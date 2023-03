Il potere americano e la difesa di Taiwan

I funzionari americani sono sempre più preoccupati per il crescente potere e l’assertività della Cina. Mentre i palloni spia sopra gli Stati Uniti continentali possono essere la crisi attuale, Washington dovrebbe rimanere concentrata sul punto critico più probabile nelle relazioni bilaterali: la possibilità di un’invasione cinese di Taiwan.

Taiwan è un interesse critico per entrambe le superpotenze

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiarito che la riunificazione di Taiwan con la Cina continentale è una priorità assoluta, ordinando ai suoi militari di essere pronti a invadere con successo l’isola entro il 2027 (il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese e del Partito Popolare di Liberazione Esercito). Anche così, qualsiasi invasione del genere sarà tutt’altro che facile. Per conquistare Taiwan, la Cina deve invadere un’isola 100 miglia di distanza attraverso acque storicamente insidiose e sbarcare massicce forze su un numero notevolmente limitato di spiagge ben difese, il tutto prevenendo o limitando l’interferenza dell’esercito statunitense. Riconoscendo queste sfide, le forze armate cinesi hanno investito molto in capacità che le consentirebbero di soddisfare il mandato di Xi costruendo la marina più grande del mondo, un’aviazione sempre più moderna e migliaia di missili, alcuni dei quali progettati per attaccare basi e portaerei americane . Queste forze sarebbero particolarmente utili se Taiwan si muovesse esplicitamente verso l’indipendenza. Nel 2016, Xi ha detto: “Abbiamo la determinazione, la capacità e la preparazione per affrontare l’indipendenza di Taiwan, e se non ci occupiamo di essa, saremo rovesciati”.

I leader americani si rendono sempre più conto del ruolo fondamentale che Taiwan svolge per gli interessi globali degli Stati Uniti. La situazione geografica di Taiwan nell’Asia orientale è l’ancora della Prima catena di isole, il fulcro della difesa americana del Giappone, della Corea del Sud e delle Filippine. Inoltre, come spiega Chris Miller , la pandemia ha mostrato al mondo l’importanza della produzione di Taiwan di quasi tutti i chip semiconduttori avanzati del mondo. L’isola rappresenta il 37 percento di tutta la nuova potenza di calcolo del mondo, ogni anno. Questi fattori rendono sempre più irrealistico che gli Stati Uniti possano evitare di venire in difesa di Taiwan anche se lo volessero. Se Washington spera di evitare un conflitto con Pechino su Taiwan, deve agire ora per aumentare il suo deterrente contro la Cina.

Cresce la preoccupazione a Washington

La preoccupazione per una potenziale invasione cinese di Taiwan è aumentata drammaticamente di recente. Nel maggio 2022, il Center for a New American Security ha condotto un wargame di un’invasione cinese di Taiwan del 2027 che includeva membri del Congresso tra i partecipanti. A tre settimane dall’inizio del conflitto, il gioco si è concluso con un relativo stallo dopo devastanti perdite reciproche.

All’inizio del 2023, il Center for Strategic and International Studies ha pubblicato i risultati della propria serie di giochi di guerra sull’invasione cinese di Taiwan nel 2026. Il suo approccio intrigante prevedeva tre volte uno scenario base e una serie di variazioni sulla base per un totale di ventiquattro scenari, dimostrando che sebbene gli Stati Uniti e Taiwan abbiano prevalso, ha avuto un costo enorme, inclusa la perdita di due aerei americani vettori. Gli scenari presupponevano alcuni requisiti chiave per una vittoria degli Stati Uniti, incluso il fatto che doveva avere pieno uso delle basi aeree giapponesi e avere gli appropriati missili anti-nave a lungo raggio – e abbastanza – per distruggere la flotta d’invasione cinese dall’esterno del perimetro stabilito. intorno a Taiwan. Anche Taiwan, da parte sua, aveva bisogno di reagire vigorosamente e di avere ciò di cui aveva bisogno prima inizia l’invasione, poiché il rifornimento non sarebbe possibile.

Taiwan sta finendo il tempo

Le preoccupazioni sui piani della Cina per Taiwan sono urgenti. Nel 2021, l’ex ministro della difesa di Taiwan Chiu Kuo-cheng ha affermato che le capacità della Cina di organizzare un’invasione “su vasta scala” di Taiwan sarebbero ‘mature‘ entro il 2025. Sempre nel 2021, l’allora comandante del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti ha affermato che la Cina potrebbe “provare per Taiwan” nei prossimi sei anni (entro il 2027), valutazione da lui confermata poche settimane fa e che è stata sostenuta, almeno indirettamente, dal suo successore, l’ammiraglio John Aquilano, che ha testimoniato che “ questo problema è più vicino di quanto noi pensare.” Nel settembre 2022, il vicedirettore della CIA David Cohen ha rivelato che Xi ha ordinato ai suoi militari di sviluppare la capacità di catturare Taiwan entro il 2027. Solo poche settimane fa, il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu ha avvertito che crede che la Cina abbia “più probabilità” di premere il grilletto su Taiwan. “Per me, il 2027 è un anno a cui prestare attenzione”, suggerendo che Xi potrebbe usare un’invasione del 2027 come distrazione politica in patria e nel tentativo di mostrare ” risultati ” nel quinto anniversario della sua recente riconferma come Leader del Partito Comunista Cinese per altri cinque anni.

Ancora più recentemente, il 27 gennaio 2023, il generale a quattro stelle dell’aeronautica militare Mike Minihan, comandante dell’Air Mobility Command, ha detto ai suoi ufficiali in un memorandum di prepararsi affinché gli Stati Uniti fossero in guerra con la Cina entro due anni. Il generale Minihan ha suggerito che le distrazioni delle elezioni presidenziali sia negli Stati Uniti che a Taiwan potrebbero fornire alla Cina l’apertura di cui ha bisogno. Ha aggiunto: “Il mio istinto mi dice che combatteremo nel 2025”. Mentre il Pentagono ha preso le distanze dai commenti del generale Minihan, è degno di nota il fatto che così tanti funzionari diversi stiano facendo dichiarazioni pubbliche mettendo in guardia dalle intenzioni cinesi nei confronti di Taiwan.

La Cina crede che l’America sia in declino e vede un’opportunità

Xi ritiene che gli Stati Uniti siano in declino terminale, fornendo potenzialmente l’apertura per muoversi su Taiwan. La crisi finanziaria globale del 2008 ha avuto un impatto drammatico sulla percezione del Partito Comunista Cinese del cambiamento degli equilibri di potere. Rush Doshi, attualmente direttore per la Cina presso il Consiglio di sicurezza nazionale, ha scritto nel suo libro The Long Game, che la crisi del 2008 ha segnato l’allontanamento della Cina dalla dottrina strategica del “nascondino” di Deng Xiaoping, progettata per accrescere le capacità della Cina evitando di provocare la superpotenza americana. Xi, chiaramente, ha abbandonato questo approccio. Doshi osserva che “gli strateghi cinesi preferirebbero che gli Stati Uniti accettassero gentilmente il suo declino” e che gli Stati Uniti erano “spiritualmente esausti, fisicamente deboli e non potevano più sostenere il mondo”. La percezione della Cina di un’America debole mina drammaticamente la deterrenza nello Stretto di Taiwan.

L’America difenderà Taiwan?

Ci sono segnali che l’America ei suoi alleati comprendono i loro interessi e agiranno per difenderli. Il presidente Joe Biden ha detto senza mezzi termini che l’America difenderà Taiwan . Il Congresso ha anche sostenuto in modo dimostrabile la democrazia di Taiwan, con una drammatica visita dell’ex presidente della Camera Nancy Pelosi lo scorso autunno. Il nuovo presidente della Camera repubblicana Kevin McCarthy incontrerà il presidente taiwanese Tsai Ing-wen durante la sua visita negli Stati Uniti ad aprile e potrebbe recarsi a Taiwan prima o poi. I sondaggi mostrano che gli americani sostengono sempre più la protezione di Taiwan dalla Cina.

Gli alleati dell’America nell’Asia orientale riconoscono la crescente minaccia di Pechino e comprendono che qualsiasi invasione cinese di Taiwan potrebbe innescare un conflitto regionale più ampio. Di conseguenza, gli Stati Uniti stanno rafforzando il loro impegno a difendere gli altri alleati, confermando questa settimana che ” invocherebbero gli impegni di mutua difesa degli Stati Uniti ” in risposta all’aggressione cinese diretta alle Filippine. Il ministro della Difesa australiano Peter Dutton ha dichiarato a The Australian nel novembre 2022 che sarebbe “inconcepibile che non sosterremmo gli Stati Uniti se gli Stati Uniti scegliessero di agire” nei confronti di Taiwan. I leader giapponesi hanno indicato di sapere che sarebbero coinvolti in qualsiasi crisi nello Stretto di Taiwan. Nel 2021 Kyoji Yanagisawa, ex viceministro della difesa, ha riconosciuto che il Giappone non può evitare il coinvolgimento. “Prima o poi, un’emergenza di Taiwan si trasformerà in un’emergenza del Giappone”.

Gli interessi strategici dell’America la costringeranno a difendere Taiwan, e i suoi alleati apprezzano la loro posta in gioco in un tale conflitto che probabilmente li attirerà. Comprendendo questo, gli Stati Uniti dovrebbero intensificare i propri sforzi per evitare la lotta dissuadendo la Cina dal premere il grilletto. il primo posto.

Consegne di armi americane a Taiwan

Cos’altro possono fare gli Stati Uniti per dissuadere la Cina dall’attaccare Taiwan? Il Centro per gli studi strategici e internazionali ha raccomandato passaggi chiave a seguito del suo wargame del gennaio 2023. Queste misure includono grandi investimenti in sistemi di attacco di precisione navale a lungo raggio, maggiori piani di emergenza con gli alleati americani e maggiori investimenti per rafforzare i rifugi aerei nella regione contro gli attacchi missilistici cinesi, in particolare su Guam.

La raccomandazione più importante è che gli Stati Uniti sostengano energicamente la “strategia del porcospino” di Taiwan, introdotta dall’ex capo di stato maggiore di Taiwan Lee His-Ming nel 2017 come concetto di difesa generale . Ciò richiede che Taiwan la renda inespugnabile all’invasione anfibia armandosi di migliaia di armi mobili anti-nave e anti-aeree, mine marine, sistemi di attacco con droni e altri sistemi mobili più piccoli. Sebbene Taipei abbia compiuto alcuni progressi nel perseguire questa strategia, deve ancora lottare con due sfide: una continua preferenza per sistemi di difesa di grandi dimensioni e ritardi statunitensi nella consegna di armi che i taiwanesi hanno già ordinato.

La preferenza dell’esercito taiwanese per sistemi di difesa di grandi dimensioni come caccia, carri armati e grandi navi è storicamente comprensibile, ma non è più strategicamente fattibile. Fino ai primi anni di questo secolo, Taiwan ha sfruttato un vantaggio tecnologico sviluppato attraverso i suoi acquisti di armi, ma questo vantaggio si è rapidamente deteriorato negli anni 2000 di fronte alla modernizzazione militare cinese

Hal Brands e Michael Beckley notano in Danger Zone: The Coming Conflict with China che Taiwan “continua a spendere più di un quarto del suo budget annuale per la difesa su navi e sottomarini di produzione nazionale che non saranno schierati per anni, aerei da combattimento che potrebbero non decollare in una guerra e carri armati che non possono manovrare facilmente sulle spiagge .” Il wargame condotto dal Center for Strategic and International Studies ha mostrato che quasi tutti gli aerei da combattimento di Taiwan (e tutte le navi di Taiwan) sarebbero stati distrutti dal bombardamento missilistico cinese di Taiwan e delle basi aeree regionali. Di conseguenza, i funzionari americani devono prevalere sulla leadership di Taiwan per concentrarsi nuovamente su sistemi difensivi resistenti (ad esempio, droni anti-nave, anti-aerei, anti-corazza, mine marine e navi lanciamissili). Ad esempio, nel gennaio 2022, Taiwan ha chiesto agli Stati Uniti di esplorare modi per accelerare la consegna del loro ordine da 8 miliardi di dollari per la fornitura di sessantasei caccia F-16V entro il 2026. Per aumentare la deterrenza, Washington dovrebbe invece incoraggiare Taiwan a investire in grandi ordini di sistemi “porcupine”.

Ci sono alcuni segnali che Taiwan si sta muovendo nella giusta direzione. Bi-khim Hsiao , rappresentante di Taiwan a Washington, ha dichiarato il mese scorso che sta cercando di passare ad armi distribuite e di bassa tecnologia “il prima possibile”. Anche con gli Stati Uniti e altri alleati che mettono a dura prova le scorte globali di armi versando miliardi di dollari di tali armi in Ucraina per la lotta attiva lì, Hsiao ha osservato che “i nostri amici negli Stati Uniti ci assicurano che Taiwan è una priorità molto importante .”

Mentre alcuni di questi arretrati sono i grandi elementi meno applicabili alla strategia del porcospino, molti di questi elementi sono anche esattamente il tipo di sistemi e piattaforme di cui Taiwan ha bisogno. Da parte sua, l’amministrazione Biden ha approvato un altro miliardo di dollari di vendite, in particolare per più Harpoons . Javelin, Stinger, ATACMS, SLAM-ER, Harpoons e altri sistemi senza equipaggio come Switchblades sono esattamente i tipi di sistemi giusti da acquistare per Taiwan, ma solo se gli Stati Uniti possono superare l’arretrato di ordini e fornirli in tempo.

Ci sono calcoli contrastanti sulla reale entità dell’arretrato di armi degli Stati Uniti con Taiwan, ma in ogni stima è abbastanza grande da porre un enorme problema per scoraggiare l’azione aggressiva cinese. Il rappresentante del membro del Comitato per i servizi armati della Camera, Don Bacon, ha citato un arretrato di vendita di armi di quasi 19 miliardi di dollari , dichiarando che “gli Stati Uniti sono indietro in ciò che devono fornire a Taiwan”. Mentre alcuni sostengono che queste consegne sarebbero state ritardate a causa di dirottamenti verso l’Ucraina , altri come Jennifer Kavanagh e Jordan Cohen sostengono con forza che si tratta più di un problema di produzione di base industriale. In ogni caso, l’arretrato di armi statunitensi a Taiwan è anteriore alla guerra in Ucraina e “i ritardi da due a cinque anni tra la vendita e la consegna sono la norma per i trasferimenti di sistemi d’arma statunitensi”. La “norma” va bene nei periodi di non urgenza, ma in circostanze strategicamente instabili le normative devono essere snellite. Gli Stati Uniti devono fare il possibile per accelerare questo processo alla luce della maggiore possibilità di conflitto nello Stretto di Taiwan.

Le armi statunitensi a Taiwan vengono consegnate principalmente dopo che le richieste taiwanesi sono state esaminate dal Dipartimento della Difesa, dal Dipartimento di Stato e dal Congresso degli Stati Uniti. Questo processo ingombrante è seguito da negoziazioni per la firma del contratto, che possono richiedere anni. Questi ritardi minacciano la capacità di Taiwan di difendersi e minano la deterrenza contro la Cina. È molto chiaro, quindi, che quando Taiwan sta cercando i tipi di armi appropriati per eseguire una strategia “porcospino”, gli Stati Uniti dovrebbero incoraggiarlo eliminando diligentemente gli arretrati, i ritardi di produzione o le deviazioni esigenti di questi sistemi, anche a pagamento ai costi usuali per tali sistemi. Questo è un problema su cui il Congresso può assistere.

Per fortuna, il Congresso sta iniziando a concentrarsi su questo problema. Il presidente della commissione per gli affari esteri della Camera, Gregory Meeks, ha affermato che il gruppo sta “lavorando su progetti di legge ora per aiutare ad accelerare e ridurre la burocrazia per ottenere gli articoli per la difesa necessari in modo più rapido”. Ciò include l’abbreviazione di revisioni specifiche nel processo o anche la designazione di Taiwan come uno dei principali alleati non NATO, come previsto dall’ultimo Taiwan Policy Act proposto dal Congresso , approvato dal Senato nel settembre 2022. Molte delle sue disposizioni, tra cui il principale non -La designazione di alleato della NATO per Taiwan non è sopravvissuta quando gli elementi del Taiwan Policy Act sono stati incorporati nel disegno di legge sull’autorizzazione alla difesa FY2023 firmato nel dicembre 2022. Il disegno di legge è stato firmato includeva altre disposizioni specifiche per la difesa del Taiwan Policy Act, come richiedere al Dipartimento della Difesa e al Dipartimento di Stato di dare la priorità alle vendite militari estere a Taiwan, affinché tali dipartimenti sviluppassero un elenco di sistemi “pre-autorizzati” per Taiwan attraverso il programma di vendite militari estere , e dare priorità a Taiwan per prelevare, tra le altre disposizioni, gli articoli per la difesa in eccesso dagli Stati Uniti. Anche incorporato nell’NDAA FY23 finale è stato l’Atto per le soluzioni di consegna delle esportazioni di armi, che richiederebbe “un rapporto congiunto del Dipartimento della Difesa e del Dipartimento di Stato sulle vendite militari estere del valore di 25 milioni di dollari o più a Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, incontri torniamo al 2017.” Il disegno di legge, presentato dal deputato Young Kim, richiede che il rapporto specifichi le ragioni di eventuali ritardi nelle date previste per la consegna delle armi a quei paesi identificando le capacità provvisorie per colmare il divario causato da eventuali arretrati.

Molto altro da fare

La Casa Bianca e il nuovo Congresso dovrebbero raddoppiare gli sforzi per sostenere Taiwan, incluso mantenere unita la coalizione bipartisan del Senato che ha sostenuto il Taiwan Policy Act, e concentrarsi su ciò che deve essere fatto nel tempo disponibile nel nuovo Congresso. Questa coalizione deve collaborare con gli alleati alla Camera dei rappresentanti, compreso il nuovo comitato ristretto della Camera sulla concorrenza strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese.

Per dissuadere la Cina dall’aggressione, i leader americani dovrebbero lavorare insieme per attuare le riforme necessarie per gli armamenti di Taipei per la sua efficace difesa e per preservare gli interessi strategici americani nella regione.