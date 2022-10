Il potere di Xi Jinping minaccia il partito comunista e la Cina

«Se fosse intelligente, libererebbe rapidamente le cose nel suo terzo mandato». Così Doug Guthrie, direttore di China Initiatives presso la Thunderbird School of Global Management dell’Arizona State University. La persona che si auspica sia ‘intelligente’ è Xi Jinping, segretario del Partito Comunista Cinese e Presidente della Cina.

Guthrie, a ‘CNN‘, sottolinea che la Cina è «in grossi guai in questo momento», mentre si appresta al 20° Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC), e Xi a ottenere un anomalo terzo mandato ai vertici del partito e del Paese.

I guai si chiamano in primo luogo crisi economica, in un Paese che sta invecchiando e che fa sempre meno figli, e poi crollo dell’immagine del Paese a livello internazionale, e relativa (ma per nulla scontata) emarginazione nel contesto della comunità internazionale occidentale. Le responsabilità, secondo la gran parte degli osservatori che popolano e ispirano il dibattito pubblico occidentale, sarebbe tutta da addossare a Xi. Il quale, in questo frangente storico, starebbe minando il partito e la Cina stessa.

Xi Jinping ha consolidato il controllo sul famigerato partito opaco da quando è salito al potere, nel 2012. Alcuni esperti lo hanno definito il leader cinese più influente dai tempi di Mao e Xi è pronto a vincere un terzo mandato -fatto che non ha precedenti- durante il 20° Congresso del Partito Comunista Cinese. Difendendo una visione per il ‘ringiovanimento’ della Cina, Xi ha perseguito una strategia di politica estera più assertiva, che ha accresciuto le tensioni con gli Stati Uniti e i suoi alleati.

In qualità di segretario generale del PCC, Xi siede in cima alla struttura di potere del partito. È anche capo di Stato della Cina come Presidente e capo dell’Esercito. Ma la maggior parte del suo potere deriva dal suo ruolo di segretario generale a causa di come funziona il sistema politico cinese: le istituzioni del partito e le istituzioni statali sono tecnicamente separate, ma il potere ultimo viene dal PCC.

Xi ha lavorato per ripristinare il ruolo centrale del partito nella società e rivendicare il potere della Cina sulla scena mondiale. Questi obiettivi sono espressi nella sua dottrina del ‘Pensiero Xi Jinping‘, che dovrebbe essere sancita nella costituzione del partito. A tal fine, Xi ha supervisionato la modernizzazione dell’esercito cinese, la dura repressione delle comunità minoritarie in tutto il Paese e l’aumento del controllo statale sulle società private, tra le altre azioni.

Xi ha consolidato il suo controllo sul partito cacciando rivali e promuovendo sostenitori. Ha lanciato una massiccia campagna anticorruzione nel 2012 che ha preso di mira più di quattro milioni di funzionari, inclusi funzionari di alto livello, o ‘tigri’, figure militari di alto livello e quadri di partito di livello inferiore, o ‘mosche’. Nel promuovere i suoi sostenitori, Xi ha creato una fazione di lealisti nella leadership del partito.

L’elevazione di Xi segna la prima volta che il PCC si è mosso verso il governo dell’uomo forte da quando Deng Xiaoping ha guidato il partito verso il governo del consenso (o la leadership collettiva) negli anni ’80. Gli esperti della Cina moderna avvertono che affidarsi a un unico leader per guidare le riforme potrebbe minacciare la sopravvivenza del partito. L’ex insider del PCC Cai Xia ha affermato che il consolidamento del potere di Xi ha schiacciato qualsiasi forma di dibattito politico tra gli alti funzionari del partito.

L’ex Senior Fellow del CFR Elizabeth C. Economy ha sostenuto in ‘Foreign Affairs‘ che l’economia cinese ha sofferto a causa del controllo di Xi.

Cai Xia, docente cinese di teoria politica e dissidente, in esilio negli Stati Uniti, già docente presso la Central Party School del Partito Comunista Cinese dal 1998 al 2012, e poi espulsa dal partito nel 2020 per aver criticato il partito e Xi, per ‘Foreign Affairs‘, ha realizzato un rapporto nel quale spiega perchè Xi mette a rischio il partito e il Paese.

Di seguito ne pubblichiamo alcuni stralci.

«Non molto tempo fa, il Presidente cinese Xi Jinping era alle stelle. Aveva consolidato il potere all’interno del Partito Comunista Cinese. Si era elevato allo stesso status ufficiale dell’iconico leader del PCC, Mao Zedong, e aveva eliminato i limiti del mandato presidenziale, lasciandolo libero di guidare la Cina per il resto della sua vita. A casa, si vantava di aver fatto enormi passi avanti nella riduzione della povertà; all’estero, ha affermato di elevare il prestigio internazionale del suo paese a nuovi livelli. Per molti cinesi, le tattiche da uomo forte di Xi erano il prezzo accettabile per la rinascita nazionale».

«Esteriormente, Xi proietta ancora fiducia. In un discorso del gennaio 2021, ha dichiarato la Cina ‘invincibile’. Ma dietro le quinte, il suo potere viene messo in discussione come mai prima d’ora. Scartando la lunga tradizione cinese di governo collettivo e creando un culto della personalità che ricorda quello che circondava Mao, Xi ha irritato gli addetti ai lavori. Una serie di passi falsi della politica, nel frattempo, ha deluso anche i sostenitori. L’inversione delle riforme economiche da parte di Xi e la sua risposta inetta alla pandemia di COVID-19 hanno mandato in frantumi la sua immagine di eroe della gente comune. Nell’ombra, il risentimento tra le élite del PCC è in aumento».

«Al 20° Congresso Nazionale del Partito del PCC, Xi prevede di ricevere un terzo mandato di cinque anni. E anche se la crescente irritazione tra alcune élite di partito significa che la sua offerta non sarà del tutto incontrastata, probabilmente ci riuscirà. Ma quel successo porterà più turbolenze lungo la strada». «Xi probabilmente rafforzerà ulteriormente la sua presa a livello nazionale e alzerà le sue ambizioni a livello internazionale. Man mano che il governo di Xi diventerà più estremo, le lotte intestine e il risentimento che ha già innescato non faranno che aumentare. La competizione tra le varie fazioni all’interno del partito diventerà più intensa, complicata e brutale che m ai. A quel punto, la Cina potrebbe sperimentare un circolo vizioso in cui Xi reagisce al senso di minaccia percepito intraprendendo azioni sempre più audaci che generano ancora più respingimenti. Intrappolato in una camera dell’eco e in cerca disperata di redenzione, potrebbe persino fare qualcosa di catastroficamente sconsiderato, come attaccare Taiwan. Xi potrebbe rovinare qualcosa che la Cina si è guadagnata nel corso di quattro decenni: una reputazione di leadership stabile e competente.In effetti, lo ha già fatto».

«Per molti aspetti, il PCC è cambiato poco da quando il partito ha preso il potere nel 1949. Ora, come allora, il partito esercita il controllo assoluto sulla Cina, governando le sue forze armate, la sua amministrazione e la sua legislatura ufficiale. La gerarchia del partito, a sua volta, risponde al Comitato permanente del Politburo, il massimo organo decisionale in Cina. Composto da cinque a nove membri del Politburo più ampio, il Comitato permanente è guidato dal segretario generale del partito, il leader supremo della Cina. Dal 2012 è Xi.

I dettagli del funzionamento del Comitato Permanente sono un segreto gelosamente custodito, ma è risaputo che molte decisioni vengono prese attraverso la circolazione di documenti che trattano di importanti questioni politiche, a margine dei quali i membri del Comitato aggiungono commenti. Gli articoli sono scritti da alti dirigenti di ministeri e altri organi di partito, nonché da esperti delle migliori università e gruppi di riflessione, e far circolare il proprio memo tra i membri del Comitato permanente è considerato un merito per l’istituzione di origine dell’autore».

«Un’altra caratteristica del sistema dei partiti è rimasta costante: l’importanza dei legami personali. Quando si tratta della propria ascesa all’interno della gerarchia del partito, le relazioni individuali, inclusa la propria reputazione familiare e il pedigree comunista, contano tanto quanto la competenza e l’ideologia. Questo è stato certamente il caso della carriera di Xi».

«Sebbene il potere delle connessioni personali e la flessibilità delle regole formali siano rimaste costanti dalla fondazione della Cina comunista, una cosa è cambiata nel tempo: il grado di concentrazione del potere in un solo uomo. Dalla metà degli anni ’60 in poi, Mao ha avuto il controllo assoluto e l’ultima parola su tutte le questioni, anche se ha esercitato il suo potere in modo episodico ed è stato ufficialmente solo il primo tra pari. Ma quando Deng Xiaoping è diventato il leader de facto della Cina nel 1978, ha respinto la dittatura di Mao per tutta la vita.

Deng ha limitato la presidenza cinese a due mandati di cinque anni e ha stabilito una forma di leadership collettiva, consentendo ad altri funzionari -prima Hu Yaobang e poi Zhao Ziyang- di servire come capo del partito, anche se è rimasto il potere dietro il trono. Nel 1987, il PCC ha deciso di riformare il processo di selezione dei membri del Comitato Centrale, del supervisore nominale del partito e dell’organo da cui vengono scelti i membri del Politburo. Per la prima volta, il partito ha proposto più candidati di quanti seggi ci fossero: non un’elezione democratica, ma un passo nella giusta direzione. Anche l’approvazione di Deng non poteva garantire il successo: ad esempio, Deng Liqun, un ideologo maoista che Deng Xiaoping aveva promesso di promuovere al Politburo, non riuscì a guadagnare abbastanza voti e fu costretto a ritirarsi dalla vita politica. Cercando di evitare il ripetersi della disastrosa Rivoluzione Culturale, quando la propaganda maoista raggiunse il suo apogeo, Deng cercò anche di impedire a qualsiasi leader di formare un culto della personalità».

«Nel 1982, i leader cinesi arrivarono al punto di scrivere nella costituzione del partito un divieto dei culti della personalità, che consideravano estremamente pericolosi. »

«Quando Hu Jintao ha preso il posto di Jiang nel 2002, la Cina si è ulteriormente spostata verso la leadership collettiva». Il che ha avuto sia riverberi positivi che negativi.

«Quando Xi ha preso le redini, molti in Occidente lo hanno salutato come un cinese Mikhail Gorbaciov. Alcuni immaginavano che, come l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, Xi avrebbe abbracciato riforme radicali, allentando la presa dello Stato sull’economia e democratizzando il sistema politico. Quella, ovviamente, si è rivelata una fantasia. Invece, Xi, un devoto studente di Mao e altrettanto desideroso di lasciare il segno nella storia, ha lavorato per stabilire il suo potere assoluto».

«Una parte del complotto di Xi per consolidare il potere era risolvere quella che ha definito una crisi ideologica. Internet, ha detto, è stata una minaccia esistenziale per il PCC, poiché ha fatto perdere al partito il controllo della mente delle persone. Così Xi ha represso blogger e attivisti online, censurato il dissenso e rafforzato il ‘grande firewall’ cinese per limitare l’accesso ai siti web stranieri. L’effetto è stato quello di strangolare una nascente società civile ed eliminare l’opinione pubblica come freno a Xi.

Un altro passo che ha fatto è stato lanciare una campagna anticorruzione, inquadrandola come una missione per salvare il partito dall’autodistruzione. Poiché la corruzione era endemica in Cina, con quasi tutti i funzionari un potenziale bersaglio, Xi è stato in grado di utilizzare la campagna come epurazione politica».

«Le tattiche di Xi non sono sottili»: minacce e ricatti. «Dopo aver espulso i suoi rivali dalle posizioni chiave, Xi ha installato la sua stessa gente». «Da quando ha assunto il potere, Xi ha rapidamente promosso i suoi accoliti, spesso al di là del loro livello di competenza».

«Xi ha annullato un’altra importante riforma: la separazione tra partito e Stato, uno sforzo per ridurre il grado in cui i quadri del partito guidati ideologicamente interferivano con le decisioni tecniche e gestionali nelle agenzie governative».

«Xi ha anche cambiato la dinamica all’interno del Comitato Permanente. Per la prima volta nella storia del PCC, tutti i membri del Politburo, anche quelli del Comitato Permanente, devono riferire direttamente al capo del partito presentando rapporti periodici a Xi, che ne esamina personalmente le prestazioni. È finito il cameratismo e la quasi uguaglianza tra i membri del Comitato Permanente che un tempo prevalevano».

«Il cambiamento più sfacciato che Xi ha introdotto è la rimozione del limite del mandato presidenziale cinese. Come ogni leader supremo da Jiang in poi, Xi ricopre tre posizioni contemporaneamente: presidente della Cina, leader del partito e capo dell’esercito. Sebbene il limite di due mandati quinquennali si applicasse solo al primo di quei tre incarichi, a cominciare da Hu, c’era l’intesa che dovesse applicarsi anche agli altri due per consentire alla stessa persona di ricoprire tutti e tre gli incarichi.

Ma nel 2018, per volere di Xi, il legislatore cinese ha modificato la Costituzione per eliminare il limite del mandato presidenziale»

«Poi c’è il culto della personalità. Anche se il divieto di tali culti rimane nella costituzione del partito, Xi e i suoi vice hanno chiesto un grado di lealtà e ammirazione per il leader che non si vedeva dai tempi di Mao». «Xi si è posizionato di fronte ai membri del Comitato permanente con ritratti ufficiali. I suoi ritratti sono appesi ovunque, in stile Mao, negli uffici governativi, nelle scuole, nei luoghi religiosi e nelle case».



«Più un sistema politico è incentrato su un unico leader, più contano i difetti e le peculiarità di quel leader. E nel caso di Xi, il leader è magro, testardo e dittatoriale.

Queste qualità erano evidenti anche prima del suo insediamento».

«Una volta in carica, Xi si è dimostrato riluttante a sopportare le critiche. Xi usa le riunioni del Comitato Permanente e del Politburo non come un’opportunità per elaborare politiche ma come un’opportunità per fornire monologhi lunghi ore». «Rifiuta qualsiasi suggerimento da parte dei subordinati che pensa lo faranno sembrare cattivo».

«Xi è anche un micromanager. Agisce come ‘presidente di tutto’, come hanno notato molti analisti».

«In qualsiasi sistema politico, il potere incontrollato è pericoloso. Staccato dalla realtà e liberato dal vincolo del consenso, un leader può agire in modo avventato, attuando politiche poco sagge, impopolari o entrambe le cose. Non sorprende, quindi, che lo stile di governo sapientone di Xi abbia portato a una serie di decisioni disastrose. Il tema comune è l’incapacità di cogliere l’effetto pratico delle sue direttive».

«Xi ha deciso di sfidare direttamente gli Stati Uniti e perseguire un ordine mondiale incentrato sulla Cina. Questo è il motivo per cui si è impegnato in comportamenti rischiosi e aggressivi all’estero, militarizzando il Mar Cinese Meridionale, minacciando Taiwan e incoraggiando i suoi diplomatici a impegnarsi in uno stile abrasivo di politica estera noto come diplomazia ‘Wolf Warrior’. Xi ha stretto un’alleanza de facto con il presidente russo Vladimir Putin, allontanando ulteriormente la Cina dalla comunità internazionale. La sua Belt and Road Initiative ha generato una crescente resistenza mentre i paesi si stancano del debito e della corruzione associati.

Le politiche economiche di Xi sono altrettanto controproducenti. L’introduzione delle riforme del mercato è stata una delle conquiste distintive del PCC, che ha consentito a centinaia di milioni di cinesi di sfuggire alla povertà. Ma quando Xi salì al potere, arrivò a vedere il settore privato come una minaccia al suo governo e fece rivivere l’economia pianificata dell’era maoista. Ha rafforzato le imprese statali e istituito organizzazioni di partito nel settore privato che dirigono il modo in cui vengono gestite le imprese. Con il pretesto di combattere la corruzione e far rispettare la legge antitrust, ha saccheggiato beni di aziende private e imprenditori».

«In nessun luogo il desiderio di controllo di Xi è stato più disastroso della sua reazione al COVID-19».

«La leadership del PCC non è mai stata un monolito. Come disse una volta Mao: “Ci sono partiti al di fuori del nostro partito, e ci sono fazioni all’interno del nostro partito”. Il principale principio organizzativo di queste fazioni sono i legami personali, ma questi gruppi tendono a schierarsi su un continuum da sinistra a destra. In altre parole, sebbene la politica cinese sia in gran parte personalistica, ci sono reali differenze sulla direzione della politica nazionale e ogni lignaggio tende ad associarsi alle idee del suo capostipite.

A sinistra ci sono coloro che rimangono impegnati nel marxismo ortodosso. Questa fazione dominava il partito prima dell’era Deng e sostiene la continuazione della lotta di classe e della rivoluzione violenta. Include sottofazioni intitolate a Mao, Chen Yun (che era il secondo funzionario più potente sotto Deng), Bo Xilai (un ex membro del Politburo che fu messo da parte e imprigionato prima che Xi prendesse il potere) e Xi stesso. A livello di base, la sinistra include anche un piccolo contingente politicamente impotente di studenti universitari marxisti, nonché lavoratori licenziati a seguito delle riforme di Deng.

Il centro è costituito principalmente dai discendenti politici di Deng. Poiché la maggior parte dei quadri di oggi sono stati formati sotto di lui, questa è la fazione che domina la burocrazia del PCC. I centristi sostengono riforme economiche complete e riforme politiche limitate, il tutto con l’obiettivo di garantire il governo permanente del partito.

Al centro c’è anche un gruppo discendente da due alti funzionari in pensione, Jiang e Zeng Qinghong (un ex vicepresidente), nonché un gruppo chiamato Youth League Faction, composto da sostenitori dell’ex leader del partito Hu Jintao e dell’attuale premier Li .

Ultime sono le sottofazioni di destra, che nel contesto cinese significano i liberali che propugnano un’economia di mercato e una forma più morbida di autoritarismo (o anche, in alcuni casi, democrazia costituzionale). Questo campo, a cui appartengo, è il meno potente dei tre. Include seguaci di Hu Yaobang e Zhao Ziyang, leader del partito sotto Deng. Probabilmente include anche Wen Jiabao, che è stato il premier cinese dal 2003 al 2013 e esercita ancora influenza».

«Xi deve affrontare una crescente opposizione da parte di tutte e tre le fazioni. La sinistra, sebbene inizialmente favorevole alle sue politiche, ora pensa che non sia andato abbastanza lontano nel rilanciare le politiche di Mao, con alcuni che sono rimasti disincantati dopo aver represso il movimento operaio. Il centro si risente per l’annullamento delle riforme economiche da parte di Xi. E la destra è stata completamente messa a tacere dall’eliminazione da parte di Xi anche del minimo dibattito politico.

Scorci di queste divisioni possono essere visti nel Comitato Permanente»

«L’indignazione a livello di élite si sta replicando più in basso nella burocrazia. All’inizio del mandato di Xi, quando iniziò a mischiare il potere, molti nella burocrazia divennero scontenti e disillusi. Ma la loro resistenza era passiva, espressa attraverso l’inazione». «Durante il blocco di Shanghai, la resistenza è diventata più palese. Sui social media, i funzionari locali hanno apertamente criticato la politica zero-COVID».

«Ancora più preoccupante per Xi, è chel’insoddisfazione dell’élite si sta ora diffondendo al grande pubblico. In uno Stato autoritario, è impossibile misurare con precisione l’opinione pubblica, ma le dure misure COVID di Xi potrebbero avergli fatto perdere l’affetto della maggior parte dei cinesi».

«Nel frattempo, nonostante le affermazioni di Xi di aver sconfitto la povertà, la maggior parte dei cinesi continua a lottare per sbarcare il lunario. Come ha rivelato Li nel 2020, 600 milioni di persone in Cina, circa il 40% della popolazione,guadagnavano a malapena 140 dollari al mese. Secondo i dati ottenuti dal ‘South China Morning Post‘, quotidiano di Hong Kong, circa 4,4 milioni di piccole imprese hanno chiuso tra gennaio e novembre 2021, più del triplo del numero di nuove società registrate nello stesso periodo. Di fronte a una crisi finanziaria, i governi locali sono stati costretti a tagliare gli stipendi del governo, a volte fino al 50%, compresa la paga per gli insegnanti».

«All’interno dell’élite del PCC, molti si risentono per l’interruzione della tradizionale distribuzione del potere da parte di Xi e pensano che le sue politiche sconsiderate stiano mettendo a repentaglio il futuro del partito. Il risultato è che, per la prima volta dalle proteste di piazza Tienanmen del 1989, il leader cinese si trova ad affrontare non solo il dissenso interno, ma anche un’intensa reazione popolare e un reale rischio di disordini sociali».