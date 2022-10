Il principe bin Salman e il suo frenetico ‘fare’

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è contemporaneamente speed dating e gioca su più scacchieri diplomatici, religiosi ed economici.

L’ultimo fiore all’occhiello della sua corona, la sua nomina a primo ministro, mira a garantire che possa continuare a farlo con il minor danno collaterale possibile.

La nomina lo protegge da procedimenti legalinegli Stati Uniti, in Francia e potenzialmente altrove, inclusa la Corte penale internazionale dell’Aia, in cui i querelanti affermano che il signor Bin Salman era responsabile dell’uccisione, nel 2018, del giornalista saudita Jamal Khashoggi.

In qualità di capo del governo, Bin Salman gode dell’immunità sovrana, uno status che non poteva rivendicare come erede.

Sebbene la manovra legale abbia sicuramente successo, è improbabile che migliori significativamente la sua immagine, offuscata dall’omicidio e dalla sua repressione interna al dissenso, che nelle ultime settimane ha prodotto condanne stravaganti a decenni di carcere per poco più di un tweet.

Le questioni di reputazione non hanno impedito a Bin Salman di cambiare marcia mentre porta avanti gli sforzi per diversificare l’economia dell’Arabia Saudita, dipendente dal petrolio; sostituire i concorrenti regionali come Emirati Arabi Uniti e Qatar come centro di gravità all’incrocio tra Asia, Africa ed Europa; dimostrare il suo peso diplomatico e la sua rilevanza al di là del petrolio alla comunità internazionale; e posizionare se stesso e il regno come il faro di una forma moderata, sebbene autocratica,dell’Islam.

Nella sua ultima incursione sulla scena internazionale, Bin Salman ha cercato di mostrare le sue capacità diplomatiche e la sua rilevanza alla comunità internazionale assicurando il rilascio da parte della Russia di dieci cittadini stranieri catturati mentre combattevano per l’Ucraina. Il rilascio degli stranieri faceva parte di uno scambio di prigionieri ucraino-russo negoziato dalla Turchia.

Sebbene il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan al Saud abbia respinto come «molto cinico» le affermazioni secondo cui Bin Salman stesse cercando di rafforzare la sua immagine associandosi allo scambio, sembra probabile che il Presidente russo Vladimir Putin sia stato felice di dargli un aiuto.

Allo stesso modo, le persone vicine al signor Bin Salman vedono il merito nell’affermare che la revoca da parte del principe ereditario del divieto di guida delle donne e il rafforzamento dei diritti delle donne e delle opportunità professionali è ciò che ha ispirato le proteste guidate dalle donne in Iran, così come il recente allentamento da parte dell’Iran del suo divieto alle donne di assistere alle partite di calcio maschili.

Ali Shihabi, un analista che fa spesso eco al pensiero saudita ufficiale, ha affermato in un tweet che «le riforme saudite per le donne hanno avuto un grande impatto sul mondo dell’Islam. In qualità di precedente sostenitore dell’ultra ortodossia, i drammatici cambiamenti di #MBS hanno inviato un potente segnale che ha minato i conservatori Uber in tutta la regione, come i Mullah in Iran». (Shihabi si riferiva al signor Bin Salman usando e iniziali MBS).

Le proteste a livello nazionale sono state innescate dalla morte di una giovane donna mentre era sotto la custodia della polizia iraniana della moralità. La polizia aveva arrestato Mahsa Amini, 22 anni, per quello che le autorità hanno descritto come un velo ‘improprio’.

Al contrario, gli sforzi di diversificazione economica di Bin Salman sembrano produrre risultati più inequivocabili. Ad esempio, il Ministero saudita dell’industria e delle risorse minerarie ha rilasciato oltre 500 licenze industriali nei primi sei mesi di quest’anno, principalmente nei settori alimentare, siderurgico e chimico.

Il Ministero ha riferito che il numero di fabbriche che hanno iniziato le operazioni è raddoppiato, da 303 a 721. Sostenuto da ingenti proventi dalle esportazioni di petrolio, Bin Salman spera di marchiare un’etichetta ‘Made in Saudi‘ come parte della sua campagna di esportazione non petrolifera.

Anche così, gli investimenti esteri nel settore manifatturiero sono stati lenti a decollare, in particolare nei mega progetti futuristici di Bin Salman, come la sua città di Neom, sul Mar Rosso, da 500 miliardi di dollari. Lucid Group, con sede nel New Jersey, ha rotto gli schemi quando ha annunciato a febbraio che avrebbe costruito il suo primo impianto di produzione di veicoli elettrici all’estero nel regno.

Più controversi sono i piani per l’apertura di una spiaggia a Neom prevista per il prossimo anno che prevede un wine bar, un cocktail bar separato eun bar per ‘champagne e dessert‘ in un Paese che vieta l’alcol.

I piani sembrano non sincronizzati con il sentimento religioso di un segmento significativo dei giovani del Golfo, se si deve credere a un recente sondaggio d’opinione. Il 41% dei giovani arabi del Golfo, compresi i sauditi, ha affermato che la religione è l’elemento più importante della loro identità, con nazionalità, famiglia e/o tribù, eredità araba e genere molto indietro.

Più della metà degli intervistati, il 56%, ha affermato che il sistema legale del proprio Paese dovrebbe essere basato sulla Shariah o sulla legge islamica. Il settanta per cento ha espresso preoccupazione per la perdita dei valori e della cultura tradizionali.

In contrasto con l’economia, la trasformazione del regno in un centro di sport e eSport è stata più dura.

Nella sua ultima mossa, Bin Salman ha lanciato una‘Strategia nazionale per il gioco e gli eSport‘ da 38 miliardi di dollari per rendere l’Arabia Saudita un leader negli eSport entro il 2030. Il budget include 13 miliardi di dollari per l’acquisizione di ‘un importante editore di giochi’. Il regno ha già investito in Capcom, Nexon, Nintendo, ESL Gaming, SNK e Embracer Group.

Inoltre, la società di intrattenimento musicale saudita MDLBEAST ha visto un’opportunità commerciale nella Coppa del Mondo del Qatar del 2022 che aiuterebbe anche a proiettare il regno come uno Stato moderno lungimirante. MDLBEAST ha invitato 56 migliori artisti internazionali e regionali per intrattenere i tifosi di calcio su un palco costruito su misura a Doha durante i 28 giorni del torneo.

Su scala ancora più ampia, Arabia Saudita ed Egitto, due dei più noti violatori dei diritti umani al mondo, insieme alla Grecia, stanno valutando la possibilità di fare un’offerta per ospitare la Coppa del Mondo 2030, una mossa che suona come un invito a un perfetto fiasco di pubbliche relazioni, se l’esperienza del Qatar è un indicatore.

La potenziale offerta non ha impedito all’icona del calcio Cristiano Ronaldo di deludere le iniziali speranze saudite di attirare una superstar nel massimo campionato di calcio del regno quando ha rifiutato un’offerta da 258 milioni di dollari per giocare per l’Al Hilal, uno dei migliori club dell’Arabia Saudita.

Allo stesso modo, lo sforzo dell’Arabia Saudita di finanziare Liv Golf, una sfidante al PGA Tour, l’organizzatore dei principali tornei di golf maschili professionistici del Nord America, si è trasformato in un fiasco di pubbliche relazioni tra le accuse secondo cui il regno stava cercando di riciclare la sua reputazione.

Il rifiuto delle principali emittenti di assicurarsi i diritti per la messa in onda dei tour della Lega ne esemplifica i problemi.

La religione ha dimostrato di essere l’arena in cui l’Arabia Saudita potrebbe aver segnato il suo più importante colpo in fatto di pubbliche relazioni.

La Muslim World League, il principale veicolo di Bin Salman per il soft power religioso e per propagare una versione autocratica dell’Islam che è socialmente liberale ma richiede assoluta obbedienza al sovrano, ha messo a segno un vero e proprio colpo in fatto di pubbliche relazioni quando ha stretto un’improbabile alleanza con Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama è probabilmente l’unico movimento di massa al mondo che propaga una forma di Islam genuinamente moderata e pluralistica.

Inoltre, in quanto più grande movimento della società civile musulmana del mondo nel Paese a maggioranza musulmana più popoloso e democratico del mondo, le parole e le azioni di Nahdlatul Ulama hanno un impatto.

Di conseguenza, la Lega ha contato le sue benedizioni quando Nahdlatul Ulama’ l’ha riconosciuta come un’organizzazione non governativa piuttosto che un’estensione de facto del governo di Bin Salman.

Il riconoscimento apre le porte alla Lega, che finora ha barattato sulla custodia dell’Arabia Saudita della Mecca e Medina, le due città più sante dell’Islam; dichiarazioni nobili e conferenze che hanno prodotto poco, se non nessun, reale cambiamento; e il finanziamento di aiuti di emergenza e di sviluppo in varie parti del mondo.

Ha permesso a Nahdlatul Ulama di invitare la Lega, uno dei principali promotori dell’ultra-conservatorismo saudita prima dell’ascesa di Bin Salman, a co-organizzare G20 Religion Forum (R20) di recente costituzione, un vertice di leader religiosi sotto gli auspici del Gruppo dei 20 che riunisce le maggiori economie mondiali.

Il primo vertice del R20, previsto per l’inizio di novembre a Bali, fa parte della preparazione alla riunione dei leader del G20 alla fine del mese ospitata dall’Indonesia, presidente di turno del gruppo. L’R20, l’ultimo gruppo di impegno ufficiale del G20, mira a «posizionare la religione come fonte di soluzioni piuttosto che come problemi in tutto il mondo».

I limiti della tolleranza saudita erano evidenti il mese scorso quando le autorità hanno arrestato un pellegrino alla Mecca per aver dedicato il suo pellegrinaggio alla regina Elisabetta britannica, una non musulmana appena morta.

Il coinvolgimento di Nahdlatul nella Lega fa parte di una strategia audace e rischiosa. Tuttavia, Nahdlatul Ulama crede che l’impegno crei un’opportunità per persuadere la Lega ad abbracciare una visione più genuina e olistica dell’Islam moderato, piuttosto che una visione egoistica.

Potrebbe essere una possibilità a lungo termine, ma potrebbe anche essere un modo per lanciare l’Arabia Saudita su un percorso che l’aiuterebbe a riparare la sua immagine gravemente offuscata. Questo se Bin Salman abbina la moderazione e il pluralismo religiosi genuini con un ritiro della repressione interna e un maggiore pluralismo politico. Finora, questa sembra essere una cosa che il principe ereditario non è disposto a considerare.