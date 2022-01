La mattina di questo venerdì 21 gennaio 2022, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha assistito alla inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022. La sua ultima. E chissà se sul Colle più alto in questi giorni e in queste ore Sergio Mattarella, in compagnia del fido Portavoce Giovanni Grasso e magari di qualcun altro dei più stretti Consiglieri, si abbandoni a libagioni. Trattandosi del sobrio, anche alcolicamente, Mattarella al massimo due dita di Malvasia o Florio. Forse si abbandonano pure a gesti apotropaici e parole forti, ma il massimo immaginabile potrebbe essere ‘Sciocco’, che però detto da lui è termine di gran lunga più potente dei tanti apparentemente devastanti che quotidianamente udiamo. Comunque il concetto di base è «Scordatevi che resto qua…». Per sovrano rispetto di Costituzione ed Istituzioni, ed anche, ultimo ma non ultimo, per rispetto della propria salute mentale miracolosamente conservata tra un Salvini e un Brunetta, tra una battutaccia e l’altra di Silvio Berlusconi in versione Ganassa (l’avranno fatto internamente fremere ma senza esternamente scomporsi), tra una smargiassata e l’altra del miniberlusca Matteo Renzi ma se l’originale è comunque ‘bigger tua life’ il ridicolo epigono è ‘smaller than decent everithing’, tra un avvitamento e l’altro del Partito Democratico e un riallineamento e l’altro dei Cinquestelle, insomma tra una cosa e l’altra, tra tutto e il contrario di tutto ma chi glielo fa fare di continuare ad ascoltare chiunque ha un giramento. E siccome, piuttosto, un giuramento l’ha invece fatto, sulla e per la Costituzione, si può tranquillamente puntare sul fatto che terrà fede a quanto ha ripetutamente ripetuto e si dedicherà a tutto il resto. E siccome non l’hanno voluto ascoltare, in generale nei sette anni, nelle specifico nei sette ultimi mesi in cui ha continuato a ribadire che di rimanere non se ne parla proprio. E avrà tante cose ancor da raccontare per chi vuole ascoltare. [Ed omettiamo il resto].

Abbiamo voluto raccontare in precedenza, anche un po’ e anche più di un po’ commossi, la solitudine dolorosa e felice del Presidente Mattarella. Oggi, forse, ben intuiamo il suo sollievo personale pur strettamente intrecciato con la preoccupazione per il ‘dopo di noi’.

L’Inaugurazione odierna è stata l’ultima apparizione pubblica da Capo dello Stato prima dell’elezione del suo successore. Il Primo Presidente della Cassazione Pietro Curzio ha parlato di «un settennato tra i più autorevoli nella storia della Repubblica». E, ancora, è stato via via qualificato nei diversi interventi come «guida salda», «esempio di servitore dello Stato», «stimolo alle riforme». «Mi consenta di ringraziare per aver offerto e donato, soprattutto ai giovani, l’esempio di come sia bello e qualificante lavorare per le istituzioni, l’esempio del servitore dello Stato che, spogliandosi di ogni precedente appartenenza, si fa carico esclusivamente dell’interesse generale» ha aggiunto il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini.

In ogni caso dobbiamo a lui non solo l’esercizio del dovere, ma anche il ‘modo’ con cui lo ha esercitato. Con dignità e naturalezza. E la naturalezza nell’esercizio del dovere è addirittura più difficile.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[A]

SERGIO MATTARELLA, IL SUO LUNGO ADDIO

MOMENTI PRECEDENTI

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al saluto dopo sette anni di Servizio al Quirinale.

1/ La solitudine dolorosa e felice del Presidente Mattarella

[B]

LA CORSA PIÙ PAZZA DEL MONDO

TAPPE PRECEDENTI

Cronache della competizione senza regole e freni per il nuovo Presidente della Repubblica.

1/ Fedez for President

2/ Chicco for President (non Mentana)

3/ Aridatece Forlani!

4/ Presidente della Repubblica: eleggiamo il più imbecille!

5/ La Pazza del Quirinale

6/ Vogliamo Berlusconi Presidente!

7/ Presidente, volata finale danzando sull’orlo dell’abisso

8/ Presidente, sarà Draghi

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2022-2029 /10 (continua)