito in tutto il mondo arabo e musulmano, anche nei paesi che hanno normalizzato i loro legami con lo stato ebraico.

In Bahrain , il 20% della popolazione sostiene gli accordi, rispetto al 45% nel 2020, secondo un sondaggio del Washington Institute for Near East Policy di luglio. Il sostegno in Arabia Saudita è sceso dal 41 al 19%. Anche negli Emirati Arabi Uniti , dove la normalizzazione ha avuto il maggiore impatto, il sostegno è sceso al 25% quest’anno dal 47% nel 2020.

Per i manager della Coppa del Mondo del Qatar, la Palestina è stata un frutto a bassa quota. La protesta contro il governo di Teheran è stata una sfida molto più complicata.

Un colosso regionale, l’Iran è un partner e una potenziale minaccia con cui il Qatar condivide il più grande giacimento di gas offshore del mondo.

Il mantenimento delle relazioni con l’Iran ha permesso al Qatar, a volte, di essere un mediatore di fondo con gli Stati Uniti su questioni come i colloqui moribondi per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015.

Il Qatar temeva che consentire agli stadi di diventare luoghi di confronto tra oppositori e sostenitori del governo iraniano avrebbe potuto persuadere l’Iran a classificare lo stato del Golfo, insieme ad Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti, come istigatore di continue proteste antigovernative in cui le forze di sicurezza hanno ucciso centinaia.

Di conseguenza, il Qatar ha cercato di impedire l’ingresso negli stadi di striscioni antigovernativi, magliette e bandiere pre-rivoluzionarie. Il problema si è risolto quando l’Iran è stato eliminato dalla Coppa del Mondo nella fase a gironi.

Tuttavia, il problema più grande rimane. La Coppa del Mondo in Qatar dimostra che l’insistenza della FIFA sul fatto che lo sport e la politica possano essere separati equivale a una fantasia politica.

Più preoccupante di questo, consente alla FIFA e ai padroni di casa autocratici della Coppa del Mondo come il Qatar di decidere quali sono le espressioni convenienti e scomode della politica. Ciò difficilmente crea condizioni di parità, il punto di partenza per qualsiasi sport