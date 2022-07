Chi legge il titolo si domanda:ma che cos’è l’’Arcivernice’? E’ una sostanza di fantasia che in un fumetto del ‘Corriere dei Piccoli’ (anni 30/40), si spalmava su una immagine e la faceva diventare realtà concreta e operativa.

Il Premio Impatto del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale (10°ed-3,4,5 Ottobtre pv) non è un fumetto, ma è un modo per attestare e offrire un giudizio sull’impatto reale ed incidente che le imprese profit e non profit generano in termini sociali, ambientali, di governance, di sostenibilità.

Non è solo l’utile e necessario ESG (impact assessment fra i target di processo), ma è l’analisi, la valutazione e il giudizio sulla capacità dinamica e futura di trasformare e generare risultati d’ impatto sociale. E’ il quadro e non solo la cornice.

Non e’ solo l’ apprezzabile narrazione sulla sostenibilità, sull’ambiente come risorsa, sulla finanza d’impatto che usa un po’ di marketing(anche un pò di green washing che diamo come scontato) e un po’ di responsabilità valoriale per svilupparsi,sulla coesione sociale come base per avere stabilità di mercato, sulla governance in cui si fondono stakeholderism e shareholderism, sull’ innovazione e tecnologia sociale inclusiva.

Il premio è anche l’ insieme di indicatori (Kpi’s) che ‘spiegano’ l’impatto reale presente e dinamicamente futuro.

Infatti il Premio Impatto (impingere,spingere avanti con forza; sospingere; dal lat. impactus, part. pass. di impingĕre «urtare»] del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale è il compendio tramite indicatori e Kpi’s di molte narrazioni che rischiano di cadere nella pura ‘estetica ostentata’ se non sono costrette a misurarsi con indici ed indicatori che spiegano e si confrontano.

Come dice la collega Cristina Rogate “rendersi conto vuol dire rendere conto” e spiegare non solo informando e comunicando. Il nostro ecosistema ha bisogno di ‘asset’ e strumenti operativi di rendiconto e che generano extraprofitto sociale rispetto al nostro, a volte, pleonastico ed esortativo senso e orientamento al sociale.

Impatto è concetto-parola misurabile e valutabile ed è una rappresentazione, più o meno semplice, di un fenomeno complesso, mettendone in luce la struttura.

Il Premio Impatto mette in risalto la valutazione [dal punto di vista etimologico il termine valutazione deriva dall’antico valuto, risalente al latino valitus (validus): essere forte, sano robusto. Valitus è il participio passato di Valeo, valére: essere forte, stare bene, avere valore, avere prezzo].

Esso è la misurazione dell’efficacia di un processo –progetto composto da attività svolte e da risorse che producono beni e servizi (‘output’) per raggiungere risultati obiettivo intesi come (‘outcome / impatto’).

Senza nominalismi, ma considerando che tutte le imprese dovrebbero essere sociali (quindi l’impresa è sineddoche dell’impresa sociale)ovviamente bis o gna dimostrare i risultati sociali. Tesi iperuraniche? Proposte sensazionaliste? Penso proprio di no.

Riporto la frase di J.W.Goethe che scriveva: “Dicono che i numeri governano il mondo. Non so, ma di certo ci dicono se sia governato bene o governato male”.

La valenza degli indicatori e’utile per il controllo e il monitoraggio ,significativo per attivare il confronto,percepibile in forma diretta e semplice per il ricercatore e l’osservatore.

Ciò permette di confrontare le quantità non tanto e non solo per vigilare,monitorare e controllare, ma anche per offrire una base informativa omogenea ed utile a dinamizzare in modo imprenditoriale le imprese sociali.

Il concetto di ‘dinamizzare’, in termini economico-aziendali, attiva il sistema di imprenditorialità sociale che sottende ogni organizzazione, indispensabile per sviluppare un ‘effetto leva’ e un moltiplicatore delle risorse(umane, economico- finanziarie, patrimoniali) a disposizione e finalizzate al bene comune. Per avere impatto positivo come purpose insieme alla massimizzazione relativa del profitto ed alla generazione di extraprofitto sociale,alla determinazione dichiarata e perseguita e accettando la sfida di essere misurati.

Una valutazione di impatto, per esempio in fase di business plan per un progetto sociale, è base funzionale per una gestione delle attività in modo efficiente, efficace, continuativo e con economicità.

La valutazione sociale ed economica è la componente indispensabile della ‘filiera di valutazione’ che sarà sempre più una parte del quadro di riferimento economico finanziario.

Il perimetro geografico dell’impatto sociale di una impresa può coprire i livelli internazionali, nazionali e di prossimità. Le maggiori evidenze si riscontrano quando i risultati sono vicini e costantemente controllabili.

Il perimetro della valutazione del progetto,le fasi qualificanti del progetto sono prodromiche rispetto alla simmetria dei dati raccolti,alla frequenza ed alla attendibilità dele fonti.

La scelta di indicatori d’impatto standard o ad hoc è tema di dibattito considerando l’esigenza della confrontabilità degli impatti dele varie imprese sociali profit e non profit.

L’evidenza degli effetti e la misurazione dei cambiamenti rilevati nonché della % di prospettiva attuativa dei progetti di impatto(positiva o negativa),la …appro dei risultati attesi,nonché la sua monetizzazione(non obbligatoria,ma certamente di facile comprensione di giudizio) sono elementi indispensabili per il processo di impatto.

L’integrazione fra stakeholderism e shareholderism rilevata nell’impatto ottenuto è condizione di realismo attuativo. Ogni voce citata deve ‘essere messa a terra’ tramite indicatori-Kpi’s.

Quesi sono in sintesi gli elementi qualificanti dell’impatto e quindi del PREMIO IMPATTO che offre un riferimento stabilizzato per i cittadini,le imprese e per il sistema nazione.

Gli indicatori d’impatto (OUTCOME) misurano sinteticamente anche l’equilibrio virtuoso della integrazione fra i vari output delle dimensioni che lo compongono;infatti l’impatto trasformato e generato consiste nel mantenere tutte le dimesioni(per es ambiente,coesione sociale,accessibilità come valore ecc) misurate che lo compongono in un range di equilibrio che evita le polarizzazioni negative di una dimensione compensate da uno sviluppo,a volte più semplice da raggiungere,di altra dimensione.Per capirci:non si possono fare scelte aziendali e radicali contro l’ambiente compensando questi danni con politiche sociali compensative .Le dimensioni devono comunque avere un livello minimo di presidio utile per generare impatto equilibrato.

Infatti l’impatto per essere equilibrato deve adottare scelte sincretiche che conciliano le varie dimensioni della sostenibilità.

Il grande scrittore Piero Chiara affermava che la funzione dell’Arcivernice era di trasformare i miti disegnati in realtà. Penso proprio che il Premio Impatto sia ‘ad hoc’.