Il price cap sul petrolio russo accelera il disaccoppiamento economico globale

Il price cap di 60 dollari al barile per il petrolio russo è una mossa controversa dell’Unione europea e del G7. Il tetto massimo proibisce agli assicuratori e alle compagnie di navigazione occidentali, che rappresentano oltre il 90% del settore delle assicurazioni marittime, di servire navi che trasportano petrolio russo superiore a 60 dollari al barile.

L’intenzione è nobile: impedire alla Russia di trarre profitto dagli alti prezzi globali del petrolio, ma fornire un incentivo sufficiente alla Russia per continuare a fornire petrolio, in particolare ai Paesi vulnerabili in Africa e in Asia. Tuttavia, il price cap può essere destabilizzante e avere conseguenze impreviste.

Gli attuali acquirenti di petrolio russo, in particolare India e Cina, possono richiedere sconti ancora maggiori sulle spedizioni perché sanno che la Russia ha opzioni limitate. Oltre all’indebolimento della domanda globale, ciò potrebbe spingere verso il basso i prezzi globali del petrolio nel breve periodo, mettendo la Russia in difficoltà. Se i suoi prezzi del petrolio scendono al di sotto dei costi di produzione, stimati a 35-40 dollari al barile, la Russia potrebbe sospendere temporaneamente le esportazioni di petrolio o interrompere completamente la produzione. Non ha abbastanza unità di stoccaggio del petrolio rimaste per immagazzinare l’offerta in eccesso.

Un altro attore importante è l’OPEC, il cartello petrolifero globale, che è il principale concorrente del greggio russo. L’alleanza spingerebbe per prezzi del petrolio più alti per massimizzare i profitti, tagliando l’offerta e facendo aumentare rapidamente i prezzi globali del petrolio.

Anche il riavvio delle operazioni petrolifere della Russia dopo un arresto temporaneo è difficile e richiede tempo, ritardando l’offerta di petrolio russo sul mercato. Anche se il petrolio russo raggiunge i mercati globali, ulteriori sanzioni ridurranno la sua efficacia nell’abbassare i prezzi. Altri Paesi potrebbero anche cercare di interrompere ulteriormente il mercato petrolifero, come la Turchia o l’Azerbaigian, che potrebbero entrambi bloccare le rotte petrolifere russe. È probabile che i prezzi globali del petrolio subiranno un’escalation nel medio-lungo periodo.

Un mercato petrolifero destabilizzato potrebbe essere disastroso per l’economia globale. Ridurrebbe permanentemente le forniture globali di petrolio, spingendo i prezzi dell’energia più in alto e facendo salire l’inflazione. Ciò minerebbe la lotta globale contro l’inflazione e spingerebbe la Federal Reserve statunitense e altre banche centrali globali a continuare le loro posizioni monetarie aggressive.

Tassi di interesse più elevati aumentano anche i costi di finanziamento per le nuove tecnologie che riducono la dipendenza dai combustibili fossili. Si prevede che costerà 3,5 trilioni di dollari di investimenti ogni anno affinché il mondo abbia qualche possibilità di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Tuttavia, l’emancipazione dell’Europa dal gas russo costerà circa 314 miliardi di dollari entro il 2030. Peggio ancora, anche costi di finanziamento più elevati aumentare il costo del servizio del debito pubblico, che sta già raggiungendo i massimi storici a causa della pandemia di COVID-19.

Ma l’impatto più importante e preoccupante del price cap è un accelerato disaccoppiamento economico globale che potrebbe portare a un peggioramento del tenore di vita. Altri Paesi produttori di petrolio saranno attratti dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina, ognuno dei quali soppeserà i vantaggi dell’adesione ai rispettivi blocchi e interromperà ulteriormente le forniture globali di petrolio.

Nel frattempo, l’accesso cinese al greggio russo e ad altre fonti energetiche, come il gas naturale e l’uranio, ridurrà i costi per la produzione cinese. La spinta occidentale verso maggiori investimenti verdi aumenterà ulteriormente il predominio cinese nelle tecnologie verdi, in quanto aumenta le economie di scala. Maggiori barriere commerciali tra l’Occidente, la Cina e la Russia costringono i produttori a delocalizzarsi in più Paesi o geograficamente più vicini, aumentando i costi di produzione.

Il price cap può anche accelerare il disaccoppiamento nella sfera finanziaria. L’embargo totale sugli assicuratori e sulle compagnie di navigazione occidentali nelle spedizioni di greggio russo creerà slancio per un ecosistema finanziario alternativo al di fuori del dollaro USA. Ciò sarebbe in linea con la spinta del Presidente cinese Xi Jinping per un regolamento denominato in renminbi del commercio di petrolio e gas con i Paesi del Golfo del Medio Oriente, come richiesto nella sua ultima visita in Arabia Saudita. La diffusa internazionalizzazione del renminbi aumenterebbe la sua liquidità all’estero e produrrebbe un sistema finanziario più efficiente, consentendo la crescita di costose assicurazioni marittime e prestiti transfrontalieri denominati in renminbi.

Questo disaccoppiamento accelerato potrebbe avvicinare l’economia globale a un ‘punto critico’ di transizione da un sistema finanziario basato sul dollaro USA a uno diverso dal dollaro USA, probabilmente un sistema finanziario multivaluta. Se la storia dovesse ripetersi, la transizione non sarà agevole e comporterà un aumento dell’inflazione e una crisi finanziaria. Per le economie emergenti, un disaccoppiamento accelerato nella sfera finanziaria può essere significativamente dannoso, poiché dipendono ancora dall’attuale sistema per finanziare il commercio e gli investimenti.

I Paesi possono fare del loro meglio per mitigare l’incombente volatilità dei prezzi globali del petrolio e l’accelerazione del disaccoppiamento globale. Dovrebbero diversificare le origini delle loro importazioni di petrolio e stabilire contratti futuri per garantire forniture in anticipo. Anche se i biocarburanti potrebbero non essere la scelta più rispettosa dell’ambiente, sono una delle più praticabili. Le economie avanzate dovrebbero collaborare con le economie emergenti sui programmi di biodiesel utilizzando la produzione in eccesso di oli di palma per ridurre la dipendenza dal petrolio greggio.

Per mitigare il disaccoppiamento economico, i Paesi dovrebbero utilizzare la delocalizzazione della produzione in corso per integrare nuove catene di approvvigionamento globali e diversificare le esportazioni verso nuovi mercati. Anche i Paesi fortemente dipendenti dal dollaro USA dovrebbero iniziare a diversificare, preferibilmente con valute locali. I recenti sforzi di diverse nazioni del sud-est asiatico per integrare un meccanismo di regolamento in valuta locale sono un buon punto di partenza, ma si può fare di più.