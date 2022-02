Se c’è uno strumento Costituzionale ed Istituzionale che riveste teoricamente gran peso, e peso reale minimo, è il ‘Messaggio alle Camere‘ del Presidente della Repubblica. Normato dall’articolo 87 della Costituzione e subito, al secondo comma, indicato come prima prerogativa operativa del Capo dello Stato che ‘Può inviare messaggi alle Camere’. Che poi, normalmente, altamente se ne infischiano. Ma sarà ben difficile eludere il discorso di insediamento di oggi, ché formalmente Messaggio alle Camere non è, ma in realtà è ben di più. È il ‘Programma di Governo‘ dei suoi sette anni. È inchiodare alle proprie responsabilità quanti si sono aggrappati a lui per non naufragare nel ridicolo, nella riprovazione generale e in fin dei conti per non affogare nella melma.

Il discorso con cui l’uscente e rientrante Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto al suo ‘Collegio elettorale’, Senatori Deputati Delegati regionali, è stato dunque epocale. Rivederlo permette di apprezzarne fino in fondo i contenuti. Ma soprattutto rileggerlo può aiutare a scorgere gli aspetti fondanti ed al tempo stesso rivoluzionanti rispetto alla situazione dello stato delle cose, e dello Stato tout court.

Mattarella si presenta come «arbitro imparziale», punta il dito contro la mafia che è un «cancro pervasivo» e contro la corruzione che «divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini». E traduce il suo ruolo di garante della Costituzione che «significa garantire il diritto allo studio», «riconoscere e rendere effettivo il diritto al lavoro», «significa promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza», «amare i nostri tesori ambientali e artistici» e «ripudiare la guerra e promuovere la pace».

Le parole chiave che ha usato come ancoraggio tratteggiano un richiamo forte. Ne evidenziamo tre.

La prima. Travaglio. Quello che ha attraversato il Paese nelle scorse settimane. ma anche quello che, precisa, ha attraversato lui stesso, che ha alla fine accettato per superiore senso di responsabilità il sempre negato secondo mandato. La seconda. Interesse generale. Cui debbono essere subordinate le azioni politiche e di governo a tutti i livelli. E che deve essere ciò cui tutto è subordinato. La terza. Dignità. Che prende una corposissima parte del suo intervento. Dettagliatamente declinandola per ambiti e comportamenti.

Ma, soprattutto, quello che a nostro avviso più rimarrà, e su cui varrà, o almeno varrebbe, la pena di tornare approfondire declinare, è la critica di tutte le forze e le derive che portano ad esautorare la democrazia. Si direbbe una critica forte dei ‘poteri forti‘ anti ed extra democratici. Lo è.