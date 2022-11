Il primato della toscanità nel cinema: è di Monicelli e di ‘Amici miei’

In questi giorni nei quali Roberto Benigni, uno dei miti del nostro cinema ha festeggiato i suoi primi 70 anni, ricorrevano anche i 100 anni di Ugo Tognazzi: un centenario che a Firenze è stato ricordato con particolare calore e varie iniziative. Perché? “Perché pur non essendo fiorentino, Tognazzi, secondo un’opinione diffusa, più di altri rappresenta la toscanità nel cinema, quella toscanità inventata da Mario Monicelli, nella a firma di ‘Amici miei’. A parlarne in questi termini è Fabrizio Borghini, storico del cinema, giornalista e organizzatore culturale, che a quei film di culto aveva già dedicato un libro ‘Cari amici miei’ e che sul tema della toscanità nel cinema è da poco ritornato con un volumetto dal titolo: ‘La commedia cinematografica 1975-20222 toscana’ (Edizioni Masso delle Fate).

Fabrizio, esiste davvero una toscanità nel cinema italiano? “Sì, a mio avviso esiste, anche se inconsapevolmente, non come scuola ma come filiera di tante individualità personalità e sensibilità diverse…. La cui origine la indicò lo stesso Monicelli quando disse: “La commedia cinematografica toscana nasce dalla commedia dell’arte; la sua origine si perde nella notte dei tempi, fa parte del nostro dna. C’era, negli anni d’oro della commedia all’italiana, dalla fine degli anni Cinquanta ai primi anni Settanta, il recupero di una tradizione antica’.”

Anche Monicelli, pur essendo stato individuato dalla critica cinematografica il padre della commedia all’italiana, dai “Soliti ignoti”, al “borghese piccolo piccolo” che ne segna la fine passando dai toni della commedia alla tragedia non ne ammetteva la paternità. E tuttavia ne individuava le lontane radici, quando affermava che “la comicità nera e il cinismo di Amici miei rimanda proprio al Decameron di Boccaccio e alla Mandragola di Machiavelli che è una sintesi perfetta di comicità e realismo. Per chi è toscano – diceva – è naturale avere una comicità spietata e corrosiva. Noi in fondo siamo duri e cattivi come i personaggi delle opere citate, questa è la nostra natura.” E’ grazie a questo spirito e all’ambientazione toscana che il grande regista costruì il successo di ‘Amici miei’ sia in termini d’incassi che di pubblico, rifiutando l’originaria ambientazione di Bologna decisa da Pietro Germi, cui in un primo tempo era stata affidata la regia.

Nato dalla fantasia dei fiorentini Giulio Scarnicci e Renzo Tarabusi e sceneggiato da Monicelli, Leo Benvenuti Piero de Bernardi e Tullo Pinelli, il film cominciò la sua navigazione sfidando un’opinione diffusa: secondo i produttori i personaggi toscani nel cinema non funzionavano, non ispiravano simpatia, c’era una sorte di preclusione scaramantica… ovviamente per il botteghino. Il maestro viareggino forte del successo de I soliti ignoti, decise di ambientarlo a Firenze. “Perché avrei dovuto farlo a Bologna, che è una città che mi è estranea mentre conoscevo bene Firenze, il carattere dei suoi abitanti, spigoloso e sprezzante, i paesaggi, l’umorismo graffiante, secco, razionale e la parlata? “ Quello dunque – afferma Borghini – può essere considerato il primo film comico toscano, che ha aperto la strada a Benigni, ai Giancattivi, a Nuti e agli altri dando vita ad un fortunato filone che poi si è trasformato in un vero e proprio genere cinematografico.” Quella di Amici miei fu una vera e propria esplosione, sia per la forza d’urto dei personaggi come il conte Mascetti (Ugo Tognazzi) il Perozzi (Philippe Noiret), il Tighi ( Bernard Blier), il professor Sassa ( Adolfo Celi), il Necchi (Duilio Del Prete) e Rambaldo Mela (Gastone Moschin), che per le incredibili goliardate, l’inventiva anche linguistica (celebre quella della supercazzola) l’ironia graffiante, contenuti già nel primo film della serie. Borghini aggiunge che la sua è solo un’intuizione sulla quale occorrerà scavare. Se una comicità toscana nel cinema italiano esiste gran merito è da attribuire a suo giudizio agli sceneggiatori, più o meno sempre gli stessi, da Scarnicci e Tarabusi a Bernardi Age e Scarpelli alla Suso Cecchi d’Amico…..e agli altri a loro succeduti.

Che l’argomento sollevato dal Borghini sia di un certo interesse culturale, trova conferma in un articolo che al tema dedicò già nel ’98, il noto critico letterario Alberto Asor Rosa dal titolo: Che ridere siamo toscani, Benigni Pieraccioni e C. La sparuta pattuglia iniziale si è fatta legione – scriveva – e occupa saldamente il proscenio- ….lo studioso individuava nel linguaggio una peculiarità di questa comicità… Il libro di Borghini contiene, oltre ad una precisa ricostruzione del cinema in salsa toscana, precisi e dettagliati riferimenti sia alla storia letteraria che teatrale che animava la vita in Toscana. Vi scava dentro e racconta del teatrino di Baldracca, il nome è già tutto un programma, della Mandragola gioiello del teatro popolare nato dalla penna del Machiavelli, della nascita di Stenterello al Teatro del Cocomero ( l’attuale Niccolini) e dei racconti dissacranti del Fucini. Intravede gli antenati in Cecco Angiolieri Dante e Boccaccio, e poi dilaga nel presente fornendo una mappa dettagliata dei personaggi reali che ispirarono quelli di Amici miei e di quelli che animano la cinematografia e il mondo dello spettacolo toscano. Insomma, tanti protagonisti e comprimari, primedonne e figure di terza fila, tutti fondamentali nella costruzione di questa dimensione toscaneggiante: si va dalla genesi della comicità toscana, che viene da lontano, all’esplosione alla saga degli Amici miei, dal ciclone Benigni ai Giancattivi passati dal cabaret al cinema, ai successi di Francesco Nuti e di Alessandro Benvenuti, dal gran finale di Mario Monicelli all’era Cecchi Gori, da Leonardo Pieraccioni ( E’ nata una stella) a Panariello, dall’anima labronica ( La premiata ditta Virzì &Bruni), al tracollo dei Cecchi Gori, dal successo di Aria Fresca a quello di Giovanni Veronesi, dalla Toscana di Ugo Chiti, alle giovani promesse. Una bella e dettagliata rassegna della cinematografia toscana.

Tanti gli aneddoti e le curiosità che riguardano sia il debutto di alcuni di loro che il percorso artistico: di Benigni ( con il suo Berlinguer ti voglio bene, regista Roberto Bertolucci, dall’eloquio plebeo e irriverente) e di Carlo Monni, un cult tv la loro trasmissione Televacca; di Nuti e Benvenuti ( Ad ovest di Paperino il film d’esordio), dell’indimenticabile Novello Novelli da geometra di Poggibonsi a spalla di Francesco Nuti, e tanti altri, alcuni dei quali raccontano le loro avventure teatrali e cinematografiche. Ad esempio per Giorgio Panariello “ Cecchi Gori per noi comici toscani è stato quello che Lorenzo il Magnifico fu per Michelangelo”, ma la comicità e la satira pescavano nella realtà sociale del tempo, come era avvenuto per Paolo e Lucia Poli, così per gli altri come Marco Messeri e i Giancattivi, ovvero Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, cui si aggiunse Francesco Nuti, apprezzati per il loro umorismo caustico, irriverente e surreale che aveva un punto di riferimento nella rivista Ca Balà, scenari in cui esibirsi le Feste dell’Unità, fino a quando ognuno non prese la propria strada nel cinema, con successo, clamoroso quello di Nuti. “ Senza Francesco – dichiara Giovanni Veronesi – non esisterei nemmeno io. Avevo vent’anni e gli sono praticamente andato a bussare alla porta di casa. Lui ha avuto fiducia in me e abbiamo scritto il primo film insieme.

”Dieci anni passati insieme, tutti i giorni….Improvvisamente si è scatenata la convinzione da parte dei produttori che i toscani fanno ridere. Eppure, fino all’avvento di Benigni, si pensava che un toscano sullo schermo non potesse che essere antipatico, non potesse avere una storia d’amore. Sicuramente ha contribuito alla popolarità delle nuove commedie la comprensibilità del linguaggio. ” Altro sodalizio indissolubile quello di Ugo Chiti, commediografo regista e sceneggiatore, fondatore del teatro L’Arca Azzurra, e di Alessandro Benvenuti. E’ stato scritto che certi interiors benvenutiani o chitiani, dove al posto di New York o Los Angeles ci troviamo Colle Val d’Elsa o Poggibonsi…mentre il mondo moderno corre verso l’informatizzazione globale, il comico toscano attira l’immaginario collettivo italiano verso la nostalgia dei campi ancora coltivati a mano….” E’ proprio Alessandro Benvenuti, che abbiamo incontrato insieme a Ugo Chiti, sceneggiatore di molti dei suoi film, alla presentazione del libro dedicato al film del ’95, dal titolo “Ivo il tardivo” ( autori Philippe Chellini, Enrico Zoi e lo stesso Benvenuti), girato nel borgo disabitato di Castelnuovo dei Sabbioni in Valdarno, che raccoglie le voci dei protagonisti e della gente che segui’ le riprese, e fornisce le chiavi di lettura di una pellicola affascinante quanto enigmatica, fra le prime a toccare tematiche come l’autismo, in maniera originale e suggestiva. Il volume contiene inoltre la straordinaria produzione grafica dello stesso Benvenuti. Chiedo a Sandro cosa ne pensi della toscanità nel cinema: “ Si, ho letto il libro del Borghini. Mi chiedi se e quanto la commedia toscana ha conquistato un suo spazio nella cinematografia italiana. Direi di sì, se non come progetto o come scuola, ma piuttosto come convergenza di ricerche individuali, di vari filoni che si sono sovrapposti e intrecciati….direi proprio di sì.Esiste. ” Anche Chiti è dello stesso avviso. Ma su tutti svetta Amici miei di Monicelli, il maestro viareggino inventore della commedia all’italiana ( dai Soliti ignoti, alla Grande Guerra, al ciclo su Brancaleone ha diretto film che hanno lasciato un segno nella storia della cinematografia) che nella sua terra toscana ne ha ambientati altri come Cari fottutissimi amici e Peccato sia femmina. Il regista fiorentino Neri Parenti ( autore di vari cinepanettoni di successo) lo considera il suo film preferito nella cinematografia italiana. “Il mio sogno nel cassetto – dice – era quello di riportare a distanza di anni sullo schermo la caustica e cinica goliardia degli Amici miei.” Ci ha provato con un cast d’eccezione, di tutti o quasi attori toscani, compresi Massimo Ghini che è originario di San Casciano Val di Pesa e Christian De Sica,che ha da tanti anni la casa vicino a Pisa, ma come lui stesso ammette “ quella che avrebbe dovuto rappresentare la summa di sette lustri di commedia toscana, si rivelò un colossale flop di critica e pubblico.” All’epoca ( 1985) la voglia di scherzare su tutto, anche sulla morte, era passata, dichiara. Qualcuno ha detto che la scena finale della morte del Perozzi segna anche la fine della commedia all’italiana. Fatto sta che nonostante gli anni, Amici miei conserva insieme al primato della comicità toscana, la freschezza di un tempo lontano, e il messaggio che il grande regista intendeva esprimere: quello – così disse lo stesso Monicelli a chi scrive – di voler esorcizzare la morte, attraverso le goliardate di un gruppo di amici, ragazzi per sempre. E intorno a quel ciclo della cinematografia italiana, che si è snodata nell’arco del decennio (’75-’85), si sono costituiti gruppi di fans che si ritrovano periodicamente per rivivere le goliardate narrate nei tre film di Monicelli e in quello di Nanni Loy, frequentando in Firenze e dintorni il bar e la clinica e gli altri luoghi che videro le imprese dei nostri indimenticabili amici.